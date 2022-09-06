الفشل القلبي هو حالة مرضية يعجز القلبُ فيها عن ضخ الدمَ بما يكفي لحاجة الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وتباطؤ جريانه في الأوردة والرئتين و/أو تغيرات مرضية أخرى يمكن أن تُضعف بدورها القلب أكثر أو تسبب تصلبه.

تحدث الإصابة بالفشل القلبي عندما يكون الفعل الانقباضي أو الانبساطي غير كافٍ، وعادة ما يكون ذلك بسبب ضعف عضلة القلب، أو تصلبها، أو كليهما.

يمكن للعديد من الاضطرابات التي تؤثر في القلب أن تُسبب الفشل القلبي.

في بداية الحالة لا تظهر أية أعراض على الشخص، ولكن في غضون أيام أو أشهر يبدأ الشخص بالشعور بإرهاق وضيق في التنفس.

وقد تتجمَّع السوائل في الرئتين، أو البطن، أو الساقين.

يمكن للطبيب أن يشتبه بإصابة المريض بالفشل القلبي بناءً على الأعراض التي يعاني منها، ومن ثم تُجرى اختبارات مثل تخطيط صدى القلب echocardiography (تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية) لتقييم وظيفة القلب.

يركز العلاج على مُعالَجَة أسباب فشل القلب، وإجراء تغييرات في نمط الحياة، وعلاج الفشل القلبي باستخدام الأدوية أو التداخلات الأخرى.

يمكن أن يحدث الفشل القلبي لدى الأشخاص في أي عمر، حتى عند الأطفال الصغار (وخاصة الذين ولدوا بـعيوب خلقية في القلب).ولكن الفشل القلبي يكون أكثر شُيُوعًا عند كبار السن، لأنهم أكثر عرضة للاضطرابات التي تؤهب للإصابة بالفشل القلبي (مثل داء الشرايين التاجية الذي يلحق الضرر بعضلة القلب)، أو الاضطرابات التي تُصيب صمامات القلب.من جهةٍ أخرى، فإن التغيرات المرتبطة بالعمر تُقلل من كفاءة عمل القلب.

تُشير الإحصائيات إلى أن حوالى 6.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة يعانون من الفشل القلبي، وأن حوالى 960,000 حالة جديدة تُسجل في كل عام.أما على الصعيد العالمي، فتُسجل حوالى 26 مليون إصابة بالفشل القلبي سنويًا.ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بالمرض أكثر فأكثر، وذلك بسبب زيادة المعدل الوسطي لأعمار البشر من جهة، وزيادة معدلات التعرض لعوامل خطر أمراض القلب (مثل البدانة، وداء السكري، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم).

لا يعني حدوث الفشل القلبي بأن القلب قد توقف عن العمل.وإنما يعني أن القلب لا يستطيع تلبية حاجة جميع أجزاء الجسم من الدَّم.ولعل هذا التعريف يكون مبسطًا إلى حد ما.حيث إن فشل القلب هو حالة معقدة، ولا يمكن لتعريف بسيط واحد أن يُحيط بأسبابه وأشكاله وعواقبه العديدة.

إن وظيفة القلب هي ضخ الدم.حيث تعمل المضخة على ضخ السوائل من مكان إلى آخر.أما بالنسبة إلى القلب،

فيقوم الجانب الأيمن من القلب بضخ الدَّم من الأوردة إلى الرئتين.

أما الجانب الأيسر من القلب فيضخ الدَّم من الرئتين إلى باقي أنحاء الجسم عبر الشرايين

يخرج الدَّم من القلب عندما تتقلص عضلة القلب (الانقباض) ويدخل الدم إلى القلب عندما تسترخي عضلة القلب (الانبساط).تحدث الإصابة بالفشل القلبي عندما تكون عملية الانقباض أو الانبساط غير كافية، وعادة ما يكون ذلك بسبب ضعف عضلة القلب، أو تصلبها، أو كليهما.ونتيجة لذلك، قد لا تتدفق كميات كافية من الدَّم إلى أنحاء الجسم.يمكن للدم أن يتراكم في الأنسجة، مما يُسبب الاحتقان.ولهذا السبب يُطلق على فشل القلب أحيانًا اسم فشل القلب الاحتقاني.

هل تعلم...

يُسبب تراكم الدَّم القادم إلى الجانب الأيسر من القلب احتقانًا في الرئتين، مما يجعل التنفُّس أكثر صعوبة.أما تراكم الدَّم القادم إلى الجانب الأيمن من القلب فيسبب احتقانًا وتجمعًا للسوائل في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الساقين والكبد.عادةً ما يؤثر الفشل القلبي في كلا الجانبين الأيمن والأيسر من القلب إلى حد ما.وقد يتأثر أحد الجانبين أكثر من الآخر في بعض الحالات.وفي مثل هذه الحالات، يمكن وصف فشل القلب بأنه فشل قلبي في الجانب الأيمن أو فشل قلبي في الجانب الأيسر.

