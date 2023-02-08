عدوى المتدثرة وغيرها من أنواع العدوى اللاسيلانية

تتضمن عدوى المتدثرة كلاً من العدوى المنتقلة بالجنس في الإحليل، وعنق الرحم، والمستقيم، والتي تنجم عن الإصابة ببكتيريا المتدثرة الحثرية.يمكن لهذه البكتيريا أن تُصيب أيضًا الأغشية التي تغطي العينين (الملتحمة) والحلق.ويمكن لأنواع أخرى من البكتيريا، مثل Ureaplasma وMycoplasma، أن تُسبب عدوى الإحليل أيضًا.

تتضمن الأعراض خروج مفرزات من القضيب أو المهبل، والتبول المتكرر أو المؤلم.

في حال عدم علاجها أو تشخيصها عند النساء، فيمكن لهذه العدوى أن تؤدي إلى العقم، أو زيادة خطر الحمل المُنتبذ (خارج الرحم).

يمكن لاختبارات المادة الوارثية DNA المُجراة على عينة من البول أن تكشف وجود المتدثرة.

يمكن للمضادات الحيوية أن تشفي من العدوى، كما ينبغي علاج الشركاء الجنسيين في نفس الوقت.

يمكن لاستخدام الواقيات (الكوندومات) في أثناء الجنس التناسلي أن يساعد على الوقاية من انتشار هذه العدوى من شخص لآخر.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى المنتقلة بالجنس).

العديد من أنواع البكتيريا، بما في ذلك المتدثرة الحثرية (المُتدثِّرة)، و الميوّرة، والمفطورة، حيث تُسبِّبُ أمراضًا مماثلة، تشبه جميعًا عدوى السَّيَلان.يمكن للفحوص المخبرية أن تكشف المتدثرة، ولكن من الصعب أكثر الكشف عن الأنواع الأخرى من البكتيريا، ولذلك تدعى هذه الأنواع بالعدوى اللاسيلانية.

تُعد عدوى المتدثرة النوع الأكثر شيوعًا من العدوى المنتقلة بالجنس؛ ففي العام 2020 جرى تسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة عدوى جديدة بالمتدثرة.وبما أن العدوى قد لا تُسبب أعراضًا، فإن الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين المحتملين بعدوى المتدثرة قد تكون ضعف الأرقام المسجلة.

تُسبب المتدثرة وعدوى السَّيَلان أعراضًا مشابهة.وكلاهما قد يُسببا عدوى في الإحليل عند الرجال (التهاب الإحليل)، أو عدوى عنق الرحم عند النساء (التهاب عنق الرحم)، أو الداء الحوضي الالتهابي (انظر أيضًا عدوى المتدثرة والمفطورة).

في بعض الأحيان قد يُصاب الشخص بالسيلان والمتدثرة في نفس الوقت.

أعراض المتدثرة عند الرجال تبدأ أعراض التهاب الإحليل المتدثري بعد 7-28 يومًا من التقاط العدوى في أثناء الممارسة الجنسية.يشعر الرجل عادةً بإحساس حرقة خفيفة في الإحليل في أثناء التبول، وقد تخرج إفرازات رائقة أو ضبابية من القضيب.عادةً ما تكون هذه المفرزات أقل سماكة من المفرزات في عدوى السيلان.قد تكون هناك كمية صغيرة فقط من المفرزات وأعراض خفيفة.ولكن، قد تكون فتحة القضيب في الصباح حمراء، ومحشوة بإفرازات جافة.يمكن للأعراض أن تكون أكثر وضوحًا من حين لآخر مع رغبة ملحة بالتبول، وألم في أثناء التبول، وخروج مفرزات قيحية من الإحليل. كثيراً ما تكون أعراض عدوى عنق الرحم بالمتدثرة عند النساء قليلة أو معدومة.ولكن قد تعاني المرأة المصابة من رغبة ملحة بالتبول، وألم في أثناء التبول، وخروج قيح أصفر من المهبل.قد تكون الممارسة الجنسية مؤلمة. في حال إصابة المستقيم بالعدوى، فقد يعاني الشخص من ألم شرجي عفوي أو بالجس، وخروج مفرزات قيحية ومخاط من المستقيم. كما قد تنتقل المتدثرة في أثناء الجنس الفموي، وتُسبب عدوى في الحلق.غالبًا ما تكون عدوى المتدثرة في الحلق عديمة الأعراض. في حال عدم العلاج، فإن الأعراض تتحسن في غضون 4 أسابيع عند حوالى ثلثي الأشخاص.ولكن، قد تترك المتدثرة عواقب خطيرة على المدى الطويل عند النساء، حتى وإن تلاشت أعراضها بشكل كبير أو نهائي.ولهذا السبب، فإن تحري العدوى وعلاجها يكون ضروريًا، حتى في ظل غياب الأعراض. هل تعلم... المضاعفات يمكن لمُضَاعَفاتُ المتدثرة عند النساء أن تتضمن ما يلي: تندب نفيري فالوب

