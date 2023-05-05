لمحة عامة حول اضطرابات الصحة النفسية عند الأطفال والمراهقين

يبدأ العديد من اضطرابات الصحَّة النفسية المهمَّة، مثل الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات الأكل، في أثناء الطفولة والمراهَقة غالبًا.تبدأ بعض الاضطرابات، مثل التوحُّد، في أثناء الطفولة فقط،

يكُون الفصام وما يرتبط به من اضطرابات الصحة النفسية (يشار إليها أحيانًا باسم الاضطرابات الذهانية) أقل شيوعًا بكثير في الطفولة.عندما تحدث هذه الاضطرابات، فإنها تبدأ عادةً في أيّ وقت في أثناء مُنتصف المراهقة وإلى بداية البلوغ (إلى غاية منتصف العقد الثالث من العُمر).

قد يكون لدى حوالى 20٪ من الأطفال والمراهقين اضطرابات نفسية قابلة للتشخيص وتسبب لديهم نوعًا من الاعتلال.يزدادُ احتمال تشخيص اضطراب نفسي لدى الشخص مع تقدمه في العمر.تشير بعض التقديرات إلى أن حوالى 30٪ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا يستوفون معايير اضطرابين أو أكثر من اضطرابات الصحة النفسية.يمكن لعوامل الإجهاد المحيطي (مثل جائحة كوفيد-19) أن تؤدي إلى تعطيل الروتين والعلاقات الهامة بما يكفي لجعل الأطفال والمراهقين الذين يتمتعون بالقدرة على الصمود أكثر عرضةً للاضطرابات النفسية.

ومع استثناءات قليلة، تميلُ أعراض اضطرابات الصحة النفسية إلى أن تكون مشابهة للمشاعر التي يمرُّ بها كل طفل، مثل الحزن والغضب والشك والإثارة والانكِفَاء والشعور بالوحدة.إنَّ الفرق بين اضطرابٍ وشعورٍ طبيعيّ هو المَدى الذي تُصبح فيه المشاعر قويةً إلى درجة أنَّها تستحوذ وتُؤثِّر في النشاطات المتعلقة بالحياة الطبيعية أو تجعل الطفل يُعاني،ولذلك يستخدم الأطباءُ المعايير والمحاكمة السريرية لتحديد متى تتوقَّف أفكار وانفعالات مُعيَّنة عن كونها جزء طبيعيّ من تجربة الطفولة وتُمثِّل اضطراباً.

هل تعلم...

بالإضافة إلى اضطرابات المزاج (مثل الاكتئاب والقلق) واضطرابات الأكل، هناك أنواع أخرى من مشاكل الصحة السُّلُوكية.تُؤثِّرُ الاضطرابات السُّلُوكية التخريبية في السُّلُوك بشكلٍ رئيسيّ،ولا يكون السُّلُوك تخريبياً عن قصد، ولكنه قد يزعج الآخرين، ومن ضمنهم المدرسين والأقران وأفراد العائلة،وتنطوي هذه الاضطرابات على:

تُؤثِّرُ الاضطرابات النمائية العصبية في الصحة النفسية والنمو الإجمالي معًا عند الأطفال.وهي تنطوي على:

قد تنطوي اضطرابات طيف التوحد على بعضٍ من توليفةٍ من العلاقات الاجتماعية الضعيفة ومجال محدود من الاهتمامات، ونماء واستخدام للغَّة بشكلٍ غير طبيعيّ، وفي بعض الحالات، ضعف في القدرات العقلية.تُسبب مُتلازمة ريت، وهي اضطراب وراثي، بعض الأَعرَاض المُشابهة، بما في ذلك صُعوبات في المهارات الاجتماعية والتواصُل.