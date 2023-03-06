مُتلازمة توريت واضطرابات العرَّة الأخرى عندَ الأطفال والمراهقين

العرَّاتtics هِيَ حركات لاإرادية سريعة من دُون هَدف ومُتكرِّرة ولكنها غير منتَظمة (العرات العضلية أو الحركية)، أو أصوات أو كلمات لاإرادية مُفاجئة ومتكررة غالبًا (العرَّات الصوتية).يُمكن كبح العرَّات ولكن لفترةٍ قصيرةٍ من الزمن فقط وعن طريق جهد واعٍ فقط.يجري تشخيص مُتلازمة توريت عندما يكون لدى الأشخاص عرَّات حركية وصوتية معًا لأكثر من عامٍ واحدٍ.

لا يستطيع المرضى مقاومة التوق إلى طرف العين والتكشير ونفضان الرأس والحركة بطريقة أخرى أو إصدار صوت، ويكون الفعل لاإرادياً.

يضعُ الأطباءُ التَّشخيص استِنادًا إلى الأَعرَاض.

يختفي العديد من العرات من تلقاء نفسها، ولكن إذا كانت مزعجة أو شديدة، فقد يكون من المفيد استخدام التداخُّل السلوكيّ الشامل لمعالجة العرَّات أو الأدوية أحيانًا.

تتباين العرّات بشدة فيما بينها من حيث الشدة، وتكون شائعة عند الأطفال.

تكون العديد من العرات خفيفة ولا يتعرَّف إليها الآباء والأطباء على أنَّها اضطراب.

تكون العرَّات أكثر ميلًا بثلاث مرَّات لأن تحدث عند الأولاد بالمُقارنة مع البنات.

تُعدُّ مُتلازمة توريت النوع الأكثر شدة من اضطرابات العرَّات وهي تحدُث عند 3 إلى 8 من كل 1,000 طفل.

تبدأ العرات قبل سن 18 عاما (بين عمر 4 و6 سنوات عادةً)، وتزداد شدَّتها لتصل إلى الذروة في عمر يتراوح بين 10 إلى 12 عامًا تقريبًا، وتنخفض في أثناء المراهقة.يختفي معظم العرَّات في نهاية المطاف،ولكن بالنسبة إلى نَحو 1% من الأطفال، تستمرُّ إلى مرحلة البلوغ.

يُعاني الأطفال الذين لديهم عرَّات من اضطرابات أخرى أيضًا، مثل

تُؤثّرُ هذه الاضطرابات في نماء الطفل وعافيته بشكلٍ أكثر من العرَّات عادةً،وأحيَانًا تظهر العرَّات أولا عندما تجري مُعالجة الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بدواء مُنبِّه مثل الميثيلفينيدات.قد يكون عند هؤلاء الأطفال ميل كامن لحدوث عرَّات،

كما قَد يُعاني أيضًا المراهقون (والبالغون) الذين لديهم عرَّات من:

تَصنيف اضطرابات العرّة هناك ثلاثة أنواع رئيسية لاضطراب العرَّة: اضطراب العرة المؤقَّت: يكون لدى الأطفال عرَّات حركية أو صوتية لأقل من عام واحد.

اضطراب العرَّة المستمر (اضطراب عرَّة مزمن): يكون لدى الأطفال عرَّات حركية أو صوتية (ولكن ليس كلاهما) لأكثر من عام واحد.

مُتلازمة توريت: يكون لدى الأطفال عرَّات حركية وصوتية معًا لأكثر من عام. عادةً، يبدأ الأطفال باضطراب عرَّة وقتيّ وأحيانًا يتحول إلى اضطراب عرَّة مستمر أو متلازمة توريت.

أسباب اضطرابات العرّة لا يُعرَف سبب اضطرابات العرات، ولكنها تسري في العائلات عادةً، ولذلك يرى الأطباءُ أنَّ الوراثة تُمارِسُ دورًا فيها، وأحيَانًا تحدث العرَّات عند الأشخاص الذين لديهم اضطراب آخر، مثل داء هنتنغتون Huntington disease أو عدوى في الدماغ (التهاب الدماغ).كما يُمكن أن تنجُم العرَّات عن تعاطي مخدرات معيَّنة أيضًا، مثل الكوكايين أو الأمفيتامينات،ولكن لا يُصنِّف الأطباءُ العرَّات الناجمة عن اضطرابات أخرى أو عن المخدرات على أنَّها اضطراب العرَّة. بالنسبة إلى الأطفال الذين تعرَّضوا إلى العدوى بالعقديَّات، تبدأ العرَّات أو أعراض اضطراب الوسواس القهري بشكلٍ مفاجئ أحيانًا أو تتفاقم بشكلٍ كبيرٍ خلال يوم.تُسمَّى مثل هذه الحالات اضطراب المناعة الذاتية العصبيّ النفسيّ عند الأطفال والمترافق مع المكورة العقديَّة pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcus.يعتقدُ بعض الباحثون أن الأجسام المُضادَّة التي ينتجها الجسم لمُكافحَة البكتيريا العقدية قد تُسبب العرَّات (أو اضطراب الوسواس القهري)، أو تجعل العرَّات تتفاقم.ولكن يرى مُعظم الباحثين أنَّه لا يُوجد دليل كافٍ على هذه الصِّلَة.

