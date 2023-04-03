قصورُ النُّخامِيَّة Hypopituitarism

اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمونات

اختبارات التصوير

بما أنَّ الغُدَّة النُّخامِيَّة تحفِّز الغدد الأخرى، فإن أي نقص في هرمونات تلك الغُدَّة يؤدي إلى انخفاض مستويات الهرمونات التي تنتجها الغدد الأخرى غالبًا.لذلك، يضع الطبيبُ احتمالية وجود خلل في نشاط الغُدَّة النُّخامِيَّة في حالة عوز هرمونات الغدد الأخرى، مثل الغُدَّة الدرقية أو الكظريَّة.قد يشتبه الطبيبُ بنقص نشاط الغُدَّة النُّخامِيَّة أو مُتلازمة القصور الغدي المتعدّد، في حال وجود أعراض قصور في عدة غدد في الجسم.

يبدأ تقييمُ الحالة بقياس مستويات الهرمونات التي تنتتجها الغُدَّة النُّخامِيَّة في الدم (بالتحديد، الهرمون المنبِّه للدرق وهرمون الحليب والهرمون المحفز للجسم الأصفر والهرمون المنبِّه للجريب)؛ وفي الوقت نفسه يتم قياس مستويات الهرمونات التي تنتجها الأعضاء المستهدفة (بالتحديد، هرمون الدرق والتستُوستيرون عندَ الرجال، والإستروجين عند النساء)؛

فمثلًا، يكون لدى الشخص المصاب بقصور الغُدَّة الدرقية النَّاجم عن خلل في الغُدَّة النُّخامِيَّة مستوياتٌ منخفضة من هرمون الدرق ومستويات منخفضة أو طبيعية بشكلٍ غير متناسب من الهرمون المنبِّه للدرق والذي تنتجه الغُدَّة النُّخامِيَّة.وفي المقابل، يكون لدى الشخص المصاب بقصور الدرقية الناجم عن خلل في الغُدَّة ذاتها مستويات منخفضة من هرمون الدرق ومستويات مرتفعة من الهرمون المنبِّه للدرق.

من الصعب تقييمُ إنتاج هرمون النمو من قبل الغُدَّة النُّخامِيَّة، لأنه لا يوجد مستوى دموي واحد يعكس ذلك بدقة.عادةً ما ينتج الجسمُ هرمون النمو على شكل دفعات كل ليلة، ويُستهلَك هذا الهرمون بسرعة.وبذلك، فإنَّ مستوى الهرمون في الدَّم في أي لحظة لا يشير إلى ما إذا كان الإنتاج طبيعيًا على مدار يوم واحد.بدلًا من ذلك، يقيس الأطباءُ مستويات عامل النمو -1 الشبيهبالأنسولين في الدَّم.يجري ضبط إنتاج عامل النمو -1 شبيه الأنسولين من قبل هرمون النمو، وتميل مستوياته إلى التَّغيُّر بشكل بطيء بالنسبة إلى كمية هرمون النمو الذي تنتجه الغُدَّة النُّخامِيَّة.عندَ الرضع والأطفال الصغار، قد يقيس الأطباء بدلًا من ذلك مستويات مادة مشابهة، وهي البروتين المرتبط بعامل النمو الشبيه بالأنسولين من النمط الثالث.لا يكون قياس IGF-1 كافيًا لوضع تشخيص عوز هرمون النمو عند البالغين، لأنه حتى الأشخاص الذين تكون لديهم مستويات طبيعية منه قد يكونون مصابين بعوز هرمون النمو.في كثير من الحالات، يُستخدم اختبار التحفيز لمحاولة دفع الغدة النخامية لإفراز هرمون النمو.

يُعدّ قياسُ مستويات الهرمون المحفز للجسم الأصفر والهرمون المنبِّه للجريب أمرًا صعبًا، لأن مستويات هذين الهرمونين تتقلَّب مع فترة الحيض.ولكن، عند النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس ولا يستعملن الإِسترُوجين، تكون لديهن مستويات الهرمون المحفز للجسم الأصفر luteinizing hormone والهرمون المنبِّه للجريب مرتفعة عادةً.وعندما يُكتشفُ أنَّها مُنخفِضة، يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على ضَرَر الغُدَّة النُّخامِيَّة أو قصور الهرمونات الأخرى.

يجري تقييمُ إنتاج الهُرمُون المُوَجِّه لقِشرِ الكُظر عادة عن طريق قياس مستويات الهرمون الذي يستهدف تحفيزه (الكورتيزول) واستجابة الهرمون للتحفيز، مثل حقن الشكل المصنَّع من ذلك الهرمون ( اختبار تحفيز الهرمون الموجه لقشر الكظر) أو وجود مستوى منخفض من السكر في الدم بعد حقن الأنسولين (اختبار تحمُّل الأنسولين).ويتأكَّد نقصُ إنتاج الهرمون الموجه لقشرة الكظر إذا لم تتغير مستويات الكورتيزول واستمرَّ مستوى الهرمون الموجه لقشر الكظر في الدم طبيعيًّا أو انخفض.

وبمجرد ما يُشخَّص قصور الغُدَّة النُّخامِيَّة عن طريق فحوصات الدم، يجري تقييم الغُدَّة عادة من خلال التصوير المقطعي المحوسب أو الرنين المغناطيسي لتحديد المشاكل البنيويَّة فيها.يساعد التصويرُ المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي على الكشف عن مناطق مُعيَّنة (موضَّعة) لنمو غير طبيعي في الأنسجة، بالإضافة إلى الضخامة أو الانكماش العام للغدة النُّخامِيَّة.يجري فحص الأوعية الدموية التي تغذي الغُدَّة النُّخامِيَّة عن طريق تَصوير الأَوعِيَةِ الدِّمَاغِيَّة.