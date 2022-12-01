التبوّل المفرط أو المتكرر

يتبوَّل معظمُ الأشخاص حَوالى 4-6 مرَّات يوميًّا، ويحدث معظمها نهارًا.يطرحُ البالغون ما بين 700 مل و 3 ألتار من البول يوميًّا عادةً.ويمكن أن يحدثَ التبوُّل المفرط نتيجة الأَسبَاب التالية:
ازدياد حجم البول (بُوال)
يكون حجمُ البول طبيعيًّا مع ازدياد الحاجة إلى التَّبوُّل في كثيرٍ من الأحيان (تواتر بولي)
كِلا السببين
قد يترافق التواترُ البولي مع شعورٍ بالحاجة المُلحَّة للتبوُّل (الإلحاح البولي).يُلاحظ الكثير من الأشخاص بشكلٍ خاص حدوث البُوال لأنَّهم يضطَّرون إلى الاستيقاظ للتَّبوُّل خلال الليل (البُوال الليلي nocturia).كما يمكن أن يحدثَ البُوال الليليُّ نتيجةً لشرب الأشخاص للكثير من السوائل في وقتٍ قريبٍ جدَّا من وقت النوم، حتى لو لم يشربوا أكثر من الكميَّة المعتادة بشكلٍ عام.
(انظر لمحة عامة عن أعراض السبيل البولي).
أسباب التَّبوُّل المُفرِط أو المُتكرِّر
تختلف بعضُ أسباب زيادة حجم البول عن أسباب التبوُّل الشديد التكرار؛إلَّا أنَّه ونتيجةً لإنتاج الكثير من الأشخاص لكميَّاتٍ زائدةٍ من البول، التي تحتاج إلى تكرار التَّبوُّل أيضًا، يمكن دمج هذين العَرضين معًا على الأغلب.
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لتكرار التَّبوُّل هي:
حالات عدوى المثانة (السبب الأكثر شُيُوعًا عندَ النساء والأطفال)
ضخامة غير سرطانيَّة في غدَّة البروستات (فرط تنسُّج البروستات الحميد - السبب الأكثر شُيُوعًا عندَ الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا)
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للبُوال عندَ البالغين والأطفال
داء السُّكَّري غير المضبوط (الأكثر شيوعًا)
شرب الكثير من السوائل (عُطاش)
البُوالَة التَّفِهَة Diabetes insipidus (فرط الإِدرار البولِي غير السكَّري المنشأ)
استعمال أدوية أو مواد مُدرَّة للبول (تزيد من طرح البول)، مثل الكحول أو الكافيين
تُسبِّبُ البُوالَة التَّفِهَة البُوال نتيجة وجود مشاكل في هرمون يُسمَّى الهرمون المضاد لإدرار البول antidiuretic hormone (أو فازوبريسِّين).يقوم الهرمونُ المضاد لإدرار البول بمساعدة الكلى على إعادة امتصاص السوائل.يؤدي إنتاجُ كمّية زهيدة من الهرمون المضاد لإدرار البول (حالة تسمى السكري الكاذب المركزي)، أو إذا كانت الكلى عاجزة عن القيام باستجابة صحيحة له (السكري كلوي المنشأ الكاذب)، إلى حدوث تبوُّل مُفرط عند الشَّخص.
كما قد يعاني الأشخاصُ المصابون باضطراباتٍ مُعيَّنة في الكلية (مثل التهاب الكلية الخلالي أو ضَرَر الكلية النَّاجم عن فقر الدَّم المنجلي) من التَّبوُّل المفرط، لأنَّ هذه الاضطرابات تُقلِّل أيضًا من كمية السوائل التي تقوم الكُلى بإعادة امتصاصها.
في حالاتٍ نادرة، ينجم تكرار التبول عن إصابة أو اضطراب في الحبل الشوكي.
