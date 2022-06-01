لدغات الحشرات

هُناك عدد من الحشرات اللاسعة الشائعة في الوِلايات المتحدة، وينطوي بعضها على:
ذباب الرمل
ذباب الخيول
ذباب الأيل
الذباب الأسود
ذباب الاسطبل stable flies
البعوض
البراغيث
البق المُقبِّل
بقّ الدولاب wheel bugs
أنواع مُعيَّنة من البقّ المائيّ
لا يُعدُّ القراد والعناكب والسوس من الحشرات.
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
تقوم جميع هذه الأنواع بمصّ الدم أيضًا ما عدا بقّ الدولاب wheel bugs والبق المائيّ، ولكن جميعها غير سامَّة،وقد تكون لدغات هذه الحشرات مُهيِّجَة بسبب مُكَوِّنات لعابها.تُؤدِّي معظم لسعات هذه الحشرات إلى مُجرَّد عُقيدات صغيرة حمراء مع حكَّة،وتظهر أحيانًا قرحات كبيرة عند بعض الأشخاص مع تورُّم وألم.تحدُث أكثر الاستجابات شدَّةً عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للسعات أو عند الذين يُصابون بالعدوى من بعد تعرضهم للسع.يُمكن أن تُسبب البراغيث استجابات تحسسية أحيانًا من دون أن تلسع.
يجب تنظيف مكان اللسعة وقد يجري تطبيق مرهم أو رهيم يحتوي على مُضادّ للهيستامين أو مخدِّر أو ستيرويد قشريّ أو توليفة من هذه الأدويَة، وذلك للتخفيف من الحكة والألم والالتهاب.يستطيع الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى لسعاتٍ متعدِّدة أخذ مُضاد للهيستامين عن طريق الفم.ينبغي على الأشخاص الذين لديهم حساسية للسعات طلب العناية الطبية مباشرةً أو استخدام عدَّة الحالات الطارئة للحساسية التي تحتوي على حقنة محمَّلة بدواءِ الإبينفرين.
الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الحشرات
هناك أمر أهم من اللسعات نفسها، وهو أنَّ أنواع معيَّنة من الحشرات في أجزاء معيَّنة من العالم تستطيع نقل أمراض معدِية،
يُمكن أن تنقل لسعات البعوض العديد من الأمراض، مثل:
شيكُونغونيا Chikungunya (نوع من الحمَّى النَّزفية)
يُمكن أن تنقل لسعات البراغيث:
قد ينقل القمل:
تقوم بعض الحشرات الأخرى باللسع وتنطوي الأمراض التي يُمكن أن تسببها على:
لسعات ذباب الرمل: داء الليشمانيات leishmaniasis
لسعات ذباب الخيول وذباب الأيل: داء اللوائيات loiasis
لسعات ذباب الأيل: التولاريمية Tularemia
لسعات الذباب الأسود: داء كُلَّابية الذنب onchocerciasis
لسعات البق المقبّل: داء شاغاس
لسعات ذبابة التسي تسي: مرض النوم الأفريقيّ African sleeping sickness