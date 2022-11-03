السُّعال عند الأطفال

يساعد السُّعال على إزالة المواد من المَسالِك الهَوائيَّة ويمنع انتقالها إلى الرئتين.يمكن أن تكون هذه المواد جُسيماتٌ جرى استنشاقها أو مواد من الرئتين أو من المسالك الهوائيَّة.ويُعدُّ القَشع sputum (ويُسمَّى البلغم phlegm أيضًا -وهو مزيجٌ من المخاط والفضلات والخلايا المطروحة من الرئتين) هو المادة الأكثر شيوعًا التي تخرج عند السُّعال من الرِّئتين والمسالك الهوائيَّة.ولكنَّ السُّعال يؤدي إلى خروج الدَّم في بعض الأحيان.ويُعدُّ السُّعال الذي يُخرِج إحدى المادَّتين مُنتِجًا.يقوم الأطفال الأكبر سنًّا (والبالغين) بإخراج المواد من الجسم عند سعالهم عادةً، ولكنَّ الأطفالَ الأصغرَ سنًّا يبتلعونها عادةً.لا تحمل بعض حالات السُّعال أيَّ شيءٍ نحو الخارج.وهي تُعَدّ جافَّةً أو غيرَ مُنتِجة.
يُعدُّ السُّعال أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الآباء يصطحبون أطفالهم إلى مُقدِّم الرِّعاية الصِّحيَّة.
(انظر أيضًا السُّعال عند البالغين).
أسباب السُّعال عند الأطفال
تعتمد الأَسبَاب المحتملة للسعال على ما إذا كان السُّعال قد استمرَّ لفترةٍ أقل من 4 أسابيع (حاد) أو 4 أسابيع أو أكثرَ من ذلك (مزمن).
الأسباب الشَّائعة
السبب الأكثر شيوعًا للسعال الحاد هو:
عدوى السَّبيل التَّنفُُّّسي العُلوي النَّاجمة عن فيروس
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للسعال المزمن هي:
الرَّبو (الأكثر شيوعًا)
التقاطر الأَنفِي الخَلفِيّ Postnasal drip (تسريب السائل من الأنف إلى الحلق)
الأَسبَابُ الأقلُّ شيوعًا
كما قد ينجم السُّعال الحاد عن وجود جسمٍ أجنبيٍّ (مثل قطعة من نقود أو قطعة من لعبة) تمَّ استنشاقها إلى الرئتين (شفط) أو قد تحدث حالات عدوى تنفُّسيَّة في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا مثل الالتهاب الرِّئوي أو الشَّاهوق (السُّعال الدِّيكي) أو داء السُّل.
وقد ينجم السُّعال المزمن عن شفط جسمٍ أجنبيٍّ أو عن اضطراباتٍ وراثيَّة مثل التَّليُّف الكيسي أو عن خلل حَركي هَدَبي أوَّلي، وهو عيب خِلقي في المَسالِك الهَوائيَّة أو الرئتين، أو عن اضطرابات التهابيَّة تشمل المَسالِك الهَوائيَّة أو الرئتين أو قد تكون مرتبطة بالشِّدَّة النَّفسيَّة (المعروف أيضًا بسُعال العادة أو السُّعال النَّفسي المنشأ).
تقييم السعال عند الأطفال
لا تحتاج كلُّ حالة سُعال إلى تقييمٍ فوريٍّ من قِبَل الطَّبيب.يمكن أن تؤدي معرفة الأَعرَاض التي قد تشير إلى سببٍ خطيرٍ إلى مساعدة الآباء على اتخاذ قرارٍ بشأن الحاجة إلى الاتصال بالطبيب.