عند الإصابة بالفشل القلبي، قد لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدَّم لتلبية حاجة الجسم من الأكسجين والعناصر المغذية، والتي يَجرِي توفيرها من قبل الدم.ونتيجة لذلك، فإن عضلات الذراع والساق قد تتعب بسرعة أكبر، وقد لا تعمل الكلى بصورة طبيعية.تقوم الكلى بتخليص الدم من السوائل الزائدة والفضلات من الدَّم وطرحها في البول، ولكن عندما لا يتمكن القلب من ضخم الدم بشكل كاف، فقد يضطرب عمل الكلى ولا تتمكن من إزالة السوائل الزائدة من الدم.ونتيجة لذلك، تزداد كمية السوائل في مجرى الدَّم، مما يزيد من العبء الملقى على عاتق القلب المصاب أصلًا بالفشل، والدخول في حلقة مفرغة.وهكذا، تزداد الحالة سوءًا.

فشل القلب الاحتقاني فيديو

أنواع الفشل القلبي تُصنف أنواع فشل القلب بحسب الكسر القذفي ejection fraction - EF وهو النسبة المئوية للدم الذي يضخه القلب مع كل نبضة، ويُعد مقياسًا لمدى كفاءة القلب في ضخ الدم.في الحالة الطبيعية يضخ البطين الأيسر نَحو 55 إلى 60٪ من الدَّم الموجود ضمنه. في فشل القلب مع انخفاض الكسر القذفي (يشار له اختصارًا بـ HFrEF - ويُسمى أحيانًا فشل القلب الانقباضي): تتقلص عضلة القلب بشكل أضعف وتضخ كمية أقل من الدم، في حين تعود نسبة ضئيلة من الدم إلى القلب.ونتيجة لذلك، تبقى نسبة ضئيلة من الدَّم في القلب.ثم يتراكم الدَّم في الرئتين أو الأوردة أو كليهما. في فشل القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي (يشار له اختصارًا بـ HFpEF - ويُسمى أحيانًا فشل القلب الانبساطي): يكون القلب متصلبًا ولا يسترخي بشكل طبيعي بعد التقلص، مما يضعف قدرته على الامتلاء بالدم.يتقلص القلب بصورة طبيعية، وبالتالي يكون قادرًا على ضخ نسبة طبيعية من الدَّم خارج البطينين، إلا أن المقدار الإجمالي من الضخ الدموي في كل نبضة قد يكون أقل.وفي بعض الأحيان يعوّض القلب المتصلب عن عدم قدرته على الامتلاء عن طريق ضخ كمية أعلى من الدَّم مما يضخه عادة.ولكن، في نهاية المطاف، وكما هيَ الحال في الفشل القلبي، فإن الدم العائد إلى القلب يتراكم في الرئتين أو الأوردة. فشل القلب مع كسر قذفي خفيف (يشار له اختصارًا بـ HFmrEF) هو مفهوم جديد يشمل الأشخاص الذين يكون الكسر القذفي لديهم في قيمة ما بين الكسر القذفي المحافظ والكسر القذفي المنخفض. الفشل القلبي: مشاكل الضخ والملء

الآليات التعويضية توجد لدى الجسم عدة آليات للتعويض عن الفشل القلبي. الاستجابات الهرمونية الاستجابة الأولى للجسم تجاه الإجهاد، بما في ذلك الإجهاد الناجم عن الفشل القلبي، هي تحرير هرموني المواجهة أو الفرار، الإبنفرين (الأدرينالين) والنورإبنفرين (النورأدرينالين).على سبيل المثال، قد يَجرِي تحرير هذين الهرمونين مباشرة بعد الإصابة بنوبة قلبية تُلحق الضرر بالقلب.يدفع الإبنفرين والنورإبنفرين القلب لضخ الدم بشكل أسرع وأقوى.تساعد هذه الآلية على زيادة كمية الدَّم التي يضخها القلب (النتاج القلبي)، بحيث تصل أحيانًا إلى الحدود الطبيعية، فتعوض في البداية عن ضعف قدرة القلب على ضخ الدم. عادةً ما يستفيد المرضى الذين لا يعانون من أمراض قلبية من تحرير هذين الهرمونين عندما يتطلب الأمر المزيد من عمل القلب بشكل مؤقت.ولكن، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الفشل القلبي المزمن، فإن هذه الاستجابة المستمرة تزيد من من العبء الملقى على عاتق القلب المُضطرِب أساسًا.ومع مرور الوقت، تتراجع كفاءة استجابة القلب للهرمونات، ويؤدي الإجهاد المتزايد للقلب إلى مزيد من التدهور في وظيفته. الاستجابات الكلوية من الآليات الرئيسية الأخرى لتعويض نقص تدفق الدَّم الناجم عن الفشل القلبي هو زيادة كمية الملح والماء التي تحتفظ بها الكلى.حيث يؤدي الاحتفاظ بالملح والماء بدلًا من طرحه في البول إلى زيادة حجم الدَّم في المجرى الدَّموي والمساعدة في الحفاظ على مستوى ضغط الدم.ولكن، كلما ازداد حجم الدَّم كلما أدى ذلك إلى تمدد عضلة القلب، وتضخم حجراتها، وخاصة البطينين.يساعد تمدد عضلة القلب في البداية على تقلصها بشكل أكبر، مما يحسن من وظيفة القلب.ولكن، بعد حد معين من التمدد، فإن التمدد لا يساعد على تعزيز وظيفة القلب، وإنما بالعكس يُضعف من تقلصاته العضلية (كما يحدث عند شد حبل مطاطي أكثر من اللازم).ونتيجة لذلك، يتفاقم الفشل القلبي.بالإضافة إلى ذلك، يزيد احتباس الماء والملح من احتقان الأعضاء مثل الرئتين، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض فشل القلب. تضخم القلب ومن الآليات التعويضية الهامة الأخرى تضخم جدران عضلات البطينين (ضخامة البطين).عندما ينبغي على القلب العمل بجد أكبر، فإن جدرانه تتضخم وتزداد سماكتها، تمامًا كما يحدث مع عضلات العضد بعد أشهر من ممارسة تمارين حمل الأثقال.في البداية، يسمح تضخُّم القلب بالحفاظ على كمية الدم التي يضخّها (النتاج القلبي).إلا أن تضخم القلب أو زيادة ثخانته تؤدي في النهاية إلى تصلبه، مما يسبب أو يفاقم الفشل القلبي.كما يُمكن أن يؤدِّي التضخُّم أيضًا إلى تمطيط فتحات صمام القلب، ممَّا يَتسبَّب في حدوث خللٍ وظيفيٍّ يسبِّب المزيد من مشاكل الضخّ.

