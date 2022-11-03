يستفسر الأطبَّاء في البداية عن أعراض الطفل وعن تاريخه الصِّحِّي.ثمَّ يقومون بإجراء الفحص السريري.تُشير نتائج دراستهم للتاريخ الصِّحِّي والفَحص السَّريري غالبًا إلى سبب حدوث السُّعال وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضَّروري إجراؤها ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح السُّعال عند الأطفال).

تُساعد المعلومات المُتعلِّقة بالسُّعال الطبيبَ على تحديد سببه.لذلك، فقد يستفسرُ الطبيب عن:

في أيِّ وقتٍ من اليوم يحدث السُّعال؟

ما هي العَوامِل - مثل الهواء البارد أو وضعيَّة الجسم أو التَّكلُّم أو تناول الطَّعام أو شرب السَّوائل أو ممارسة الرِّياضة - التي تُثير أو تُخفِّفُ السعال؟

ماذا يُشبه صوت السُّعال؟

هل بدأت الأَعرَاض فجأةً أم بشكلٍ تدريجي؟

ما هي الأَعرَاض الأخرى عند الطفل؟

هل يخرج بلغمٌ أو دمٌ عند السعال؟

يمكن أن يكون السُّعال اللَّيليُّ ناجمًا عن الرَّبو أو عن تقاطر أَنفِيٍّ خَلفِيّ.ينجم السُّعال في بداية النَّوم وعند الاستيقاظ صباحًا عن التهاب الجيوب (التهاب الجيوب) عادةً.يكون السُّعال في منتصف الليل أكثر ارتباطًا بالرَّبو.ويُشير السُّعال النُّباحي إلى الإصابة بالخانوق أو أحيانًا إلى السعال المتبقي من عدوى الجهاز التَّنفُّسي العُلوي الفيروسيَّة.ويُشير السُّعال الذي يبدأ عند الطفل بشكلٍ مفاجئٍ دون ظهور أعراضٍ أخرى إلى احتمال استنشاق جسمٍ أجنبيٍّ.وخلافًا لما يعتقده الكثير من الأشخاص، فإن كون البلغم بلون أصفر أو أخضر أو سميكًا أو رقيقًا، لا يساعد على تمييز العدوى البكتيرية عن الأسباب الأخرى.

عندما يتراوح عمر الأطفال بين 6 أشهر و6 سنوات، يتمُّ الاستفسار من الأهل عن إمكانية ابتلاع جسمٍ أجنبيٍّ (مثل لعبة صغيرة) أو أطعمة صغيرة وناعمة وصُلبة (مثل الفول السوداني أو العنب).كما يستفسرُ الأطباء عمَّا إذا كان الطفل قد أُصيبَ بأيِّ حالة عدوى تنفسيَّة حديثة أو نوباتٌ مُتكرِّرة من الالتهاب الرِّئوي أو الحساسيَّة أو الرَّبو أو تعرُّضه لداء السِّل أو لغيره من حالات العدوى، كما قد يحدث في أثناء السَّفر إلى بعض البلدان.

ويُجرى الفَحص السَّريري.وللتَّحرِّي عن المشاكل التَّنفُّسيَّة، يقوم الأطباء بمراقبة صدر الطفل والاستماع إليه من خلال سمَّاعة الطبيب ونقره.كما يتحرَّى الأطبَّاء عن أعراض نزلة البرد وتورُّم العُقَد اللِّمفِية وألَم البَطن.