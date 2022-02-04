إن الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لرائحة الفم الكريهة هي:

أمراض النسج الداعمة للأسنان

بكتيريا اللسان المسببة للرائحة الكريهة

بعض الأطعمة والمشروبات الكحولية

تدخين التبغ

غالبًا ما تنجم رائحة الفم الكريهة عن تغذي أنواع محددة من البكتيريا الفموية على بقايا الطعام في الفم.تقوم هذه البكتيريا بتفكيك (تخمير) جزيئات الطعام إلى مواد ذات رائحة كريهة.تكون هذه البكتريا أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض اللثوية، (مثل التهاب اللثة والتهاب النسج الداعمة للأسنان) والأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة فم جيدة.

تؤدي الإصابة بالتهاب النسج الداعمة إلى التهاب وتخريب البُنى والنسج المحيطة بالأسنان والتي توفر لها الدعم، وتنجم هذه الحالة بشكل رئيسي عن تراكم أنواع محددة من البكتريا حول الأسنان.تنمو هذه البكتيريا في عمق الجيوب اللثوية المحيطة بالأسنان.كما يمكن لهذه البكتيريا أن تنمو أيضًا على الجزء الخلفي من اللسان، حتى عند الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض النسج الداعمة.ويمكن لهذه البكتيريا أيضًا أن تتكاثر بسبب تراجع إنتاج اللعاب (الناجم عن بعض الأمراض أو تناول بعض الأدوية - انظر جفاف الفم) أو انخفاض حموضة اللعاب.

بعد تناول وهضم بعض أصناف الأطعمة (مثل البصل أو الثوم أو البهارات) فإن روائح تلك المواد تنتقل من مجرى الدَّم إلى الرئتين.فتظهر رائحة تلك الأطعمة في هواء الزفير للشخص، وهو ما قد يُسبب الإزعاج للأشخاص المحيطين به.على سبيل المثال، يمكن لرائحة الثوم أن تظهر في هواء الزفير للشخص بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من تناول الثوم، أي بعد فترة طويلة من مغادرتها للفم والمعدة.كما إن النظافة الفموية لا تفيد في إزالة هذه الروائح.

من جهةٍ أخرى، فإن رائحة الفم الكريهة تكون أكثر شيوعًا لدى المدخنين مقارنةً مع غير المدخنين.