أعراض اضطرابات العرّة قبل حدُوث العرَّة، قد يشعر المريض بتوق للقيام بها،ويُشبه هذا التوق الحاجةَ إلى العطاس أو خدش منطقة تُسبب الحكَّة.يتراكم التوتُّر وذلك في الجزء المصاب من الجسم عادةً،ويُؤدِّي الاستسلام إلى فعل العرَّة إلى شعور وجيز بالراحة. يمكن أحيانًا تأجيل العرة لمدة تتراوح بين ثوانٍ إلى دقائق ولكن فقط مع جهد واعٍ وصُعوبة.يُصبِح التوق إلى القيام بالعرَّة لا يُقاوَم في نهاية المطاف عادةً،وتكون محاولة ضبط العرَّات صعبةً عادةً، خُصوصًا في أثناء أوقات الشدَّة الانفعاليَّة،ويُمكن أن تُفاقم الشدَّة والتعب من العرَّات؛ولكن تتفاقم العرات في معظم الأحيان عندما يكون الجسمُ في حالة استرخاء أيضًا، مثل عند مشاهدة التلفاز.قد يُؤدِّي لفت الانتباه إلى العرَّة، خُصوصًا عندَ الأطفال، إلى تفاقمها.لا تحدُث العرَّات في أثناء النوم عادةً، ومن النادر أن تُؤثِّر في التنسيق.قد تقلّ العرَّات عندما يُركِّزُ الأشخاص على مهمَّة مثل النشاطات المدرسية أو العمل أو عندما يكونون في مكان غير مألوف. قد يُعاني المصابين بالعرَّات الشديدة، خُصوصًا مُتلازمة توريت، من صُعوبة في الأداء ويتعرَّضون إلى قلق كبيرٍ في المواقف الاجتماعية.في الماضي، كان الناس يتجنَّبون مرضى العرَّات ويقومون بعزلهم بل حتَّى ينظرون إليهم وكأنَّ فيهم مسّ من الشيطان.قد يُصبح المرضى اندفاعيين وعدوانيين ويتصرفون بطريقة مدمَّرة للذات. يكُون الأطفال الذين لديهم اضطراب العرة الشديد أو مُتلازمة توريت أكثر ميلًا لأن يُعانوا من اضطراب آخر، مثل اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو اضطرابات التعلُّم.ويبدو أن هذه المشاكل تنجُم عن تشوهات الدماغ التي تسبب العرات ومُتلازمة توريت.ولكن عندما يكون اضطراب العرة شديدًا، تُؤدِّي الشدَّة غير العادية والناجمة عن التعايش مع الاضطراب إلى تفاقُم هذه المشاكل. تميل العرَّات إلى أن تكون متشابهةً في أي وقت معين، ولكنها تختلف من ناحية النوع والشدة والتواتُر على مدى فترة من الزمن.في بعض الأحيان تبدأ العرَّات بشكلٍ مفاجئ وعلى نحو دراماتيكيّ،وقد تحدث لعدَّة مرَّات في الساعة، ثُمَّ تختفي تقريبًا لأشهُرٍ عديدة. أنواع العرَّات قد تكون العرَّات: بسيطة أو معقدة

حركي، أو صوتي، أو كلاهما تكون العرَّات البسيطة قصيرة بشكلٍ كبيرٍ،وقَد تبدأ على شكل سلوكيات عصبيَّة nervous mannerisms. تستمرُّ العرات المعقدة لفترة أطول وقد تنطوي على العديد من العرات البسيطة.بالنسبة إلى بعض العرات المعقدة، قد يصرخ الأشخاص بكلمات غير مقبولة اجتماعيًا، مثل الكلمات الفاحشة أو تلك المتعلقة بالبراز (تُسمَّى البُذاء coprolalia).على الرغم من أن الأشخاص غالبًا ما يربطون البُذاء بمُتلازمة توريت، لا يكون على الأقل 85% من أشخاص هذه المتلازمة لديهم بُذاء.قد تبدو العرَّات المعقدة مقصودة، كما هي الحال في البذاء أو عندما يكرر شخص حركات أو كلمات شخص آخر، ولكنها ليست كذلك. الجدول أنواع العرَّات الجدول هل تعلم...

تشخيص اضطرابات العرّة تقييم الطبيب يُمكن أن يُساعِد التَّشخيص المبكر لاضطراب العرَّة الآباءَ على فهم أنَّ العرَّات التي يُعاني منها أطفالهم ليست متعمَّدة، وأن العقاب لا يمكن أن يُوقفها بل قد يجعلها تتفاقم. يستند التَّشخيص إلى الأَعرَاض ومدتها. للتفريق بين مُتلازمة توريت واضطرابات العرَّة الأخرى، قد ينبغي على الأطباء تقييم الأطفال بشكلٍ دوريّ مع مُرور الزمن، كما يقُوم الأطباءُ أيضًا بتفحُّص الأطفال للتحري عن اضطرابات تترافق غالبًا مع العرَّات، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط واضطراب الوسواس القهريّ.