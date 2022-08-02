الاستعدادات السفر

الإعداد للسفر أمرٌ بالغ الأهمية، حتى بالنسبة للأشخاص الأصحَّاء.والاستعدادات المناسبة غيرُ مكلفة بالنسبة لتكاليف المرض أو الإصابة في مكان بعيد عن الوطن.
قبل السفر، يجب على الأشخاص ومقدمي الرعاية الطبية لهم مراجعة مسارات الرحلة المخطط لها والتاريخ الطبي ذي الصلة، واللقاحات الموصى بها، وتدابير الوقاية من العدوى مثل الملاريا وإسهال المسافر، ونصائح تجنب الإصابة.وبالنسبة للمسافرين الأكبر سنًا، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة هي النوبات القلبية والسكتة الدماغية؛ في حين يكون السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالنسبة للمسافرين الآخرين هو حوادث المرور على الطرق.
توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يأخذ المسافرون بعين الاعتبار الخضوع إلى اختبار عدوى كوفيد-19 مع اختبار فيروسي في أقرب وقت ممكن من المغادرة (لا يزيد عن 3 أيام) (انظر CDC: COVID-19 Travel).بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين حزم مجموعات اختبار كوفيد-19 غير المستخدمة لاستعمالها في أثناء السفر.يُسمح عادةً باصطحاب عدة الاختبار غير المستعملة في كل من الحقائب المحمولة في قمرة الركاب (carry-on) والحقائب المحمولة في قسم الأمتعة (انظر وزارة النقل الأمريكية: التخطيط للسفر).
أطقم أو أدوات السفر الطبية
تعدّ أدوات السفر الطبية مفيدة بالنسبة للإصابات والأمراض البسيطة.وتشتمل المحتوياتُ المفيدة على:
لوازم الإسعافات الأولية (مثل الضمادات، واللاصق، واللفّات المرنة)
مسكّنات الألم (مثل أسيتامينوفين أو مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية)
مزيلات الاحتقان (مثل فينيليفرين phenylephrine)
مضادَّات الحُموضة
المضادّات الحيوية
الأدوية المُضادَّة للإسهال (مثل لوبيراميد)
كما ينبغي أيضًا النظر في الأدوية الموضعية، مثل رهيم الهيدروكورتيزون 1٪، والرهيم المُضادَ للفطريَّات المعطى من دون وصفة طبية، ومرهم المُضادّ الحَيَويّ.
يجب على المسافرين حمل حقية السفر الطبية الخاصة بهم، أو العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، أو النظارات الإضافية، أو العدسات التصحيحية الأخرى (وكذلك وصفة طبية مكتوبة حاليًا لأي منهما)، وبطاريات السمع في حقيبة حمل في حالة تأخّر أمتعتهم المفقودة أو فقدها أو سرقتها.كما يجب على الأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية والطبية المحدَّدة أن يخطّطوا بعناية، وأن يحملوا طعامهم ولوازمهم الخاصة.يمكن في كثير من الأحيان الوقاية من المشاكل الرئيسية باتخاذ الاحتياطات العامّة.
تحظر إدارة سلامة النقل في الولايات المتحدة حمل العبوات التي تحتوي على أكثر من 90 مل (3 أونصات) من السوائل أو الهلام على متن رحلة تجارية، ولكنها تسمح بكميات أكبر من السوائل، والمواد الهلامية، والرذاذ الضروري للاستعمالات الطبية بكميات معقولة في أثناء الرحلة .ينبغي التصريح عن هذه الأصناف لمسؤولي إدارة سلامة النقل عند نقطة التفتيش لفحصها (انظر tsa.gov).
التأمين الصحِّي في السفر
التأمينُ الصحي مهمّ للمسافرين.وحتى مع السفر الداخلي، تحدّ بعضُ الخطط من تغطية الرعاية الصحية بعيدًا عن المدينة الأصلية.وبذلك، ينبغي للمسافرين معرفة القيود المفروضة على سياساتها.
غالبًا ما تكُون التغطية مشكلة بالنسبة للسفر الدولي.وتحدّ بعضُ خطط التأمين المحلية من تغطية التطعيمات والأدوية الوقائية لأغراض السفر الدولي، على الرغم من أنّ بعض التطعيمات مطلوبة للدخول إلى بلدان معيّنة.وبالمثل، فإنّ برنامج ميديكار والعديد من خطط التأمين الصحي التجاري غير صالحة في البلدان الأجنبية، ولا تغطّي تكلفة أية مُعالَجَة تُعطَى خارج الولايات المتحدة.وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجةٌ إلى إيداع نقدي أو دفع كامل في المستشفيات الدولية قبلَ تقديم الرعاية.
