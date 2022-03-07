الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية

تحدث الصدمة الكهربائية عندما يمر تيار كهربائي من خلال الجسم، مما يؤثر في وظائف الأعضاء الداخلية، ويُسبب أحيانًا حروقًا جلدية.
في كثير من الأحيان يكون العَرَض الرئيسي هو الحرق الجلدي، ولكن الأضرار الخطيرة الأخرى قد لا تكون مرئية.
يقوم الطبيب بتحري أية اضطرابات في نظم القلب، أو كسور عظمية، أو خلوع مفصلية، أو إصابات في العمود الفقري، أو غير ذلك من الإصابات.
يُراقب النظم القلبي للمريض، وتُعالج الحروق الجلدية، وتُعطى للمصاب السوائل عن طريق الوريد في حال سببت الحروق الجلدية أذية داخلية واسعة وغيرها من العلاجات.
قد تنجم الصدمات الكهربائية عن استخدام أجهزة كهربائية معطلة أو تماس غير مقصود بأسلاك أو خطوط التمديدات الكهربائية.نادرًا ما تكون الصدمات الكهربائية الناجمة عن التماس بالمقابس أو الأسلاك الكهربائية المنزلية خطيرةً، في حين تشير الإحصائيات إلى أن حوالى 300 حالة وفاة تحدث سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة صدمات بتيار كهربائي عالي الفولتاج.
كيف تؤثر الكهرباء في الجسم
يؤدي مرور التيار الكهربائي في الجسم إلى توليد الحرارة مما يُسبب حروقًا ويُخرب الأنسجة.يمكن للحروق أن تؤثر في الأعضاء الداخلية فضلاً عن الجلد.يمكن للصدمة الكهربائية أن تُسبب دارة قصيرة في النظام الكهربائي الخاص بالجسم، فتتوقف الأعصاب عن نقل الإشارات العصبية، أو تنقل إشارات عصبية شاذة.يمكن للإشارات العصبية الشاذة أن تؤثر في:
العضلات، مُسببة تقلصها بشكل عنيف
القلب، مُسببة توقفه عن النبض (نوبة قلبية)
الدماغ، مُسببة اختلاجات seizures، أو فقدان الوعي، أو غير ذلك من المشاكل
تتراوح شدة الإصابة بين الخفيفة إلى المميتة، ويتحدد ذلك بالعوامل التالية:
شدة التيار الكهربائي
نوع التيار الكهربائي
مسار التيار الكهربائي ضمن الجسم
مدة مرور التيار الكهربائي ضمن الجسم
المقاومة للتيار الكهربائي
شدة التيار الكهربائي
تُقاس شدة التيار الكهربائي بالفولت و الأمبير.يتراوح فولتاج التيار الكهربائي المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية بين 110-200 فولت.في العديد من البلدان الأخرى، يكون فولتاج التيار الكهربائي المنزلي المعياري 220 فولت.في الولايات المتحدة الأمريكية يكون فولتاج التيار الكهربائي المعياري 110 فولت، أما المقابس التي يكون فولتاجها 220 فولت فتُستخدم للأجهزة الكبيرة مثل مجففات الشعر والبرادات.أي تيار كهربائي يزيد فولتاجه عن 500 فولت يُعد عاليًا.يمكن للتيار مرتفع الفولتاج أن ينتقل من خلال الهواء، اعتبارًا من بضعة سنتمترات وحتى عدة أمتار، وذلك بحسب شدته.وبالتالي، فإن مجرد مرور الشخص بالقرب من تيار عالي الفولتاج قد يُسبب إصابته.تُسبب الصدمة الكهربائية بتيار عالي الفولتاج إصابات أشد وتكون أقدر على إلحاق الضرر بالأعضاء الداخلية، وذلك بالمقارنة مع التيار منخفض الفولتاج.
نوع التيار
هناك نوعان من التيار الكهربائي: مستمر DC ومتناوب ACينساب التيار الكهربائي المستمر بشكل مستمر باتجاه واحد، ومثاله التيار الكهربائي الصادر عن البطاريات.يُبدل التيار الكهربائي المتناوب اتجاهه بمعدل 50 أو 60 مرة في الثانية، ومثاله التيار الكهربائي المنزلي المرتبط بشبكة الكهرباء العامة.
