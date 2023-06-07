لمحة عامة عن العدوى بالمطثيات

المطثية clostridia هي بكتيريا موجودة بشكل شائع في الأمعاء لدى البالغين وحديثي الولادة الأصحّاء.تعيش المطثية في الحيوانات، والتربة، والنباتات المتحللة.

تُنتِج هذه البكتيريا الأبواغ.والأبواغ هي شكل غير نشط من البكتيريا.تمكن الأبواغ البكتيريا من البقاء عندما تكون الظروفُ البيئية صعبة.وعندما تتحسن الظروف المحيطة، تتحول الأبواغ إلى بكتيريا نشطة وتنتج الذيفانات.تتضاعف الذيفانات وقد تؤثر في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل العضلات، والسبيل الهضمي، والأنسجة.

لا تحتاج هذه البكتيريا للأكسجين كي تبقى على قيد الحياة.وتصنّف مع البكتيريا اللاهوائية.

هناك العديد من الأنواع المختلفة للمطثية.

تدخل المطثية إلى الجسم بطرق مختلفة وتسبب أمراضًا مختلفة حسب نوعها:

هناك أنواع مختلفة من المطثية تُعد جزءًا من النبيت البكتيري (الفلورة) الطبيعي في القولون والمهبل.ولكن، بالإضافة إلى الأمعاء الغليظة، فإنها قد تسبب عدوى المرارة والأعضاء التناسلية الأنثوية.غالبًا ما تكون المطثية الحاطمة المسؤولة.وفي حالات نادرة، يمكن لأحد أنواع المطثية، وهي المطثية السورديلية، أن تسبب مُتلازمة الصدمة السمّية عندَ النساء اللواتي يعانين من عدوى في الأعضاء التناسلية.

التسمّم الغذائي بالمطثية الحاطمة Clostridium perfringens قد تحدث التسمُّم الغذائي بالمِطَثِّيَّة الحاطمة (من نوع التهاب المعدة والأمعاء) عندما يتناول الأشخاص طعامًا يحتوي على المطثَّية (لحم البقر عادةً).تتخلَّق المطثيات من أبواغ، وتتميز الأبواغ بقدرتها على البقاء على قيد الحياة حتى ضمن حرارة الطبخ.إذا لم يؤكل الطعام المحتوي على أبواغ بعدَ طهيه مباشرةً، فقد تتطوّر الأبواغ إلى بكتيريا مطثية نشطة ، ثم تتكاثر في الطعام.إذا جرى تقديم الطعام دون إعادة تسخين كافية، يتناول الشخص المطثيات.تتكاثر البكتيريا في الأمعاء الدقيقة وتنتج الذيفانات التي تُسبب الإسهال المائي والتشنجات في البطن. يكون التسمّم الغذائي بالمطثية الحاطمة خفيفًا عادةً، ويتعافى المصاب في غضون 24 ساعة.ويمكن في حالات نادرة أن يكونَ شديدًا، وخاصّة عندَ الأطفال الصغار جدًّا والبالغين الأكبر سنًا. يشتبه الطبيبُ في تشخيص التسمم الغذائي بالمطثية الحاطمة عادة عندما يحدث تفشٍّ محلِّي للمرض.ويجري تأكيدُ التَّشخيص من خلال اختبار الطعام الملوَّث بالمِطَثِّيَّة الحاطِمَة Clostridium perfringens أو عينات برازية من المصابين بالعدوى بالنسبة للمطثية الحاطمة وذيفانها. للوقاية من التسمم الغذائي، ينبغي تبريدُ بقايا اللحوم المطبوخة، وإعادة تسخينها بشكل جيّد قبل تقديم. أما علاج Clostridium perfringens فيشمل تناول وفرة من السوائل وأخذ قسط وافر من الراحة.لا تُستخدم المضادَّاتُ الحيوية في المعالجة.

