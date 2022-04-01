تضخّم اللوزتين والغُدَّانيات عندَ الأطفال

قد تتضخم اللوزتان والغدانيات بسبب عدوى أو سبب آخر، أو قد تكون كبيرة عند الولادة.يكون تضخُّم اللوزتين والغدانيات شائعًا بين الأطفال ولا يحتاج إلى أيَّة معالجة عادةً.

قَد ينجُم تضخُّم اللوزتين والغُدَّانيات عند الأطفال عن حالاتٍ من العَدوى، ولكنه قد يكون طبيعيًا،

ولا يُسبب التضخُّم أيَّة أعرَاض عادةً، ولكنه قد يسبب أحيانًا صعوبة في التنفُّس أو البلع، ويُؤدِّي في بعض الأحيان إلى عودة عدوى الأذن أو الجيوب أو انقطاع النفس الانسداديّ في أثناء النوم obstructive sleep apnea.

يستند التَّشخيص إلى تنظير البلعوم الأنفيّ nasopharyngoscopy، وأحيانًا إلى نتائج دراسةٍ للنَّوم.

قَد يستخدِمُ الأطباءُ المضادَّات الحيوية إذا كانت هُناك عدوى بكتيرية، وأحياًنا إذا كانت العدوى تتكرَّر، يقومون باستئصال اللوزتين والغدانيات.

تحديدُ موضع اللوزتين والغدانيات

نظرة داخل الحلق

اللوزتان والغدانيات هيَ تجمُّعات للنسيج اللمفاويّ قد تُمارس دورًا في مُساعدة الجسم على مُحارَبة العَدوى،حيث تحتجِز البكتيريا والفيروساتَ التي تدخُل عبر الحلق وتُنتِج أجسامًا مُضادَّة.تكُون اللوزتان والغدانيات بحجمٍ هُو الأكبر عند الأطفال الذين تتراوَح أعمارهم بين 2 إلى 6 سنوات.

تتموضع اللوزتان على جانبي مُؤخرة الحلق،بينما تتموضع الغدانيات نحو الأعلى والخلف أكثر، أي حيث يتصلُ الممران الأنفيان بالحلق.يُمكن رؤية اللوزتين عبر الفم، بينما لا يُمكن رؤية الغدانيات عبره.

أسباب تضخم اللوزتين و الغدانيات تكون اللوزتان والغدانيات ضخمةً نسبيًا عند بعض الأطفال دُون عمر المدرسة، ولكن من دُون أن يعُود ذلك إلى أيَّة مُشكلة،ولكن يُمكن أن تتضخم اللوزتان والغدانيات بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية تُؤدِّيان إلى التهاب الحلق؛وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تُؤدِّي الحساسية (مثل الحساسية الموسمية أو الحساسية المستمرة على مدار السنة) والمُهيِّجَات، وربَّما الارتجاع المعدي المريئيّ، إلى تضخُّم اللوزتين والغدانيات أيضًا.يُؤدِّي التعرُّضُ المستمر إلى أطفالٍ يُعانون من عدوى بكتيرية أو فيروسيَّة، مثل الأطفال في مراكز الرعاية، إلى زيادةٍ في خطر العَدوى. عندما تتضخَّمُ اللوزتان، تُؤثِّران في التنفُّس أو البلع أحيانًا، وقَد تُؤدِّي الغدانيات إلى انسِداد الأنف أو نفيريّ أوستاش eustachian tubes اللذين يصلان مؤخرة الحلق بالأذنين.تعُود اللوزتان والغدانيات إلى الحجم الطبيعيّ عندما تزول العدوى عادةً،وتبقى متضخمةً أحيانًا، خُصوصًا عند الأطفال الذين يُعانون من عَدوى مُتكرِّرة أو مُزمنة.

تشخيص تضخم اللوزتين و الغدانيات تنظير البلعُوم الأنفيّ Nasopharyngoscopy

دراسة حولَ النوم أحيانًا قد تكُون ضخامةُ اللوزتين الشديدة طبيعيةً، كما قد يكون حجم اللوزتين المُصابتين بعدوى مُزمنة طبيعيًا،ولتحديد ما إذا كانت العَدوى هي السبب في ضخامة اللوزتين، يسأل الأطباءُ حول عدد مرَّات التهاب الحلق بالعُقديات التي تعرَّض إليها الأطفال في أثناء الفترة التي تتراوح بين عامٍ إلى 3 أعوامٍ ماضية؛ ولمُعاينة مُؤخِّرة الأنف والحلق، يقوم الأطباء عادةً بإدخال أنبوب مُعاينة مَرِن عبر الأنف (يُسمَّى منظار البلعُوم الأنفيّ nasopharyngoscope).كما يتحرَّى الأطباءُ أيضًا عن أي احمرار في اللوزتين، وعن تضخُّم العُقد اللمفية في الفك وفي العُنق، وعن تأثير اللوزتين في التنفُّس. يشتبهُ الأطباء بانقطاع التنفس الانسداديّ في أثناء النوم عندما يُفيدُ الآباء عن توقُّف الطفل عن التنفُّس في أثناء النوم.وفي مثل هذه الحالات، قَد يُوصي الأطباء بأن يخضع الطفل إلى دراسة حول النوم (تخطيط النَّوم polysomnography).ينطوي هذا الاختبارُ على مُراقبة الطفل خلال نومه في مختبر النوم ليلًا>قد يجري الأطباء أيضًا تصويرًا للصَّدر بالأشعة السينية وقياسًا لمستويات الأُكسِجين في الدَّم.