أعراض الفشل القلبي قد تبدأ أعراض الفشل القلبي فجأة، خاصة إذا كان ناجمًا عن نوبة قلبية.ولكن معظم الأشخاص لا تظهر لديهم أية أعراض عندما تبدأ المشاكل في القلب.ثم تبدأ الأَعراض بالتطور تدريجيًا على مدى أيام أو أشهر أو سنوات.قد تمر فترات يهدأ فيها الفشل القلبي، ولكنه غالبًا ما يتطور بشكل بطيء ومؤذٍ.ولكن، قد يدرك الأشخاص الأعراض بشكلٍ مفاجئ، كما هيَ الحال عندما تحدُّ الأَعرَاض من نشاطٍ للمرَّة الأولى، أو عندما تظهر الأعراض في أثناء الراحة. تنطوي بعض الأَعرَاض الشائعة على: ضِيق في التنفُّس

الإرهاق

تجمُّع السوائل (الوذمة) في الساقين

عدم القدرة على ممارسة الرياضة أو القيام بأنشطة أخرى تتطلب الجهد عند كبار السن، يمكن للفشل القلبي أن يُسبب أعراضًا غامضة أحيانًا، مثل النعاس، والتشوش والتَّخليط الذهنِي. عادة ما تُصنف شدة الفشل القلبي بناءً على قدرة الشخص على القيام بأنشطة حياته اليومية.ولا يزال تصنيف رابطة القلب في نيويورك (NYHA) أداة هامة للأشخاص ومزودي الرعاية الصحية لفهم شدة المرض وتأثيره على حياتهم. الجدول يُسبب الفشل القلبي على الجانب الأيمن والفشل القلبي على الجانب الأيسر أعراضًا متباينة.وعلى الرغم من أن كلا النوعين من الفشل القلبي قد يكون موجودًا، إلا أنه غالبًا ما تسيطر أعراض أحد النوعين وتطغى على أعراض النوع الآخر.في نهاية المطاف، يسبب فشل القلب على الجانب الأيسر فشلًا قلبيًا على الجانب الأيمن. أعراض الفشل القلبي على الجانب الأيمن إن العَرض الرئيسي لفشل القلب على الجانب الأيمن هو تراكم السوائل الذي يؤدي إلى وذمة في القدمين والكاحلين والساقين وأسفل الظهر والكبد والبطن.يعتمد موقع تراكم السوائل على كمية السوائل الزائدة وتأثير الجاذبية.إذا كان الشخص واقفًا، تتراكم السوائل في الساقين والقدمين.إذا كان الشخص مستلقيًا، تتراكم السَّوائِل عادة في أسفل الظهر.إذا كان كمية السوائل كبيرة، فيمكن أن تتراكم أيضًا في البطن.إذا تراكمت السوائل في الكبد أو المعدة فقد تُسبب الغثيان وتطبل البطن ونَقص الشَّهية.يمكن أن يؤدي فشل القلب على الجانب الأيمن إلى نَقص الوَزن وتراجع البنية العضلية.وتُسمى هذه الحالة بالدنف قلبي المنشأ cardiac cachexia. أعراض الفشل القلبي على الجانب الأيسر يؤدي فشل القلب على الجانب الأيسر إلى تراكم السوائل في الرئتين، ممَّا يسبِّب ضيقًا في التنفُّس.في البداية، يحدث ضيق التنفُّس فقط في أثناء بذل مجهود، ولكن مع تفاقم الفشل القلبي، فإن ضيق التنفس يحدث مع أقل مجهود، وفي نهاية المطاف يحدث حتى في حالة الراحة.قد يعاني المرضى الذين يشكون من فشل قلبي شديد على الجانب الأيسر من ضيق تنفُّس عند الاستلقاء (حالة تُسمى ضيق التنفس الاضطجاعي orthopnea) وذلك لأن الجاذبية تسبب انتقال السوائل باتجاه الرئتين.يستيقظ هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان بحالة من اللهاث أو الأزيز التنفسي (حالة تُسمى ضيق التنفُّس الليلي الانتيابي paroxysmal nocturnal dyspnea).ويساعد الجلوس على انتقال بعض السوائل إلى الجزء السفلي من الرئتين مما يجعل التنفُّس أكثر سهولة.كما يشعر المرضى الذين يعانون من فشل القلب في الجانب الأيسر بالتعب والضعف عند القيام بالأنشطة البدنية، وذلك لأن عضلاتهم لا تتلقى ما يكفي من الدم. فشل قلب الجانب الأيسر نموذج ثلاثيّ الأبعاد أعراض الفشل القلبي الحاد عندما يتفاقم الفشل القلبي، فقد تتطور حالة تُدعى تنفس تشاين-ستوكس Cheyne-Stokes respiration (التنفس الدوري)في هذا النمط غير الطبيعي من التنفُّس، يعاني الشخص من فترة انقطاع في التنفس تدوم لبضع ثوان، ثمَّ يبدأ بالتنفُّس بشكلٍ أسرع وأعمق تدريجيًا، ثمَّ بشكل أبطأ وأضحل حتى يتوقَّف عن التنفُّس مجددًا لفترةٍ وجيزةٍ، ثم تتكرر الدورة مرارًا وتكرارًا.