تقييم التَّبوُّل المُفرِط أو المُتكرِّر
يشعر الكثيرُ من الأشخاص بالحرج عند مناقشة المشاكل المتعلِّقة بالتَّبوُّل مع طبيبهم.ولكن ينبغي أن يحصل الذين يُعانون من التَّبوُّل المفرط على تَقيِيم الطَّبيب بسبب الخطورة الشديدة لبعض الاضطرابات المُسبَّبة لحدوث ذلك التَّبوُّل.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاصَ على تحديد مدى الحاجة إلى مراجعة الطَّبيب، وتوقُّع ما سيحدث في أثناء التَّقييم.
العَلاماتُ التَّحذيريَّة
تكون بعضُ الأَعرَاض والخصائص مدعاةً للقلق عندَ الذين يُعانون من التبوُّل المفرط.وهي تتضمَّن ما يلي:
الشعور بضَعف في الساقين
الحمَّى وألَم الظَّهر
بداية مفاجئة أو خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة
التعرُّق الليلي والسعال ونَقص الوَزن، وخصوصًا عندَ الشخص المُدخِّن منذ مدة طويلة
اضطراب الصحَّة النَّفسيَّة
متى ينبغي مراجعة الطبيب
يجب على الذين يُعانون من ضعفٍ في الساقين أن يذهبوا إلى المستشفى مباشرةً لاحتمال وجود اضطرابٍ في الحبل الشوكي.بينما ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من الحُمَّى وألَم الظَّهر أن يُراجعوا الطبيبَ خلال يوم واحد لاحتمال إصابتهم بعدوى في الكلية.ويمكن للأشخاص الذين لديهم علامات تحذيرية أخرى أن يُراجعوا الطبيب في غضون يومٍ أو يومين.ويجب أن يحصل الذين لم تظهر عندهم علامات تحذيرية على موعدٍ لمراجعة الطبيب في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك في غضون أيَّامٍ قليلة وحتَّى أسبوع عادةً، رغم أنَّ الانتظار لفترةٍ أطول يكون آمنًا عادةً عندما تكون الأعراض قد ظهرت خلال أسابيع أو أكثر وكانت خفيفة.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يستفسر الأطبَّاء في البداية عن الأعراض التي يشكو منها الشخص وعن تاريخه الصِّحي ثمَّ يبدؤوا بفحصه سريريًّا.تُشير نتائج استفساراتهم عن التاريخ الصحي والفحص السريري غالبًا إلى سبب التَّبوُّل المفرط وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب التبوّل المفرط وملامحه).
يستفسر الأطبَّاء عن النقاط التالية:
كميَّات السوائل المُتناوَلة والمطروحة لتحديد ما إذا كانت المشكلة مُتعلِّقة بالتواتر البولي أو بالبُوال
مدَّة المعاناة من الأعراض
وجود أيَّة مشاكل تبوُّل أخرى
استعمال الشخص للمدرَّات البوليَّة (الأدوية والمواد الأخرى التي تزيد إنتاج البول)، بما فيها المشروبات المحتوية على الكافيين
يمكن لبعض النتائج الواضحة أن تقدِّم أدَّلة على سبب التَّبوُّل المُتكرِّر.فد يُشير الشعورُ بالألم أو بالحرقة في أثناء التَّبوُّل والحمَّى وألَم الظَّهر أو الخاصرة إلى وجود عدوى.ويُحتمل أن يكونَ السبب هو المشروبات التي يتناولها الشخص وتحتوي على كميَّاتٍ كبيرة من الكافيين، أو البدء بأدوية أو مواد مُدرَّة للبول.وقد يكون لدى الرجل الذي لديه مشاكلُ أخرى في التَّبوُّل، مثل صعوبة بدء التبوُّل أو ضَعف جريان البول أو التقاطر في نهاية التَّبوُّل، اضطرابٌ في غدَّة البروستات.
كما أنَّ بعض النتائج الواضحة قد توفِّرُ أدلَّةً على سبب البُوال؛فمثلًا، يُرجَّح أن يكونَ البُوال الذي يبدأ خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة ناجمًا عن اضطرابٍ وراثيٍّ مثل السكري كلوي المنشأ الكاذب أو السكري الكاذب المركزي أو داء السُّكَّري من النمط الأوَّل.
