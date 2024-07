التهاب القولونالمُحدَثبالمطثية العسيرة

في هذا الاضطراب، تُسبب الذيفانات التي تنتجها بكتيريا المطثيَّة العسيرة C. difficile التهابًا في القولون، وعادةً ما يحدث ذلك بعدَ تناول مضادَّات حيوية لعلاج عدوى ما.يمكن لبعض المضادَّات الحيويَّة أن تُغيِّر أنواع الجراثيم وعددها في الأمعاء.وهكذا، فإن بعض البكتيريا المسببة للأمراض، مثل المطثيَّة العَسيرة C. difficile، يمكن أن تنمو بشكل مفرط وتحل محل البكتيريا غير المؤذية التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء.تعدّ المِطَثِّيَّة العَسيرَة C. difficile السببَ الأكثر شُيُوعًا للإسهال الذي يحدث بعدَ العلاج بالمضادَّات الحيوية .

عندما تنمو المِطَثِّيَّة العَسيرَة C. difficile بشكل مفرط، تطلق الذيفانات التي تُسبب الإسهال والتهاب القولون وتشكّل أغشية غير طبيعية (الأغشية الكاذبة) في الأمعاء الغليظة.

جرى التعرُّف إلى سُلالة قاتلة أكثر للمطثيَّة العسيرة C. difficile في بعض حالات التفشِّي في المستشفيات.تنتج هذه السلالة ذيفانًا أكثر بكثير، وتسبّب مرضًا أكثر شدة مع فرصة أكبر للانتكاس، وهي سهلة الانتشار، ولا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية أيضًا.

يُمكن أن يُسبِّبَ أي مُضاد حيويّ تقريبًا هذا الاضطراب، ولكن الكلينداميسين clindamycin وفئة البنسلينات (مثل أمبيسيلين ampicillin وأموكسيسلين amoxicillin)، وفئة السيفالوسبورينات cephalosporins (مثل سيفترياكسُون ceftriaxone) ومجموعة الفلوروكينولونات fluoroquinolones (مثل الليفوفلوكساسين وسيبروفلوكساسين)، هي المسبِّبات الأكثر شُيوعًا لالتهاب القولون المُحدث بالمطثية العسيرة.يمكن أن يحدث التهاب القولون المُحدَث بالمطثيَّة العسيرة C. difficile حتَّى بعد فتراتٍ قصيرة جدًا من تناول المضادَّات الحيويَّة.C. difficileكما قد يحدُث بعدَ استخدام عقاقير مُعيَّنة للمُعالجة الكيميائيَّة للسرطان.

تُعدُّ عدوى المطثيَّة العسيرة C. difficile هي الأكثر شُيُوعًا عند أخذ مُضادّ حَيَويّ عن طريق الفم، ولكنها تحدث أيضًا عند حقن المضادات الحيوية في العضل أو عن طريق الوريد.

يزداد خطرُ التهاب القَولُون المُحدَث بالمطثية العسيرة C. difficile مع التقدُّم في العُمر.تنطوي عوامل الخطر الأخرى على:

وجود واحد أو أكثر من الاضطرابات الشديدة الأخرى

البقاء في المستشفى لفترةٍ طويلةٍ

العيش في دُور الرعاية

الخُضوع إلى جراحة هضميَّة gastrointestinal

الإصابة باضطراب أو أخذ دواء ينقص حموضة المعدة

تتضمن الأدوية التي تُقلل من مستويات الحموض المَعدية كلاً من مثبطات مضخة البروتون، وحاصرات الهيستامين -2 (H2) التي تُستخدَم لمعالجة الارتجاع الحمضي المريئي وداء القرحة الهضمية.

وفي بعض الأحيان، يكُون مصدر البكتيريا هو السبيل المِعَويّ عندَ الشخص.توجد المطثية العسيرة C. difficile عادةً في أمعاء حديثي الولادة والبالغين الأصحّاء والبالغين الذين يدخلون المستشفى.وعند هؤلاء الأشخاص، لا تتسبَّبُ المطثية العسيرة C. difficile في حدوث المرض عادةً إلَّا إذا زاد نموّها.وفي أحيان أخرى، تنتقل العدوى من هؤلاء إلى أشخاصٍ يُواجهون زيادةً في الخطر.يُمكنُ الوِقاية من انتقال العدوى عن طريق غسل اليدين بشكلٍ جيّد.

كما قد تصل هذه الجراثيم إلى المريض من الحيوانات الأليفة أو الوسط المحيط.

ومن النَّادر أن يحدُث التهابُ القولون النَّاجم عن المطثيَّة العسيرة C. difficile من دُون أن يكُون هناك استخدام للمُضادَّات الحيويَّة منذ فترة قريبة.ولكن، يمكن أن تؤدي الأحداث المجهدة جسديًا على الأرجح، مثل الجراحة (التي تشمل المعدة أو الأمعاء عادةً)، إلى النوع نفسه من خلل التوازن بين نوع وكمية البكتيريا في الأمعاء، أو يمكن أن تتداخل مع آليات الدفاع الداخلية للأمعاء التي بدورها تسمح لعدوى المطثية العسيرة C. difficile والتهاب القولون بالحدوث.