يتطور تنفس شاين-ستوكس بسبب انخفاض الجريان الدموي إلى مناطق الدماغ التي تتحكم بالتنفس، ولا تتلقى ما يكفي من الأكسجين.يُعد تنفس تشاين-ستوكس (Cheyne-Stokes) أحد أنواع انقطاع التنفس المركزي في أثناء النوم. انقطاع التنفُّس الانسدادي في أثناء النوم (حين يؤدي انسداد مجرى الهواء إلى انقطاع النوم، ومن ثم الشعور بالنعاس في أثناء النهار) هو اضطراب تنفس مختلف وأكثر شُيُوعًا، ويمكن أن يحدث عند الأشخاص المصابين بالفشل القلبي أو غير المصابين به.يمكن لانقطاع التنفس الشديد في أثناء النوم أن يجعل فشل القلب أكثر سوءًا. الوذمة الرئوية الحادة هي تراكم مفاجئ لكمية كبيرة من السوائل في الرئتين.تُسبب هذه الوذمة صعوبة بالغة في التنفُّس، وتسارعًا في التنفس، وتلون الجلد بلون أزرق، والتململ، والقلق، والاختناق.يعاني بعض الأشخاص من تشنجات شديدة في المجاري الهَوائيَّة (تشنجات قصبية) وأزيز تنفسي.تُعد الوذمة الرئوية الحادة حالة طارئة مهددة للحياة يمكن أن تحدث عندما يعاني الأشخاص المصابون بفشل القلب من ارتفاع شديد في ضغط الدم، أو عند الإصابة بنوبة قلبية، أو في بعض الأحيان مجرد التوقف عن تناول أدوية فشل القلب أو عند تناول الطعام المالح. قد تتشكل خثرات دموية في حجرات القلب عندما يتضرر القلب بشكل كبير.قد تتشكل الخثرات الدموية بسبب بطء جريان الدم داخل الحجرات القلبية.قد تتحلل الخثرات (تصبح صمة emboli)، وتنتقل من خلال المجرى الدموي، وتسد شريانًا آخر في الجسم جزئيًا أو كليًا.إذا سدت الخثرة شريانًا متجهًا نحو الدماغ، فقد تؤدي للإصابة بالسكتة الدماغية. يكون الاكتئاب وتدني الوظيفة الذهنية شائعًا عند المصابين بالفشل القلبي الشديد، وخاصة الأشخاص الأكبر سنًا، ما يستدعي تقييمًا وعلاجًا دقيقًا.

تشخيص الفشل القلبي الأشعّة السينية للصدر

تخطيط كهربيَّة القلب

تخطيط صدى القلب وأحيانًا اختبارات التَّصوير الأخرى

اختبارات الدم عادةً ما يشتبه الطبيب بالفشل القلبي بناءً على الأَعرَاض وحدها.ويدعم التَّشخيص نتائج الفَحص السَّريري، بما في ذلك ضعف النبض وتسرعه في كثير من الأحيان، وانخفاض ضغط الدم، وأصوات القلب غير الطبيعية، والنفخات القلبية، وتراكم السوائل في الرئتين التي يمكن سماع صوتها من خلال السماعة الطبية، وتضخم القلب، وتورم أوردة العنق، وتضخم الكبد، وتورم البطن أو الساقين. عادةً ما يلجأ الطبيب للقيام بإجراءات تشخيصية لتقييم وظيفة القلب.كما إنه من الضروري إجراء الفحوص لتحديد سبب الفشل القلبي. الأشعّة السينية للصدر يمكن أن تظهر الأشعَّة السِّينية الصدر تضخمًا في القلب، واحتقانًا في الأوعية الدموية وتراكمًا للسوائل في الرئتين. تخطيط كهربية القلب يُجرى تخطيط كَهربيَّة القلب الكهربائي في جميع الحالات تقريبًا لتحديد ما إذا كان نظم القلب طبيعيًا، وما إذا كانت جدران البطينين سميكة، وما إذا كان الشخص قد أصيب بنوبة قلبية. تخطيط صَدى القلب Echocardiography يُعد تخطيط صدى القلب، الذي يستخدم الموجات الصوتية لإنتاج صورة للقلب، واحدًا من أفضل الإجراءات التشخيصية لتقييم وظيفة القلب، بما في ذلك قدرة القلب على ضخ الدم، وأداء صمامات القلب.يمكن لتخطيط صدى القلب أن يظهر ما يلي: ما إذا كانت جدران القلب مُتسمّكة وتسترخي بشكل طبيعي

