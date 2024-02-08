تعذُّر الارتخاء Achalasia

قياس الضغوط

التصوير بالأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم

يُدخِل الأطباءُ عادة أنبوبًا صغيرًا في المريء لأخذ قياسات للضغط من المريء والمَصرَّة المريئيَّة السفليَّة (قياس الضغط المَريئي).وفي كثير من الأحيان، يقوم الأطباءُ بفحص المريء من خلال أنبوب مُعايَنة مرن (تنظير المريء).وفي أثناء عملية تنظير المريء، قد يقوم الطبيبُ بأخذ خزعة (أخذ عيِّنات نسيجيَّة للفحص تحت المجهر) للتأكُّد من أن الأَعرَاض غير ناجمة عن السَّرطان في النهاية السفليَّة من المريء.

وتُظهِر صورُ الأشعَّة السِّينية للمريء التي تؤخذ خلال قيام الشَّخص بابتلاع الباريوم (بُلعَة الباريوم) غيابَ التقلصات النظميَّة الطبيعية للمريء.ويكون المريءُ متوسِّعًا بشكل متوسِّط عادة، ولكن قد يكون التوسُّعُ شديدًا أحيانًا، كما يكون متضيِّقًا عندَ المَصرَّة المريئيَّة السفليَّة.

يُعدُّ قياس المُعاوَقَة (impedance planimetry) نوعًا من اختبارات المريء.في هذا الاختبار، يجري استخدام بالون مملوء بالماء المالح (محلول ملحي) لقياس المنطقة عبر الجزء الداخلي من المريء (تُسمى التجويف) والضغط داخل المريء في نفس الوقت.مسبار التصوير التجويفي الوظيفي (يُرمز له اختصارًا بـ FLIP) هو اختبار آخر للمريء يستخدم فيه قياس المُعاوَقة لتقييم وظيفة المريء.تساعد هذه القياسات الأطباءَ على تقييم أفضل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البلع.

ويمكن أن تسبِّب بعضُ الاضطرابات، مثل السرطان عندَ الاتِّصال المَعِدي المريئي، أعراضًا مشابهة لتعذُّر الارتِخاء (يُسمى تعذر الارتخاء الكاذب pseudoachalasia)، لذلك قد يطلب الأطباء إجراءَ اختباراتٍ إضافية لاستبعاد هذه الاضطرابات الأخرى.يمكن تشخيصُ السَّرطان عندَ الاتِّصال المَعِدي المريئي من خلال تنظي المريء، أو التصوير المقطعي المحوسَب للصدر والبطن، أو بالتصوير التنظيري بالموجات فوق الصوتية (يكون ذلك تمرير مسبار للموجات فوق الصوتية موجود على طرف المنظار عن طريق الفم إلى المعدة).