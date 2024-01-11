أوصاف العلامات الجلدية، والزوائد، وتغيرات اللون

يستخدم الأطباءُ مصطلحاتٍ محدَّدة لوصف أنواع مختلفة من العلامات والزوائِد على الجلد؛حيث يُمكن أن تُسبِّب بعض اضطرابات الجلد والعدوى تغيُّرات في لون الجلد.
(انظر أيضًا بُنيَة الجلد ووظائفه).
أنواع العلامات الجلدية والزوائِد
الضمور هو ترقُّق في الجلد يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى انخشاف أو تحفُّر في الجلد، ويجعل مظهر الجلد جافًا ومُجعَّدًا مثل "ورقة السيجارة".
الفقاعات هي بثراتٌ ممتلئة بسائلٍ بقطرٍ يزيد على 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش)، أي أكبر من الحُويصلات.
القشور (الجلبات) هي دم أو قيح أو سوائل جلديَّة جافَّة على سطح الجلد.ويمكن أن تتشكَّل القشرة في أي موضع تعرَّض الجلد فيه إلى الضرر.
الكيسات هي تجاويف رقيقة الجدران مليئة بالسَّائل أو مادَّة شبه سائلة.وغالبًا ما يبدو مظهرها ويشعر فيها الشخص مثل كتلة (عُقيدة nodule) في الجلد.
التآكُلات هي مناطق مكشوفة من الجلد تنتج عن فقدان جزء أو جميع الطبقات العليا (البشرة) من الجلد.وتحدُث التآكُلاتُ Erosions عندما تُؤدِّي العدوى أو الضغط والتهيُّج أو درجة الحرارة إلى ضررٍ في الجلد،وهي تشفى من دون أن تترك ندباتٍ عادةً.
التسحُّجات هي تآكُلات تنجم عن خدش أو فرك أو حكّ الجلد،وغالبًا ما تكون مُغطاة بقشرة.
الآفة هي مصطلح عام لأي علامة غير طبيعية أو زائِدة على الجلد.
التحزُّز هُو جلدٌ مُتثخِّنٌ مع طياتٍ جلديَّةٍ أو تغضُّناتٍ بارزةٍ تبدو كأثلامٍ عميقةٍ أو تجعُّداتٍ.وينجُم التحزُّز Lichenification عن حكّ الجلد أو فركه بشكلٍ مُتكرِّرٍ.
البُقع هي بُقع مُسطَّحة ذات لونٍ مُتغيِّرٍ، وتأتي بأي شكلٍ وبقطرٍ أقلّ من 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش).ويُعدُّ النَّمش freckles والأشكال المسطَّحة من الخال moles والوحمة الخمريَّة والعديد من أشكال الطفح من أنواع البُقَع.
العقيدات هي مناطق بارزة صلبة ذات شكلٍ دائريّ عادةً،وتكون أكثر عمقًا من الحطاطات، كما يُمكن الإحساس فيها بشكلٍ أسهل.ويُمكن أن تتشكَّل العُقيدة تحت سطح الجلد أحيانًا، وتضغط باتجاه الأعلى.
الحطاطات هي كُتل بارزةٌ بقطرٍ أقلّ من 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش).ويُمكن أن تُشبِه الثآليل warts ولدغات الحشرات والحزاز المسطَّح lichen planus وبعض أنواع سرطان الجلد الحُطاطاتِ من حيث المظهر.
الرقعات هِيَ بُقع مُسطَّحة ذات حجم أكبر (أكثر من 10 ميليمترات).
اللويحات هي مناطق مسطحة أو بارزة أو مجموعات من العُقيدات الصغيرة (حطاطات) يتجاوز قطرها 10 ميليمترات (0.4 إنش) عادةً.
البثرات هي بُقع مملوءة بالسائل (حويصلات)، وتحتوي على القيح.
الحراشف أو القُشور هي مناطق لخلايا البشرة المُكدَّسة والميتة، تبدو على شكل بُقعٍ مُتقشِّرة وجافَّة،وهي تحدُث مع داء الصدفيَّة والتهاب الجلد المثّي والعديد من الاضطرابات الأخرى.
الندبات هي مناطق جرى فيها استبدال الجلد الطبيعيّ بنسيجٍ ليفيٍّ (يُشكِّل ندبةً).وتتشكَّل النَّدباتُ من بعد الضرر في الأدمة.
الشُّعيرات المتوسِّعة هي الأوعية الدموية المتوسعة بالقرب من سطح الجلد، والتي غالبًا ما تكون مُلتوية المظهر، وتُصبِح بيضاء اللون (blanch) عند الضغط عليها.
تُشبهالقرحات التآكُلات، ولكنها أعمق وتخترق على الأقل جزء من الأدمة.وتُعدُّ أسباب القرحات مُشابهة لأسباب التآكلات، ولكن تُمارس الحالات التي تُضعِف الشفاء، مثل الرُّكودة الوريديَّة venous stasis والسَّكري وداء الشرايين المحيطيَّة peripheral artery disease والالتهاب الوعائيّ، دورًا في هذا الأمر أيضًا.ويحدث الشفاءُ من القرحة بتندُّبٍ عادةً.
الحويصلات هي بثراتٌ صغيرة مليئة بسائل، وبقطر أقل من 10 ميليمتراتٍ (0.4 إنش).الفُقاعات هي حويصلاتٌ يتجاوز قطرها 10 ميليمتراتٍ.يُشكِّلُ الهربس النطاقيّ herpes zoster وجدري الماء والحُروق والاستجابات التحسُّسية والتهيُّج حُويصلات وفُقاعات.
الانتبارات (الشرى) هي مناطق مُرتفعة تُسبِّب الحكَّة تنجُم عن تورُّمٍ في الجلد.بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة، عادةً ما يكون الشرى أحمرَ اللون.بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، قد يبدو الشرى أقرب إلى لون الجلد المحيط.وتظهر الانتباراتُ wheals بشكلٍ مُفاجئٍ نسبيًا، ولكنها تختفي في مُعظم الحالات خلال 24 ساعة.وهي تُعدُّ استجاباتٍ تحسُّسيةً شائعة للعقاقير أو الأدوية، أو لسعات الحشرات، أو شيء ما يُلامِس الجلد.ويُطلَق على وُجود انتبارات مُتعدِّدة الشرى.
الفقاعات bullae هي بقع مليئة بسائلٍ رائِقٍ وأكبر من الحُويصلات.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
التحزُّز هُو جلدٌ مُتثخِّنٌ مع طياتٍ جلديَّةٍ أو تغضُّناتٍ بارزةٍ تبدو كأثلامٍ عميقةٍ أو تجعُّداتٍ.نجم التحزز في هذه الصورة عن الخدش والفرك المتكرر الذي قام به الشخص في أثناء نوبة من التهاب الجلد التأتبي.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة بقعة مسطحة وصغيرة.
الصورة مقدمة من قبل Thomas Habif, MD
تُظهر هذه الصورة حطاطات نموذجية للحزاز المسطح.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة الصدفية، والتي عادةً ما تظهر بشكل لويحات مغطاة بحراشف لامعة، وفضية، وثخينة.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
التبثرات pustules هي بقع بارزة ذات رؤوس صفراء اللون، وعادةً ما تحتوي على القيح.تظهر تبثرات متناثرة على وجه هذا الشخص المصاب بحب الشباب.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة وسوفًا، وهي علامة مميزة للعديد من حالات العدوى الفطرية الجلدية، بما فيها سعفة الرأس.في هذه الصورة، تكون الحراشف واضحة بشكل خاص عند مؤخرة العنق.كما تظهر هذه الصورة بقعة من الشعر المفقود (ثعلبة) ناجمة عن سعفة الرأس.
Image provided by Thomas Habif, MD.
الشعيرات المتوسعة telangiectases هي أوعية دموية متوسعة بالقرب من سطح الجلد.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
الحويصلات هي بثرات صغيرة تحتوي على سائل رائق.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
الشرى هو بقع حمراء ومرتفعة وحاكة تظهر على الجلد.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُشاهد كتلة تحت العين بلون أبيض مُصفر تُعرف باللويحة الصفراء xanthelasma.يمكن لهذه الكتلة أن تُشير في أحيان قليلة إلى ارتفاع مستويات الكولسترول.
Image provided by Thomas Habif, MD.
الفقاعات bullae هي بقع مليئة بسائلٍ رائِقٍ وأكبر من الحُويصلات.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
التحزُّز هُو جلدٌ مُتثخِّنٌ مع طياتٍ جلديَّةٍ أو تغضُّناتٍ بارزةٍ تبدو كأثلامٍ عميقةٍ أو تجعُّداتٍ.نجم التحزز في هذه الصورة عن الخدش والفرك المتكرر الذي قام به الشخص في أثناء نوبة من التهاب الجلد التأتبي.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة بقعة مسطحة وصغيرة.
الصورة مقدمة من قبل Thomas Habif, MD
تُظهر هذه الصورة حطاطات نموذجية للحزاز المسطح.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة الصدفية، والتي عادةً ما تظهر بشكل لويحات مغطاة بحراشف لامعة، وفضية، وثخينة.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
التبثرات pustules هي بقع بارزة ذات رؤوس صفراء اللون، وعادةً ما تحتوي على القيح.تظهر تبثرات متناثرة على وجه هذا الشخص المصاب بحب الشباب.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة وسوفًا، وهي علامة مميزة للعديد من حالات العدوى الفطرية الجلدية، بما فيها سعفة الرأس.في هذه الصورة، تكون الحراشف واضحة بشكل خاص عند مؤخرة العنق.كما تظهر هذه الصورة بقعة من الشعر المفقود (ثعلبة) ناجمة عن سعفة الرأس.
Image provided by Thomas Habif, MD.
الشعيرات المتوسعة telangiectases هي أوعية دموية متوسعة بالقرب من سطح الجلد.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
الحويصلات هي بثرات صغيرة تحتوي على سائل رائق.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
الشرى هو بقع حمراء ومرتفعة وحاكة تظهر على الجلد.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
تُشاهد كتلة تحت العين بلون أبيض مُصفر تُعرف باللويحة الصفراء xanthelasma.يمكن لهذه الكتلة أن تُشير في أحيان قليلة إلى ارتفاع مستويات الكولسترول.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تغيُّرات اللون في الجلد
على الرغم من أن بعض التغيرات اللونية تكون نموذجية، إلا أن اللون الطبيعي لجلد الشخص يمكن أن يغير من مظهر هذه الألوان.
يُمكن أن ينجُمالجلد الأحمر (الحمامى erythema) عن العديد من الاضطرابات المختلفة التي تسبِّب الالتهاب أو تلك النَّاجمة عن عدوى.وتكون الأورام على الجلد بلونٍ ورديٍّ أو أحمر غالبًا، وقد تبدو الاضطرابات التي تُؤثِّرُ في أوعية الدَّم بالقرب من سطح الجلد، مثل الوحمة الخمريَّة، بلونٍ أحمر.بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، يُمكن للحالات التي تسبب الاحمرار أن تكون أقل وضوحًا وأصعب في التعرف عليها (مع احتمال أن تكون أقلّ تباينًا مع الجلد المحيط).
والجلد برتقالي اللون هو نتيجة لفرط كاروتين الدَّم hypercarotenemia في مُعظم الأحيان،أي الحالة التي تنجُم عن فرط صباغ الكاروتين في الدَّم.قد يُصاب الأشخاص الذين يُفرِطون في تناوُل الطعام الغنيّ بكاروتين بيتا، مثل الجزر، بفرط كاروتين الدَّم.بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، قد يكون اللون البرتقاليّ أكثر وضوحًا على الراحتين وباطني القدمين.
وقد يحدُث الجلد الأصفر عند الأشخاص الذين يُعانون من اليرقان.بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، قد يكون اللون الأصفر أكثر وضوحا في الصلبة (الجزء الأبيض من العين) بالمقارنة مع الجلد.تنطوي أسبابُ المناطق الصفراء المعزولة على اللُّويحات الصفر xanthelasmas والورم الأصفر xanthomas (ترسُّبات صفراء صغيرة للدهون في الجلد أو الأوتار) والوَرم الأصفر الكاذب المرن pseudoxanthoma elasticum.
تنجُم الأظافر الخضراء عن العدوى ببكتيريا الزَّائفة الزنجاريَّة Pseudomonas aeruginosa عادةً.
وقد ينجُم الجلد البنفسجي/ عن النَّزف تحت الجلد (النَّزف الجلديّ) أو الالتهاب الوعائيّ vasculitis.ويُمكن أن تبدو حالات فرط النّمو غير الطبيعي لأوعية الدَّم، مثل ساركومة كابوزي Kaposi sarcoma والورم الوعائيّ hemangiomas، بلون أرجوانيّ.قد يُؤدِّي التهاب الجلد النَّاجم عن التهاب الجلد والعضل dermatomyositis إلى لونٍ أرجوانيّ مائلٍ إلى الأحمر أو أرجواني فاتِحٍ حول العينين والوجه، يُسمَّى طفح دوار الشمس heliotrope rash.
يُمكن أن تحدُث ظلال من اللون الأزرق والفضي والرمادي عندما تتراكم أدوية أو معادن مثل مينوسيكلين، وأميودارون،/ والفضَّة (التصبُّغ بالفضَّة) في الجلد.وقد يبدو الجلد الذي لا يتدفَّق إليه الدَّم بشكلٍ جيِّدٍ بلون يتراوح بين الأرجوانيّ إلى الرمادي.كما قد تبدو بعض الوحمات والأخوال (nevi) العميقة في الجلد بلونٍ أزرق.
قد تحتوي آفاتالجلد الأسود على خلايا مُتخصِّصة تُنتِجُ صباغ الميلانين البنِّي (الخلايا الميلانينيَّة melanocytes)،وتنطوي الأمثلةُ على هذه الأنواع من الآفات على الشامات والورم الميلانينيّ.تُعدُّ البقع المتقشِّرة الثخينة والسوداء (تُسمَّى خشارات eschars) مجموعات من الجلد الميت، ويُمكن أن تنجُم عن موت النسيج (احتِشاء infraction).