يشتمل الفحصُ السريري عندَ النساء عادةً على فحص الحوض واستئصال عيِّنات من السَّائِل المهبلي والعنقي للتَّحرِّي عن العدوى التي تنتقل عن طريق الجنس.بينما يُفحصُ القضيبُ للتَّحرِّي عن وجود مفرزاتٍ عند الرجال، ويقوم الأطبَّاء بإجراء المسِّ الشرجي لفحص البروستات.
بعضُ أسباب التَّبوُّل المُفرِط وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الاضطرابات التي تُسبِّب التبوُّل المُتكرِّر بشكلٍ رَئيسيَ:
التهاب المثانة (عدوى المثانة)
عند النساء والفتيات عادةً
الحاجة المُتكرِّرة والمُلِحَّة للتَّبوُّل
حُرقة أو ألم في أثناء التَّبوُّل
حُمَّى وألم في أسفل الظهر أو الجانب في بعض الأحيان
ظهور دم في البول أو طرح بول كريه الرَّائحة في بعض الأحيان
الحمل
خلال الأشهر القليلة الأخيرة من الحَمل عادةً
فحص الطبيب
تحليل البول (للتَّحرِّي عن عدوى السبيل البولي) في بعض الأحيان
تضخُّم البروستات (حميد أو سرطاني)
عندَ الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا بشكلٍ رئيسي
تفاقم بطيء للأَعرَاض البوليَّة، مثل صعوبة بَدء التَّبوُّل وضَعف جريان البول وحدوث تقاطر في نهاية التبوُّل والإحساس بنقص التَّبوُّل
يجري اكتشافُه في أثناء القيام بالمسِّ الشرجي غالبًا
اختبارات دمويَّة لقياس مستوى المُستضِدّ النَّوعي للبروستات
إجراء خزعة للبروستات إذا كان مستوى المُستضِدّ النَّوعي للبروستات مرتفعًا
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
التهاب البروستات (عدوى البروستات)
اكتشاف حدوث ألم عند جسِّ البروستات في أثناء المسِّ الشرجي
حمَّى وصعوبة بَدء التَّبوُّل والشُّعور بحَرقة أو ألم في أثناء التَّبوُّل في كثيرٍ من الأحيان
ظهور دم في البول في بعض الأحيان
ظهور أعراض وجود انسداد طويل الأمد في السبيل البولي في بعض الحالات (بما فيها ضَعف جريان البول أو صعوبة خروج البول أو حدوث تقاطر عندَ نهاية التَّبوُّل)
تحليل البول و زرعه والمسّ الشَّرجي
التهاب المثانة الإشعاعي (تضرُّر المثانة النَّاجم عن المُعالجة الشعاعيَّة)
عندَ الأشخاص الذين خضعوا لمُعالجَة شُعاعيَّة لأسفل البطن أو غدَّة البروستات أو منطقة العِجان (المنطقة بين الأعضاء التناسليَّة والشرج)، وذلك عند معالجة السرطان
فحص الطبيب
إدخال أنبوب مشاهدة مرن إلى المثانة (تنظير المثانة) والخزعة في بعض الأحيان
ضَعف واخدرار في الساقين
احتباس البول أو طرح غير مضبوط للبول أو البراز (سلس البراز أو البول)
إصابة واضحة في بعض الأحيان
إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي
حصيات السبيل البولي (التي لا تُعيق جريان البول)
حدوث نوبات عَرضيَّة غير مستمرَّة من الألم العاصر في أسفل الظهر أو الجانب (الخاصرة) أو أعلى الفخذ
يمكن أن يحدث تبوُّل متكرِّر أو شعور بإلحاح مفاجئ وشديد للتَّبوُّل، وذلك وفقًا لموضع الحصاة
تحليل البول
تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسَب للكليتين أو الحالبين أو المثانة
المواد التي تزيد من إنتاج البول، مثل الكافيين أو الكحول أو مُدرَّات البول
عندَ الأشخاص الأصحَّاء الآخرين بعد فترة وجيزة من تناول المشروبات المُحتوية على الكافيين أو الكحول أو عندَ الأشخاص الذين بدؤوا حديثًا في استعمال مُدِر للبول
فحص الطبيب فقط
