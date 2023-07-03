الدَّاءُ الشَّرياني المُحيطي الانسدادي

تختلف أعراضُ الدَّاء الشرياني المُحيطي الانسدادي باختلاف:

نوع الشريان المُتضرِّر

درجة انسداد الشريان

حدوث تضيُّق الشريان بشكلٍ تدريجي أو حدوث الانسداد فجأةً

يبدأ ظهورُ الأعراض عادةً بعد أن تُقارب نسبة انسداد لُمعة الشريان 70%.ولكن، قد يؤدي تضيُّقُ الشريان التدريجي إلى ظهور أعراض أقل شدَّةً من أعراض الانسداد المفاجئ - حتى إذا أصبح الشريانُ مسدودًا بشكلٍ كاملٍ في نهاية المطاف.يمكن أن تكونَ الأَعرَاض أقل شِدَّة، لأنَّ التضيق التدريجي يُتيح الوقت لتوسع الأوعية الدَّمويَّة المجاورة أو لنمو أوعية دمويَّة جديدة (تسمى الأوعية الرَّادفة collateral vessels).وبذلك، يبقى بالإمكان تغذية الأنسجة المُتضرِّرة بالدَّم.ولكن، لا يُتيح الانسدادُ المفاجئ للشريان وقتًا لنموِّ أوعيةٍ رادفة، وبذلك تكون الأعراض شديدةً عادةً.

يمكن أن يُسبِّبَ الانسدادُ المفاجئ والكامل لشريانٍٍ في الطرف السفلي أو العلوي شعورًا شديدًا بالألم والبرودة والاخدِرار في الطرف المصاب.وتكون ساقُ الشخص أو ذراعه إمَّا شاحتبين أو مُزرقَّتين أو ذات تغير لوني مميز.ويتعذَّر الشعورُ بالنَّبض بعد موضع الانسداد.يُعدُّ النقصُ الشديد والمفاجئ في جريان الدَّم إلى الطرف من الحالات الطبيَّة الطَّارئة؛فقد يؤدي توقُّف جريان الدَّم إلى حدوث نقص سريعٍ في الإحساس في الطَّرف أو إلى حدوث شللٍ فيه.ويمكن أن تتموَّت الأنسجة، وقد يحتاج الطرف إلى البتر إذا توقَّف جريان الدَّم فترةً طويلة جدًّا.

يُعدُّ العَرَج المُتَقَطِّع أكثر أعراض الدَّاء الشرياني المُحيطي شيوعًا، وينجم عن تضيُّقٍ تدريجيٍّ في أحد شرايين الساق؛حيث يحدث شعورٌ مؤلمٌ أو مُوجِعٌ أو تشنجيٌّ أو متعبٌ في عضلات الساق - وليس في المَفاصِل.يحدث العرجُ المتقطّع بشكلٍ منتظم، ويمكن التنبؤ به في أثناء ممارسة النشاط البدني، ولكنَّه يزول دائمًا ومباشرةً عند الرَّاحة.يشعر الشخصُ بوجع العضلات عند المشي، ويبدأ الشعور بالألم بسرعةٍ أكبر وبشدَّةٍ أكثر عندما يمشي الشخص بسرعة.يمكن للشخص أن يمشي عادةً، بعد فترة تتراوح بين 1-5 دقائق من الراحة (الجلوس غير ضروري)، المسافةَ نفسَها التي سبَق أن مشاها، رغم أنَّ المشي المستمر سوف يثير الألم مَرَّةً أخرى عندَ المشي لمسافة مماثلة.من الشائع أن يحدثَ الألم في عضلة الساق (الربلة)، ولكنَّه يمكن أن يحدث أيضًا في الفخذ أو الورك أو الردفين، وفقًا لموضع الانسداد.وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، يحدث الألم في القدم.

الدَّاءُ الشَّرياني المُحيطي P... فيديو

تنقص المسافة التي يمكن للشخص أن يمشيها من دون ألمٍ مع ازدياد تضيُّق أحد شرايين الطرف السفلي.قد تؤلم عضلاتُ الساق حتى في أثناء الراحة عند تفاقم الحالة في نهاية المطاف، لاسيَّما عندما يكون الشخصُ مستلقيًا.يبدأ هذا الألمُ عادةً في الجزء الأسفل من الساق أو في مقدمة القدم، وهو شديد ومُستمرّ، ويتفاقم عندما تكون الساق مرفوعة.يتداخل الألم مع النوم غالبًا.يمكن للشخص تعليق قدميه على جانب السرير أو أن يستريح بالجلوس مع تدلِّي ساقيه، وذلك لتخفيف شدَّة الألم.

قد يؤدي حدوثُ انسدادات كبيرة في شرايين الطرف العلوي، وهي حالة نادرة الحدوث، إلى الشعور بالتَّعب أو التَّشنُّج أو الألم في عضلات الطرف عند تكرار استعماله.

داء الشرايين المحيطية (تبدلات جلدية) الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

ويمكن أن يبدو الطرفُ العلوي أو السفلي طبيعيًّا تقريبًا عندَ حدوث نقص بسيط أو متوسِّط في التغذية الدَّمويَّة.ولكن، عندَ حدوث نقصٍ شديدٍ في تغذية القدم الدَّمويَّة، فإنَّها قد تصبح باردة، ويمكن أن يحتاج الأطباءُ إلى مُعدَّاتٍ خاصة للتَّحرِّي عن النبض في القدم.قد يكون جلدُ القدم أو الساق جافًا أو متقشرًا أو لامعًا أو متشققًا.ويمكن أن تنمو الأظافرُ بشكلٍ غير طبيعي، وقد لا ينمو شعر الساق.قد يؤدي ازدياد تضيُّق الشريان إلى ظهور قرحاتٍ يَصعُب شفاؤها على أصابع القدم أو الكعب عادةً وفي الساق في بعض الأحيان، وخصوصًا بعد التَّعرُّض لإصابة.ويسهُلُ التقاطُ حالات العدوى، وتصبح واضحةً بسرعة.قد يستغرق شفاءُ جروح الجلد أسابيع أو أشهرًا، أو قد لا تلتئم، عند الأشخاص المُصابين بالدَّاء الشرياني المُحيطي الانسدادي.ويمكن أن تحدث قرحات في القدم.وتنكمش (أو تضمر) عضلات الساق عادةً.يُمكن أن يُؤدِّي الانسداد الكبير إلى الغنغرينة (تموّت الأنسجة النَّاجمة عن نقص التروية الدَّموية).

ويمكن أن يتفاقم العَرج فجأةً عند بعض الأشخاص المُصابين بعرجٍ مُتوقَّع وثابت؛فمثلًا، قد يحدث ألم الرَّبلَة (الساق)، الذي يظهر بعد المشي مسافة 10 مبانٍ، بشكلٍ مفاجئٍ بعد المشي لمسافة مبنى واحد.وقد يشير هذا التغيّر إلى أنَّ جلطةً جديدةً قد تشكَّلت في أحد الشرايين الساق.يجب أن يحصل هؤلاء الأشخاص على الرِّعاية الطبيَّة الفوريَّة.