التهاب العنبية uveitis هو التهاب يحدث في أي مكان من بطانة الطبقة المصطبغة داخل العين، والمعروفة باسم العنبية uvea أو السبيل العنبي uveal tract.

قد يلتهب السبيل العنبي بسبب عدوى، أو إصابة، أو اضطراب مناعي ذاتي مُعمم (حيث يهاجم الجسم أنسجته الخاصة)، أو قد يلتهب لأسباب غير معروفة.

تشمل الأَعرَاض آلامًا في العين، أو احمرارًا في العين، أو رؤية أجسام طافية، أو فقدان الرؤية، أو مزيجًا من كل ذلك.

يتضمن العلاج عادة الستيرويدات القشرية (مثل قطرات العين، التي تؤخذ عن طريق الفم، أو بشكل حقن في العين أو حول العين)، والقطرات الموسعة والمرخية للحدقة في العين المصابة، وأحيانًا الأدوية الكابتة للجهاز المناعي.

يتكون السبيل العنبي يتكون من ثلاثة بُنى تشريحية:

القزحية

الجسم الهدبي

المشيمية

القزحية، هي حلقة ملونة تحيط بالحدقة السوداء، تفتح وتغلق للسماح لضوء أكثر أو أقل بالدخول إلى العين، تمامًا مثل غالق الكاميرا.

الجسم الهدبي، هو مجموعة من العضلات التي تسمح من خلال تقلصها لعدسة العين بأن تصبح أكثر سماكة حتى تستطيع العين التركيز على الأجسام القريبة.أما عند الاسترخاء، فيسمح الجسم الهدبي للعدسة بأن تصبح أقل سماكة حتى تستطيع العين التركيز على الأجسام البعيدة.تسمى هذه العملية التكيف accommodation.

الغلاف العين المشيمي choroid، الذي يُبطن جزءًا من القسم الخلفي لكرة العين، ويمتد من حافة العضلات الهدبية إلى العصب البصري في الجزء الخلفي من العين.تقع المشيمية بين الشبكية في الداخل والصلبة في الخارج.تحتوي المشيمية على كل من الخلايا المصطبغة والأوعية الدموية التي تغذي الأجزاء الداخلية من العين، وخاصة شبكية العين.

نظرة على السبيل العنبي

قد يلتهب السبيل العنبي جزئيًا أو كليًا.يُسمى الالتهاب الذي يقتصر على جزء من السبيل العنبي وفقًا لموقعه:

التهاب العنبية الأمامي هو التهاب في الجزء الأمامي من السبيل العنبي، بما في ذلك القزحية.

التهاب العنبية المتوسط هو التهاب في منتصف السبيل العنبي، وعادة ما يشمل المادة الهلامية التي تملأ مقلة العين (تسمى الخِلط الزجاجي).

التهاب العنبية الخلفي هو التهاب في الجزء الخلفي من السبيل العنبي، ويشمل شبكية العين والمشيمية.

التهاب العنبية الشامل هو التهاب يُؤثِّر في السبيل العنبي بأكمله.

أحيَانًا يشار إلى التهاب العنبية باسم الجزء المحدد الملتهب.على سبيل المثال، التهاب القزحية، والتهاب المشيمية، والتهاب المشيمية والشبكية.غالبُا ما يقتصر التهاب السبيل العنبي على عين واحدة لدى كثير من الأشخاص، وقد ينطوي على كلتا العينين.

أعراض التهاب العنبية قد تكون الأعراض المبكرة لالتهاب العنبية خفيفة أو شديدة، وذلك اعتمادًا على الجزء المصاب من السبيل العنبي ومقدار الالتهاب. عادةً ما يكون التهاب العنبية الأمامي هو الأسوأ من حيث شدة الأعراض.تتضمن الأعراض النموذجية كلًا من الألم الشديد في العين، واحمرار الملتحمة، والألم المتزامن مع التعرض للضوء الساطع، والتراجع البسيط في الرؤية.قد يتمكن الطبيب من رؤية الأوعية الدموية البارزة على سطح العين بالقرب من حافة القرنية، وكريات الدَّم البيضاء التي تطفو في السَّائِل الذي يملأ الجزء الأمامي من العين (الخلط المائي)، ورواسب الكريَّات البيض على السطح الداخلي للقرنية.

يكون التهاب العنبية المتوسط غير مؤلم عادةً.قد تنخفض الرؤية، وقد يرى الشخص عددًا متزايدًا من البقع السوداء العائمة غير المنتظمة (أجسام طافية).

عادةً ما يُسبب التهاب العنبية الخلفي انخفاض الرؤية ورؤية الأجسام الطافية أيضًا.قد يلتهب العصب البصري (انظر التهاب العصب البصري).تتضمن أعراض هذا الالتهاب ضعف الرؤية، وهو ما قد يتراوح بين وجود بقعة عمياء صغيرة وحتى العمى الكلي.

قد يُسبب التهاب العنبية الشامل أي مزيج من هذه الأَعرَاض. يمكن لالتهاب العنبية أن يُلحق الضرر بالعين بسرعة كبيرة.يمكن أن يسبب مُضَاعَفات على المدى الطويل، ومضاعفات مهددة للرؤية، مثل تورم اللطخة، وقد يُلحق الضرر بالشبكية، ويُسبب الزرق، والساد العيني.يُصاب العديد من الأشخاص بالتهاب العنبية لمرة واحدة.في حين يُصاب مرضى آخرون بنوبات متكررة على مدى أشهر إلى سنوات، أو بالتهاب مزمن يتطلب علاجًا على المدى الطويل.

تشخيص التهاب العنبية تقييم الطبيب يستند الطبيب في وضع التَّشخيص إلى الأَعرَاض والفَحص السَّريري.يستخدم الطبيب في أثناء الفحص المصباح الشِّقّي.والمصباح الشِّقّي هو أداة تمكن الطبيب من فحص العين تحت قدرة تكبير عالية.إذا اشتبه الطبيب في وجود اضطراب يؤثر أيضًا في الأعضاء الأخرى، فسوف يَجرِي الاختبارات المناسبة.