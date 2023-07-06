أمهات دم الأبهر الصدري هي انتفاخات (توسعات) في جدار الشريان الأبهر الذي يمر عبر الصدر.

يمكن لأمهات دم الأبهر الصدري ألا تُسبب أية أعراض، أو قد تُسبب الألم، والسعال، والأزيز التنفسي.

يمكن لأم الدم الأبهرية في الصدر أن تتمزق، مما يسبب ألمًا شديدًا (يبدأ في أعلى الظهر، ويمتد نحو أسفل الظهر والبطن)، وانخفاضًا في ضغط الدم، وقد تؤدي للوفاة.

كثيرًا ما تُكتشف أمهات الدم بالمصادفة في أثناء اختبار تصويري لسبب مختلف، ولكن الأطباء يُجرون تصويرًا بالأشعة السينية، أو تصويرًا مقطعيًا محوسبًا CT، أو بوسيلة شعاعية أخرى لتحديد حجم وموقع أم الدم بدقة.

يحاول الأطباء إصلاح أمهات الدم جراحيًا قبل أن تتمزق.

(انظر أيضًا مقدمة حول أمّهات الدم وتسلخ الأبهر)

يُعد الشريان الأبهر أضخم شريان موجود في الجسم.يصل الدم المُحمَّل بالأكسجين من القلب إلى الشريان الأبهر، الذي يقوم بتوزيعه إلى أنحاء الجسم من خلال شرايين أصغر حجماً تتفرع عنه.يُعد الأبهر الصدري جزء الشريان الأبهر الذي يمر عبر تجويف الصدري.

يجري أحيانًا اكتشاف أمهات دم الأبهر الصدري بالصدفة لأن تقنية التصوير المقطعي المحوسب للصدر تُستخدم على نطاق واسع في تشخيص الأمراض والحالات المختلفة.

تنجم معظم حالات أُمَّهات الدَّم في الشريان الصدري عن: تصلب الشرايين.

في شكل شائع من أم دم الأبهر الصدري، تتنكس جدران الأبهر (حالة تُعرف باسم النخر الكيسي للغلالة الوسطانية cystic medial necrosis)، ويتضخم فيها جزء الأبهر القريب من القلب.يمكن للتضخم أن يُسبب اضطرابًا في وظيفة الصمام الأبهري (الواقع بين القلب والشريان الأبهر)، مما يسمح للدم بالتسرب نحو الخلف باتجاه القلب، بسبب عدم قدرة الصمام على الانغلاق بشكل جيد.يُطلق على هذا الاضطراب اسم قلس الصمام الأبهري aortic valve regurgitation.

تُشير الإحصائيات إلى أن حوالى نصف الأشخاص المصابين بأم دم بالإضافة إلى النخر الكيسي للغلالة الوسطانية يعانون من اضطراب في النسيج الضام يُطلق عليه اسم متلازمة مارفان.أما بالنسبة للنصف الثاني من الأشخاص فلا يوجد سبب واضح للإصابة، على الرغم من أن كثيرًا منهم يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

أم الدم الأبهرية الصدرية الصورة

يمكن في حالات نادرة أن يُسبب الزهري تَشكّل أم دم في جزء الشريان الأبهر القريب من القلب.وفي حالات أخرى، يمكن للبكتريا أن تدخل إلى المجرى الدموي نتيجة الإصابة بعدوى في مكان آخر (عادةً ما تكون التهابًا رئويًا أو عدوى في المجرى البولي) وتلتصق بجزء من الشريان الأبهر وتبدأ بالتكاثر فيه.يمكن لهذه العدوى البكتيرية أن تُضعف جدار الشريان الأبهر وتؤدي إلى أم دم في هذا الموقع.

أعراض أمهات دم الأبهر الصدري يمكن لأمهات دم الأبهر الصدري أن تُصبح ضخمة دون أن تُسبب أية أعراض.وعندما يحدث ذلك، فقد تنجم الأعراض عن الضغط على الشريان الأبهر المتضخم بمقابل الأعضاء المجاورة، أو الأعصاب، أو العضلات، وبالتالي فإن الأعراض تعتمد على موقع حدوث أم الدم. تكون الأعراض النموذجية هي الألم (عادةً ما يكون في الظهر)، والسعال، والأزيز التنفسي.يمكن في حالات نادرة أن يعاني الشخص من سعال مدمى بسبب الضغط على الرغامى أو المسالك الهوائية المجاورة، أو تآكلها.قد يعاني المريض من صعوبة البلع إذا سببت أم الدم ضغطًا على المريء، والذي ينتقل فيه الطعام إلى المعدة.قد تنجم بحة الصوت عن الضغط على العصب المؤدي للحنجرة. قد يعاني المريض من مجموعة من الأعراض التي تُدعى متلازمة هورنر Horner syndrome، وتنجم عن الضغط على أعصاب محددة في الصدر.تتضمن تلك الأعراض تضيّق حدقة العين، وتدلّي الجفن، وقلة التعرق على جانب واحد من الوجه.قد يشعر المريض بنبضات غير طبيعية في الصدر، ما قد يُشير إلى أم دم في الأبهر الصدري.قد يكون من الممكن مشاهدة انزياح القصبة الهوائية نحو أحد الجانبين بشكل أكبر على الصورة الشعاعية. في حال تمزق أم دم الأبهر الصدري، فعادةً ما يحدث ألم شديد في أعلى الصدر.قد ينتشر الألم نحو أسفل الظهر وإلى البطن عند تفاقم التمزق.قد يشعر المريض بالألم أيضًا في الصدر والذراعين، بشكل مشابه لما يحدث في أثناء النوبة القلبية.قد تتفاقم الحالة بسرعة إلى صدمة ويتوفى الشخص بسبب النزف الداخلي.

تشخيص أمهات دم الأبهر الصدري يمكن لاختبارات التصوير الشعاعي أن تؤكد التشخيص، مثل تصوير الأوعية الدموية المقطعي المحوسب CT angiography، أو تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي magnetic resonance angiography، أو تخطيط صدى القلب عبر المري transesophageal echocardiography. قد يتمكن الطبيب من تشخيص أم دم الأبهر الصدري بناءً على الأعراض، أو قد يجري اكتشافها في أثناء الفحوص السريرية الروتينية التي قد تقترح وجود أم دم أبهر صدري، وذلك من خلال وجود نوع محدد من النفخات القلبية (أصوات ارتجاف يسمعها الطبيب عند الاستماع للأصوات الصدرية بسماعة طبية) أو من خلال السمات الجسدية لمتلازمة مارفان. كما يمكن اكتشاف أم الدم من خلال تصوير شعاعي للصدر أو تصوير مقطعي محوسب أُجريَ لسبب آخر مختلف. يُستخدم التصوير المقطعي المحوسب للأوعية، أو تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي، أو تخطيط صدى القلب عبر المريء، (والذي يجري فيه تمرير مسبار الأمواج فوق الصوتية عبر الحلق باتجاه المريء) لتقدير حجم أم الدم بدقة.عادةً ما يُجرى تصوير الأبهر أو تصوير الأوعية المقطعي المحوسب وذلك بهدف مساعدة الطبيب على تحديد نوع الجراحة المطلوبة، عند الحاجة لذلك.