لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يُعطى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري على هيئة حقنة في العضل في سلسلة تتكون من جرعتين أو ثلاث جرعات. إذا جرى إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري خلال الفترة من عمر 9 إلى 14 عام، فيتم إعطاء سلسلة مكونة من جرعتين.إذا تم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في عمر 15 عامًا أو أكبر، فيتم إعطاء سلسلة مكوّنة من ثلاث جرعات (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).

اللقاح موصى به للفئات التالية

جميع الذكور والإناث في عمر 11 أو 12 عام (ولكن يمكن البدء في إعطائه في عمر 9 أعوام) والأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من قبل أو تم تطعيمهم بشكل غير كاف حتى عمر 26 عامًا.

جميع البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 27 و 45 عامًا بعد أن يستشيروا أطباءهم بخصوص ما إذا كان ينبغي أن يحصلوا على اللقاح

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حالة تُضعِفُ جهاز المناعة لديهم، بما في ذلك عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، الحصول على سلسلة من 3 جرعات بغضِّ النظر عن أعمارهم عندَ إعطاء الجرعة الأولية

في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).