التهاب القولونالمُحدَثبالمطثية العسيرة

التِهاب القَولُون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة Clostridioides difficile (C. difficile) هُو التِهابٌ في المعى الغليظ يُؤدِّي إلى الإسهَال،ينجم الالتهابُ عن ذيفان المِطَثِّيَّة العَسيرَة C. difficile، ويحدث عادةً بعد أخذ الأشخاص للمضادات الحيوية التي تمكّن هذه البكتيريا من النمو في الأمعاء.
يحدث التِهاب القَولُون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة C. difficile بعد تناول المضادَّات الحيوية عادةً.
وتتراوح الأعراضُ النموذجية بين البراز الرخو بعض الشيء إلى الإسهال المُدمَّى وألم البطن والحُمَّى.
يقوم الأطباءُ باختبار البراز، ويستخدمون أحيانًا أنبوب مُعاينة لتفحُّص المعى الغليظ عند الأشخاص الذين لديهم أعراض التهاب القولون بالمطثية العسيرة C. difficile.
يتحسَّن مُعظمُ الأشخاص الذين لديهم حالات خفيفة لالتِهاب القَولُون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة C. difficile بعد التوقُّف عن استخدام المضادَّات الحيوية المُسبِّبة للمرض، وأخذ مُضادّ حيويّ آخر.
لا تحتاج المطثية العسيرة Clostridioides difficile (تُسمى اختصارًا C. difficile أو C. diff) للأكسجين كي تبقى على قيد الحياة.وتصنّف مع البكتيريا اللاهوائية.
هل تعلم...
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى المطثيات)
أسباب التهاب القولون بالمطثية العسيرة
في هذا الاضطراب، تُسبب الذيفانات التي تنتجها بكتيريا المطثيَّة العسيرة C. difficile التهابًا في القولون، وعادةً ما يحدث ذلك بعدَ تناول مضادَّات حيوية لعلاج عدوى ما.يمكن لبعض المضادَّات الحيويَّة أن تُغيِّر أنواع الجراثيم وعددها في الأمعاء.وهكذا، فإن بعض البكتيريا المسببة للأمراض، مثل المطثيَّة العَسيرة C. difficile، يمكن أن تنمو بشكل مفرط وتحل محل البكتيريا غير المؤذية التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء.تعدّ المِطَثِّيَّة العَسيرَة C. difficile السببَ الأكثر شُيُوعًا للإسهال الذي يحدث بعدَ العلاج بالمضادَّات الحيوية .
عندما تنمو المِطَثِّيَّة العَسيرَة C. difficile بشكل مفرط، تطلق الذيفانات التي تُسبب الإسهال والتهاب القولون وتشكّل أغشية غير طبيعية (الأغشية الكاذبة) في الأمعاء الغليظة.
جرى التعرُّف إلى سُلالة قاتلة أكثر للمطثيَّة العسيرة C. difficile في بعض حالات التفشِّي في المستشفيات.تنتج هذه السلالة ذيفانًا أكثر بكثير، وتسبّب مرضًا أكثر شدة مع فرصة أكبر للانتكاس، وهي سهلة الانتشار، ولا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية أيضًا.
يُمكن أن يُسبِّبَ أي مُضاد حيويّ تقريبًا هذا الاضطراب، ولكن الكلينداميسين clindamycin وفئة البنسلينات (مثل أمبيسيلين ampicillin وأموكسيسلين amoxicillin)، وفئة السيفالوسبورينات cephalosporins (مثل سيفترياكسُون ceftriaxone) ومجموعة الفلوروكينولونات fluoroquinolones (مثل الليفوفلوكساسين وسيبروفلوكساسين)، هي المسبِّبات الأكثر شُيوعًا لالتهاب القولون المُحدث بالمطثية العسيرة.يمكن أن يحدث التهاب القولون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة C. difficile حتَّى بعد فتراتٍ قصيرة جدًا من تناول المضادَّات الحيويَّة.C. difficileكما قد يحدُث بعدَ استخدام عقاقير مُعيَّنة للمُعالجة الكيميائيَّة للسرطان.
تُعدُّ عدوى المطثيَّة العسيرة C. difficile هي الأكثر شُيُوعًا عند أخذ مُضادّ حَيَويّ عن طريق الفم، ولكنها تحدث أيضًا عند حقن المضادات الحيوية في العضل أو عن طريق الوريد.