ولتفادي ارتفاع التكاليف أو عدم القدرة على الحصول على الرعاية، ينبغي للمسافرين أن يحددوا مسبقًا ما هي التغطية الدولية، إن وجدت، والتي تقدِّمها خططهم الصحية، وكيفية الحصول على إذنٍ مسبق للرعاية الدولية، وكيفية تقديم مطالبة بعدَ حالة طوارئ.يتوفَر التأمينُ الصحي للسفر، بما في ذلك التأمينُ على الإخلاء في حالات الطوارئ، من خلال العديد من الوكالات التجارية، وخدمات السفر، وبعض شركات بطاقات الائتمان الرئيسيَّة.قد يرغب المسافرون في شراء تأمين لخدماتٍ مثلَ
الرعاية الطارئة (يتطلب ذلك نَحو 1 من بين 30 شخصًا يسافرون إلى الخارج)
النقل، مع المرافقين العاملين في المجال الطبي، والمعدّات، والرعاية، داخل البلدان الأجنبية أو العودة إلى الولايات المتّحدة
العنايَة بالأسنان
الرعاية قبلَ الولادة أو بعدها
العقاقير المصروفة بوصفة طبية، المفقودة أو المسروقة
المترجمون الطبّيون
تحتفظ الرابطةُ الدولية للمساعدات الطبية للمُسافرين (IAMAT-www.iamat.org)، وهي منظمة غير ربحية، بقائمة من الأطباء الناطقين باللغة الإنجليزية في المدن في جميع أنحاء العالم.وهناك أدلَّة أخرى تتضمّن أسماء الأطبّاء الناطقين باللغة الإنكليزية في البلدان الأجنبية، وهي متاحةٌ من عدَّة منظمات ومواقع على شبكة الإنترنت.وقد تساعد القنصلياتُ في الولايات المتحدة المسافرين على تحديد الخدمات الطبية الطارئة وتأمينها.
اتِّصالات مفيدة للناس الذين يُسافرون إلى الخارج
مُنظَّمة
أرقام الهواتف
موقع إلكتروني
الرابطة الدولية للمساعدات الطبية للمسافرين International Association for Medical Assistance to Travellers (IAMAT)
الولايات المتحدة: (716) 754-4883
كندا: (416) 652-0137
مراكز مُكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)
الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348
CDC COVID-19 Information
الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
CDC Malaria Information
الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348
CDC Zika Pregnancy Information
الولايات المتحدة: (866) 626-6847
خدمات المواطنين في الخارج، وزارة الخارجية الأمريكيَّة
من الولايات المتَّحدة وكندا: (888) 407-4747
من الخارِج: (202) 501-4444
منظمة الصحَّة العالمية
دولي: (+41 22) 791-2111
الأمريكتان: (202) 974-3000
لقاحات السفر
التطعيماتُ مهمَّة للسفر إلى معظم البلدان النامية، وهي مطلوبة من قبل بعض البلدان للدخول.من الناحية المثالية، ينبغي على المسافرين زيارة ممارسي الرعاية الصحية المعتادة قبل 6 إلى 8 أسابيع على الأقلّ من سفرهم، للحصول على أي لقاحات ضرورية وضمان أنَّهم حاصلون على التطعيمات الروتينيَّة، بما في ذلك تطعيمات كوفيد-19ووجودُ مركز الشهادة الدولية للتطعيم هو أفضل مكان لتوثيق أسماء وتواريخ جميع اللقاحات.وهذه الشهادة يسهل حملُها، ويمكن الحصول عليها من العديد من عيادات السفر أو من المشرف على الوثائق في الولايات المتَّحدة مكتب الطباعة الحكوميَّة.
يوفر الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على شبكة الإنترنت معلومات عامة حول السفر ومعلومات مُحدثة حول التطعيمات، ومعلومات للسفر مرتبطة بكوفيد-19، وتوصيات للوقاية من الملاريا (كما تتوفر أيضًا من الخط الساخن للملاريا الذي تقدمه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: 855-856-4713).(انظر أيضًا الملاريا).