عدوى نفير فالوب (التهاب البوق salpingitis)

عدوى الغشاء الذي يبطن تجويف الحوض والبطن (التهاب الصفاق peritonitis)

عدوى في المنطقة حول الكبد قد تنتشر العدوى باتجاه الأعلى في السبيل التناسلي وتُصيب الرحم، والأقنية التي تصل المبيضين بالرحم (قناتي فالوب)، وفي بعض الأحيان المنطقة المحيطة بالمبيضين.تنتشر العدوى عند بعض النساء إلى بطانة تجويف الحوض والبطن (الصفاق)، مُسببةً التهاب الصفاق (التهاب البريتوان peritoneum).تُسمى هذه الحالات من العدوى بالداء الحوضي الالتهابي (PID) وتسبب ألمًا شديدًا في أسفل البطن وفي بعض الأحيان حمى.قد تتركز العدوى أحيانًا في المنطقة المحيطة بالكبد، أو في الجزء الأعلى من البطن، مسببة الألم، والحمى، والتقيؤ، وهو ما يُدعى بمتلازمة فيتز-هيو-كيرتيس Fitz-Hugh-Curtis syndrome. تنطوي المُضَاعَفاتُ المحتملة للداء الالتهابي الحوضي على عدوى شديدة في جميع أنحاء الجسم (إنتان)، وألم بطني مزمن، وتندب في قناتي فالوب.يمكن لتندب نفير فالوب أن يُسبب العقم والحمل المنتبذ. يمكن لمُضَاعَفاتُ المتدثرة عند الرجال أن تتضمن عدوى البربخ (التهاب البربخ epididymitis)

تضيق الإحليل قد تُسبب عدوى المتدثرة الإصابة بـالتهاب البربخ epididymitis.والبربخ هو أنبوبٌ ملتف على ذروة كلّ خصية (انظر الشكل المسار من القضيب إلى البربخ).قد تُسبب العدوى تورمًا مؤلمًا في الصفن على كلا الجانبين.قد تؤدي العدوى إلى تضيُّق مجرى البول ضمن القضيب (الإحليل) بسبب التندُّب. يمكن لمُضَاعَفاتُ المتدثرة عند جميع الأشخاص أن تتضمن ما يلي: عدوى الغشاء الذي يغطي بياض العينين (التهاب الملتحمة conjunctivitis)

التهاب المَفاصِل التفاعلي يمكن للعدوى التناسلية بالمتدثرة أن تسبب أحيانًا التهابًا في المَفاصِل يُدعى التهاب المَفاصِل التفاعلي.عادةً ما يؤثر التهاب المَفاصِل التفاعلي في مفصل واحد أو مفاصل قليلة في آن واحد.يكون مفصل الركبة والمَفاصِل الأخرى في الساق الأكثر تأثرًا.يبدو بأن الالتهاب ناجم عن رد فعل مناعي تجاه العدوى التناسلية أكثر من كونه ناجمًا عن انتقال العدوى إلى المَفاصِل.تبدأ الأعراض في غضون أسبوع واحد إلى ثلاثة أسابيع بعد العدوى الأولية بالمتدثرة.يترافق التهاب المفاصل التفاعلي أحيانًا بمشاكل أخرى، مثل التغيرات في جلد القدمين، ومشاكل في العينين، والتهاب الإحليل. التهاب المفاصل التفاعلي الذي يؤثر في القدمين الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Susan Lindsley عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. يمكن لمُضَاعَفاتُ عدوى المتدثرة عند حديثي الولادة أن تتضمن ما يلي: التهاب الملتحمة conjunctivits

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة) قد يُصاب حديثو الولادة بـChlamydia في أثناء الولادة إذا كانت أمهاتهم مصابات بعدوى المتدثرة في عنق الرحم.يمكن للعدوى عند حديثي الولادة أن تُفضي إلى الالتهاب الرئوي (الالتهاب الرئوي الولادي) أو التهاب الملتحمة (التهاب الملتحمة الولادي). السبيل من القضيب إلى البربخ

تشخيصُ المتدثرة فحوص مخبرية تُجرى على عينات من المفرزات التي تخرج من عنق الرحم، أو المهبل، أو القضيب، أو الحلق، أو المستقيم، أو البول يشتبه الطبيب بعدوى المتدثرة، والميورة، والمفطورة بناءً على الأعراض، مثل خروج المفرزات من القضيب أو عنق الرحم، أو عوامل خطر، مثل العمر أو النشاط الجنسي مرتفع الخطورة. في معظم الحالات، فإن تشخيص المتدثرة يكون عن طريق إجراء فحوص مخبرية تكشف المادة الوراثية الفريدة للبكتيريا (DNA).عادةً ما تُستخدم لذلك عينات من مفرزات القضيب أو عنق الرحم.قد يُطلب من المريضة استخدام مسحة للحصول على عينة من مهبلها.يمكن استخدام عينة من البول في بعض أنواع تلك الاختبارات.إذا كان من الممكن استخدام عينة بولية، فيمكن للشخص/الشخصة تجنب الإحراج أو الإزعاج الناجم عن إدخال عود المسحة في القضيب/المهبل أو الخضوع لفحص حوضي بهدف الحصول على المسحة. إذا اشتبه الطبيب بوجود عدوى في الحلق أو المستقيم، فتؤخذ عينات من هذه المواقع أيضًا لفحصها. يمكن تشخيص السيلان، والذي عادةً ما يكون موجودًا، باستخدام نفس العينة.قد تُجرى أيضًا اختبارات دموية لتحري عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV وعدوى الزهري.

التحري عن المتدثرة بما أن المتدثرة شائعة جدًا، وبما أن العديد من النساء المصابات بها لا تظهر لديهنّ أية أعراض، فيوصى بإجراء اختبارات للتحري عن المتدثرة عند فئات محددة من الأشخاص النشطين جنسيًا. إذا كان اختبار التحري موصىً به، فينبغي إجراؤه حتى وإن استخدم الشخص الواقيات بشكل مستمر.يُجرى الاختبار بواسطة عينات مأخوذة من المستقيم، أو الإحليل، أو الحلق (إذا كان يمارس الجنس الفموي). يجري فحص النساء بشكل سنوي إذا كُن نشيطات جنسيًا وعمرهن أقل من 25 عامًا، أو إذا كُن بعمر 25 عامًا أو أكثر ونشيطات جنسيًا ولديهن واحد أو أكثر من عوامل الخطر التالية: الإصابة السابقة بمرض منتقل بالجنس

أنشطة جنسية محفوفة بالمخاطر (مثل وجود شريك جنسي جديد أو وجود عدة شركاء جنسيين، أو استخدام الواقيات بشكل غير منتظم عند عدم الالتزام بعلاقة جنسية واحدة، أو المشاركة في العمل الجنسي)

قصة سابقة لدخول السجن

وجود شريك جنسي يقوم بممارسات جنسية خطيرة أو مصاب بعدوى منتقلة بالجنس يُجرى اختبار التحري عند النساء الحوامل في الزيارة الأولى لمتابعة الحمل عند الطبيب ومرة أخرى في الثلث الثالث من الحمل إذا كُن يواجهن خطرًا مرتفعًا. لا يُجرى اختبار التحري بشكل روتيني عند الرجال الذين يمارسون الجنس مع النساء، إلَّا أنَّ اختبارات التحري متاحة إذا طلبها الشخص وغالبًا ما تُقدَّم لجميع المرضى في عيادات المراهقين، وعيادات الأمراض المنتقلة بالجنس، والمؤسسات الإصلاحية. يجري تحري العدوى عند الرجال المثليين كما يلي: إذا كان الرجل نشيط جنسيًا: يُجرى الاختبار بمعدل مرة واحدة في السنة على الأقل

إذا كانوا معرَّضين لخطر مرتفع (مثل الذين يعانون من عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، أو لديهم شركاء جنسيين متعدِّدين، أو لديهم شريك جنسي لديه عدَّة شركاء جنسيين): كل 3 إلى 6 أشهر يجرى اختبار التحري عند العابرين جندريًا والأشخاص المتنوعين جندريًا إذا كانوا نشيطين جنسيًا وبناءً على ممارساتهم الجنسية والتشريح الجسدي.على سَبيل المثال، يُجرى اختبار التحري بشكل سنوي عند جميع الأشخاص الذين لديهم عنق الرحم وتقل أعمارهم عن 25 عامًا.ينبغي فحص الأشخاص الذين لديهم عنق رحم بشكل سنوي إذا كانوا بعمر 25 عامًا أو أكثر، وكانوا يواجهون خطرًا أعلى.يُجرى اختبار التحري بواسطة المسحة من المستقيم للعابرين جندريًا والمتنوعين جندريًا بناءً على السُّلُوكيات الجنسية المُعرَّفة والتعرُّض.

