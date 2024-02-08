العلاج المناعي هو استخدام الأدوية التي تحاكي أو تعدل مكونات الجهاز المناعي (مثل: مستضدات الورم ونقاط التحقق المناعية—انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز المناعي) لمكافحة الأمراض.يتطور العلاج المناعي بسرعة كبيرة، وخاصة في مجال العلاج المناعي لمعالجة السرطان.

وقد جرى تطوير عدة أنواع (زمر) من الأدوية المناعية.ولعل أكثر الزمر الدوائية المناعية شيوعًا هي:

السيتوكينات ومستقبلات السيتوكينات

البروتينات الاندماجية

الأجسام المُضادَّة وحيدة النسيلة