يُعد التيار الكهربائي المتناوب أشد خطورة من التيار الكهربائي المستمر.يميل التيار الكهربائي المستمر إلى التسبب بتشنج عضلي واحد، غالبًا ما يكون قويًا لدفع الشخص بعيدًا عن مصدر التيار الكهربائي.أما التيار الكهربائي المتناوب فيُسبب تقلصات عضلية مستمرة، وغالبًا ما يمنع الشخص من الابتعاد عن مصدر التيار الكهربائي أو تحرير يده من مكان ملامستها للتيار.ونتيجة لذلك، فإن التعرض للتيار الكهربائي يكون أطول.يمكن لتعرض بسيط لتيار كهربائي متناوب أن يُسبب تجمد قبضة اليد، حتى وإن كان أشبه بصدمة خفيفة.أما التيار الكهربائي المتناوب الأقوى قليلًا، فقد يُسبب تقلص عضلات الصدر، وعدم القدرة على التنفس.أما التيار الكهربائي المتناوب الأشد قوة فقد يُسبب حالة مميتة من اضطراب النظم القلبي arrhythmias.
مسار التيار الكهربائي
يُحدد مسار التيار الكهربائي في الجسم أي الأنسجة التي تتأثر به.وبما أن التيار الكهربائي المتناوب يعكس اتجاهه بشكل مستمر، فمن غير الملائم استخدام مصطلحي "مكان دخول التيار" و"مكان خروج التيار".في حين يكون مصطلحا "مصدر" source و"أرض" ground أكثر دقة.النقاط المصدرية الأكثر شيوعًا للتيار الكهربائي هي اليد، تليها الرأس.أما النقاط الأرضية الأكثر شيوعًا فهي القدم.يمكن للتيار الكهربائي الذي ينتقل من الذراع إلى الذراع، أو من الذراع إلى الساق أن يمر عبر القلب، ويكون أشد خطورة من التيار الكهربائي الذي يمر بين الساق والأرض.يمكن للتيار الكهربائي الذي يمر عبر الرأس أن يؤثر في الدماغ.
مدة التعرض للتيار الكهربائي
بشكل عام، كلما ازدادت مدة تعرض الشخص للتيار الكهربائي، كلما ازدادت شدة الإصابة.
المقاومة للتيار الكهربائي
المقاومة هي القدرة على إعاقة مرور التيار الكهربائي.تتركز معظم قدرة الجسم على مقاومة التيار الكهربائي في الجلد.كلما كانت سماكة الجلد أكبر، كلما ازدادت مقاومته للتيار الكهربائي.على سبيل المثال، يكون باطن القدم المتقرن والسميك أكثر مقاومة للتيار الكهربائي من مساحات الجلد الرقيقة، مثل جلد الإبط.تتناقص مقاومة الجلد للتيار الكهربائي عندما يكون مصابًا بجرح أو عندما يكون رطبًا.إذا كانت مقاومة الجلد للتيار الكهربائي عالية، فإن معظم الضرر الناجم يكون موضعيًا، بحيث يقتصر على الحروق الجلدية.أما إذا كانت مقاومة الجلد للتيار الكهربائي منخفضة، فإن معظم الضرر الناجم يكون في الأعضاء الداخلية.وبالتالي، يكون الضرر في معظمه داخليًا إذا كان الشخص مُرطبًا وتعرض لصدمة تيار كهربائي، كما لو سقط مجفف الشعر في حوض الاستحمام، أو وطأ الشخص ضمن بركة مياه متصلة بخط كهربائي مكشوف.
أعراض الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية
كثيرًا ما يكون العَرَض الرئيسي للصدمة الكهربائية هو الحرق الجلدي، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تُسبب جميع الصدمات الكهربائية إصابات في الأعضاء الخارجية.يمكن لأذيات التيار الكهربائي مرتفع الفولتاج أن تُسبب حروقًا داخلية كبيرة.وفي حال كان الضرر العضلي كبيرًا، فقد يتورم الطرف بدرجة كبيرة تؤدي إلى انضغاط الشرايين (متلازمة الحيّز compartment syndrome)، وبالتالي انقطاع التروية الدموية عن الطرف.وإذا مر التيار الكهربائي بالقرب من العين، فقد يؤدي إلى الإصابة بالساد العيني.يمكن للساد أن يحدث في غضون أيام من الإصابة أو بعد سنوات لاحقة.في حال تضرر مقدار كبير من العضلات (حالة تُسمى انحلال الربيدات)، تتحرر مادة كيميائية في الدم، هي مايوغلوبين.يمكن للمايوغلوبين أن يُلحق الأذى بالكلى.