العَلامات التَّحذيريَّة
تُعدُّ الأَعرَاض التَّالية سببًا وجيهًا للقلق:
تحوُّل لون الشفتين أو الجلد إلى الأزرق (الازرقاق cyanosis)
ضجيج صوتي مرتفع (صرير stridor) عند قيام الطفل بالشَّهيق
صعوبة في التنفُّس
يبدو المرض على مظهر الطِّفل
نوبات تشنجية من السُعال المُتكرِّر الذي لا يمكن السيطرة عليه، يليه شهيق ذو نبرة حادة (أصوات شبيهة بالشَّهقة)
متى ينبغي مراجعة الطبيب
يجب اصطحاب الأطفال الذين لديهم علامات تحذيريَّة إلى الطبيب أو قسم الطوارئ على الفور، كما ينبغي اصطحاب الأطفال الذين يعتقد آباءهم أنهَّم قد استنشقوا جسمًا أجنبيًّا.بينما إذا لم يكن لدى الأطفال علامات تحذير ولكنَّهم يُعانون من سعالٍ مُتكرِّر نُباحيٍّ أو خشن، فيجب على الآباء الاتصال بالطبيب.يرغب الأطبَّاء عادةً في فحص هؤلاء الأطفال في غضون يوم أو نحو ذلك، وذلك وفقًا لأعمارهم وأعراضٍ أخرى (مثل الحُمَّى) والتَّاريخ الطبي (وخصوصًا تاريخ من اضطرابات الرئة، مثل الرَّبو أو التَّليُّف الكيسي).وبخلاف ذلك فقد لا يحتاج الأطفال الأصِحَّاء الذين يُعانون من السُّعال في بعض الأحيان مع ظهور أعراض نزلة بردٍ نموذجيَّة (مثل سيلان الأنف) إلى مراجعة الطبيب.
ويجب أن يقوم الطبيب بفحص الأطفال الذين يعانون من السُّعال المزمن وعدم وجود علامات تحذير، ولكنَّ تأخير الفحص من بضعة أيامٍ إلى أسبوع لا يُسبِّبُ ضررًا بشكل عام.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يستفسر الأطبَّاء في البداية عن أعراض الطفل وعن تاريخه الصِّحِّي.ثمَّ يقومون بإجراء الفحص السريري.تُشير نتائج دراستهم للتاريخ الصِّحِّي والفَحص السَّريري غالبًا إلى سبب حدوث السُّعال وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضَّروري إجراؤها ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح السُّعال عند الأطفال).
تُساعد المعلومات المُتعلِّقة بالسُّعال الطبيبَ على تحديد سببه.لذلك، فقد يستفسرُ الطبيب عن:
في أيِّ وقتٍ من اليوم يحدث السُّعال؟
ما هي العَوامِل - مثل الهواء البارد أو وضعيَّة الجسم أو التَّكلُّم أو تناول الطَّعام أو شرب السَّوائل أو ممارسة الرِّياضة - التي تُثير أو تُخفِّفُ السعال؟
ماذا يُشبه صوت السُّعال؟
هل بدأت الأَعرَاض فجأةً أم بشكلٍ تدريجي؟
ما هي الأَعرَاض الأخرى عند الطفل؟
هل يخرج بلغمٌ أو دمٌ عند السعال؟
يمكن أن يكون السُّعال اللَّيليُّ ناجمًا عن الرَّبو أو عن تقاطر أَنفِيٍّ خَلفِيّ.ينجم السُّعال في بداية النَّوم وعند الاستيقاظ صباحًا عن التهاب الجيوب (التهاب الجيوب) عادةً.يكون السُّعال في منتصف الليل أكثر ارتباطًا بالرَّبو.ويُشير السُّعال النُّباحي إلى الإصابة بالخانوق أو أحيانًا إلى السعال المتبقي من عدوى الجهاز التَّنفُّسي العُلوي الفيروسيَّة.ويُشير السُّعال الذي يبدأ عند الطفل بشكلٍ مفاجئٍ دون ظهور أعراضٍ أخرى إلى احتمال استنشاق جسمٍ أجنبيٍّ.وخلافًا لما يعتقده الكثير من الأشخاص، فإن كون البلغم بلون أصفر أو أخضر أو سميكًا أو رقيقًا، لا يساعد على تمييز العدوى البكتيرية عن الأسباب الأخرى.
