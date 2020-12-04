العمليَّة الجِراحيّة

يمكن أن تَحدُثَ مُضَاعَفات، مثل الحمى، وجلطات الدم، ومشاكل الجرح، والتَّخليط الذهنِي، وصعوبة التبوُّل أو التغوط، ونقص كتلة العضلات، وتدهور اللياقة البدنية (تسمَّى زوال التكيُّف)، خلال الأيَّام بعد الجِراحَة؛

والحمَّى التي تظهر خلال أيَّام أو أسابيع بعد الجِراحَة لها عدَّة أسباب شائعة، بما في ذلك ما يلي:

كما قد تسبّب الأدوية الحمَّى أحيانًا.وهناك سببٌ آخر محتمل هو الالتهاب استجابةً لرضوض العمليَّة الجراحيَّة.ولكن، يمكن تقليلُ خطر العدوى في موضع الجِراحَة، وتخثُّر الأوردة العميقة والتهاب المسالك البولية عن طريق الرعاية الدقيقة بعدَ الجِراحَة.قد ينخفض خطرُ الالتهاب الرئوي والانخماص عن طريق التنفُّس بشكل دوري وبقوّة شهيقًا وزفيرُا من خلال جهاز محمول باليد (قياس التنفُّس التحفيزي incentive spirometry) والسعال حسب الحاجة.

تحدث جلطات الدم في الساقين أو الأوردة الحوضية في بعض الأحيان بعد الجِراحَة، وخاصّة إذا كان الأشخاص ييبقون بلا حركة في أثناء الجِراحَة وبعدها، أو إذا أجريت عملية جِراحيّة على الساق أو الحوض أو كليهما.ويمكن للجلطات أن تخرجَ وتنتقل عبر مجرى الدَّم إلى الرئتين، حيث يمكن أن تمنع الدَّم من الدوران عبر الرئتين (ممَّا يسبب الانصمام الرئوي).ونتيجةً لذلك، قد تنخفض إمداداتُ الأكسجين إلى بقية الجسم، ويمكن أن ينخفض ضغط الدم أحيَانًا.

بالنسبة للعمليات التي تجعل جلطات الدَّم مرجَّحة بشكلٍ خاصّ، وبالنسبة للأشخاص الذين من المرجح أن يبقوا من دون الكثير من الحركة، يقدم الأطباء الأدوية التي تمنع الدَّم من التخثُّر (مضادَّات التخثُّر)، مثل الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، أو يطلبون منهم وضعَ جوارب ضاغطة على الساقين لتحسين الدورة الدمويَّة.ولكن، قد لا يُنصَح بمضادَّات التخثُّر للعمليات التي قد تزيد هذه الأدوية بشكل كبير من النَّزف فيها.يجب أن يبدأ المرضى بتحريك أطرافهم والمشي في أقرب وقت آمن لهم للقيام بذلك.

قد تشمل مُضَاعَفاتُ الجرح العدوى وانفصال حواف الجرح (التفزُّر).لتقليل خطر العدوى، يضع الأطباءُ ضمادًا على الشقِ الجِراحيّ بعدَ الجِراحَة.ويَجرِي تركُ الضماد المُجرى في غرفة العمليات لمدة 24 إلى 48 ساعة عادة، إلا إذا ظهرت علامات العدوى (مثل زيادة الألم والتورّم والتصريف).

ويشمل الضمادُ ضمادة معقمة، ويتضمَّن وضع مرهم مُضادّ حَيَويّ عادة.تبقي الضمادة البكتيريا بعيدة عن الشق الجراحي، وتمتصّ السوائل التي تنزّ منه.وبما أنَّ هذه السوائلَ يمكن أن تشجِّع البكتيريا على النموِّ، وتصيب الشق بالعدوى، يَجرِي تغييرُ الضمادُ بشكل متكرِّر، مرَّتين يوميًا عادة.يجري فحصُ الجرح وأي أنابيب تصريف، والغُرَز، أو المشابك الجلدية عندَ كل تغيير للضماد، وأحيَانًا أكثر من ذلك.ولكن، في بعض الأحيان، تحدث العدوى على الرغم من تقديم أفضل رعاية للجروح.يصبح الموضعُ المصاب بالعدوى مؤلمًا بشكل متزايد بعدَ يوم واحد أو أكثر من الجِراحَة، ويمكن أن يصبحَ أحمر ودافئًا أو يصرِّف القيح أو السَّوائل.وقد تحدث الحمَّى.وإذا ظهر أيُّ من هذه الأَعرَاض، يجب أن مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

