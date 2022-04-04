عدوى الزَّائِفَة Pseudomonas

تُسبّب الزَّائِفَةُ الزِّنْجارِيَّة Pseudomonas aeruginosa العديد من أنواع العدوى.

أذن السبّاح (التهاب الأذن الخارجية) هي عدوى خارجية بسيطة يمكن أن تحدثَ عند الأصحّاء.يمكن للمياه المحتوية على البكتيريا أن تدخل إلى الأذن في أثناء السباحة.تُسبب أذن السباح الحكة، والألم، وأحيَانًا خروج مفرزات من الأذن.

التهاب الأذن الخارجية الخبيث هو عدوى خارحية أكثر شدة في الأذن.تكون هذه الحالة أكثر شُيُوعًا بين المصابين بداء السكَّري.تصبح الأنسجة متورّمة وملتهبة، مما يؤدي إلى انسداد قناة الأذن جزئيًا أو كليًا.قد تشمل الأَعرَاضُ الحمى، ونقص السمع، والتهاب الأنسجة حول الأذن المصابة، وألم الأذن الشديد، وخروج مفرزات ذات رائحة كريهة من الأذن، والتضرّر العصبي.

التهاب الجريبات الخاص بحوض الاستحمام الساخن هو عدوى خارجية بسيطة أخرى.في هذه الحالة، تُصبح جذورُ الأشعار (البصيلات) مصابة بالعدوى عند الذين يستخدمون أحواض الاستحمام الساخنة أو دوامات الاستحمام، لاسيّما إذا كانت غير معقمة بالكلور على نحوٍ كافٍ.يؤدي قضاء الكثير من الوقت في الماء إلى جعل بصيلات الشعر أكثر ليونةً، ومن ثَمَّ أكثر قابلية للغزو البكتيري.يحدث طفح جلدي مكوّن من بثرات صغيرة.قد تحتوي البثرات على قطرة من القيح في مركزها.

الإكثيمة الغنغرينية هي التهاب جلدي يحدث في الأشخاص الذين يعانون من نقص شَّديد في تعداد الكريَّات البيض (قلَّة العَدِلات).تكون القرحة ذات مركز أرجواني أسود، ويحيط بها شريط أحمر.تحدث هذه القروحُ عادة في المناطق الرطبة من الجسم، مثل الإبط أو المناطق التناسلية.

قد تُسبب عدوى العين الناجمة عن هذه البكتيريا ضررًا في القرنية، وغالبًا ما يكون دائمًا.يمكن للإنزيمات التي تنتجها البكتيريا أن تخرِّب العين بسرعة.غالبًا ما تنجم العدوى عن الإصابات، ولكن قد تنتج أيضًا عن تلوّث العدسات اللاصقة أو محاليل تنظيفها.

تتضمن حالات عدوى الأنسجة الرخوة تلك التي تحدث في العضلات، والأوتار، والأربطة، والدهون، والجلد.قد تحدث هذه الأنواع من العدوى في الجروح العميقة الواخزة (مثلما يحدث عندَ الدعس على مسمار).يمكن لبكتيريا الزائفة أيضًا أن تسبب أيضًا قرحات الانضغاط، والحروق، والجروح، بسبب الإصابات أو الجراحة.عندما تتكاثر هذه البكتيريا في الضمادات المتسخة، تصبح الضمادات بلون أخضر، وتكون رائحتها مثل رائحة العشب المجزوز حديثًأ.وتكون السوائلُ التي تخرج من هذه الجروح ذات رائحة حلوة تشبه الفاكهة.

قد يحدث الالتهاب الرئوي الشديد عند الأشخاص المنومين في المستشفى، وخاصةً الذين يحتاجون إلى أنبوب تنفس وأجهزة تنفس اصطناعي.تُسبب بكتيريا الزوائف Pseudomonas التهابًا رئويًا أو التهاب جيوب عند الأشخاص المصابين بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV.

تحدث عدوى المسالك البولية في الظروف التالية عادةً:

بعدَ عمل جراحي في المجاري البولية

عند انسداد المجاري البولية

عندَ بقاء قثطار المثانة في موضعه لفترة طويلة

غالبًا ما تحدث عدوى مجرى الدم (تجرثم الدم bacteremia) في الحالات التالية:

عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدَّم من عضو آخر مصاب (مثل المجاري البولية).

عندما يجري حقنُ المخدرات الملوثة بالبكتيريا في الوريد.

عندما يجري استخدام إبرة ملوثة لحقن العقاقير غير المشروعة.

يُترَك قثطار في وعاء دمويّ (يُسمَّى قثطار داخل الأوعية) في مكانه.

قد يبقى مصدرُ البكتيريا مجهولًا في بعض الحالات، كما قد تحدث العدوى عند الأشخاص الذين يعانون نقصًا شديدًا في الكريَّات البيض بعد المُعالجة الكِيميائيَّة السرطان.غالبًا ما تظهر بقع أرجوانية سوداء يحيط بها شريط أحمر اللون (إِكْثيمَة غَنْغَرِيْنِيَّة ecthyma gangrenosum) على جلد الإبطين وأعلى الفخذ (المنطقة المغبنية).وفي حال عدم علاجها، قد تؤدي عدوى مجرى الدم إلى الصدمة والوفاة.

تحدث عدوى العظام والمَفاصِل في العمود الفقري، وعظم العانة، أو المَفصِل بين عظم الترقوة وعظم القص breastbone عادةً.وتصل البكتيريا إلى العظام والمَفاصِل من مجرى الدم عادةً، وخاصة عند مدمني المخدرات الوريدية.وفي حالات أقلّ شيوعًا، قد تنتقل العدوى من النسج الرخوة المجاورة التي أصيبت بالعدوى بعدَ التعرّض لإصابة أو الخضوع لعملية جراحية.

يمكن في حالات نادرة أن تحدث عدوى في الصمامات القلبية.ويكون ذلك عادةً عندَ في المدمنين الذين يتعاطون المخدّرات عن طريق الحقن، وعندَ الأشخاص الذين لديهم صمامات قلب اصطناعية.تنتقل البكتيريا إلى صمامات القلب من مجرى الدم عادةً.