يزداد خطرُ التهاب القَولُون المُحدَث بالمطثية العسيرة C. difficile مع التقدُّم في العُمر.تنطوي عوامل الخطر الأخرى على:
وجود واحد أو أكثر من الاضطرابات الشديدة الأخرى
البقاء في المستشفى لفترةٍ طويلةٍ
العيش في دُور الرعاية
الخُضوع إلى جراحة هضميَّة gastrointestinal
الإصابة باضطراب أو أخذ دواء ينقص حموضة المعدة
تتضمن الأدوية التي تُقلل من مستويات الحموض المَعدية كلاً من مثبطات مضخة البروتون، وحاصرات الهيستامين -2 (H2) التي تُستخدَم لمعالجة الارتجاع الحمضي المريئي وداء القرحة الهضمية.
وفي بعض الأحيان، يكُون مصدر البكتيريا هو السبيل المِعَويّ عندَ الشخص.توجد المطثية العسيرة C. difficile عادةً في أمعاء حديثي الولادة والبالغين الأصحّاء والبالغين الذين يدخلون المستشفى.وعند هؤلاء الأشخاص، لا تتسبَّبُ المطثية العسيرة C. difficile في حدوث المرض عادةً إلَّا إذا زاد نموّها.وفي أحيان أخرى، تنتقل العدوى من هؤلاء إلى أشخاصٍ يُواجهون زيادةً في الخطر.يُمكنُ الوِقاية من انتقال العدوى عن طريق غسل اليدين بشكلٍ جيّد.
كما قد تصل هذه الجراثيم إلى المريض من الحيوانات الأليفة أو الوسط المحيط.
ومن النَّادر أن يحدُث التهابُ القولون النَّاجم عن المطثيَّة العسيرة C. difficile من دُون أن يكُون هناك استخدام للمُضادَّات الحيويَّة منذ فترة قريبة.ولكن، يمكن أن تؤدي الأحداث المجهدة جسديًا على الأرجح، مثل الجراحة (التي تشمل المعدة أو الأمعاء عادةً)، إلى النوع نفسه من خلل التوازن بين نوع وكمية البكتيريا في الأمعاء، أو يمكن أن تتداخل مع آليات الدفاع الداخلية للأمعاء التي بدورها تسمح لعدوى المطثية العسيرة C. difficile والتهاب القولون بالحدوث.
أعراض التهاب القولون بالمطثية العسيرة
تبدأ أعراض العدوى بالمطثيَّة العسيرة C. difficile عادةً خلال فترةٍ تتراوَحُ بين 5 إلى 10 أيَّام من البدء باستخدَام المُضادَّات الحيويَّة، ولكنها قد تظهَر في اليوم الأوَّل أو بعد شهرين،
تختلف الأَعرَاضُ استِنادًا إلى درجة الالتهاب النَّاجِم عن البكتيريا، وهي تتراوَح بين براز ليِّنٍ بعض الشيء إلى إسهالٍِ مُدمَّى، وألمٍ في البطن وتشنجات، وحُمَّىومن النَّادر أن يحدُث غثيان وتقيُّؤ.
قد تنطوي الحالات الأكثر شدة (التهاب القولون الخاطف) على تجفاف يُهدِّدُ حياةَ الشخص، وتسرع ضربات القلب، وانخفاضٍ في ضغط الدَّم، وانثِقاب المِعَى الغليظ.
تشخيص التهاب القولون بالمطثية العسيرة
دراسات البراز
تنظير السِّيني sigmoidoscopy أو تنظير القَولُون colonoscopy أحيانًا
يشتبه الأطباءُ في التهاب القولون الناجم عن المطثية العسيرة C. difficileلدى أيّ شخص يصاب بالإسهال في غضون شهرين من استخدام مضاد حيوي أو خلال 72 ساعة من دخوله المستشفى.
يجري تأكيد التشخيص من خلال اختبارات البراز.يقوم الأطباء باختبارات للكشف عن الذيفانات التي تنتجها المطثية العسيرة C. difficile وكذلك إنزيم معيّن تُطلقه البكتيريا.كما يقومون بإجراء اختباراتٍ مثل تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل polymerase chain reaction (PCR) للكشف عن وجود المادة الوراثية للبكتيريا (DNA).
يستطيع الطبيبُ تشخيصَ التهاب القَولُون المُحدَث بالمطثية العسيرة عن طريق تفحُّص الجزء السفليّ من المِعَى الغليظ المُلتهِب (القَولُون السِّينيّ)، وذلك من خلال المنظار السينيّ عادةً (أنبوب مُعايَنة مرِن).إذا لاحظوا نوعًا محددًا من الالتهاب يسمى التهاب القولون الغشائي الكاذب، تُشخَّص الإصابة بالتهاب القولون المُحدَث بالمطثية العسيرة.يجري استخدامُ منظار القولون (أنبوب مُعايَنة مرن وطويل) لتفحُّص المعَى الغليظ بشكلٍ كاملٍ، وذلك إذا كان القسمُ المُصاب من المعى أعلى من أن يصِلَ إليه المنظار السينيّ،ولكن تبقى هذه الإجراءات غير مطلوبة عادةً.
