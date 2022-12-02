في المرحلة الأولى لإزالة السموم وإعادة التأهيل، يَجرِي سحب الكحول بشكلٍ كامل وتجري مُعالَجة أية أعرَاضلا للسَّحب،ثُمَّ ينبغي على المصابين باضطراب استعمال الكحول تعلُّم طرائق لتعديل السلوك.تحدث انتكاسات عند معظم مدمني الشرب خلال بضعة أيام أو أسابيع إذا لم يتلقَّوا مُساعدةً،ويمكن لبرامج إعادة التأهيل التي تجمع بين العلاج النفسي والإشراف الطبي، أن تكون مفيدةً.يجري تحذير المرضى حول مدى صُعوبة التوقف عن معاقرة الخمرة،كما يجري أيضًا تعليمهم الطرائق التي تعزز من الدافع نحو التوقف عن الشرب، وتجنُّب المواقف التي من المحتمل أن تُحرِّضهم على الشرب،وتكون المُعالجة مُخصصةً لكل شخص.كما تنطوي هذه البرامج على دعم أفراد العائلة والأصدقاء أيضًا.كما يُمكن لمجموعات المساعدة الذاتية، مثل مدمنو الكحول المجهولون Alcoholics Anonymous، أن تكون مفيدةً أيضًا.

أحيَانًا يُمكن أن تُساعد أدوية مُعيَّنة (ديسفليرام ونالتريكسون وأكامبروسيت وكلونيدين) المصابين باضطراب استعمال الكحول على تجنُّب الشرب.ولكن عادةً تكون هذه الأدوية مفيدةً فقط إذا كان للأشخاص دوافع وأبدوا تعاوناً وإذا جرى استخدام الأدوية كجزءٍ من برنامج نصح مستمر ومكثَّف،وتختلف النتائج من شخصٍ إلى آخر.

يردع دواء ديسفليرام عن الشرب لأنه يُؤثِّرُ في عملية استقلاب الكحول ويُؤدِّي إلى تراكم الأسيتالديهيد acetaldehyde (مادة تنجم عن تفكيك الكحول) في مجرى الدَّم،وتجعل الأسيتالديهيد الأشخاصَ يشعرون بالتوعُّك.خلال فترةٍ تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقةً من بعد أن يشرب الأشخاص الذين يأخذون ديسفليرام الكُحولَ، يُسبب تراكم الأسيتالديهيد:

تبيُّغ الوجه (احمرار)

صُداع نابض

تسرع نبضات القلب

سرعة التنفُّس

تعرق

قد يتبع ذلك غثيان وتقيُّؤ من بعد 30 إلى 60 دقيقةً.تستمرُّ هذه الاستجابات المزعجة والتي قد تكون خطيرة لمدة تتراوح بين ساعة إلى 3 ساعات.

يكون الانزعاج من شرب الكحول من بعد أخذ ديسفليرام شَديدًا إلى درجة أن عدداً قليلًا من الأشخاص يجازفون بشرب الكحول، حتَّى الكمية الصغيرة في بعض مستحضرات السعال والزكام التي تُباع من دون وصفة طبية أو في بعض الأطعمَة.

ينبغي أخذ دواء ديسفلفرام Disulfiram بشكل يومي حتى يكون فعالاً في التوقف عن الشرب.

ينبغي على الشرائح البشرية التالية عدم أخذ دواء ديسفليرام:

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يُعانون من مرضٍ خطيرٍ مثل فشل القلب

كِبار السنّ

يُعدِّلُ دواء نالتريكسون من تأثيرات الكحول في موادّ كيميائية معيَّنة يصنعها الدماغ (الإندورفينات endorphins)، والتي قد تترافق مع التوق إلى الكحول واستهلاكه.هذا الدواءُ فعال عند معظم الأشخاص الذين يأخذونه بانتظام،ويمكن إعطاء شكل طويل المفعول منه عن طريق الحقن لمرة واحدة في الشهر.وعلى العكس من دواء ديسلفيرام، لا يجعل دواء نالتريكسون الأشخاص يشعرون بالتوعُّك،وهكذا يستطيع الأشخاص الذين يأخذون نالتريكسون الاستمرار في شرب الكحول.لا ينبغي أخذ دواء نالتريكسون من قبل أشخاص التهاب الكبد أو اضطرابات مُعيَّنة أخرى في الكبد.

الكلونيدين هو دَواء يُؤثِّر في أجزاء معينة من الدماغ ويُستخدَم عادةً مع ارتفاع ضغط الدَّم، ولكن يُمكنه أن يساعد على التخفيف من بعض تأثيرات السَّحب الكحوليّ.