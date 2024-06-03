لمحةٌ عامة عن السرطانِ عند الأطفال

في الولايات المتحدة، ازدادت النسبة العامة لحدوث السرطان عند الأطفال والمراهقين مع مرور الوقت.في عام 2024، من المتوقع تشخيص حوالي 10,000 إصابة بالسرطان بين الأطفال منذ الولادة وحتى عمر 14 عامًا، ومن المتوقع تشخيص حوالي 5,300 إصابة بالسرطان بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا.ومع ذلك، فقد انخفضت معدلات الوفيات من عام 1970 إلى عام 2020 بنسبة 70٪ عند الأطفال وبنسبة 64٪ عند المراهقين.

وعلى الرغم من التحسن في معدلات النجاة، يبقى السرطان سببًا رئيسيًا رئيسيًا للوفاة بين الأطفال.في الولايات المتحدة، يعد السرطان السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 14 عامًا (تتفوق عليه الحوادث فقط) وهو السبب الرابع الأكثر شيوعًا للوفاة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 19 عامًا.

يمكن لبعض أنواع السرطانات الأكثر شُيُوعًا عند الأطفال أو المراهقين (من الولادة وحتى عمر 14 عامًا) أن تحدث عند البالغين أيضًا:

تنطوي أنواعُ السرطان التي تحدث عند الأطفال فقط (من الولادة وحتى عمر 14 سنة)

على العكس من العديد من السرطانات التي تصيب البالغين، تميلُ السرطانات التي تحدث بشكل رئيسي عند الأطفال إلى أن تكون أكثر قابلية للشفاء.ويتمكَّن حوالى 85% من الأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان من البقاءِ لخمس سنوات على الأقلّ.في العام 2020 في الولايات المتحدة، أشارت التقديرات إلى وجود حوالى 500,000 ناجٍ بالغ من سرطانات الطفولة (أي البالغين الذين جرى تشخيص إصابتهم بالسرطان لأول مرة قبل بلوغهم 20 عامًا من العمر).

مُضَاعَفاتُ مُعالَجَة السرطان وكما هي الحال بالنسبة لرعاية السرطان عند البالغين، يستخدم الأطباء مشاركة من المُعالجات، بما في ذلك الجراحة، والعلاج الكيميائي، والمُعالجة الإشعاعية، وزراعة الخلايا الجذعية، والعلاج الشعاعي، لعلاج الأطفال المصابين بالسرطانتجري دراسة العلاج المناعي (نوع جديد من المُعالَجة يُستخدم فيه الجهاز المناعي لمهاجمة السرطان) والعلاج المُوجَّه (الأدوية التي تستهدف الطفرات الجينية في الخلايا السرطانية وتدمرها)، ويجري استخدامهما في كثير من الأحيان لعلاج السرطان عند الأطفال.ولكن نظرًا إلى أنَّ الأطفال لا يزالون في مرحلة النماء، فقد تسبب هذه المعالجات، وخاصة العلاج الكيميائي والعلاج الشعاعي، تأثيرات جانبية لا تحدث عادةً عندَ البالغين.فعلى سبيل المثال وبالنسبة إلى الأطفال، قد لا يحدث نمو بالحجم الكامل لذراع أو ساق جرت معالجتهما بالأشعَّة، وإذا جرت مُعالجة الدماغ بالأشعة، فقد لا يكون النماء الإدراكي طبيعيًا.(انظر أيضًا مبادئُ مُعالَجَة السرطان). كما يكون لدى الأطفال الذين نجوا من السرطان عدد أكبر من السنوات للإصابة بعواقب طويلة الأجل للمُعالجة الكيميائيَّة، والمُعالَجَة الجراحية، والمعالجة الإِشعاعِيَّة، التي قد تنطوي على: العُقم

ضعف النمو

تأخُّر البلوغ أو عدم حدوثه

ضرر في القلب والأعضاء الأخرى

الإصابة بسرطان ثانٍ، (يحدث هذا عند ما يتراوح بين 3 إلى 12% من الأطفال الذين نجوا من السرطان)

