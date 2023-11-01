تصويرُ الأوعيَة الدمويَّة

قبلَ إجراء تصوير الأوعيَة، يطلب من الأشخاص عادة الامتناع عن الأكل والشرب لمدَّة 12 ساعة.

وفي هذا الإجراء، يستلقي الأشخاص على طاولة الأشعَّة السِّينية (حيث يمكن أن تمرَّ الأشعَّة السِّينية بسهولة من خلالها).وبما أنَّ الطاولة يمكن إمالتها، قد يَجرِي تطبيق أشرطة أو أربطة عبرَ الصدر والساقين.ويمكن وضع كاميرات أشعَّة سينية حسب الحاجة.يتم وضع أقطاب كهربائية على الصدر لمراقبة القلب.كما تجرِي مراقبةُ ضغط الدَّم ومستويات الأكسجين أيضًا.

وبعدَ حقن مخدر موضعي، يجري الطبيبُ شقًا صغيرًا، في الفخذ عادة أو في في الذراع في بعض الأحيان؛ثم يَجرِي إدخالُ أنبوب رقيق ومرن (قثطَار)، في الشريان عادة، ويُمرَّر من خلال الأوعيَة الدموية إلى المنطقة التي تخضع للتقييم.وعندما يكون القثطارُ في مكانه، يَجرِي حقنُ عامل التباين الظَليل للأشعَّة (سائل يحتوي على اليود، ويمكن رؤيتُه على الأشعَّة السِّينية).يتدفق عاملُ التباين عبر الأوعيَة الدموية ويحدِّد حوافها.وتظهر الصورُ على شاشة فيديو، ويَجرِي تسجيلها.وهكذا، يمكن للأطباء تقييم بنية الأوعيَة الدموية، وتحديد أي شذوذات موجودة.

قبلَ تصوير الأوعيَة، يعطى الأشخاص في كثير من الأحيان مهدئًا عن طريق الوريد لمساعدتهم على الاسترخاء والحفاظ على الهدوء، لكن يبقون واعين خلال هذا الإجراء.خلال العملية، قد يطلب من الأشخاص أن يأخذوا نفسًا عميقًا، أو أن يحبسوا أنفاسهم، أو أن يسعلوا.يجب على المرضى الإبلاغ عن أيِّ انزعاج يشعرون به.

قد يستغرق تصويرُ الأوعيَة الدموية أقلّ من ساعة أو عدَّة ساعات، اعتمادًا على منطقة الجسم التي يجري تقييمُها ونوع الفحص أو الإجراءات التي يَجرِي القيامُ بها.وهو يَجرِى كأحد الإجراءات للمرضى الخارجيين عادة.

إذا جَرَى إدخال القثطار في أحد الشرايين، يجب ضغطُ موضع الدخول بشكل مستمرّ لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعدَ إزالة جميع الأدوات.يقلِّل الضغطُ من النزف والكدمات.