اللقاحات الموصى بها للسفر الدولي*,†
العدوى
المناطق التي يُنصَح فيها باللقاح
ملاحظات
في جميع أنحاء العالم
يُنصَحُ بالجرعات المعززة استنادًا إلى العمر، والأمراض المصاحبة التي يعاني منها المسافر، والتوصيات الحالية لوكالات الصحة.
انظر أيضًا لقاح كوفيد-19
جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط
يَجرِي إِعطاءُ جرعتين على الأقلّ بفاصل 6 أشهر.‡
انظر أيضاً لقاح التهاب الكبد A.
في جميع أنحاء العالم النامي (التهاب الكبد B شائعٌ بشكلٍ خاص في الصين)
يُنصَح بهذا اللقاح للمسافرين بإقامة طويلة، وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحّية.‡
انظر أيضًا لقاح التهاب الكبد B.
في جميع أنحاء العالم
الموسمية في نصف الكرة الشمالي: من شهر سبتمبر إلى مايو
الموسمية في نصف الكرة الجنوبي: من شهر أبريل إلى سبتمبر
في المناطق المدارية، تنتقل الأنفلونزا على مدار السنة.
في بعض الأحيان تكون لقاحات الأنفلونزا في نصف الكرة الشمالي مختلفة قليلًا عن لقاحات الأنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي.
التهاب الدماغ الياباني
المناطق الريفية في معظم أنحاء آسيا وجنوبي آسيا، لاسيَّما في المناطق التي تستزرع الأرز والخنازير
يَجرِي إِعطاءُ جرعتين على الأقل بفاصل 28 يومًا.يمكن للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عامًا الحصول على الجرعة الثانية في وقت قصير نسبيًا كأن يكون 7 أيام بعد الجرعة الأولى.ينبغي إعطاء الجرعة الأخيرة قبل أسبوع على الأقل من السفر.
لا يُنصَح بهذا اللقاح للنساء الحوامل.
لا ينصح بهذا اللقاح عادةً للأشخاص الذين سيمضون أقل من شهر في المناطق الموبوءة.
شمالي جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، من مالي إلى إثيوبيا (حزام التهاب السَّحايا)
في جميع أنحاء العالم، وخاصَّة في ظروف المعيشة المزدحمة (مثل المَهاجِع)
تعدّ جرعة واحدة من اللقاح رباعي التكافؤ فعّالة.
يكون خطرُ العدوى في حزام التهاب السحايا أعلى خلال موسم الجفاف (ديسمبر حتى يونيو).
وهذا اللقاحُ مطلوب لدخول المملكة العربية السعودية في أثناء الحج أو العمرة.
انظر أيضًا لقاح المكورات السحائية.
جميع البلدان، بما فيها الولاياتُ المتَّحدة
يُنصَح بهذا اللقاح للمسافرين المعرَّضين لخطر لدغات الحيوانات، بما في ذلك المخيِّمون في المناطق الريفية، والأطباء البيطريّون، والناس الذين يعيشون في المناطق النائية، والعمال الميدانيون.
وهو لا يلغي الحاجةَ إلى اللقاحات الإضافية بعد لدغة الحيوان (للحماية الإضافية).
يَجرِي إِعطاءُ هذا اللقاح في أثناء الحمل فقط إذا كان خطر الإصابة مرتفعًا.
انظر أيضًا الوقاية من داء الكلب.
في جميع أنحاء العالم النامي، وخاصَّة في جنوبي آسيا (بما في ذلك الهند)
ويتوفَّر شكلان من اللقاح.
شكل بحقنة واحدة: يحمي لمدة سنتين، ويُعتقد أنَّه أكثر أمانًا للنساء الحوامل من شكل الحبوب من اللقاح.
شكل الحبوب أو الأقراص: تُؤخَذ حبة واحدة كلّ يوم حتى 4 حبات إجمالًا.وهذا الشكل يحمي لمدة 5 سنوات، ولكنَّه غير آمن للنساء الحوامل.
انظر أيضًا الوقاية من الحمّى التيفية.
أمريكا الجنوبية الاستوائية، وأفريقيا الاستوائية
هذا المرضُ نادر الحدوث، ولكنّ العديد من البلدان تحتاج إلى إثبات التطعيم للدخول.§
هذا اللقاح غيرُ آمن للنساء الحوامل.
ينطوي هذا اللقاح على خطر مرتفع من الآثار الجانبية لدى كبار السن.§
يمكن لجرعة واحدة أن تمنح الوقاية مدى الحياة لمعظم المسافرين.
انظر أيضًا الوقاية من الحمى الصفراء.