مشاكل نفسيَّة واجتماعيَّة

المشاكل النمائيَّة أو العصبيَّة أو كليهما ونظرًا إلى أنَّ مثل هذه العواقب الشديدة تكون مُحتَملةً وتكون المعالجة معقدةً، فإن مُعالجة الأطفال الذين يُعانون من السرطان تكون أفضل في المراكز التي يمتلك الاختصاصيون فيها خبرة في مُعالجة السرطانات عند الأطفال. يعتمد خطر الإصابة بسرطان ثانٍ على نوع السرطان الأول.كما يعتمد الخطرُ أيضًا على ما إذا كان قد جرى استخدام المُعالجة الشعاعيَّة لعلاج السرطان الأول أو ماهية المُعالجة الكِيميائيَّة المُستخدَمة.

فريقُ الرعاية لمُعالجة السرطان قد يكون تأثيرُ أو وقع تشخيص الإصابة بالسرطان شديدًا على الطفل وعائلته، ناهيك عن شدَّة المُعالجة.قد يكون الحفاظ على الإحساس بالحالة السوية للطفل صعبًا، خُصوصًا لأنَّه قد ينبغي على الطفل دُخول المستشفى بشكلٍ متكرر والذهاب إلى عيادة الطبيب أو مركز العيادات الخارجية لمُعالجة السرطان.من الشائع أن يشعر الآباء بشدة نفسية قاهرة مع مكابدتهم للاستمرار في العمل، ورعاية أشقاء الطفل، وفوق ذلك تلبية الكثير من المتطلبات التي يحتاج إليها الطفل المصاب بالسرطان (انظر المشاكل الصحية المُزمنة عند الأطفال)،ويكون الوضع أكثر صعوبة عندما تجري مُعالجة الطفل في مركز مُتخصص بعيدًا عن المنزل. هل تعلم... يحتاج الأطفال والآباء إلى فريق مُعالَجَة للأطفال للمساعدة على تدبير الرعاية.وأطباء الأطفال هم اختصاصيون في رعاية ومُعالجة الصغار والأطفال والمراهقين.بشكل عام، ينبغي أن ينطوي الفريق على: اختصاصيي السرطان عند الأطفال (اختِصاصِي أورَام الأطفال واختصاصي علاج الأورام بالأشعَّة)

ممرضة لأورام الأطفال، وهي ممرضة مسجلة تُقدم الرعاية وتثقِّف الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم

اختصاصيين آخرين مطلوبين، مثل جراح الأطفال الذي لديه خبرة في استئصال السرطان عند الأطفال أو أخذ خزعة منه، واختصاصي الأشعة عند الأطفال الذي لديه خبرة في مُراجعة دراسات التصوير الشعاعي عند مرضى السرطان من الأطفال، واختصاصي تشريح مرضي لديه خبرة في تشخيص السرطانات عند الأطفال

طبيب الرعاية الأولية (طبيب أطفال)

اختصاصيين في حياة الطفل، وهُم يعملون مع الأطفال والعائلات في المستشفيات، وغيرها من الأماكن، لمساعدتهم على التعايش مع تحديات الإقامة في المستشفى والمرض والعجز

اختصاصي اجتماعي يمكنه تقديم الدعم العاطفي والمساعدة من ناحية الجوانب المالية للرعاية

معلم يمكنه العمل مع الطفل والمدرسة وفريق المعالجة للتأكد من استمرار تعليم الطفل

شخص على اتصال مع المدرسة يُمكنه أيضًا مُساعدة الطفل وعائلته على التفاعل مع المعلم والمدرسة

اختصاصي في علم النفس يمكنه مساعدة الطفل والأشقاء والآباء فيما يتعلق بالصحة النفسية طوال فترة المعالجة كما ينطوي العديد من فرق المعالجة على شخصٍ داعمٍ للآباء أيضًا،وهذا الشخص الداعم هُوَ والد آخر سبق أن أصيب أحدُ أطفاله بالسرطان، ويُمكنه أن يُقدِّم الإرشاد للعائلات. ينبغي تقييم الأطفال الذين جرى تشخيص إصابتهم بالسرطان حديثًا من قبل فريق علم الجينات السرطانية للتحري عن طفرات جينية يمكن أن تؤهب للإصابة بالسرطان أو قد تؤثر في المعالجة.