إذا قام الطفل الصغير بعض أو مص أسلاك كهربائية، فقد يؤدي ذلك إلى حروق في الفم والشفتين.يمكن لهذه الحروق أن تُسبب تشوهات في الوجه، ومشاكل في نمو الأسنان، والفك، والوجه.ويزداد الخطر فيما لو حدث نزف من أحد شرايين الشفة عند تساقط القشور، وهو ما يحدث عادةً في غضون 5-10 أيام من الإصابة.
يمكن لصدمة كهربائية بسيطة أن تُسبب ألمًا عضليًا، وقد تُسبب تلقصات عضلية بسيطة، أو انتفاضة المصاب، فيسقط على الأرض.يمكن للصدمات الكهربائية الشديدة أن تُسبب اضطرابًا في النظم القلبي يتراوح بين الاضطراب العَرَضي الذي لا يترك تأثيرات لاحقة، والاضطراب المميت.يمكن للصدمات الكهربائية الشديدة أن تُسبب تقلصًا عضليًا شديدًا كافيًا لطرح المصاب أرضًا، والتسبب بخلوع مفصلية، أو كسور عظمية، أو إصابات رضية أخرى.
قد تلحق الأذية بالأعصاب والعظام بعدة طرق، مما قد يُسبب اختلاجات، أو نزفًا دماغيًا، أو نوبات قصيرة من فقدان الذاكرة، أو تبدلات في الشخصية، أو هيجانًا، أو الأرق.يمكن للأضرار الجسدية أو أضرار العمود الفقري أن تُسبب الضعف، والشلل، والخدر، والوخز، والألم المزمن، وعسر الانتصاب (العنانة).
تشخيص الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية
تقييم الطبيب
يتحرى الطبيب الحروق الجلدية، والكسور العظمية، والخلوع المَفصِلية، وإصابات العمود الفقري، وغيرها من الإصابات.
إن معظم الأشخاص الذين لا يعانون من أيَّة أعراض، وليست لديهم اضطرابات قلبية معروفة، ولم يتعرضوا سوى لمستويات منخفضة من التيار الكهربائي، ولسن حوامل إن كُن نساء، لا يحتاجون إلى اختبارات أو مراقبة.يُجرى تخطيط القلب الكهربائي ECG لمراقبة النظم القلبي عند بعض المصابين.قد يكون من الضروري لبعض المصابين إجراء اختبارات للدَّم والبول.إذا كان المصاب فاقدًا للوعي، فقد تُجرى له اختبارات تَّصوير للدماغ، مثل التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI.
الوقاية من الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية
من الضروري جدًا التوعية حول مخاطر الكهرباء وقواعد استخدامها.التأكد من أن جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل بحالة سليمة، ومركّبة بشكل صحيح، وتخضع لصيانة دورية، مما يساعد على الوقاية من الصدمات الكهربائية.ينبغي تمديد الأسلاك الكهربائية وصيانتها من قبل فنيين مختصين.يمكن لواقيات المقابس الكهربائية أن تُقلل من خطر الصدمات الكهربائية عند الأطفال الرضع والصغار.
ينبغي تأريض أي جهاز كهربائي يمكن لمسه بواسطة الجسم.تُعد المقابس الكهربائية الثلاثية الأكثر أمانًا.من الخطر إزالة شوكة التأريض من الفيش الكهربائي الثلاثي لكي يسهل إدخاله في المقابس الثنائية، حيث يزيد ذلك من خطر الصدمة الكهربائية.من المفيد استخدام قاطعات الدارات التي تفصل الدارة الكهربائية عندما يتسرب تيار ضعيف منها (حتى وإن بلغت شدة التيار المتسرب 5 ميلي أمبير)، وذلك في الأماكن الرطبة، مثل المطابخ، والحمامات، والمناطق المشوفة للمطر.
