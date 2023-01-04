الأسلحَة البَيولوجِيَّة

الحَربُ البَيولوجِيَّة هي استخدام العوامل المكروبية كأسلحة؛ويُخالِفُ مثل هذا الاستخدام القانون الدولي ونادرًا ما حدث في أثناء الحرب الرسمية في التاريخ الحديث، وذلك على الرغم من الاستعدادات المكثفة وتخزين العوامل البيولوجية خلال القرن العشرين.
(انظر أيضًا نظرة عامة على الحوادث التي تنطوي على أسلحة إصابات جماعية).
يعتقد البعض أن الأسلحة البيولوجية هي أسلحة مثالية للإرهابيين.قد يجري توصيل هذه العَوامِل بشكلٍ سري وتكون لها تأثيرات متأخرة، مما يسمح للجاني بأن يبقى مجهول الهوية.
أنشأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) قائمةً بالأولويات للعَوامِل البيولوجية والذيفانات (انظر الجدول العوامل البيولوجية والسموم ذات الأولوية العالية بحسب المراكز الأمريكية لمُكافحة الأمراض والوقاية منها).وتأتي الفئة أ في مقدمة هذه الأولويات.
من المحتَمل أن يستلزم الاستخدام المتعمد للأسلحة البيولوجية للتسبب في إصابات جماعية، استخدام الهباء الجوي.الجمرة الخبيثة الاستنشاقية Inhalational anthrax والطاعون الرئوي pneumonic plague هما المرضان الأكثر ميلاً للحدوث في ظل هذه الظروف.
العوامل البيولوجية والذيفانات ذات الأولوية العالية بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها*
التصنيف
العامل
أ: الأولوية القُصوى
العُصَيَّة الجَمرِيَّة، تتسبَّب في الجمرة الخبيثة
ذِيفَان الوَشيقِيَّة من المطثية الوَشِيقِيَّة، يتتسبَّب في التسمم الوشيقي
اليَرسَنِيَّة الطَّاعونِيَّة، تتسبَّب في الطاعُون
الفرنسيسيلَّة التُّولاَرِيَّة، تتسبَّب في التولاريمية
فيروس الجدري، يتسبب في الجُدَرِي الكَبير variola major (الجدري التقليدي)
فيروسات الحُمَّى النزفية الفيروسية (VHF):
ب: الأولوية القصوى الثانية
أصناف البروسيلة، تتسبَّب في داء البروسيلات
ذيفان إبسيلون من المِطَثِّيَّة الحاطِمَة، يتسبب في التسمُّم الغذائيّ
أصناف السلمونيلة، تُسبب التسمم الغذائيّ؛ عدوى الإشريكية القولونية 0157:H7؛ ووالشيغيلة، تُسبب داء الشيغيلات
البيركهولدرية الرعامية، تتسبَّب في الرُّعام
البيركهولدرية الراعومية، تتسبب في الراعُوم
المُتَدَثِّرَة البَبَّغائِيَّة، تتسبَّب في الدَّاء البَبَّغائِيّ
الكُوكسِيلَّة البُورنيتِيَّة، تتسبَّب في حمى كيو
ذيفان الريسين من الخروع الشائع، يُسبِّبُ أعراضًا مختلفة استنادًا إلى نوع التعرُّض
الذيفان المعويّ من النوع باء للمكورة العنقودية، يُسبب التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية وأعراضًا أخرى استنادًا إلى نوع التعرُّض
الرِّيكِتسِيَّةُ البروفاتسيكية، تتسبَّب في حمى التِّيفوس
تتسبب الفيروسات الألفاوية Alphaviruses في التهابات الدماغ الفيروسية (مثل التِهابَات الدِّماغ الفنزويلية، والشرقية، والخيلية الغربية western equine)
ضمة الكوليرا، تسبب الكوليرا؛ خَفِيَّةُ الأَبواغ الصغيرة، تُسبب داء خفيَّات الأبواغ؛ وعوامل أخرى، تتسبب في أمراض أخرى منقولة بالماء
ج: الأولوية القصوى الثالثة
فيروس نيباه Nipah، وفيروس هانتا hantavirus، وفيروسات كورونا، وفيروسات الأنفلونزا القادرة على التسبب في النَزلَةٌ الجائِحَة pandemic influenza
العَوامِل الأخرى المترافقة مع الأمراض المعدية الناشئة
* يمكن العثور على قائمة ذات ترتيب أبجديّ لعوامل وأمراض الإرهاب البيولوجي على موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: الجهوزية والاستجابة للطوارئ.
التعرف إلى إصابات الأسلحَة البَيولوجِيَّة
قد يكون من الصعب على الأطباءِ التفريق بين استخدام الأسلحة البيولوجية والتفشِّي الطبيعي لمرضٍ؛تنطوي المؤشرات حول الفعل المتعمَّد بدلاً من المنشأ الطبيعيّ لتفشِّي مرض على الآتي:
حالات من الأمراض لا تُشاهد في تلك المنطقة الجغرافية عادةً
توزُّع غير مألوف للحالات بين القطاعات السكنية
معدلات للمرض مختلفة بشكلٍ ملحوظ بين الذين يكونون داخل وخارج المباني
حالات منفصلة من التفشِّي في مناطق متنوعة جغرافيًا
حالات متزامنة ومتعددة أو متسلسلة لتفشِّي أمراض مختلفة في نفس المجموعة البشرية
طرائق غير مألوفة للتعرض (مثل الاستِنشاق)
مرض يصيب الحيوانات عادةً يحدث عند البشر
مرض يصيب الحيوانات بشكلٍ طبيعي، ويحدث في منطقةٍ لا توجد فيها أصناف هذا الحيوان عادةً
شدة غير مَألوفَة لمرضٍ
سلالات غير مَألوفَة من العَوامِل المُعدية
عدم الاستجابة للعلاج المعياريّ
جرت مناقشة الأعراض والتشخيص والمعالجة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الآتية النَّاجمة عن أسلحة بيولوجية ذات خطر مرتفع في مكان آخر من دليل MSD:
قد يحتاج الأطباءُ إلى عزل الأشخاص الذين تعرضوا إلى سلاحٍ بيولوجي ووضع من يُعرف بأنهم لامسوا شخصًا تعرَّض إلى مثل هذا السلاح تحت الحجر الصحِّي.
الاستجابة لإصابات الأسلحة البيولوجية
نظرًا إلى فترات الحضانة الطويلة نسبيًا للأمراض الناجمة عن الأسلحة البيولوجية، من المرجح أن تجري مُعالجة الأشخاص المُصابين في المستشفى؛حيث يُعطَون لقاحات أو مضادَّات حيوية أو أدوية مُضادَّة للفيروسات، وذلك استنادًا إلى نوع المكروبات التي تعرضوا إليها،وفي بعض الأحيان يستخدم الأطباءُ المُعالَجَة الوِقائِيَّة لدى الأشخاص الذين لامسوا شخصًا مُصابًا.لا تُوجَد مُعالَجَة محددة أو لقاح معيَّن بالنسبة إلى العديد من الأسلحة البيولوجيَّة.
إنَّ وجهات النظر الواردة في هذه المقالة هي للمؤلف، ولا تعكِسُ السياسة الرسمية لإدارة الجيش أو وزارة الدفاع أو حكومة الولايات المتحدة.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: الجهوزية والاستجابة للطوارئ: قائمة هجائية بعوامل وأمراض الإرهاب البيولوجي.تاريخ الوصول 4 يناير 2023.