الاستعدادات السفر

الإعداد للسفر أمرٌ بالغ الأهمية، حتى بالنسبة للأشخاص الأصحَّاء.والاستعدادات المناسبة غيرُ مكلفة بالنسبة لتكاليف المرض أو الإصابة في مكان بعيد عن الوطن.

قبل السفر، يجب على الأشخاص ومقدمي الرعاية الطبية لهم مراجعة مسارات الرحلة المخطط لها والتاريخ الطبي ذي الصلة، واللقاحات الموصى بها، وتدابير الوقاية من العدوى مثل الملاريا وإسهال المسافر، ونصائح تجنب الإصابة.وبالنسبة للمسافرين الأكبر سنًا، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة هي النوبات القلبية والسكتة الدماغية؛ في حين يكون السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالنسبة للمسافرين الآخرين هو حوادث المرور على الطرق.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يأخذ المسافرون بعين الاعتبار الخضوع إلى اختبار عدوى كوفيد-19 مع اختبار فيروسي في أقرب وقت ممكن من المغادرة (لا يزيد عن 3 أيام) (انظر CDC: COVID-19 Travel).بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين حزم مجموعات اختبار كوفيد-19 غير المستخدمة لاستعمالها في أثناء السفر.يُسمح عادةً باصطحاب عدة الاختبار غير المستعملة في كل من الحقائب المحمولة في قمرة الركاب (carry-on) والحقائب المحمولة في قسم الأمتعة (انظر وزارة النقل الأمريكية: التخطيط للسفر).

أطقم أو أدوات السفر الطبية تعدّ أدوات السفر الطبية مفيدة بالنسبة للإصابات والأمراض البسيطة.وتشتمل المحتوياتُ المفيدة على: لوازم الإسعافات الأولية (مثل الضمادات، واللاصق، واللفّات المرنة)

مسكّنات الألم (مثل أسيتامينوفين أو مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية)

مزيلات الاحتقان (مثل فينيليفرين phenylephrine)

مضادَّات الحُموضة

المضادّات الحيوية

الأدوية المُضادَّة للإسهال (مثل لوبيراميد) كما ينبغي أيضًا النظر في الأدوية الموضعية، مثل رهيم الهيدروكورتيزون 1٪، والرهيم المُضادَ للفطريَّات المعطى من دون وصفة طبية، ومرهم المُضادّ الحَيَويّ. يجب على المسافرين حمل حقية السفر الطبية الخاصة بهم، أو العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، أو النظارات الإضافية، أو العدسات التصحيحية الأخرى (وكذلك وصفة طبية مكتوبة حاليًا لأي منهما)، وبطاريات السمع في حقيبة حمل في حالة تأخّر أمتعتهم المفقودة أو فقدها أو سرقتها.كما يجب على الأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية والطبية المحدَّدة أن يخطّطوا بعناية، وأن يحملوا طعامهم ولوازمهم الخاصة.يمكن في كثير من الأحيان الوقاية من المشاكل الرئيسية باتخاذ الاحتياطات العامّة. تحظر إدارة سلامة النقل في الولايات المتحدة حمل العبوات التي تحتوي على أكثر من 90 مل (3 أونصات) من السوائل أو الهلام على متن رحلة تجارية، ولكنها تسمح بكميات أكبر من السوائل، والمواد الهلامية، والرذاذ الضروري للاستعمالات الطبية بكميات معقولة في أثناء الرحلة .ينبغي التصريح عن هذه الأصناف لمسؤولي إدارة سلامة النقل عند نقطة التفتيش لفحصها (انظر tsa.gov).