* بالإضافة إلى التطعيمات المذكورة، يجب أن يكونَ المسافرون على اطلاع على لقاحاتهم الروتينية ، بما في ذلك الإنفلونزا والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والكزاز والدفتيريا (الخُناق) وشلل الأطفال ومرض المكوَّرات الرئوية والحُماق (جدري الماء).
† تخضع جميعُ التوصيات للتغيير.للحصول على أحدث التوصيات، يمكن استشارة مَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها (www.cdc.gov أو 800-CDC-INFO [800-232-4636]).(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
‡ كما يتوفَّر لقاحٌ مشتركٌ بين لقاح التهاب الكبد A والتهاب الكبد B، وهو ما يُعطيه الأطباء على شكل ثلاث أو أربع جرعات.(انظر أيضًا لقاح التهاب الكبد B و لقاح التهاب الكبد B.).
§ بالنسبة للمسافرين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، قد ينظر الأطباء في إكمال قسم التنازل من البطاقة الصفراء (الشهادة الدولية للتطعيم)، بدلًا من إعطاء لقاح الحمّى الصفراء.وينبغي لهؤلاء المسافرين أن يكونوا حذرين بشكل خاص فيما يتعلق بتدابير الحماية الشخصية ضد الحشرات.
الاستعداداتُ للمسافرين المصابين بحالاتٍ طبِّية
السفر بوجود حالة طبّية يتطلب إعدادًا خاصًّا.يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية زيارة الطبيب قبل المغادرة، للتأكّد من استقرار حالتهم وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات في الأدوية.قد تكون المعلوماتُ الطبية المكتوبة المفصَّلة أكثر الأشياء قيمة، والتي يمكن أن يحصلَ عليها الشخص في حالة الطوارئ الطبية، بما في ذلك المعلوماتُ حول
التَّطعيمات
الأدوية
نتائج الاختبارات التَّشخيصية الرئيسية
أنواع المعالجات وتواريخها
يجب على المرضى التفكير في مطالبة طبيبهم بإعداد هذه المعلومات في رسالة.وتعدُّ أساور أو قفازات تحديد الهوية الطبية ضرورية للأشخاص الذين يعانون من أمراض يمكن أن تسببَ أعراضًا سريعة مهدِّدة للحياة أو ارتباكًا أو فقدان الوعي (مثل السكّري، والاختِلاجَات، وردود الفعل التحسُّسية الشديدة).يجب على المسافرين الذين يعانون من اضطرابات في القلب السفر مع وجود نسخة حديثة من مخطط كهربيَّة القلب ECG.كما ينبغي أن يحمل المسافرين إثباتًا للتأمين الطبي أيضًا.
الأدوية
ينبغي أن تبقى الأدويةُ في زجاجاتها الأصلية بحيث يمكن استعراض الأسماء الدقيقة للأدوية، وتعليمات أخذها في حالات الطوارئ.ويعدّ الاسمُ العام للدواء أكثرَ فائدة من اسم علامته التجارية، لأنَّ الأسماء التجارية تختلف بين البلدان.
كما ينبغي للمسافرين أيضًا أن ييأخذوا إمدادات إضافية من الأدوية في أكياس محمولة في حالة فقدان الحقائب المسجَّلة أو سرقتها أو تأخّرها في العبور، أو تأخّر رحلة العودة.وبما أنَّ الأفيونيات والمحاقن والكمّيات الكبيرة من أي دواء من المرجح أن تثير شكوكَ موظفي الأمن أو الجمارك، لذلك ينبغي أن يكون لدى المسافرين مذكرة من الطبيب تشرح الحاجةَ الطبية لهذه اللوازم.وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكونَ المحاقن معبأة جنبًا إلى جنب مع الأدوية التي يَجرِي صرفُها.ويجب على المسافرين أيضًا التحقّق مع المطارات وشركات الطيران، أو السفارات، لتحديد الوثائق الإضافية المفيدة في جعل السفر بهذه الإمدادات سَلِسَة.انظر تشريعات إدارة سلامة النقل في الولايات المتَّحدة أيضًا United States Transportation Security Administration (TSA) regulations.
للمَزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى المصادر.
معهد سلامة اللقاحات Institute for Vaccine Safety
The Immunization Action Coalition (IAC): معلومات هامة حول اللقاحات
صحَّة المُسافرين التابع لمَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها Centers for Disease Control and Prevention: Travelers' Health