خروج غير مقصود للبول عند الانحناء أو السُّعال أو العُطاس أو الرَّفع (ويُسمَّى سلس الإجهاد stress incontinence)
قيلس التغيُّرات في الضغط وكميَّة البول في المثانة (قياس المثانة) بعدَ إدخال الماء إلى المثانة
الاضطرابات التي تزيد من حجم البول بشكلٍ رَئيسيَ
داء السُّكَّري إذا لم يكن مضبوطًا
العطش الشديد
عندَ الأطفال الصغار في كثيرٍ من الأحيان
عندَ البالغين الذين يعانون من السُّمنة في بعض الأحيان، والمعروفون بإصابتهم بالنمط الثاني من داء السُّكَّري
قياس مستوى السكر في الدَّم (الغلُوكُوز)
العطش الشديد الذي قد يحدث فجأةً أو بشكلٍ تدريجيٍّ
عندَ الأشخاص الذين تعرَّضوا لإصابة أو خضعوا لجراحة في الدماغ في بعض الأحيان
إجراء اختبارات دمويَّة وبوليَّة وذلك قبل وبعد حرمان الأشخاص من الماء، ثم إعطاء الهرمون المضاد لإدرار البول (اختبار الحرمان من الماء)
إجراء اختبارات دمويَّة لقياس مستوى الهرمون المضاد لإدرار البول في بعض الأحيان
العطش الشديد الذي يحدث تدريجيًّا
عندَ الذين يُعانون من اضطرابٍ قد يُؤثِّر في الكلى (مثل داء الكريات المنجليَّة أو مُتلازمة شوغرن، أو السرطان، أو ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم الناجم عنفرط الدُّريقات، أو الدَّاء النَّشواني، أو السَّاركويد، أو اضطرابات وراثيَّة مُعيَّنة) أو الذين يستعملون دواءً قد يُؤثِّر في الكُلى (الليثيوم، أو سيدوفوفير، أو فوسكارنيت، أو إفوسفاميد عادةً)
ابتداء المرض في السنوات القليلة الأولى من الحياة، أو عند الأطفال الذين يشرب أفراد أسرهم كميات زائدة من الماء
اختبارات الدَّم والبول
اختبار الحرمان من الماء في بعض الأحيان
استعمال مُدرٍّ بولي
عندَ الأشخاص الأصحَّاء الذين بدؤوا حديثًا في استعمال مُدرٍّ بوليٍّ
عندَ الأشخاص الذين يستعملون مُدرًّا للبول بشكلٍ سريٍّ في بعض الأحيان (مثل، الرياضيّين المتنافسين أو الأشخاص الآخرين الذين يُحاولون إنقاص أوزانهم)
فَحص الطبيب فقط عادةً
ينجم تناول الكثير من السوائل (العُطاش) عن اضطراب في الصحة النفسيَّة غالبًا
عند الأشخاص الذين يُعانون من اضطرابٍ في الصحة النفسيَّة في بعض الأحيان
بشكلٍ مشابه لاختبارات السكري المركزي الكاذب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التَّصوير المقطعي المحوسَب؛ MRI = التصوير بالرَّنين المغناطيسي؛ PSA = المُستضدّ النَّوعي للبروستات.
الاختبارات
يُطلب الأطباءُ إجراء تحليل البول وغالبًا زرع البول عند معظم الأشخاص.تعتمد الحاجة إلى إجراء اختبارات أخرى على النتائج التي توصَّل إليها الأطبَّاء عند اطِّلاعهم على التاريخ الصحي للشخص وعلى فحصه السريري (انظر جدول بعض أسباب التبول المفرط وملامحه).قد يطلب الأطباء، غير المتأكدين من طرح الشخص لكميَّةٍ أكبر من المعدَّل الطبيعي، جمع وقياس كمية البول المُنتَجة على مدى 24 ساعة.وإذا كان الأشخاص يُعانون فعليًّا من البُوال، يطلب الأطبَّاء قياس مستوى السكر في الدَّم.ومن الضروري إجراء اختباراتٍ أخرى عند الجزم بأنَّ داء السكَّري لم يكن السبب في حدوث البُوال، ولا يوجد سببٌ آخر مثل التسريب المفرط للسوائل عن طريق الوريد.يجري قياسُ مستويات الكهارل وتركيز بعض الأملاح (الأسموليَّة) في الدَّم أو البول أو في كليهما، وذلك بعدَ حرمان الشخص من الماء لمدة من الزمن غالبًا، وبعد استعمال الشخص للهرمونٍ المضادّ لإدرار البول.
