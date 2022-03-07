الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية

كثيرًا ما يكون العَرَض الرئيسي للصدمة الكهربائية هو الحرق الجلدي، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تُسبب جميع الصدمات الكهربائية إصابات في الأعضاء الخارجية.يمكن لأذيات التيار الكهربائي مرتفع الفولتاج أن تُسبب حروقًا داخلية كبيرة.وفي حال كان الضرر العضلي كبيرًا، فقد يتورم الطرف بدرجة كبيرة تؤدي إلى انضغاط الشرايين (متلازمة الحيّز compartment syndrome)، وبالتالي انقطاع التروية الدموية عن الطرف.وإذا مر التيار الكهربائي بالقرب من العين، فقد يؤدي إلى الإصابة بالساد العيني.يمكن للساد أن يحدث في غضون أيام من الإصابة أو بعد سنوات لاحقة.في حال تضرر مقدار كبير من العضلات (حالة تُسمى انحلال الربيدات)، تتحرر مادة كيميائية في الدم، هي مايوغلوبين.يمكن للمايوغلوبين أن يُلحق الأذى بالكلى.

إذا قام الطفل الصغير بعض أو مص أسلاك كهربائية، فقد يؤدي ذلك إلى حروق في الفم والشفتين.يمكن لهذه الحروق أن تُسبب تشوهات في الوجه، ومشاكل في نمو الأسنان، والفك، والوجه.ويزداد الخطر فيما لو حدث نزف من أحد شرايين الشفة عند تساقط القشور، وهو ما يحدث عادةً في غضون 5-10 أيام من الإصابة.

يمكن لصدمة كهربائية بسيطة أن تُسبب ألمًا عضليًا، وقد تُسبب تلقصات عضلية بسيطة، أو انتفاضة المصاب، فيسقط على الأرض.يمكن للصدمات الكهربائية الشديدة أن تُسبب اضطرابًا في النظم القلبي يتراوح بين الاضطراب العَرَضي الذي لا يترك تأثيرات لاحقة، والاضطراب المميت.يمكن للصدمات الكهربائية الشديدة أن تُسبب تقلصًا عضليًا شديدًا كافيًا لطرح المصاب أرضًا، والتسبب بخلوع مفصلية، أو كسور عظمية، أو إصابات رضية أخرى.

قد تلحق الأذية بالأعصاب والعظام بعدة طرق، مما قد يُسبب اختلاجات، أو نزفًا دماغيًا، أو نوبات قصيرة من فقدان الذاكرة، أو تبدلات في الشخصية، أو هيجانًا، أو الأرق.يمكن للأضرار الجسدية أو أضرار العمود الفقري أن تُسبب الضعف، والشلل، والخدر، والوخز، والألم المزمن، وعسر الانتصاب (العنانة).