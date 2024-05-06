لمحة عَامة عن المُضادَّات الحيويَّة

يكون كل نوع من المُضادَّات الحيويَّة فعَّالًا ضدَّ أنواع معينة من البكتيريا فقط.وعند اختيار مُضادّ حيويّ لمُعالَجة شخص يُعاني من عَدوَى، يقيّم الأطباءُ ما هي البكتيريا التي من المُرجَّح أن تكُون السَّببَ.فعلى سبيل المثال، تنجُم بعض أنواع العَدوى فقط عن أنواع مُعيَّنة من البكتيريا،في بعض الأحيان يكُون مُضادٌّ حيويّ وبشكلٍ مُتوقَّع فعَّالاً ضدَّ كل البكتيريا التي تكُون الأكثر ميلًا للتسبُّب بعَدوى، ولذلك قد لا تكُون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات.

إذا كان من المُحتَمل أنَّ تكُون العدوى ناجمةً عن العديد من الأنواع المُختلفة للبكتيريا، أو عن بكتيريا من غير المُتوقَّع أن تتأثَّر بالمُضادَّات الحيويَّة، يطلب الأطباءُ من المُختَبر التعرُّف إلى البكتيريا التي تُسبِّبُ العَدوَى وذلك من عيِّنات الدَّم أو البول أو النسيج والمأخوذة من الشخص (انظر تشخيص الأمراض المعدية).وبعدَ ذلك، يَجرِي اختبار البكتيريا المُعدِية حول تأثُّرها بمجموعةٍ من المُضادَّات الحيويَّة.تحتاجُ نتائجُ هذه الاختبارات إلى يومٍ أو يومين عادةً، ولذلك لا يستطيع الأطباءُ الاستناد إليها عند الاختيار الأوليّ للمُضادّ الحيويّ إذا كانت العدوى تتطلب المعالجة الفورية.وفي مثل هذه الحالات، يبدأ عادةً الأطباءُ العلاج بمضادّ حيوي فعَّال ضد البكتيريا الأكثر ميلاً للتسبب بالعدوى.وعندما تعود نتائج الاختبار، يقوم الأطباء بتغيير المضاد الحيوي إذا لزم الأمر.

بالنسبة إلى المُضادَّات الحيويَّة التي تكون فعَّالةً في المُختبر، لا تعمل بالضرورة بشكلٍ فعَّال عندَ الشخص المُصاب بالعدوى؛تستَنِدُ فعّالية المعالجة إلى الأمور الآتية:

قد تختلف هذه العواملُ من شخصٍ إلى آخر، وذلك استنادًا إلى تناوله لأدويةٍ أخرى ووجود اضطرابات أخرى وإلى عُمر الشخص.

كما يأخذ الأطباء في اعتبارهم المسائل التالية أيضًا عند اختيار مُضادّ حيوي:

طبيعة وخطورة العدوى

حالة الجهاز المناعي عندَ الشخص (مدى فعاليته في مساعدة المضاد الحيوي على محاربة العدوى)

التأثيرات الجانبية المحتملة للمضاد الحيوي

احتمال وجود حساسية أواستجابات خطيرة أخرى للمضاد الحيوي

تكلفة المضاد الحيوي

كما يضع الأطباء في اعتبارهم أيضًا مدى الصعوبة التي قد يُواجهها الأشخاص في أخذ المضادَّات الحيوية طوال الفترة الزمنية الموصوفة وإكمال الشوط العلاجي.قد يجد الأشخاص صعوبة في إكمال العلاج إذا كان ينبغي أخذ المضاد الحيوي لمرَّات عديدة أو في أوقات محددة فقط (مثل قبل وجبات الطعام أو في أثناء الوجبات أو بعد الوجبات).

قد يحتاجُ الأطباءُ إلى وصف توليفةٍ من المُضادَّات الحيويَّة لمُعالجة حالات العدوَى التالية: