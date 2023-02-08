داء السَّيَلان

عادةً ما يُسبب السيلان أعراضًا في موقع العدوى الأولية فقط، وأكثر ما يكون ذلك في عنق الرحم، أو القضيب، أو الإحليل، أو الحلق.تنتشر العدوى لدى نسبة قليلة من الناس من خلال المجرى الدَّموي إلى أجزاء أخرى من الجسم، وخاصة الجلد، أو المَفاصِل، أو كليهما.

يشتكي بعض الرجال (حوالى 25%) من أعراض محدودة.تبدأ الأعراض في غضون 2-14 يومًا بعد العدوى.يشعر الرجل المصاب بإزعاج خفيف في الإحليل (القناة التي تنقل البول من المثانة إلى خارج الجسم).يتبع ذلك ببضع ساعات ألم خفيف إلى شديد في أثناء التبول، وخروج مفرزات قيحية صفراء أو خضراء من القضيب، ورغبة متكررة بالتبول.يمكن لفتحة القضيب أن تُصبح حمراء ومتورمة.قد تنتشر البكتيريا أحيانًا إلى البربخ (الأنبوب الملتف على ذروة كل خصية)، مما يُسبب تورم كيس الصفن، والشعور بألم عند جسه.

تشتكي نسبة قليلة من النساء (حوالى 10-20%) من أعراض محدودة، أو لا يشتكين من أية أعراض.وبالتالي، قد لا يمكن اكتشاف داء السيلان إلا في أثناء الفحص الروتيني أو بعد تشخيص الإصابة عند الشريك.لا تبدأ الأعراض عادةً قبل مرور 10 أيام من التقاط العدوى.قد تشعر بعض النساء بانزعاج خفيف في المنطقة التناسلية، وقد تخرج مفرزات مهبلية صفراء أو خضراء.وقد تشعر نساء أخريات بأعراض شديدة، مثل الحاجة الملحة للتبول، أو الألم في أثناء التبول.تتطور هذه الأعراض عند إصابة الإحليل بالعدوى.

قد تنتشر العدوى باتجاه الأعلى في السبيل التناسلي وتُصيب الرحم، والأقنية التي تصل المبيضين بالرحم (قناتي فالوب)، وفي بعض الأحيان المنطقة المحيطة بالمبيضين.تنتشر العدوى عند بعض النساء إلى بطانة تجويف الحوض والبطن (الصفاق)، مُسببةً التهاب الصفاق (التهاب البريتوان peritoneum).تُسمى هذه الحالات من العدوى بالداء الحوضي الالتهابي (PID) وتسبب ألمًا شديدًا في أسفل البطن وفي بعض الأحيان حمى.قد تتركز العدوى أحيانًا في المنطقة المحيطة بالكبد، أو في الجزء الأعلى من البطن، مسببة الألم، والحمى، والتقيؤ، وهو ما يُدعى بمتلازمة فيتز-هيو-كيرتيس Fitz-Hugh-Curtis syndrome.

قد يؤدي الجنس الشرجي مع شخص مُصاب إلى الإصابة بسيلان المستقيم (التهاب المستقيم السيلاني).لا تُسبب العدوى أعراضًا في العادة، ولكنها قد تجعل التغوط مؤلمًا.تشمل الأَعرَاض الأخرى كلاً من الإمساك، والحكة، والنَزف، وخروج مفرزات من المستقيم.قد تبدو المنطقة المحيطة بالشرج حمراء، والبراز مُغطى بالقيح والمخاط.عندما يقوم الطبيب بفحص المستقيم باستخدام المنظار (تنظير شرجي anoscope)، فقد يكون المخاط والقيح مرئيًا من خلال جدران المستقيم.

قد يؤدي الجنس الفموي مع شخص مُصاب إلى الإصابة بسيلان الحلق (التهاب البلعوم بالمكورات البنية gonococcal pharyngitis)لا تُسبب هذه الأنواع من العدوى أعراضًا في الحالة العادية، ولكن يمكن لاتهاب الحلق أن يكون مؤلمًا.

في حال حدوث تماس بين سوائل العدوى والعينين، فقد تحدث إصابة بالتهاب الملتحمة بالمكورات البنية، مما يُسبب تورم الجفنين، وخروج مفرزات قيحية من العين.غالبًا ما تُصاب عين واحدة عند البالغين.أما حديثو الولادة فغالبًا ما تُصيبهم العدوى في كلتا العينين.قد يُصاب المريض بالعمى في حال عدم العدوى بشكل باكر.

يمكن في حالات نادرة أن تحدث عدوى المكورات البنية المتناثرة (متلازمة التهاب المَفاصِل-التهاب الجلد).تحدث هذه المتلازمة عندما تنتشر العدوى عن طريق المجرى الدموي إلى أعضاء أخرى في الجسم، وخاصةً الجلد والمَفاصِل؛ وفي حالات نادرة، تنتشر العدوى إلى القلب.تُصبح المَفاصِل متورمة، ومؤلمة عفويًا وبالجس بشكل شديد، كما تتحدد حركتها.يُصبح الجلد فوق المَفصِل دافئًا وبلون أحمر.عادةً ما يعاني المريض من الحمى، ويشعر بتوعك، ويحدث ألم مفصلي (بسبب التهاب المَفاصِل) في واحد أو أكثر من المفاصل.قد تظهر بقع حمراء صغيرة على الجلد، وعادةً ما تكون على الذراعين والساقين.تكون البقع مؤلمة بشكل خفيف، وقد تمتلئ بالقيح.قد يكون من الممكن علاج عدوى المَفاصِل، والمجرى الدموي، والقلب، إلا أن التعافي من التهاب المَفاصِل قد يكون بطيئًا.

عدوى منتشرة بالمكورات البنية تؤثر في الجلد الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Dr. S.E.Thompson and J.Pledger عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

التهاب المَفاصِل الإنتاني السيلاني gonococcal septic arthritis هو شكل من أشكال العدوى بالمكورات البنية التي تسبب التهابًا مفصليًا مؤلمًا.عادةً ما يُصيب هذا الالتهاب واحدًا أو اثنين من المَفاصِل الكبيرة، مثل الركبتين، أو الكاحلين، أو المعصمين، أو المرفقين، وكثيرًا ما تبدأ الأعراض بشكل مفاجئ.يشعر المرضى بالحمى عادةً.تكون المَفاصِل المُصابة مؤلمة ومتورمة، وحركتها متحددة.يمكن للجلد فوق المَفاصِل المصابة أن يكون دافئًا ومحمرًا.

عادةً ما يكون السيلان عند الأطفال علامة على الاعتداء الجنسي.قد تبدو المنطقة التناسلية عند الإناث (الفرج) متهيجة، وحمراء، ومتورمة، وقد تخرج مفرزات من المهبل.في حال إصابة الإحليل بعدوى، فقد يعاني الأطفال، وخاصة الذكور، من ألم في أثناء التبول.