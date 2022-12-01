التبوّل المفرط أو المتكرر

تختلف بعضُ أسباب زيادة حجم البول عن أسباب التبوُّل الشديد التكرار؛إلَّا أنَّه ونتيجةً لإنتاج الكثير من الأشخاص لكميَّاتٍ زائدةٍ من البول، التي تحتاج إلى تكرار التَّبوُّل أيضًا، يمكن دمج هذين العَرضين معًا على الأغلب.

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لتكرار التَّبوُّل هي:

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للبُوال عندَ البالغين والأطفال

داء السُّكَّري غير المضبوط (الأكثر شيوعًا)

شرب الكثير من السوائل (عُطاش)

البُوالَة التَّفِهَة Diabetes insipidus (فرط الإِدرار البولِي غير السكَّري المنشأ)

استعمال أدوية أو مواد مُدرَّة للبول (تزيد من طرح البول)، مثل الكحول أو الكافيين

تُسبِّبُ البُوالَة التَّفِهَة البُوال نتيجة وجود مشاكل في هرمون يُسمَّى الهرمون المضاد لإدرار البول antidiuretic hormone (أو فازوبريسِّين).يقوم الهرمونُ المضاد لإدرار البول بمساعدة الكلى على إعادة امتصاص السوائل.يؤدي إنتاجُ كمّية زهيدة من الهرمون المضاد لإدرار البول (حالة تسمى السكري الكاذب المركزي)، أو إذا كانت الكلى عاجزة عن القيام باستجابة صحيحة له (السكري كلوي المنشأ الكاذب)، إلى حدوث تبوُّل مُفرط عند الشَّخص.

كما قد يعاني الأشخاصُ المصابون باضطراباتٍ مُعيَّنة في الكلية (مثل التهاب الكلية الخلالي أو ضَرَر الكلية النَّاجم عن فقر الدَّم المنجلي) من التَّبوُّل المفرط، لأنَّ هذه الاضطرابات تُقلِّل أيضًا من كمية السوائل التي تقوم الكُلى بإعادة امتصاصها.

في حالاتٍ نادرة، ينجم تكرار التبول عن إصابة أو اضطراب في الحبل الشوكي.