ما إذا كانت صمامات القلب تعمل بشكل طبيعي

ما إذا كانت عضلة القلب تتقلص بشكل طبيعي

ما إذا كانت هناك منطقة معينة من القلب تتقلص بشكل غير طبيعي قد يُساعد تخطيط صدى القلب في تحديد ما إذا كان الفشل القلبي يعود إلى الخلل الوظيفي الانقباضي أو الانبساطي وذلك من خلال تمكين الأطباء من تقدير سماكة وصلابة جدران القلب والكسر القذفي ejection fraction.يُعد الكسر القذفي مؤشرًا مهمًا لوظيفة القلب، ويُعبر عن نسبة الدَّم الذي يضخه القلب مع كل ضربة.في الحالة الطبيعية يضخ البطين الأيسر نَحو 55 إلى 60% من الدَّم الموجود ضمنه.إذا كان الكسر القذفي منخفضًا (أقل من 40%)، فإن ذلك يؤكد الإصابة بالفشل القلبي الانقباضي.إذا كان الكسر القذفي طبيعيًا أو مرتفعًا عند الشخص الذي يشكو من أعراض فشل القلب، فمن المرجح أن يكون مصابًا بالفشل القلبي الانبساطي. اختبارات الدم تُجرى اختبارات الدم بشكلٍ دائمٍ تقريبًا.يلجأ الأطباء بشكل متكرر لقياس الببتيدات المدرة للصوديوم (NPs).والبيبتيدات المدرة للصوديوم هي المواد التي تتراكم في الدَّم عند الإصابة بالفشل القلبي، ولكن بدرجة أقل عند الإصابة بالاضطرابات الأخرى التي تُسبب ضيقًا في التنفس.كما يمكن إجراء اختبارات دموية أخرى للتحري عن الاضطرابات التي قد تسبب الفشل القلبي. الاختباراتُ الأخرى تساعد الإجراءات الأخرى، مثل التصوير بالنوكليدات المشعة، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب، والقثطرة القلبية مع تصوير الأوعية، واختبار تمرين الجهد على تحري الفشل القلبي وتحديد سببه. نادرًا ما تستدعي الحاجة إجراء خزعة لعضلة القلب، كما هي الحال عند الاشتباه بوجود ارتِشَاح في القلب (كما يحدث عند الإصابة بالداء النشواني amyloidosis) أو التهاب عضلة القلب بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو غيرها.

الوقاية من الفشل القلبي تتضمن الإجراءات الوقائية من الفشل القلبي مُعالَجَة الاضطرابات التي يمكن أن تسببه في مرحلة مبكرة قبل أن تُفضي إلى الإصابة به.تنطوي الاضطراباتُ التي يمكن علاجها على الآتي: ارتفاع ضغط الدم

البدانة

انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم

انسداد الشريان التاجي

اضطرابات صمام القلب

عدم انتظام بعض ضربات القلب

إدمان الكحول (الكُحوليَّة)

فقر الدم

اضطرابات الغدة الدرقية

علاج الفشل القلبي تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة

علاج الفشل القلبي

الأدوية

مزيل رجفان مقوم للنظم قابل للزرع implantable cardioverter-defibrillator في بعض الأحيان، أو العلاج بإعادة التزامن القلبي، أو الدعم الدوراني الميكانيكي

