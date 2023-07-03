يساعد لقاح المكورات الرئوية على الوقاية من العدوي البكتيرية التي تسببها البكتيريا العقدية الرئوية (المكورات الرئوية).التهابات المكورات الرئوية تشمل التهابات الأذن، والتهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي، والتهابات مجرى الدم، والالتهاب السحائي.
For more information, see the Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) Pneumococcal Vaccination: What Everyone Should Know, Pneumococcal Conjugate (Interim) vaccine information statement, and Pneumococcal Polysaccharide vaccine information statement.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
هناك أكثر من 90 نوعًا مختلفًا من المكورات الرئوية.يتم توجيه اللقاحات نحو العديد من الأنواع والتي من المرجح أن تسبب مرضًا خطيرًا.يتوفر نوعان من لقاح المكورات الرئوية: المقترن ومتعدد السكاريد
يقي اللقاح المتقارن PCV13 من 13 نوعًا من بكتيريا المكورات الرئوية.
يقي اللقاح المقترن PCV15 من 15 نوعًا من المكورات الرئوية.
يقي اللقاح المقترن PCV20 من 20 نوعًا من المكورات الرئوية.
يقي اللقاح عديد السكاريد PPSV23 من 23 نوعًا من المكورات الرئوية.
إعطاء لقاح المكورات الرئوية
تُعطى جميع لقاحات المكورات الرئوية في العضل.تعتمد التوصيات واللقاح المعطى على عمر الشخص وعوامل أخرى.
ينبغي أن يحصل الأطفال حتى سن 18 عامًا على لقاح المكورات الرئوية، والذي يُعطى عادةً على 4 جرعات في عمر شهرين، و 4 أشهر، و6 أشهر، و12-15 شهرًا وذلك كجزء من جدول اللقاحات الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).
ينبغي على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر والذين لم يتلقوا لقاحًا مقترنًا في السابق أو الذين لا يُعرف تاريخهم التطعيمي أن يحصلوا عليه أيضًا
جرعة واحدة من لقاح PCV20 أو
جرعة واحدة من لقاح PCV15 يتبعها جرعة من لقاح PPSV23
ينبغي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا الذين لديهم حالات أو عوامل خطر معينة (انظر أدناه)، ولم يتلقوا لقاحًا مقترنًا في السابق، والذين لم يكن تاريخ تطعيمهم معروفًا، أن يحصلوا إما على
جرعة واحدة من لقاح PCV20 أو
جرعة واحدة من لقاح PCV15 يتبعها جرعة من لقاح PPSV23
ينبغي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا أن يحصلوا على لقاح المكورات الرئوية إذا كان لديهم أي مما يلي:
تسريب للسائل الدِّماغي الشوكي
ضعف في الجهاز المناعي (بما في ذلك المصابون بعدوى العوز المناعي البشري، أو ابيضاض الدم، أو سرطان الغدد الليمفاوية، أو سرطان متقدم، والذين يأخذون عقاقير تثبط الجهاز المناعي [كابتات المناعة]، والذين خضعوا لبعض عمليات زراعة الأعضاء)
تعطل وظيفة الطحال (بما في ذلك الذين يعانون من داء الخلايا المنجلية)
مرض مزمن في القلب، أو الرئة (بما في ذلك الربو وانتفاخ الرئة)، أو الكلى، أو الكبد
بالنسبة لكلا الفئتين العمريتين، يجب أن تتبع جرعة PPSV23 جرعة PCV15 بسنة على الأقل.ولكن، يمكن في بعض الأحيان ترك فاصل 8 أسابيع على الأقل بين جرعتي PCV15 و PPSV23 للبالغين الذين لديهم حالة تضعف الجهاز المناعي، أو طعم قوقعي، أو تسرُّب للسائل الدماغي الشوكي.وأيضًا، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تلقوا سابقًا جرعة من لقاح المكورات الرئوية، انظر التوصيات التفصيلية المتعلقة بالمزيد من جرعات لقاح المكورات الرئوية على مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): توصيات للأشخاص البالغين من العمر 19 عامًا أو أكثر.
في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).
الآثار الجانبية للقاح المكورات الرئوية
أحيانًا، يصبح موضع الحقن مؤلمًا وبه احمرار.وتشمل الآثار الجانبية الأخرى الحُمّى، والتهيج، والنعاس، وفقد الشهية، والقيئ.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pneumococcal Conjugate (Interim) vaccine information statement
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): بيان معلومات لقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد (PPSV23)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Pneumococcal Disease: Recommended vaccinations