يساعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) على الوقاية من العدوى بسلالات فيروس الورم الحليمي البشري والتي يُرجَّح أن تُسبب ما يلي:

يحتوي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري فقط على أجزاء معينة من الفيروس.ولا يحتوي اللقاح على أي فيروس حيّ وبالتالي لا يسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

لمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الصادرة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها HPV (Human Papillomavirus) vaccine information statement.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)

هناك ثلاث لقاحات لفيروس الورم الحليمي البشري:

تُساعي التكافؤ nine-valent: يحمي من تسعة أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري

رباعي التكافؤ quadrivalent: يحمي من أربعة أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري

ثنائي التكافؤ bivalent: يحمي من نوعين من فيروس الورم الحليمي البشري

جميع لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري الثلاثة تحمي من نوعين من فيروس الورم الحليمي البشري (نوعيّ 16 و18) واللذان يسببان حوالي 70% من سرطانات عنق الرحم و90% من سرطانات الشرج.تحمي اللقاحات تُسَاعِية التكافؤ ورباعية التكافؤ من نوعين من فيروس الورم الحليمي البشري (نوعيّ 6 و11) واللذان يسببان 90% من الثآليل التناسلية، بالإضافة إلى الوقاية من النوعين 16 و18.يُوصَى باللقاح تُسَاعِي التكافؤ واللقاح رباعي التكافؤ فقط للأولاد والرجال.

فقط اللقاح تُسَاعِي التكافؤ هو المتوفر حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يُعطى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري على هيئة حقنة في العضل في سلسلة تتكون من جرعتين أو ثلاث جرعات. إذا جرى إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري خلال الفترة من عمر 9 إلى 14 عام، فيتم إعطاء سلسلة مكونة من جرعتين.إذا تم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في عمر 15 عامًا أو أكبر، فيتم إعطاء سلسلة مكوّنة من ثلاث جرعات (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر). اللقاح موصى به للفئات التالية جميع الذكور والإناث في عمر 11 أو 12 عام (ولكن يمكن البدء في إعطائه في عمر 9 أعوام) والأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من قبل أو تم تطعيمهم بشكل غير كاف حتى عمر 26 عامًا.

جميع البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 27 و 45 عامًا بعد أن يستشيروا أطباءهم بخصوص ما إذا كان ينبغي أن يحصلوا على اللقاح

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حالة تُضعِفُ جهاز المناعة لديهم، بما في ذلك عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، الحصول على سلسلة من 3 جرعات بغضِّ النظر عن أعمارهم عندَ إعطاء الجرعة الأولية في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).