عندما يتراوح عمر الأطفال بين 6 أشهر و6 سنوات، يتمُّ الاستفسار من الأهل عن إمكانية ابتلاع جسمٍ أجنبيٍّ (مثل لعبة صغيرة) أو أطعمة صغيرة وناعمة وصُلبة (مثل الفول السوداني أو العنب).كما يستفسرُ الأطباء عمَّا إذا كان الطفل قد أُصيبَ بأيِّ حالة عدوى تنفسيَّة حديثة أو نوباتٌ مُتكرِّرة من الالتهاب الرِّئوي أو الحساسيَّة أو الرَّبو أو تعرُّضه لداء السِّل أو لغيره من حالات العدوى، كما قد يحدث في أثناء السَّفر إلى بعض البلدان.
ويُجرى الفَحص السَّريري.وللتَّحرِّي عن المشاكل التَّنفُّسيَّة، يقوم الأطباء بمراقبة صدر الطفل والاستماع إليه من خلال سمَّاعة الطبيب ونقره.كما يتحرَّى الأطبَّاء عن أعراض نزلة البرد وتورُّم العُقَد اللِّمفِية وألَم البَطن.
بعض أسباب وملامح السُّعال عند الأطفال
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
السُّعال الحاد (يستمرُّ أقلَّ من 4 أسابيع)
أعراض الزُّكام في البداية
سماع صوت أزيز تنفُّسي، وعندما يكون التهاب القُصيبات شديدًا، يصبح التنُّفس سريعًا وتتورَّد فتحتي الأنف مع المعاناة من صعوبة في التَّنفُّس
ويمكن أن يحدث قيءٌ بعد السُّعال
عند الرُّضَّع حتى عمر 24 شهرًا عادةً، وغالبًا في عمرٍ يتراوح بين 3- 6 أشهر
فحص الطبيب
تُجرى في بعض الأحيان صورةٌ بالأشعَّة السينيَّة للصَّدر وفحص المخاطٍ المأخوذ من الأنف (يُؤخَذُ باستعمال مسحة) لتحديد الفيروس
حمى، سعال، سيلان أنفي، تسرع التنفس، التهاب الحلق، رجفان وقشعريرة، صداع، فقدان حاسة التذوق أو الشم، تقيؤ، إسهال، ألم بطني، طفح جلدي، احمرار في العينين
ولاسيما عندما تكون هناك حالات معروفة في المجتمع
في بعض الأحيان اختبار بأخذ مسحة من الأنف
تصوير بالأشعة السينية للصدر في بعض الأحيان
أعراض الزُّكام في البداية
ثمَّ سعالٌ نُباحيٌّ مُتكرِّر (يتفاقم خلال الليل)، وعندما يكون الخانوق شديدًا، يصدر ضجيجٌ صوتيٌّ مرتفع عند شهيق الطفل (صرير) ويتسرَّع التَّنفُّس مع تورُّد فتحتي الأنف
عند الأطفال بعمرٍ يتراوح بين 6 أشهر إلى عمر 3 سنوات عادةً
فحص الطبيب
تصوير الرَّقبة والصِّدر بالأشعَّة السِّينيَّة في بعض الأحيان
جسم أجنبي في الرُّغامى (القصبة الهوائيَّة) أو المَسالِك الهَوائيَّة الأكبر في الرئتين (القصبات الهوائية)
السعال والغَصَّة التي تبدأ فجأة
عدم وجود حُمَّى في البداية
عدم وجود أعراض للإصابة بالزُّكام
عند الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 6 سنوات عادةً
أشعة سينية للصدر
تنظير القصبات في بعض الأحيان
السعال الديكي (الشاهوق)
أعراض خفيفة شبيهة بأعراض الزُّكام لمدَّة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، تتبعها نوبات سعال
الرُّضَّع: حدوث نوبات سعال يمكن أن تتزامن مع ازرقاق لون الشفاه أو الجلد (ازرقاق) والقيء بعد السعال أو حدوث توقُّف مؤقَّت للتَّنفُّس (انقِطاعُ النَّفََس)
الأطفال الأكبر سِنًّا: حدوث نوبات سعال يمكن أن يتبعها صدور أصوات حادة النَّبرة لفترة طويلة (تسمى شهقة)
