عدوى المكورات العقدية Streptococcal Infections

يشتبه الطبيب بإصابة المريض بالتهاب الحلق بناءً على مايلي:

الحُمَّى

تضخم العقد اللمفية وشعور المريض بالألم عند جسها

ملاحظة قيح على اللوزيتن أو داخلهما

غياب السعال

يكون السببُ الرئيسي لتشخيص التهاب الحلق هو تقليل خطر ظهور مضاعفات (مثل الحمّى الروماتيزمية) باستخدام المضادات الحيوية.وبما أنَ أعراضّ التهاب الحلق الناجم عن المجموعة A من المكورات العقدية غالبًا ما تكون مشابهة لأعراض العدوى الناجمة عن الفيروسات (التي ينبغي عدم علاجها بالمضادات الحيوية)، فإن إجراء زرع مخبري لعينة من الحلق أو إجراء اختبار آخر يكون ضروريًا لتأكيد التشخيص، وتحديد مدى الحاجة لعلاج العدوى.

يمكن إجراء العديد من الاختبارات التشخيصية (يُطلق عليها اسم الاختبارات السريعة) في غضون دقائق.ولعمل ذلك، يقوم الطبيبُ بأخذ عينة من حلق المريض.إذا أشارت نتائج هذه الاختبارات إلى وجود عدوى، يتأكد تشخيص التهاب الحلق، ولا يكون من الضروري إجراء زرع مخبري عينة من الحلق، والذي قد يكون عملية طويلة.ولكن، قد تشير نتائجُ الاختبارات السريعة أحيانًا إلى وجود عدم عدوى في الوقت الذي تكون فيه موجودة (نتيجة كاذبة).إذا أظهر الاختبار نتيجة سلبية عند الأطفال والمراهقين، فينبغي إجراء اختبار الزرع.تُؤخَذ عيّنة من الحلق بواسطة مسحة وتُرسل إلى المختبر، حيث يمكن زرعها وملاحظة تكاثر المورات العقدية من المجموعة A في أثناء الليل، في حال وجودها.أما عند البالغين، فلا تتطلب النتيجة السلبية للاختبار تأكيدًا عن طريق اختبار الزرع، وذلك لأن خطر الإصابة بعدوى المكورات العقدية والحمى الروماتويدية عند البالغين ضئيل للغاية.

وفي حال العثور على مكورات عقدية من المجموعة A، فقد يُجرى اختبار آخر لمعرفة أي المضادَّات الحيوية تكون فعالة ضدها (اختبار الحساسية susceptibility testing).

ينبغي تحرِّي المخالطين الوثيقين للشخص المصاب بعدوى المكوَّرات العقديَّة بالنسبة للجراثيم إذا كان لديهم أعراض أو سبق أن عانوا من مُضَاعَفات بسبب عدوى المكورات العقدية.