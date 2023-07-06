أمهات الدم الأبهرية في البطن

تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسب للبطن.

عادةً ما يكون الألم دليلًا على الحالة، إلا أنه لا يحدث ما لم تصل أم الدم إلى حجم كبير، أو توشك على التمزق.ولكن، قد لا يشتكي الكثير من أشخاص أمهات الدم من أية أعراض، ولا يجري اكتشاف حالاتهم إلا بالمصادفة عند إجراء فحص سريري روتيني أو تصوير شعاعي للبطن (مثل التصوير بالأشعة السينية أو الأمواج فوق الصوتية) بهدف تقصي حالة أخرى.

قد يشعر الطبيب بكتلة نابضة في مركز البطن.ولدى وضع السماعة الطبية على منتصف البطن، يمكن للطبيب سماع صوت تدفق ناجم عن اندفاع الدم عبر أم الدم.ولكن إذا كان الشخص مصابًا بالبدانة، فقد يتعذر اكتشاف حتى أمهات الدم الكبيرة.إذا كانت أم الدم تتضخم بسرعة وعلى وشك التمزق، فمن الشائع أن يشعر المريض بألم عفوي أو بالجس عند الضغط على البطن في أثناء الفحص السريري.

يمكن لتصوير البطن بالأشعة السينية أن يكشف وجود أم دم ذات ترسبات كلسية في جدارها، إلا أن هذا الاختبار لا يوفر معلومات كثيرة أبعد من ذلك.وتكون الاختبارات التشخيصية الأخرى أكثر فائدة في اكتشاف أمهات الدم وتقدير حجمها.عادةً ما يساعد التصوير بتخطيط الصدى في إظهار حجم أم الدم بوضوح.في حال اكتشاف وجود أم دم، فقد يُعاد إجراء التصوير بتخطيط الصدى كل بضعة أشهر لتحديد مدى سرعة تضخم حجم أم الدم.

يمكن لتصوير البطن المقطعي المحوسب، وخاصة إذا أجري باستخدام عامل تباين يُحقن عبر الوريد، أن يساعد على تحديد حجم وشكل أم دم الأبهر البطني بشكل أكبر دقة من تخطيط الصدى، إلا أنه يُعرض الشخص للأشعة.كما يُعد التصوير بالرنين المغناطيسي وسيلة تشخيصية دقيقة أيضًا، إلا أنه قد لا يكون متاحًا بشكل سريع، كما هو الحال بالنسبة لتخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسب.

يُوصى أحيانًا بالتصوير بتخطيط الصدى للتحري عن أمهات الدم الأبهرية البطنية، حتى عند عدم وجود أية أعراض، وذلك بالنسبة لبعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مثل الرجال الذين يدخنون ولديهم تاريخ عائلي للإصابة بأم الدم الأبهرية في البطن.