سُعال قد يستمر لعدَّة أسابيع
فحص عَيِّنَة من المخاط مأخوذة من الأنف
حدوث حُمَّى عادةً
في بعض الأحيان سماع صوت أزيز وحدوث ضيق في النَّفَس والشُّعور بألم في الصدر
حدوث سعال يمكن أن يكون مُنتِجًا في بعض الأحيان
فحص الطبيب
تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية في كثيرٍ من الأحيان
السُّعال في بداية النَّوم أو عند الاستيقاظ صباحًا
مفرزات مزمنة من الأنف في بعض الأحيان
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، التصوير المقطعي المحوسب للجيوب
حالات عدوى تُصيب السَّبيل التَّنفُُّّسي العلوي (الأكثر شيوعًا)
سيلان الأنف واحتقان أنفي
احتمال حدوث حُمَّى والتهاب في الحلق
احتمال وجود عقد لمفيَّة مُتورِّمة صغيرة غير مؤلمة باللَّمس في العنق
فحص الطبيب
السُّعال المزمن† (يستمرُّ لمدَّة 4 أسابيع أو أكثر)
هجمات دوريَّة من السعال كردَّة فعلٍ على التَّحفيز (مثل الطَّلع أو غيره من المواد المُسبِّبة للحساسيَّة) أو التَّعرُّض للهواء البارد أو ممارسة الرِّياضة
السُّعال خلال الليل
أفراد الأسرة المُصابين بالرَّبو في بعض الأحيان
فحص الطبيب
المُعالجة باستعمال أدوية الرَّبو لمعرفة مدى تأثيرها في الأَعرَاض
الاختبارات التَّنفُُّّسيَّة لتقييم وظيفة الرِّئة (اختبارات وظائف الرِّئة)
العيوب الخِلقيَّة التي تُصيب الرئتين
نوبات مُتعدِّدة من الالتهاب الرئوي في نفس الجزء من الرئتين
الأشعّة السينية للصدر
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
العيوب الخِلقيَّة التي تُصيب القصبة الهوائيَّة (الرُّغامى) أو المريء أو كليهما
تختلف باختلاف العيب
عند الأطفال حديثي الولادة أو الرُّضَّع عادةً
إذا لم تتطور الرُّغامى بشكلٍ طبيعي، فمن المحتمل حدوث ضجيجٍ صوتيٍّ مرتفع عند قيام الطفل بالشهيق (صرير) أو حدوث سعال نباحي وصعوبة في التنفُّس
عند وجود اتِّصال غير طبيعي بين الرُّغامى والمريء (ناسورٌ رُغامِيٌّ مَريئِيّ tracheoesophageal fistula)، يحدث سعالٌ أو صعوبةٌ في التنفُّس عند تغذية الطفل ومعاناةٌ من نوباتٍ مُتكرِّرة من الالتهاب الرِّئوي
الأشعّة السينية للصدر
تنظير القصبات والتَّنظير الدَّاخلي في بعض الأحيان
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
يتمُّ اكتشاف انسداد الأمعاء الناجم عن المُفرزات السَّميكة (عِلَّوصُ العِقي) بعد الولادة بفترةٍ قصيرة
نوبات مُتكرِّرة للالتهاب الرِّئوي أو لالتهاب الجيوب أو لكليهما
عدم النّمو وفقًا للتَّوقُّعات (فشل النُّمو failure to thrive)
ضخامة أطراف الأصابع أو حدوث تَغيُّر في زاوية سرير الظفر (تَعَجُّر clubbing) وتلوُّن أسِرَّة الأظافر باللون الأزرق
اختِبارُ العَرَق
احتمال إجراء اختبار وراثي لتأكيد التَّشخيص
جسم أجنبي في الرئة أو في المَسالِك الهَوائيَّة
السُّعال والغَصَّة اللذان يبدآن بشكلٍ مفاجئ
تعافي الغَصَّة واستمرار السُّعال أو تفاقمه على مدى عدَّة أسابيع
احتمال حدوث حُمَّى
عدم وجود أعراض للإصابة بالزُّكام