العدوى البطنية والحوضية بالمطثيات غالبًا ما تُمارس بكتيريا المطثية Clostridia (المطثية الحاطمة Clostridium perfringens عادة) دورًا في عدوى البطن غالبًا، مع بكتيريا أخرى (تُسمَّى حالات العدوى اللاهوائية المختلطة) عادة. كما يمكن لعدوى بكتيريا المطثية أن تصيب الأمعاء، والمرارة، والأعضاء في الحوض، مثل الرحم، وقناتي فالوب، والمبيضين.تصيب عَدوَى المطثية عادة الرحم بعدَ ولادة الطفل أو بعدَ الإجهاض في الظروف غير العقيمة. تكون العدوى بالمطثيات في البطن والحوض خطيرةً، وقد تؤدي إلى الوفاة أحيانًا.تنتج المطثية Clostridia كميات كبيرة من الغاز، يمكن أن تشكل فقاعات وبثورًا في الأنسجة المصابة.ونتيجة لذلك، تتموت الأنسجة المصابة، ممَّا يؤدِّي إلى الغنغرينة الغازية. تشتمل الأَعرَاضُ على الألم والحمى.يكون البطن مممضًا باللمس.إذا أصيب الرحم بالعدوى، قد تُعاني النساء من خروج مفرزات دمويَّة من المهبل.يمكن للأعراض أن تتفاقم وتسبب أحد الاختلاطات المهددة للحياة التي تُسمى الإنتان. لتشخيص العدوى بالمطثيات في البطن والحوض، يأخذ الأطباء عيِّنات من الدَّم أو الأنسجة المصابة.كما يَجرِي إرسال العينات من أجل زرعها في المختبر وتحديد البكتيريا الموجودة فيها (استنباتها).قد يأخذ الأطباء صورًا بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن الغاز المُنتَج عن طريق المطثية clostridia. تنطوي مُعالجة حالات العدوى البطنية والحوضية بالمِطَثِّيات على الجراحة لاستئصال النسيج المصاب والميت (يُسمَّى ذلك التنضير).تعطى المضادَّات الحيوية، مثل البنسلين، لمدة أسبوع على الأقلّ.وفي بعض الأحيان، يجري استخدام البنسلين مع مُضادّ حيوي آخر يُدعى الكليندامايسين.في بعض الأحيان، إذا كان أحد الأعضاء (مثل الرحم) مصابًا بعدوى شديدة، فينبغي استئصاله.ويمكن أن تكونَ التهوية الميكانيكية منقذة للحياة.

يُسمَّى التهاب الأمعاء الناخر بالمطثيات، والالتهاب المعوي القولوني الناجم عن قلة العدلات، والالتهاب المعوي القولوني الناخر عند حديثي الولادة يُسمَّى التهاب الأمعاء الناخر بالمطثيات أيضًا بالتهاب الأمعاء الناخر أو البغبلة (pigbel).تنجم هذه العدوى عن المطثية الحاطمة Clostridium perfringens وتصيب الأمعاء الدقيقة عادةً (الصائم في المقام الأول). تتراوح العدوى بين الخفيفة والشديدة، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالج على الفور.تحدث هذه العدوى النادرة في الغالب في الأماكن التي يتناول فيها الأشخاص نظامًا غذائيًا منخفض البروتين، مثل المناطق النائية في غينيا الجديدة وأجزاء من أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا. تتباين الأَعرَاض بين إسهال خفيف إلى ألم شديد في البطن، وتقيُّؤ، وبراز مُدمَّى، وصدمة إنتانية، وأحيانًا الوفاة في غضون 24 ساعة. يعتمد تشخيصُ التهاب الأمعاء الناخر بالمطثيات على الأعراض واختبارات البراز. يُعالج التهاب الأمعاء الناخر بالمطثيات بالمضادَّات الحيوية.ويحتاج الأشخاصُ الذين يُعانون بشدَّةٍ من هذا الدَّاء إلى استعمال العلاج الجراحي في بعض الأحيان. التهاب الأمعاء والقولون بقلة العَدِلات (اِلْتِهاب الأعْوَر typhlitis) هُوَ عدوى مهدّدة للحياة مماثلة تحدث في بداية الأمعاء الغليظة (الأعور) لدى الأشخاص الذين لديهم انخفاض في تعداد كريات الدم البيض (على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من ابيضاض الدم أو يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان). يعاني المصابون من حمى، وألم في البطن، ونزف في الجهاز الهضمي، وإسهال. يستند التشخيص إلى الأعراض، وتعداد خلايا الدم البيضاء، واختبارات تصوير البطن، واختبارات الدم والبراز. تكون المعالجةُ إمَّا بالمضادَّات الحيويَّة أو بالجراحة في بعض الأحيان. يحدث الالتهاب المعوي القولوني الناخر الوليدي غالبًا عند حديثي الولادة الخُدَّج الذين يقل وزنهم عن 1,500 غرام (3 باوند).وقد ينجم عن بكتيريا المطثية.