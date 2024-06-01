التهاب العصب البصري هو اضطراب العصب البصري الأكثر شيوعًا عند البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.وغالبا ما ينجم التهاب العصب البصري عن التصلُّب المتعدِّد.يكون لدى بعض الأشخاص المصابين بالتهاب العصب البصري حالة مؤكدة من التصلُّب المتعدِّد، في حين يتبين لاحقًا أن أشخاصًا آخرين مصابين بالتهاب العصب البصري مصابون بالتصلُّب المتعدِّد.وقد ينجم التهاب العصب البصري عن الأَسبَاب التالية:

ولكن، غالبًا ما يكون سبب التهاب العصب البصري غير معروف.