زرع القلب في بعض الأحيان يتطلب علاج الفشل القلبي القيام بعدة إجراءات عامة، بالإضافة إلى مُعالَجَة الاضطرابات التي تسبب الفشل القلبي، وإدخال تغييرات على نمط الحياة، وتناول الأدوية لعلاج فشل القلب. التدابير العامة على الرغم من أن الفشل القلبي يكون حالةً مزمنةً عند معظم الأشخاص، إلا أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لجعل النشاط البدني أكثر راحة، وتحسين جودة الحياة، وتقليل خطر التفاقم المفاجئ للحالة (الفشل القلبي الحاد)، وإطالة أمد الحياة.يجب على المصابين بالفشل القلبي وأفراد أسرهم الاطلاع على أكبر قدر من المعلومات حول المرض، لأن جزءًا كبيرًا من الرعاية الصحية يحدث في المنزل.ينبغي على وجه الخصوص تمييز الأعراض المبكرة لتفاقم حالة الفشل القلبي، ومعرفة الإجراءات المناسبة في هذه الحالة (مثل الحدّ من تناول الملح، وتناول جرعة إضافية من مدر للبول، أو الاتصال بالطبيب). تُعد مراجعة الطبيب بصورة منتظمة وإجراء الفحوص الطبية أمرًا بالغ الأهمية لأن فشل القلب قد يتفاقم بصورة مفاجئة.كما يمكن للممرضات الاتصال بشكل دوري بأشخاص فشل القلب للسؤال عن أي تغيرات في الوزن أو أَعرَاض المرض.فيمكن بالتالي تحديد ما إذا كان الشخص بحاجة لزيارَة الطَّبيب. ويمكن للمرضى الذهاب إلى عيادات متخصصة بعلاج الفشل القلبي.يتوفر في هذه العيادات أطباء من ذوي الخبرة في علاج الفشل القلبي، والذين يعملون ضمن فريق متكامل يضم ممرضات مدربات تدريبًا خاصًا بالإضافة إلى صيادلة وخبراء تغذية، واختصاصيين اجتماعيين، وذلك لرعاية المصابين بالفشل القلبي من خلال تدريبهم على العناية بأنفسهم وتدريب الأشخاص المكلفين بالعناية بهم على ذلك أيضًا.كما يمكن للفريق الطبي في هذه العيادات أن يساعد على الحدّ من أَعراض الشخص، والتقليل من حاجته لدخول المستشفى، وتعزيز أمد الحياة المتوقع من خلال التأكد من حصوله على المعالجات الأكثر فعالية، وتدريبه على كيفية المساهمة الفاعلة في رعاية نفسه.تُعد هذه الرعاية مكملةً للرعاية الأولية المقدمة من قبل الطبيب وليست بديلاً عنها. ينبغي على المصابين بالفشل القلبي استشارة الطبيب دومًا قبل تناول أي دواء جديد، حتى وإن كان من الممكن صرفه بدون وصفة طبية.يمكن لبعض الأدوية (بما في ذلك العديد من أدوية علاج التهاب المَفاصِل) أن تُسبب احتباس الملح والسوائل.بينما يمكن لبعض الأدوية الأخرى أن تجعل القلب يعمل بفعالية أقل.يُعد نسيان تناول الأدوية اللازمة سببًا شائعًا لتفاقم الأَعرَاض، وينبغي توفير طرق لتذكير الأشخاص بتناول أدويتهم. وبما أن الأنفلونزا قد تسبب تفاقمًا مفاجئًا في الفشل القلبي، فيوصي الأطباء بإعطاء لقاح الأنفلونزا سنويًا لأشخاص الفشل القلبي.كما يوصى أيضًا بالتطعيم ضد كوفيد-19. هل تعلم... علاج السبب على سبيل المثال، إذا كان الفشل القلبي ناجمًا عن تضيّق في أحد صمامات القلب أو تسرب فيه، أو اتصال غير طبيعي بين حجرات القلب، فغالبًا ما يمكن تصحيح المشكلة من خلال العمل الجراحي.قد يتطلب انسداد الشريان التاجي العلاج بالأدوية أو الجراحة أو رأب الوعاء الدموي angioplasty مع دعامة تاجية.يمكن للأدوية الخافضة للضغط أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتسيطر عليه.يمكن للمضادَّات الحيوية أن تساعد في القضاء على بعض أنواع العدوى. تعديلات نمط الحياة تساعد التعديلات في نمط الحياة أشخاص فشل القلب على القيام بمهامهم اليومية وتعزيز مزاجهم النفسي. ينبغي على مرضى فشل القلب أن يحرصوا على ممارسة النشاطات الجسدية بأكبر قدر ممكن، حتى وإن لم يستطيعوا ممارستها بقوة.ينبغي على المصابين بالفشل القلبي اتباع برنامج رياضي كما هو محدد من قبل الطبيب.قد يحتاج المصابين بالفشل القلب الشديد إلى ممارسة التمارين في مركز إعادة تأهيل القلب والأوعية الدموية تحت إشراف أحد المدربين. إذا كان الشخص المصاب بالفشل القلبي يعاني من زيادة الوزن، فإن ذلك سيلقي بالمزيد من العبء على القلب في أثناء النشاطات الجسدية، مما قد يفاقم من حالة الفشل القلبي.يجب أن يتبع هؤلاء الأشخاص نظامًا غذائيًا لإنقاص الوَزن لبلوغ الوزن المثالي والحفاظ عليه. يؤدي التدخين إلى تخريب الأوعية الدموية.كما إن تناول كميات كبيرة من الكحول قد تكون بمثابة السم المباشر على القلب.وهكذا، فإن التدخين وتناول الكحول قد يؤديان إلى تفاقم الفشل القلبي، وينبغي التوقف عنهما أو على الأقل التقليل منهما. يمكن أن يسبب الملح الزائد (الصوديوم) في النظام الغذائي احتباس السوائل، وهو ما يعاكس فعل الأدوية المعطاة بهدف زيادة طرح الماء (مثل مدرات البول) والحدّ من تراكم السوائل.وبالتالي، فإن استهلاك الملح يؤد إلى تفاقم الأَعرَاض.يجب على جميع الأشخاص الذين يعانون فشلًا قلبيًا الحدّ من تناول الملح والأطعمة المالحة.كما ينصح هؤلاء بمراقبة محتوى الأغذية من الصوديوم عن طريق قراءة لصاقة المعلومات الغذائية عليها.يُفترض أن تُقدم معلومات واضحة لمرضى الفشل القلبي الشديد عن كيفية الحدّ من تناول الملح.كما إن الحصول على تعليمات من قبل اختصاصي التغذية قد يكون إجراءً مفيدًا.يمكن للأشخاص الذين يقللون من استهلاك الملح تناول كميات طبيعية من الماء عادةً، ما لم يكن احتباس السوائل شديدًا.لا يُنصح المريض بشرب كميات إضافية من الماء. هناك طريقة بسيطة وموثوق بها للتحقق ما إذا كان الجسم يحتبس السوائل أم لا، وذلك من خلال التأكد من وزن الجسم بصورة يومية.غالبًا ما يطلب الأطباء من المصابين بالفشل القلبي أن يزنوا أنفسهم بدقة مرتين في صباح كل يوم، مرة بعد الاستيقاظ والتبول، ومرة قبل تناول وجبة الإفطار.يكون تحري الحالة أسهل عندما يقوم الشخص بوزن نفسه في نفس الوقت من كل يوم، وباستخدام نفس الميزان، وارتداء مقدار مماثل من الثياب كل يوم، وتسجيل الوزن بشكل منتظم ودقيق.إن زيادة الوزن بما يزيد عن 1 كغ يوميًا هي علامة إنذار مبكرة لاحتباس السوائل.وتُعد الزيادة السريعة والثابتة في الوزن (بمعدل 1 كغ في اليوم) دليلًا على أن الفشل القلبي يزداد سوءًا. ورغم التقليل من تناول الملح، فإن الكثير من الأشخاص قد يعانون من التورم.ينبغي الحفاظ على الساقين بوضعية مرتفعة عند الجلوس (يمكن وضعهما على كرسي صغير أمام المريض).تساعد هذه الوضعية الجسم على إعادة امتصاص السوائل والتخلص من الفائض منها.يحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى ارتداء جوارب طويلة داعمة تساعد على منع تراكم السوائل.إذا تراكمت السَّوائِل في الرئتين، فسوف يكون من المفيد استخدام عدة وسائد لرفع الرأس، ما يجعل النوم أسهل. أدوية الفشل القلبي تتضمن المعالجة الدوائية لفشل القلب ما يلي الأدوية التي تساعد على تخفيف الأَعرَاض: مدرات البول، أو النترات، أو الديجوكسين

