الحَربُ البَيولوجِيَّة هي استخدام العوامل المكروبية كأسلحة؛ويُخالِفُ مثل هذا الاستخدام القانون الدولي ونادرًا ما حدث في أثناء الحرب الرسمية في التاريخ الحديث، وذلك على الرغم من الاستعدادات المكثفة وتخزين العوامل البيولوجية خلال القرن العشرين.

(انظر أيضًا نظرة عامة على الحوادث التي تنطوي على أسلحة إصابات جماعية).

يعتقد البعض أن الأسلحة البيولوجية هي أسلحة مثالية للإرهابيين.قد يجري توصيل هذه العَوامِل بشكلٍ سري وتكون لها تأثيرات متأخرة، مما يسمح للجاني بأن يبقى مجهول الهوية.

أنشأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) قائمةً بالأولويات للعَوامِل البيولوجية والذيفانات (انظر الجدول العوامل البيولوجية والسموم ذات الأولوية العالية بحسب المراكز الأمريكية لمُكافحة الأمراض والوقاية منها).وتأتي الفئة أ في مقدمة هذه الأولويات.

من المحتَمل أن يستلزم الاستخدام المتعمد للأسلحة البيولوجية للتسبب في إصابات جماعية، استخدام الهباء الجوي.الجمرة الخبيثة الاستنشاقية Inhalational anthrax والطاعون الرئوي pneumonic plague هما المرضان الأكثر ميلاً للحدوث في ظل هذه الظروف.

الجدول العوامل البيولوجية والذيفانات ذات الأولوية العالية بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها* الجدول

التعرف إلى إصابات الأسلحَة البَيولوجِيَّة قد يكون من الصعب على الأطباءِ التفريق بين استخدام الأسلحة البيولوجية والتفشِّي الطبيعي لمرضٍ؛تنطوي المؤشرات حول الفعل المتعمَّد بدلاً من المنشأ الطبيعيّ لتفشِّي مرض على الآتي: حالات من الأمراض لا تُشاهد في تلك المنطقة الجغرافية عادةً

توزُّع غير مألوف للحالات بين القطاعات السكنية

معدلات للمرض مختلفة بشكلٍ ملحوظ بين الذين يكونون داخل وخارج المباني

حالات منفصلة من التفشِّي في مناطق متنوعة جغرافيًا

حالات متزامنة ومتعددة أو متسلسلة لتفشِّي أمراض مختلفة في نفس المجموعة البشرية

طرائق غير مألوفة للتعرض (مثل الاستِنشاق)

مرض يصيب الحيوانات عادةً يحدث عند البشر

مرض يصيب الحيوانات بشكلٍ طبيعي، ويحدث في منطقةٍ لا توجد فيها أصناف هذا الحيوان عادةً

شدة غير مَألوفَة لمرضٍ

سلالات غير مَألوفَة من العَوامِل المُعدية

عدم الاستجابة للعلاج المعياريّ جرت مناقشة الأعراض والتشخيص والمعالجة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الآتية النَّاجمة عن أسلحة بيولوجية ذات خطر مرتفع في مكان آخر من دليل MSD: الجمرة الخبيثة

الطاعون

الجدري

التولاريمية

الحُمَّى النزفية الفيروسية قد يحتاج الأطباءُ إلى عزل الأشخاص الذين تعرضوا إلى سلاحٍ بيولوجي ووضع من يُعرف بأنهم لامسوا شخصًا تعرَّض إلى مثل هذا السلاح تحت الحجر الصحِّي.

الاستجابة لإصابات الأسلحة البيولوجية نظرًا إلى فترات الحضانة الطويلة نسبيًا للأمراض الناجمة عن الأسلحة البيولوجية، من المرجح أن تجري مُعالجة الأشخاص المُصابين في المستشفى؛حيث يُعطَون لقاحات أو مضادَّات حيوية أو أدوية مُضادَّة للفيروسات، وذلك استنادًا إلى نوع المكروبات التي تعرضوا إليها،وفي بعض الأحيان يستخدم الأطباءُ المُعالَجَة الوِقائِيَّة لدى الأشخاص الذين لامسوا شخصًا مُصابًا.لا تُوجَد مُعالَجَة محددة أو لقاح معيَّن بالنسبة إلى العديد من الأسلحة البيولوجيَّة. إنَّ وجهات النظر الواردة في هذه المقالة هي للمؤلف، ولا تعكِسُ السياسة الرسمية لإدارة الجيش أو وزارة الدفاع أو حكومة الولايات المتحدة.