علاج التَّبوُّل المُفرِط أو المُتكرِّر
أفضل طريقة لعلاج التَّبوُّل المفرط هي مُعالَجَة الاضطراب الكامن؛فمثلًا، يُعالَج داء السكَّري من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بالإضافة إلى استعمال حقن الأنسولين والأدوية التي تُستَعمل عن طريق الفم.ويستطيع الأشخاصُ في بعض الحالات الحدُّ من التَّبوُّل المتكرِّر من خلال خفض كمية القهوة أو الكحول التي يتناولونها.قد يحتاج المرضى الذين يشعرون بالانزعاج عند الاستيقاظ ليلاً للتبول (بُوال ليلي) إلى التقليل من السوائل قبل النوم.
كما يمكن أيضًا تدبير الأطفال الذين يعانون من التبول الليلي (التبول اللاإرادي) عن طريق العلاج التحفيزي، حيث يُكافأون على ممارسة السلوكيات التي تقلل من التبول اللاإرادي (على سبيل المثال، بملصقات على التقويم للذهاب إلى الحمام قبل النوم).إذا لم ينجح العلاج التحفيزي، فقد تجري مُجرِّبات إنذار التبوُّل.إذا فشلت التدابير الأخرى، قد يصف الأطباء دواء ديزموبريسين desmopressin عن طريق الفم للسيطرة على العطش المفرط وكثرة التبول
كما يمكن للأطباء تعديل جرعة مدرَّات البول التي قد تُسهم في التَّبوُّل المفرط.يمكن معالجةُ البالغين الذين يعانون من البوال الليلي باستخدام مرخيات المثانة والأدوية للوقاية من تشنجات المثانة.كما يمكن علاج الحالات المقاومة للدسموبريسين أيضًا.
نقاط أساسية تخص كبار السن: التبول المفرط أو المتكرر
يتكرَّر عددُ مرَّات تبوُّل الأشخاص الأكبر سنًّا غالبًا نتيجة تضخُّم غدَّة البروستات مع التَّقدُّم في السن عادةً (حالة تُسمَّى فرط التنسُّج البروستاتي الحميد).كما أنَّه من الشائع حدوثُ التَّبوُّل المتكرر عند النساء الأكبر سنًّا عادةً نتيجةً لعددٍ من العَوامِل، مثل ضَعف الأنسجة الدَّاعمة للحوض بعد الولادة وفقد الإستروجين بعد انقطاع الطمث.قد يكون كبارُ السن من الرجال والنساء أكثرَ ميلًا لاستعمال مدرَّات البول، لذلك قد تُسهم هذه الأدوية في حدوث التَّبوُّل المفرط.يحتاج كبار السن الذين يعانون من التبوُّل المفرط إلى التبوُّل خلال الليل (بُوال ليلي) غالبًا.يمكن أن يُسهم البُوال الليلي في حدوث مشاكل النوم والسقوط، وخصوصًا عندما يكون الشخص مسرعًا إلى الحمام أو إذا كانت إضاءة المنطقة سيِّئة.تنطوي المُعالجَاتُ الموجهة إلى تضخُّم البروستات الحميد على استعمال الأدوية الفمويَّة والجراحة لبعض الحالات.
نقاط رئيسيَّة
تُعدُّ حالات عدوى السُّبل البولية السببَ الأكثر شُيُوعًا لتكرار التَّبوُّل عند الأطفال والنساء.
يُعدُّ داء السُّكَّري غير المنضبط هو السبب الأكثر شُيُوعًا لحدوث البُوال.
فرط تنسُّج البروستات الحميد هو سببٌ شائعٌ عند الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا.
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى حدوث تبوُّل متكرَّر عند جميع الأشخاص.