الأدوية التي تساعد على تحسين أمد البقاء على قيد الحياة: مثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors، حاصرات بيتا، مناهضات الألدوستيرون، حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs)، مثبطات مُستقبل الأنجيوتنسين/النيبريليسين (ARNIs)، مثبِّطات الناقل المشترك-2 لغلوكوز الصوديوم (SGLT2s)، مثبطات العقدة الجيبية للحصول على تفاصيل حول الأدوية والزمر الدوائية بعينها، انظر المعالجة الدوائية لفشل القلب. يجري اختيار الشكل الدوائي بحسب نوع الفشل القلبي.بالنسبة إلى فشل القلب الانقباضي (HFrEF)، تكون جميع الزمر الدوائية مفيدةً.بالنسبة إلى قصور القلب الانبساطي (HFpEF) ، تقتصر الأدوية عادةً على مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE، وحاصرات مستقبل الأنجيوتنسين ARBs، ومناهضات الألدوستيرون، وحاصرات بيتا.في فشل القلب مع الكسر القذفي المحافظ (HFmrEF)، قد تكون مثبطات مُستقبل الأنجيوتنسين/النيبريليسين ARNIs مفيدة. من الضروري أن يأخذ الأشخاص أدويتهم بانتظام، وأن يتأكدوا من عدم نفاد مخزونهم من الأدوية الموصوفة لهم. تدابير أخرى يحتاج المرضى الذين يعانون من وذمة رئوية إلى الأكسجين، والذي يُعطى أحيانًا عن طريق أقنعة خاصة.يمكن في بعض الأحيان إدخال أنبوب في المجرى الهوائي بحيث يمكن لجهاز تنفس اصطناعي أن يساعد في التنفُّس. يقوم الطبيب أحيانًا بزرع جهاز مراقبة صغير في صدر الشخص الذي يعاني من فشل قلبي شديد، حيث يقوم جهاز المراقبة بقياس الضغط في الرئتين بشكل مستمر، وهو ما يمكن أن يساعد الطبيب على إجراء تعديلات على الأدوية الموصوفة.يكون الجهاز مفيدًا بشكل خاص عند الأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة من فشل القلب والفشل الكلوي المرافق له. قد يكون زرع القلب خيارًا للأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي شديد جدًا ومتفاقم، ولم يستجبوا للعلاج الدوائي. يمكن عند فئة محددة من الأشخاص الذين يعانون من حالة شديدة من الفشل القلبي ولا يستجيبون للعلاج الدوائي استخدام الأجهزة الميكانيكية التي تساعد على ضخ الدَّم.تتضمن أنواع الأجهزة المضخَّة البالونية المعاكسة للنبضان داخل الأبهر (IABP، وتُسمى أحيانًا فقط مضخة البالون): يجري وضع بالون على شكل نقانق على نهاية القثطار في الشريان الأبهر.تقوم آلة بمراقبة ضربات القلب وتنفخ البالون عندما ينبسط القلب وتفرغه عندما ينقبض القلب، مما يجعل من السهل على القلب ضخ الدم.

