أوصاف العلامات الجلدية، والزوائد، وتغيرات اللون

الضمور هو ترقُّق في الجلد يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى انخشاف أو تحفُّر في الجلد، ويجعل مظهر الجلد جافًا ومُجعَّدًا مثل "ورقة السيجارة".

الفقاعات هي بثراتٌ ممتلئة بسائلٍ بقطرٍ يزيد على 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش)، أي أكبر من الحُويصلات.

القشور (الجلبات) هي دم أو قيح أو سوائل جلديَّة جافَّة على سطح الجلد.ويمكن أن تتشكَّل القشرة في أي موضع تعرَّض الجلد فيه إلى الضرر.

الكيسات هي تجاويف رقيقة الجدران مليئة بالسَّائل أو مادَّة شبه سائلة.وغالبًا ما يبدو مظهرها ويشعر فيها الشخص مثل كتلة (عُقيدة nodule) في الجلد.

التآكُلات هي مناطق مكشوفة من الجلد تنتج عن فقدان جزء أو جميع الطبقات العليا (البشرة) من الجلد.وتحدُث التآكُلاتُ Erosions عندما تُؤدِّي العدوى أو الضغط والتهيُّج أو درجة الحرارة إلى ضررٍ في الجلد،وهي تشفى من دون أن تترك ندباتٍ عادةً.

التسحُّجات هي تآكُلات تنجم عن خدش أو فرك أو حكّ الجلد،وغالبًا ما تكون مُغطاة بقشرة.

الآفة هي مصطلح عام لأي علامة غير طبيعية أو زائِدة على الجلد.

التحزُّز هُو جلدٌ مُتثخِّنٌ مع طياتٍ جلديَّةٍ أو تغضُّناتٍ بارزةٍ تبدو كأثلامٍ عميقةٍ أو تجعُّداتٍ.وينجُم التحزُّز Lichenification عن حكّ الجلد أو فركه بشكلٍ مُتكرِّرٍ.

البُقع هي بُقع مُسطَّحة ذات لونٍ مُتغيِّرٍ، وتأتي بأي شكلٍ وبقطرٍ أقلّ من 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش).ويُعدُّ النَّمش freckles والأشكال المسطَّحة من الخال moles والوحمة الخمريَّة والعديد من أشكال الطفح من أنواع البُقَع.

العقيدات هي مناطق بارزة صلبة ذات شكلٍ دائريّ عادةً،وتكون أكثر عمقًا من الحطاطات، كما يُمكن الإحساس فيها بشكلٍ أسهل.ويُمكن أن تتشكَّل العُقيدة تحت سطح الجلد أحيانًا، وتضغط باتجاه الأعلى.

الحطاطات هي كُتل بارزةٌ بقطرٍ أقلّ من 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش).ويُمكن أن تُشبِه الثآليل warts ولدغات الحشرات والحزاز المسطَّح lichen planus وبعض أنواع سرطان الجلد الحُطاطاتِ من حيث المظهر.

الرقعات هِيَ بُقع مُسطَّحة ذات حجم أكبر (أكثر من 10 ميليمترات).

اللويحات هي مناطق مسطحة أو بارزة أو مجموعات من العُقيدات الصغيرة (حطاطات) يتجاوز قطرها 10 ميليمترات (0.4 إنش) عادةً.

البثرات هي بُقع مملوءة بالسائل (حويصلات)، وتحتوي على القيح.

الحراشف أو القُشور هي مناطق لخلايا البشرة المُكدَّسة والميتة، تبدو على شكل بُقعٍ مُتقشِّرة وجافَّة،وهي تحدُث مع داء الصدفيَّة والتهاب الجلد المثّي والعديد من الاضطرابات الأخرى.

الندبات هي مناطق جرى فيها استبدال الجلد الطبيعيّ بنسيجٍ ليفيٍّ (يُشكِّل ندبةً).وتتشكَّل النَّدباتُ من بعد الضرر في الأدمة.

الشُّعيرات المتوسِّعة هي الأوعية الدموية المتوسعة بالقرب من سطح الجلد، والتي غالبًا ما تكون مُلتوية المظهر، وتُصبِح بيضاء اللون (blanch) عند الضغط عليها.

تُشبهالقرحات التآكُلات، ولكنها أعمق وتخترق على الأقل جزء من الأدمة.وتُعدُّ أسباب القرحات مُشابهة لأسباب التآكلات، ولكن تُمارس الحالات التي تُضعِف الشفاء، مثل الرُّكودة الوريديَّة venous stasis والسَّكري وداء الشرايين المحيطيَّة peripheral artery disease والالتهاب الوعائيّ، دورًا في هذا الأمر أيضًا.ويحدث الشفاءُ من القرحة بتندُّبٍ عادةً.

الحويصلات هي بثراتٌ صغيرة مليئة بسائل، وبقطر أقل من 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش).الفُقاعات هي حويصلاتٌ يتجاوز قطرها 10 ميليمتراتٍ.يُشكِّلُ الهربس النطاقيّ herpes zoster وجدري الماء والحُروق والاستجابات التحسُّسية والتهيُّج حُويصلات وفُقاعات.

الانتبارات (الشرى) هي مناطق مُرتفعة تُسبِّب الحكَّة تنجُم عن تورُّمٍ في الجلد.بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة، عادةً ما يكون الشرى أحمرَ اللون.بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، قد يبدو الشرى أقرب إلى لون الجلد المحيط.وتظهر الانتباراتُ wheals بشكلٍ مُفاجئٍ نسبيًا، ولكنها تختفي في مُعظم الحالات خلال 24 ساعة.وهي تُعدُّ استجاباتٍ تحسُّسيةً شائعة للعقاقير أو الأدوية، أو لسعات الحشرات، أو شيء ما يُلامِس الجلد.ويُطلَق على وُجود انتبارات مُتعدِّدة الشرى.