لمحة عامة عن اعتلال عضلة القلب

يشير مصطلح اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy إلى وجود اعتلال متفاقم في بنية ووظيفة الجدران العضلية في الحجرات القلبية.

هناك 3 أنواع رئيسية من اعتلال عضلة القلب:

اعتلال عضلة القلب التوسعي، وفيه يتضخم (يتوسع) البطينان (الحجرتان السفليتان من القلب)

اعتلال عضلة القلب الضخامي hypertrophic cardiomyopathy، وفيه يتثخن البطينان ويُصبحان قاسيين

اعتلال عضلة القلب المُقيّد restrictive cardiomyopathy، وفيه تصبح جدران البطينين قاسية، دون أن تصبح ثخينة بالضرورة

قد تتداخل الأنواع الرئيسية لاعتلال عضلة القلب فيما بينها، وفي هذه الحالة يمكن أن تظهر لدى الشخص أعراض وعلامات دالة على أكثر من نوع.

يُستخدم مصطلح اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy عندما يؤثر اضطراب ما في عضلة القلب بشكل مباشر.ويمكن لاضطرابات القلب الأخرى مثل داء الشرايين التاجية coronary artery disease، واضطرابات الصمامات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، أن تُفضي في النهاية إلى زيادة ثخانة أو صلابة البطينين القلبيين.

أنواع اعتلال عضلة القلب

قد ينجم اعتلال عضلة القلب عن العديد من الاضطرابات، وقد لا يكون له سبب واضح.

غالبًا ما يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى عدم كفاءة القلب في ضخم الدم بشكل مناسب؛يمكن لضخ الدم غير الكافي أن يُسبب أعراض الفشل القلبي، بما في ذلك ضيق التنفس والإرهاق.يمكن لبعض حالات اعتلال عضلة القلب أن تُسبب أيضًا الألم الصدري، أو الإرهاق، أو اضطراب النظم القلبي، أو الموت المفاجئ.

لتشخيص اعتلال عضلة القلب، يسأل الطبيب عمَّا إذا كان لدى الشخص تاريخ عائليّ لاعتلال عضلة القلب، ثمَّ يُجري اختبارات دموية، وتخطيط لكهربية القلب، وتصوير للصدر بالأشعة السينية، وتخطيط لصدى القلب، وتصوير بالنوكليدات المشعة للقلب (في بعض الأحيان)، وتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب.في بعض الحالات، يأخذ الطبيب عينة نسيجية من الجدار الداخلي للقلب لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة من شغاف وعضلة القلب endomyocardial biopsy).ويُجري اختبارات أخرى حسب الحاجة لتحديد السبب.

تختلف المعالجة باختلاف نوع وسبب اعتلال عضلة القلب.