قد يقُوم الأطباءُ بفُحوصات التَّصوير، مثل تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب، وذلك إذا اشتبهوا بمُضاعَفةٍ خطيرةٍ، مثل انثِقاب المِعَى الغليظ، أو التهاب القولون الخاطف، أو تضخُّم القَولُون.
علاج التهاب القولون بالمطثية العسيرة
التوقُّف عن استِخدام المُضادَّات الحيويَّة المُسبِّبة لالتهاب القولون
المُضادَّات الحيويَّة الفعَّالة ضدّ المطثية العسيرة
بالنسبة لحالات النكس، المضادات الحيوية
بالنسبة لحالات النكس المتكرر، يُجرى في بعض الأحيان زرع البراز
إذا كان المصاب بالتهاب القَولُون المُحدَث بالمطثية العسيرة يُعاني من الإسهال عند استعمال المُضادَّات الحيويَّة، يجري التوقُّف عَن استعمال المضادات الحيوية مالم تكن أساسية.وفي هذه الحالات، تتوقف الأَعرَاض عادةً في غضون 10-12 يومًا.إذا كانت الأَعرَاض شديدةً أو مستمرةً، يُعطى الأشخاص مُضادًّا حيويًّا عادةً يكون فعَّالًا تجاه المطثية العسيرة C. difficile.
تجري معالجة معظم حالات التهاب القولون المُحدَث بالمطثية العسيرة بالمُضادّ الحيوي فانكوميسين أو فيداكسوميسين، عن طريق الفم.يؤدي استعمال فيداكسوميسين إلى تراجع نكس الأعراض.
ينبغي عدم استعمال الأدوية التي يأخذها الأشخاص أحيانًا لإبطاء حركة الأمعاء وعلاج الإسهال (مثل لوبيراميد).يمكن لمثل هذه الأدوية أن تطيل من أمد الاضطراب أو تفاقمه عن طريق إبقاء المادَّة السميَّة المُسبِّبة للمرض مُلامِسةً للمعى الغليظ.
وفي حالات نادرة، يكون التهاب القولون الناجم عن المطثية العسيرة C. difficile شديدًا لدرجة أن الشخص يجب أن يدخل المستشفى لتلقي السوائل عن طريق الوريد والكهارل (مثل الصوديوم والمغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم) ونقل الدم.
ومن النَّادر أن يحتاج المرضى إلى الجراحة؛فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك حَاجة إلى استئصال المعى الغليظ (استئصال القَولُون colectomy) في الحالات الشَّديدة كإجراء مُنقِذ للحياة.
معالجة حالات النكس
تعُود الأَعرَاضُ عندَ نسبة تصلُ إلى 15-20% من أشخاص هذا الاضطراب، في غضون بضعة أسابيع من إيقاف المعالجة.في المرة الأولى التي يعود فيها الإسهال، يجري إعطاء الأشخاص شوط آخر من المضاد الحيوي نفسه.وإذا استمر الإسهال بالنكس، يجري إعطاؤهم فانكومايسين أو فيداكسوميسين، لعدة أسابيع، وذلك بحسب أي منهما لم يُعطَ بعد.
يكون زرع البراز خيارًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من نكس المرض بشكل متكرر.في هذا الإجراء، يوضَع نحو كوب من البراز (حوالي 200 إلى 300 مل) من متبرع سليم في قولون الشخص.يَجري فحصُ البراز من المانح أولًا للتأكّد من عدم احتوائه على أية كائنات دقيقة تسبب المرض.يمكن إعطاءُ البراز كحقنة شرجية enema، وذلك بواسطة أنبوب يجري إدخاله من خلال الأنف إلى السبيل الهضمي، أو من خلال أنبوب يجري إدخاله من الشرج إلى الأمعاء الغليظة عبر منظار القولون.يعتقد الأطباء أن المادة البُرازية من متبرع سليم تساعد على إعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا في قولون المصاب بالتهاب القولون الناجم عن المطثية العسيرة.بعدَ استخدام هذا العلاج، تصبح الأعراض أقل ميلاً للتكرار.كما تُعد الحبوب التي تحتوي على براز متبرع به من شخص سليم علاجًا فعَّالًا أيضًا.
بيزلوتوزوماب Bezlotoxumab أضداد وحيدة النسيلة يُعطى عن طريق الوريد.كما تُستخدَم المضادَّات الحيوية أيضًا لعلاج الإسهال الناجم عن المطثية العسيرة.يُمكن أن يُؤدِّي إعطاء بيزلوتوكزوماب، بالإضافة إلى المُعالَجَة الحيويَّة بالمضادَّات الحيويَّة، إلى التقليل من فرص عودة الإسهال.