الأجهزة المساعدة البطينية: يمكن زرع مضخات ميكانيكية مختلفة في البطين الأيسر أو الأيمن أو بالقرب منه لمساعدة القلب على ضخ الدم.

الأجهزة المساعدة داخل الأوعية الدموية: يمكن زرع مضخات صغيرة داخل أوعية كبيرة مثل الشريان الأبهر للمساعدة على ضخ الدم.

الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO): يقوم جهاز مماثل لآلة المجازة القلبية-الرئوية بأخذ الدم من شريان كبير وضخه عبر غشاء يسمح للأكسجين بالدخول إلى الدم ومن ثم ضخه مرة أخرى إلى وريد كبير. الجهاز المساعد البطيني الأيسر فيديو الجهاز المساعد البطيني الصورة قد يكون من الممكن أحيانًا علاج مشاكل اضطراب النظم القلبي بالأدوية، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى ناظمة قلبية pacemaker.يمكن للناظمات القلبية ذات السلكين أو الثلاثة أسلاك استعادة التسلسل الطبيعي للتقلصات العضلية في الحجرات القلبية (علاج استعادة التزامن القلبي cardiac resynchronization therapy) وتحسين حالة بعض المصابين بالفشل القلبي.قد يدرس الأطباء خيار استخدام مزيل الرجفان المقوم لنظم القلب القابل للزرع عند الأشخاص الذين يعانون من تراجع شديد في وظيفة القلب، وذلك لأنهم يواجهون زيادة في خطر الوفاة. إذا كان فشل القلب ناجمًا عن مشكلة في أحد الصمامات القلبية، فقد يقوم الأطباء بإصلاح أو استبدال الصمام. علاج الفشل القلبي الحاد يحتاج الفشل القلبي الذي يتطور أو يتفاقم بسرعة مُعالَجَة طارئة في المستشفى. إذا أصيب المريض بوذمة رئوية حادة (تجمع سريع للسوائل في الرئتين)، فينبغي إعطاؤه الأكسجين من خلال قناع وجهي.يمكن لحُقن مدرات البول عن طريق الوريد وغيرها من الأدوية مثل النتروغليسرين عن طريق الوريد أو تحت اللسان أن تعطي مفعولاً سريعًا وتسبب تحسنًا كبيرًا في حالة المريض.يساعد المورفين على تخفيف القلق الذي يصاحب الوذمة الرئوية الحادة، ولكنه يُقلل أيضًا من معدل التنفس ولم يعد يستخدم بكثرة.إذا لم تُحسّن هذه التدابير التنفس بشكل كاف، فيمكن استخدام قناع متخصص لإيصال الأكسجين بضغط ثابت أو قد يَجرِي إدخال أنبوب في مجرى الهواء للشخص بحيث يمكن توصيل جهاز للتنفس الاصطناعي والمساعدة في التنفُّس. قناع الأكسجين الصورة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة دون أن يستجيبوا بشكل جيد للعلاج، فيمكن استخدام الأدوية التي تشبه الأدرينالين والنورأدرينالين أو الأدوية الأخرى التي تزيد من قوة تقلص عضلة القلب (مثل ميلرينون milrinone) وذلك لفترة قصيرة لتعزيز وظيفة الضخ في القلب.هذه الأدوية ليست مفيدة للعلاج على المدى الطويل. مسائل نهاية الحياة يعتمد متوسط العمر المتوقع على العديد من العوامل، بما في ذلك مدى خطورة الفشل القلبي، وما إذا كان يمكن علاجه، وما هي المُعالَجَة المستخدمة.ولكن، حالما يحتاج الأشخاص إلى دخول المستشفى بسبب فشل القلب، فإن ما نسبته شخص واحد فقط من بين كل ثلاث أشخاص يتمكن من العيش لخمس سنوات أخرى.ويعيش حوالى نصف مرضى الفشل القلبي الشديد لعامين على الأقل.ويتحسن العمر المتوقع مع العلاج. في نهاية المطاف، بالنسبة لشخص يعاني من فشل القلب لبعض الوقت، فقد تتدهور جودة حياته وتقل الخيارات العلاجية، خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يتعذر إجراء زراعة القلب لديهم.وقد يصبح الحفاظ على راحة الشخص في نهاية المطاف أكثر أهمية من محاولة إطالة أمد حياته.وينبغي أن يشارك الشخص وأفراد أسرته في هذه القرارات.في الواقع، أظهرت العديد من الدراسات أن المصابين بالفشل القلبي الحاد وأسرهم يُفضلون مناقشة مثل هذه القضايا، وأن القيام بذلك ليس من قبيل الإزعاج غير المبرر.يمكن القيام بالكثير لتوفير الرعاية الجيدة، وتخفيف الأَعرَاض، والحفاظ على راحة الشخص (انظر الموت والاحتضار). يمكل للفشل القلبي أن يسبب أحيانًا الموت الفجائي، حتى بدون أن تتفاقم الأعراض.وبناءً على ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من فشل القلب تحضير قائمة توجيهات مسبقة بشأن نوع الرعاية المطلوبة في حال حدوث طارئ يحول بينهم وبين القدرة على اتخاذ قرارات بهذا الشأن .كما إنه من المهم أيضًا كتابة وصية الوفاة أو تحديثها.