عند الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 6 سنوات عادةً
تصوير الصَّدر بالأشعَّة السِّينية خلال الشَّهيق والزَّفير
تَنظير القصبات bronchoscopy
الارتجاع المعدي المريئي Gastroesophageal reflux
الرُّضَّع: شعور بالانزعاج وحدوث بصق بعد الرِّضاعة وتقوُّس في الظهر أو البكاء بعد الرِّضاعة والسُّعال عند الاستلقاء
زيادة قليلة في الوزن
الأطفال الأكبر سِنًّا والمراهقون: ألم في الصدر أو الشُّعور بحرقة في أعلى المعدة بعد الوجبات وعند الاستلقاء وربَّما حدوث أزيز وبحَّة في الصوت وغثيان وقَلَس
السُّعال الذي يتفاقم في أثناء الليل غالبًا
فحص الطبيب
الرُّضَّع: يجري في بعض الأحيان تصويرٌ بالأشعة السينيَّة للجزء العُلوي من السَّبيل الهضمي بعد استعمال الباريوم عن طريق الفم لتحديد ما إذا كانت البُنية التَّشريحيَّة طبيعيَّة
المعالجة باستعمال حاصرات الهستامين -2 (H2) (إذا تراجعت الأَعرَاض، يكون السبب على الأرجح هو داء الارتِجاع المِعَدي المريئيّ)
يُجرى في بعض الأحيان اختبارٌ لقياس الحموضة أو نوبات الارتجاع في المريء (يسمى مسبار الحموضة pH probe أو مسبار المُعاوقة impedance probe) أو التَّصوير بالأشعَّة السينية بعد إعطاء الحليب الاصطناعي عن طريق الفم (مسح تفريغ المعدة gastric emptying scan) لتحديد تواتر وشِدَّة نوبات الارتجاع.
الأطفال الأكبر سنًّا: المعالجة باستعمال حاصرات H2 أو مُثبِّطات مضخَّة البروتون لمعرفة مدى تأثيرها في الأَعرَاض
احتمال إجراء تنظير داخلي
التقاطرُ الأنفي الخلفي Postnasal drip
الشُّعور بصداع وحِكَّة في العينين وألم خفيف في الحلق لاسيَّما في الصباح وسعال خلال الليل وعند الاستيقاظ
تاريخ من حالات الحساسيَّة
المعالجة باستعمال مضادَّات الهيستامين أو رذاذ الأنف المحتوي على ستيرويدات قشريَّة (يكون السَّبب هو الحساسيَّة إذا زالت الأعراض)
احتمال إجراء صورة بالأشعَّة السِّينية أو تصوير مقطعي مُحوسَب للجيوب
السعال الاعتيادي أو النَّفسي المنشأ
يمكن أن يحدث عند الأطفال بعد إصابتهم بالزُّكام أو بعد تهيُّج المسالك الهوائيَّة
سُعال مُتكرِّر (قد يحدث كل 2- 3 ثوان) أو خشن أو صفيري عند الاستيقاظ، وقد يستمرُّ لأسابيع أو أشهر
السُّعال الذي يتوقَّف بشكلٍ كاملٍ عند استغراق الطفل في النَّوم
عدم وجود حُمَّى أو أعراض أخرى
فحص الطبيب
تصوير الصَّدر بالأشعَّة السِّينية للتَّحرِّي عن أسباب أخرى في بعض الأحيان
الاختلاط الحديث مع شخصٍ مصابٍ بالعدوى
ضَعف جهاز المناعة عادةً (منقوص المناعة)
حدوث حُمَّى وتعرُّق ليلي وقشعريرة ونَقص في الوَزن في بعض الأحيان
أشعة سينية للصدر
فحص السلِّين الجلدي أو فحص الدم
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† كما يمكن اصطحاب الأطفال المُصابين باضطراباتٍ تُسبِّبُ السُّعال المزمن إلى الطبيب قبل مرور 4 أسابيع.تُجرى دائمًا صورةٌ بالأشعة السِّينيَّة للصَّدر عند التقييم الأوَّلي للأطفال المصابين بسُعالٍ مزمن.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.