لتجنب الإصابة بالتيار الكهربائي العابر للهواء، ينبغي عدم استخدام السلالم والقضبان المعدنية بجوار خطوط التيار الكهربائي العالي.
علاج الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية
الإنعاش القلبي الرئوي
معالجة الحروق
ينبغي أولًا إبعاد المصاب عن مصدر التيار الكهربائي.الطريقة الأكثر أمانًا للقيام بذلك هي فصل التيار الكهربائي (عن طريق القاطعة الكهربائية أو فصل الجهاز للصدمة الكهربائية عن مصدر التيار).ينبغي عدم لمس المُصاب ما لم يجرِ فصل التيار الكهربائي.
قد يكون من الصعب تمييز خطوط الكهرباء عالية الفولتاج من خطوط الكهرباء منخفضة الفولتاج، وخاصة في التمديدات الكهربائية الخارجية.لا يمكن فصل التيار الكهربائي عالي الفولتاج إلا من قبل مؤسسة الكهرباء المحلية.وقد سجلت العديد من الإصابات في صفوف المنقذين الذين حاولوا تحرير مُصاب من التيار الكهربائي.
حالما يمكن ملامسة المُصاب بأمان، ينبغي على المنقذ التأكد من العلامات الحيوية للمصاب (التنفس والنبض).إذا كان المُصاب لا يتنفس، وقلبه متوقف عن النبض، فينبغي البدء فورًا بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي CPR.ينبغي طلب الرعاية الإسعافية لأي مُصاب بأذية لا يمكن اعتبارها بسيطة.وبما أن شدة الحروق الكهربائية قد تكون خادعة، فينبغي طلب الرعاية الطبية في حال أي شك بشدة الإصابة.
عادةً ما تُعطى كميات كبيرة من السوائل عن طريق الوريد للمصابين بانحلال الربيدات rhabdomyolysis.
يمكن أن يُعطى حقنة كزاز عند الحاجة.
إذا كانت الإصابة شديدة، فينبغي إعطاء المسكنات للمصاب.
تُعالج الحروق الجلدية بواسطة مراهم علاج الحروق والضمادات المعقمة.يمكن علاج المُصاب بحروق بسيطة في المنزل دون الحاجة للتنويم في المستشفى.إذا كانت الإصابة أكثر شدة، فينبغي إدخال المُصاب إلى المستشفى، أو مركز علاج الحروق في حال توفره.ينبغي أن يمكث الشخص في المستشفى لمدة تتراوح بين 6-12 ساعة في حال حدوث أي من التالي:
إذا كان معدل النبض القلبي أو إذا كانت نتائج تخطيط القلب الكهربائي غير طبيعية
إذا ظهرت لدى المصاب أعراض مشاكل قلبية (مثل الألم الصدري أو ضيق التنفس أحيانًا)
في حال وجود إصابات أخرى شديدة
إذا كان المُصاب امرأة حاملًا (في معظم الحالات، وليس بالضرورة جميعها)
إذا كان المُصاب يعاني من مشكلة قلبية معروفة سابقًا (في معظم الحالات، وليس بالضرورة جميعها)
ينبغي إحالة الأطفال الذين عضّوا الأسلاك الكهربائية أو مصّوها إلى اختصاصي تقويم الأسنان، أو جراحة الفكين، أو طبيب جراح متخصص في مثل هذه الإصابات.
للمزيد من المعلومات
في ما يلي بعض المصادر باللغة الإنجليزية والتي قد تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية(NIOSH): السلامة الكهربائية: يوفر هذا المصدر المهم لنصائح السلامة في مكان العمل معلومات عن أنواع المخاطر الكهربائية التي يواجهها العمال، وكيفية تخفيفها ومعالجة آثارها.
المؤسسة الدولية للسلامة الكهربائية (ESFI): معلومات حول كيفية ضمان السلامة الكهربائية في المنزل ومكان العمل، بما في ذلك معلومات حول كيفية التعرف على العلامات التحذيرية للمخاطر الكهربائية وآخر ما توصلت تم التوصل إليه في مجال تكنولوجيا السلامة.