علاج المتدثرة المضادات الحيوية

علاج الشركاء الجنسيين بالتزامن مع علاج المريض تُعالج عدوى المتدثرة، والميورة، والمفطورة باستخدام واحد من المضادات الحيوية التالية: جرعة واحدة من الأزيثرومايسين الذي يؤخذ عن طريق الفم

الدوكسيسايكلين، أو الإريثرومايسين، أو الليفوفلوكساسين، أو الأوفلوكساسين عن طريق الفم لمدة سبعة أيام إذا كانت الإصابة بالسَّيَلان محتملة، فيُعالج في نفس الوقت، وعادةً ما يكون ذلك بالمُضادَّات الحيويَّة التي تُعطى على شكل حقن.تُستطب مثل هذه المعالجة لأن أعراض كلا النوعين من العدوى متشابهة ومن الشائع الإصابة بكلا النوعين من العدوى في الوقت نفسه. قد تستمر الأعراض أو تنكس لواحد من الأسباب التالية: وجود حالات عدوى أخرى تُسبب الأعراض.

الإصابة بالعدوى من جديد.

مقاومة المتدثرة للمضادات الحيوية. في مثل هذه الحالات، تُكرر اختبارات المتدثرة والسيلان، وقد تُجرى أحيانًا اختبارات لأنواع أخرى من العدوى. ينبغي على المصابين بالعدوى وشركائهم الجنسيين تجنب ممارسة الجنس لأسبوع واحد على الأقل بعد إكمالهم العلاج. الشركاء الجنسيين ينبغي تحري واستقصاء المتدثرة وغيره من أنواع العدوى المنتقلة بالجنس عند جميع الشركاء الجنسيين الذين مارسوا العلاقة الجنسية مع الشخص خلال الشهرين الماضيين، وإذا كانت إيجابية فينبغي البدء بمعالجتهم.إذا تعرض الشركاء الجنسيون للمتدثرة في غضون الأسبوعين الماضيين، فينبغي البدء بمعالجتهم بشكل فوري دون انتظار نتائج الفحوص المخبرية. مُعالجة الشريك المُستعجلة expedited partner therapy هي خيار يلجأ إليه الطبيب أحيانًا لجعل معالجة الشريك الجنسي أسهل.تنطوي هذه المُقاربة العلاجية على إعطاء الشخص المصاب بالمتدثرة أدوية (يحتاج صرفها لوصفة طبية) لكي يُعطيها للشريك الجنسي.وهكذا، يُعالج الشريك الجنسي حتى ولو لم يسبق له زيارة الطبيب.ولكن تبقى زيارة الطبيب هي الخيار الأفضل، لكي يقوم بتحري حالات العدوى الأخرى المنتقلة بالجنس، والتأكد من عدم تحسس الشخص تجاه الأدوية.ولكن، إذا كان من غير المحتمل أن يقوم الشريك الجنسي بزيارة الطبيب، فإن المعالجة المُستعجلة للشريك تكون مفيدة.

الوقاية من المتدثرة يمكن للتدابير العامة التالية أن تساعد في الوقاية من عدوى المتدثرة (وغيرها من حالات العدوى المَنقولَة جِنسيًا): الالتزام بالممارسات الجنسية الأكثر أمانًا، بما في ذلك استخدام الواقي الذكري في كل مرَّة، سواءً عند ممارسة الجنس الفموي، أو الشرجي، أو التناسلي

تقليل خطر التعرُّض إلى الأمراض المنتقلة بالجنس عن طريق تقليل عدد الشركاء الجنسيين، أو تجنب معاشرة شركاء جنسيين عاليي الخطورة (الأشخاص الذين لديهم العديد من الشركاء الجنسيين أو لا يتبعون قواعد الجنس الأكثر أمنًا)، أو الاقتصار على شريك واحد أو الامتناع عن ممارسة الجنس

التشخيص والعلاج الفوري للأمراض المُنتقلة بالجنس (للوقاية من انتشارها للآخرين)

معرفة الشركاء الجنسيين للشخص المُصاب، ومن ثم تحري الإصابات عند هؤلاء الأشخاص أو تقديم العلاج لهم