الاختبارات
قد يكون من الضَّروري إجراء اختباراتٍ وفقًا للأعراض والأسباب التي يشتبه بها الأطبَّاء.بالنسبة للأطفال الذين لديهم علامات الإنذار، يقيس الأطباء عادةً تركيز الأكسجين في الدَّم باستعمال جهاز استشعار التشبُّع clip-on sensor (قياس التأكسُّج النَّبضي) ويأخذون صورة بالأشعة السينيَّة للصدر.كما تُجرى هذه الاختبارات عند الأطفال الذين يُعانون من سعالٍ مزمن أو عند تفاقم السُّعال.كما قد يقوم الأطبَّاء بإجراء اختباراتٍ أخرى وفقًا لنتائج دراستهم للتَّاريخ الصِّحِّي والفَحص السَّريري( انظر جدول: بعض أسباب وملامح السُّعال عند الأطفال).
أمَّا بالنسبة للأطفال الذين ليست لديهم علامات تحذيريَّة، فمن النَّادر إجراء اختباراتٍ إذا استمر السُّعال لمدَّة 4 أسابيع أو أقل مع وجود أعراض الزُّكام.ففي مثل هذه الحالات، يكون السَّبب هو عدوى فيروسيَّة عادةً.ولكن قد يُجرى الاختبار في حال وجود عدوى مثل كوفيد -19 في إحدى المدارس أو مراكز الرعاية النهارية.
كما قد لا يكون من الضَّروري إجراء اختباراتٍ إذا أشارت الأعراض بقوَّةٍ إلى السَّبب.وفي مثل هذه الحالات، قد يبدأ الأطباء ببساطة بمعالجة السبب المُفترَض.ولكنَّ استمرار الأعراض رغم استعمال المعالجة يدفع إلى إجراء الاختبارات غالبًا.
علاج السعال عند الأطفال
تُركِّز معالجة السُّعال على مُعالَجَة السَّبب (مثل، المضادَّات الحيويَّة للالتهاب الرئوي الجرثومي أو مضادَّات الهيستامين للتقاطر الأَنفِيٌّ الخَلفِيّ التَّحسُّسي).
وللتَّخفيف من أعراض السُّعال، يُنصَح الآباء غالبًا باستعمال المُعالجَات المنزلية مثل تهيئة الظروف لاستنشاق الطفل الهواء الرطب (مثل استعمال البخار الصادر عن المِبخَرة أو إجراء حمَّام ساخن) وشرب الكثير من السوائل.ورغم أنَّ هذه العلاجات غير ضارة، إلا أنَّه يتوفَّر القليل من الأدلة العلمية على أنَّها تُحدِثُ أيَّ فرقٍ في شعور الأطفال بالتحسن.ولكن، يمكن إعطاء العسل (إما بشكله الصرف أو المخفف في سائل) للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام بهدف تخفيف السعال.
من النَّادر وصف استعمال الأدوية الكابتة للسُّعال (مثل ديكستروميتورفان والكودين) عند الأطفال.يُعَدُّ السُّعال وسيلةً هامة في الجسم لطرح المُفرَزات من المَسالِك الهَوائيَّة.كما قد يكون لهذه الأدوية آثارٌ جانبيَّة، مثل التَّخليط الذهنِي والتَّهدئة، ويتوفَّر عدد قليل من الأدلة التي تؤكِّد أنَّها تساعد الأطفال على الشُّعور بتحسُّن أو على التَّعافي بسرعةٍ أكبر.لا يُوصى عادةً باستخدام المُقشِّعات التي يُفترَضُ أنَّها تُرقِّقَ وتُليِّنَ المخاط (ممَّا يُسهِّل إخراجه) عند الأطفال.
النُّقاط الرئيسية
يمكن تحديد سبب السُّعال وفقًا لنتائج فَحص الطَّبيب عادةً.
عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات، ينبغي مراعاة احتمال وجود جسم أجنبي في المَسالِك الهَوائيَّة.
يتمُّ تصوير الصَّدر بالأشعَّة السِّينية إذا كان لدى الأطفال علامات تحذيريَّة أو استمرَّ السُّعال لأكثر من 4 أسابيع.
يُوصى بعدم استعمال كابتات السُّعال أو المُقشِّعات عادةً، ولكن قد يُعطى العسل للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة.