لدغات الحشرات

هُناك عدد من الحشرات اللاسعة الشائعة في الوِلايات المتحدة، وينطوي بعضها على:

ذباب الرمل

ذباب الخيول

ذباب الأيل

الذباب الأسود

ذباب الاسطبل stable flies

البعوض

البراغيث

القمل

بقّ الفراش

البق المُقبِّل

بقّ الدولاب wheel bugs

أنواع مُعيَّنة من البقّ المائيّ

لا يُعدُّ القراد والعناكب والسوس من الحشرات.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

تقوم جميع هذه الأنواع بمصّ الدم أيضًا ما عدا بقّ الدولاب wheel bugs والبق المائيّ، ولكن جميعها غير سامَّة،وقد تكون لدغات هذه الحشرات مُهيِّجَة بسبب مُكَوِّنات لعابها.تُؤدِّي معظم لسعات هذه الحشرات إلى مُجرَّد عُقيدات صغيرة حمراء مع حكَّة،وتظهر أحيانًا قرحات كبيرة عند بعض الأشخاص مع تورُّم وألم.تحدُث أكثر الاستجابات شدَّةً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للسعات أو عند الذين يُصابون بالعدوى من بعد تعرضهم للسع.يُمكن أن تُسبب البراغيث استجابات تحسسية أحيانًا من دون أن تلسع.

يجب تنظيف مكان اللسعة وقد يجري تطبيق مرهم أو رهيم يحتوي على مُضادّ للهيستامين أو مخدِّر أو ستيرويد قشريّ أو توليفة من هذه الأدويَة، وذلك للتخفيف من الحكة والألم والالتهاب.يستطيع الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى لسعاتٍ متعدِّدة أخذ مُضاد للهيستامين عن طريق الفم.ينبغي على الأشخاص الذين لديهم حساسية للسعات طلب العناية الطبية مباشرةً أو استخدام عدَّة الحالات الطارئة للحساسية التي تحتوي على حقنة محمَّلة بدواءِ الإبينفرين.