التأمين الصحِّي في السفر التأمينُ الصحي مهمّ للمسافرين.وحتى مع السفر الداخلي، تحدّ بعضُ الخطط من تغطية الرعاية الصحية بعيدًا عن المدينة الأصلية.وبذلك، ينبغي للمسافرين معرفة القيود المفروضة على سياساتها. غالبًا ما تكُون التغطية مشكلة بالنسبة للسفر الدولي.وتحدّ بعضُ خطط التأمين المحلية من تغطية التطعيمات والأدوية الوقائية لأغراض السفر الدولي، على الرغم من أنّ بعض التطعيمات مطلوبة للدخول إلى بلدان معيّنة.وبالمثل، فإنّ برنامج ميديكار والعديد من خطط التأمين الصحي التجاري غير صالحة في البلدان الأجنبية، ولا تغطّي تكلفة أية مُعالَجَة تُعطَى خارج الولايات المتحدة.وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجةٌ إلى إيداع نقدي أو دفع كامل في المستشفيات الدولية قبلَ تقديم الرعاية. ولتفادي ارتفاع التكاليف أو عدم القدرة على الحصول على الرعاية، ينبغي للمسافرين أن يحددوا مسبقًا ما هي التغطية الدولية، إن وجدت، والتي تقدِّمها خططهم الصحية، وكيفية الحصول على إذنٍ مسبق للرعاية الدولية، وكيفية تقديم مطالبة بعدَ حالة طوارئ.يتوفَر التأمينُ الصحي للسفر، بما في ذلك التأمينُ على الإخلاء في حالات الطوارئ، من خلال العديد من الوكالات التجارية، وخدمات السفر، وبعض شركات بطاقات الائتمان الرئيسيَّة.قد يرغب المسافرون في شراء تأمين لخدماتٍ مثلَ الرعاية الطارئة (يتطلب ذلك نَحو 1 من بين 30 شخصًا يسافرون إلى الخارج)

النقل، مع المرافقين العاملين في المجال الطبي، والمعدّات، والرعاية، داخل البلدان الأجنبية أو العودة إلى الولايات المتّحدة

العنايَة بالأسنان

الرعاية قبلَ الولادة أو بعدها

العقاقير المصروفة بوصفة طبية، المفقودة أو المسروقة

المترجمون الطبّيون تحتفظ الرابطةُ الدولية للمساعدات الطبية للمُسافرين (IAMAT-www.iamat.org)، وهي منظمة غير ربحية، بقائمة من الأطباء الناطقين باللغة الإنجليزية في المدن في جميع أنحاء العالم.وهناك أدلَّة أخرى تتضمّن أسماء الأطبّاء الناطقين باللغة الإنكليزية في البلدان الأجنبية، وهي متاحةٌ من عدَّة منظمات ومواقع على شبكة الإنترنت.وقد تساعد القنصلياتُ في الولايات المتحدة المسافرين على تحديد الخدمات الطبية الطارئة وتأمينها. الجدول اتِّصالات مفيدة للناس الذين يُسافرون إلى الخارج الجدول

لقاحات السفر التطعيماتُ مهمَّة للسفر إلى معظم البلدان النامية، وهي مطلوبة من قبل بعض البلدان للدخول.من الناحية المثالية، ينبغي على المسافرين زيارة ممارسي الرعاية الصحية المعتادة قبل 6 إلى 8 أسابيع على الأقلّ من سفرهم، للحصول على أي لقاحات ضرورية وضمان أنَّهم حاصلون على التطعيمات الروتينيَّة، بما في ذلك تطعيمات كوفيد-19ووجودُ مركز الشهادة الدولية للتطعيم هو أفضل مكان لتوثيق أسماء وتواريخ جميع اللقاحات.وهذه الشهادة يسهل حملُها، ويمكن الحصول عليها من العديد من عيادات السفر أو من المشرف على الوثائق في الولايات المتَّحدة مكتب الطباعة الحكوميَّة. يوفر الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على شبكة الإنترنت معلومات عامة حول السفر ومعلومات مُحدثة حول التطعيمات، ومعلومات للسفر مرتبطة بكوفيد-19، وتوصيات للوقاية من الملاريا (كما تتوفر أيضًا من الخط الساخن للملاريا الذي تقدمه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: 855-856-4713).(انظر أيضًا الملاريا). الجدول اللقاحات الموصى بها للسفر الدولي*,† الجدول