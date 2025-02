يجري إعطاء لقاح التهاب الكبد B عادة في سلسلة تتكون من 2 أو 3 جرعات يتم حقنها في العضل.ولكن، إذا تعرَّض الأشخاص الذين جرى تطعيمهم للفيروس، يقوم الطبيب بقياس مستويات الأجسام المُضادَّة لديهم ضد التهاب الكبد B.إذا كانت مستويات الأجسام المُضادَّة منخفضة، فقد يحتاجون إلى حقنةٍ أخرى من لقاح التهاب الكبد B.

كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، يتم إعطاء 3 جرعات لجميع الأطفال: عند الولادة، وفي عمر شهر إلى شهرين، وعمر 6 إلى 18 شهرًا.بالنسبة للأطفال الرُضَّع الذين لم يتلقوا جرعة عند ولادتهم، يجب أن يبدأوا على الفور في أخذ سلسلة جرعات اللقاح بأسرع ما يمكن.(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

يتوفر أيضًا لقاح يجمع بين لقاحي التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.يُعطى هذا اللقاح بشكل سلسلة من 3 أو 4 جرعات للأشخاص الذين يبلغون 18 عامًا فأكثر.

يوصى بلقاح التهاب الكبد B لجميع الأشخاص حتى عمر 59 عامًا الذين لم يتم تطعيمهم من قبل.

كما يوصى باللقاح أيضًا لجميع البالغين غير المطعمين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر والذين لديهم عوامل خطر لالتهاب الكبد B، بما في ذلك ما يلي:

الأشخاص الذين يعملون في مهن يُحتمل فيها تعرّضهم للدم أو أي من سوائل الجسم الأخرى التي يحتمل أن تكون مُعْدية، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو الرعاية الوِصائِيَّة، أو السلامة العامة

الأشخاص الذين يسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى منتشرة

الأشخاص الذي يعانون من اضطراب الكبد المزمن (مثل التهاب الكبد C، وتليف الكبد، ومرض الكبد الدهني، وأمراض الكبد المرتبطة بتعاطي الكحوليات، والتهاب الكبد ذاتي المناعة) أو ارتفاع مستويات بعض إنزيمات الكبد في الدم

الأشخاص المصابون بالفشل الكلوي ويحتاجون للغسيل الكلوي

الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير غير المشروعة عن طريق الحقن

الأشخاص الذين مارسوا الجنس مع أكثر من شريك جنسي خلال الأشهر الستة الماضية

الأشخاص الذين يحتاجون إلى التقييم والعلاج من العدوى المنقولة جنسيًا

الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال

الشركاء الجنسيون والمخالطون لأشخاص معروف أنهم حاملون لفيروس التهاب الكبد ب ويعيشون معهم في نفس المنزل

الأشخاص المصابون بعدوى العَوَز المَناعي البَشَري

الأشخاص الذين يعملون أو يتلقون الرعاية في الأماكن التي يوجد بها أشخاص معرضون بدرجة عالية لخطر الإصابة بالتهاب الكبد B (مثل أماكن علاج الأشخاص المصابين بالعدوى المنقولة جنسيًا، وأماكن علاج تعاطي المخدرات، وأماكن الخدمات الوقائية، حيث يتم تقديم الخدمات لمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، والخدمات للمثليين من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين؛ مراكز الغسيل الكلوي الدموي، المؤسسات المخصصة للأشخاص ممن لديهم إعاقات في النمو، المرافق الإصلاحية، ومرافق اختبار وعلاج عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV)

كما يمكن إعطاء لقاح التهاب الكبد B للبالغين بعمر 60 عامًا أو أكثر الذين ليس لديهم عوامل خطر إذا كانوا يرغبون بالوقاية من التهاب الكبد B.بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر والمصابين بمرض السكري، ينبغي اتخاذ قرار تلقي لقاح التهاب الكبد B باستخدام عملية الصناعة المشتركة للقرار السريري بناءً على المناقشات مع اختصاصيي الرعاية الصحية الخاصين بهم.

في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).