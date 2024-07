تُعطى جميع لقاحات المكورات الرئوية في العضل.تعتمد التوصيات واللقاح المعطى على عمر الشخص وعوامل أخرى.

ينبغي أن يحصل الأطفال حتى سن 18 عامًا على لقاح المكورات الرئوية، والذي يُعطى عادةً على 4 جرعات في عمر شهرين، و 4 أشهر، و6 أشهر، و12-15 شهرًا وذلك كجزء من جدول اللقاحات الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).

ينبغي على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر والذين لم يتلقوا لقاحًا مقترنًا في السابق أو الذين لا يُعرف تاريخهم التطعيمي أن يحصلوا عليه أيضًا

جرعة واحدة من لقاح PCV20 أو

جرعة واحدة من لقاح PCV15 يتبعها جرعة من لقاح PPSV23

ينبغي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا الذين لديهم حالات أو عوامل خطر معينة (انظر أدناه)، ولم يتلقوا لقاحًا مقترنًا في السابق، والذين لم يكن تاريخ تطعيمهم معروفًا، أن يحصلوا إما على

جرعة واحدة من لقاح PCV20 أو

جرعة واحدة من لقاح PCV15 يتبعها جرعة من لقاح PPSV23

ينبغي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا أن يحصلوا على لقاح المكورات الرئوية إذا كان لديهم أي مما يلي:

بالنسبة لكلا الفئتين العمريتين، يجب أن تتبع جرعة PPSV23 جرعة PCV15 بسنة على الأقل.ولكن، يمكن في بعض الأحيان ترك فاصل 8 أسابيع على الأقل بين جرعتي PCV15 و PPSV23 للبالغين الذين لديهم حالة تضعف الجهاز المناعي، أو طعم قوقعي، أو تسرُّب للسائل الدماغي الشوكي.وأيضًا، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تلقوا سابقًا جرعة من لقاح المكورات الرئوية، انظر التوصيات التفصيلية المتعلقة بالمزيد من جرعات لقاح المكورات الرئوية على مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): توصيات للأشخاص البالغين من العمر 19 عامًا أو أكثر.

في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).