يمكن أن يحدثَ الهذيان (التَّخليط الذهنِي والتهيُّج)، لاسيَّما بين كبار السن ّ(انظر أضواء على الشيخوخة: المخاطر الجِراحيّة والعمر).وقد تسهم في ذلك الأدوية التي لها تأثيرات مضادَّة للكولين (مثل التَّخليط الذهنِي، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان السيطرة على المثانة - انظر مُضَادّ للفِعلِ الكوليني: ماذا يعني ذلك؟) ـــ الأفيونيَّات، أو المهدِّئات، أو حاصرات الهستامين 2 (H 2 )، كما قد يفعل الأكسجين القليل جدًّا في الدم.ولذلك، يجب تجنّب الأدوية التي يمكن أن تسبِّب التَّخليط الذهنِي لدى كبار السن عندما يكون ذلك ممكنًا.

تعدُّ صعوبة التبوُّل وصعوبة التغوط (الإمساك) من المظاهر الشائعة بعدَ الجِراحَة.والعَوامِل التي تسهم في ذلك يمكن أن تشتمل على استخدام الأدوية ذات الآثار المضادَّة للكولين أو المواد الأفيونية، وجراحة الأمعاء، والخمول، وعدم الأكل أو الشرب.وقد يُعاق تدفّق البول تمامًا، وتتمدَّد المثانة.ويمكن أن يؤدِّي هذا الانسدادُ إلى التهابات المَسالك البولية.وفي بعض الأحيَان، يؤدِّي الضغطُ على أسفل البطن في أثناء محاولة التبوُّل إلى تخفيف الانسداد، ولكن يحتاج الأمرُ في كثير من الأحيان إلى إدخال قثطار في المثانة.وقد يُترك القثطار في مكانه أو يمكن إزالته حالما يَجرِي إفراغ المثانة.وقد يساعد النهوضُ المتكرِّر على الوقاية من الانسداد.وقد يُعطى المرضى الذين ليس لديهم انسداد المثانة دواء بيثانيكول bethanechol عن طريق الفم لتحفيز المثانة على التقلُّص.ويعطى الأشخاصُ الذين يُصابون بالإمساك جرعاتٍ صغيرة من المواد الأفيونية (مسكِّنات الألم) وغيرها من الأدوية التي تسبِّب الإمساك، ويُطلَب منهم البَدءُ بالمشي في أقرب وقتٍ ممكن.وما لم تشمل الجِراحَة الأمعاء، يمكن إعطاء الأشخاص الذين يُصابون بالإمساك المسهلات التي تحفز الأمعاء أيضًا، مثل بيساكوديل أو السَّنا أو الكَسكَارة cascara.ولكن، لا تفيد مليِّنات البراز مثل دوكوسات docusate.

يحدث فقدان العضلات (قلة العضل sarcopenia) والقوة في جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الراحة في الفراش لفترة طويلة؛فمع الراحة الكاملة في الفراش، يفقد الشباب نَحو 1٪ من العضلات في اليوم، ولكنّ كبار السن يفقدون ما يصل إلى 5٪ يوميًا، لأن لديهم مستويات أقلّ من هرمون النمو، وهو المسؤولُ عن الحفاظ على الأنسجة العضلية.والكمِّيات الكافية من العضلات مهمّة للتعافي.وهكذا، يجب على الأشخاص الجلوس في السرير، والتحرّك، والوقوف، وممارسة الرياضة في أقرب وقت بقدر ما هو آمنٌ بالنسبة لهم.يواجه الأشخاص الذين لا يتلقَّون تغذية سليمة خطرًا متزايدًا للإصابة بقلة العضل.ولذلك، يتم تشجيعُ المرضى على تناول الطعام والشراب.وإذا لم يتمكّنوا من تناول الطعام والشراب بأنفسهم، قد يكون من الضروري التغذية بالأنبوب، أو التغذية بالحقن نادرًا.