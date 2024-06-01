يُشير مصطلح optic neuritis إلى التهاب العصب البصري.
يُعد التصلُّب المتعدِّد السبب الأكثر شُيُوعًا لالتهاب العصب البصري.
قد يؤدي التهاب العصب البصري إلى فقدان الرؤية، وقد يعاني المريض من ألم بالتزامن مع حركة العين.
لتشخيص الحالة يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي.
قد تُعطى الستيرويدات القشرية.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العصب البصري.)
أسباب التهاب العصب البصري
التهاب العصب البصري هو اضطراب العصب البصري الأكثر شيوعًا عند البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.وغالبا ما ينجم التهاب العصب البصري عن التصلُّب المتعدِّد.يكون لدى بعض الأشخاص المصابين بالتهاب العصب البصري حالة مؤكدة من التصلُّب المتعدِّد، في حين يتبين لاحقًا أن أشخاصًا آخرين مصابين بالتهاب العصب البصري مصابون بالتصلُّب المتعدِّد.وقد ينجم التهاب العصب البصري عن الأَسبَاب التالية:
التهاب النخاع والعصب البصري Neuromyelitis optica (NMO)
الداء المترافق بالجسم المضاد البروتين السكري الدبقيّ قليل التغصن المياليني (MOG)، ويرمز له اختصارًا (MOGAD)
العدوى، مثل التهاب الدماغ الفيروسي (خاصة عند الأطفال)، والتهاب السحايا، والزهري، والتهاب الجيوب، والسل، وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV)
الأدوية مثل مثبطات عامل تنخر الورم (TNF)-ألفا أو مثبطات نقاط التحقق
حالات المناعة الذاتية الأخرى مثل الذئبة الحمامية الجهازية
ولكن، غالبًا ما يكون سبب التهاب العصب البصري غير معروف.
أعراض التهاب العصب البصري
يُسبب التهاب العصب البصري فقدان البصر، والذي قد يكون شديدًا، وقد يحدث في عين واحدة أو كلتا العينين.قد يتفاقم فقدان الرؤية على مدى بضعة أيام.قد تترواح الرؤية في العين أو العينين المصابتين بين الطبيعي تقريبًا وحتى العمى الكامل.قد تتأثر رؤية الألوان بشكل خاص، ولكن الشخص قد لا يدرك ذلك.يعاني معظم الأشخاص من ألم خفيف في العين، والذي غالبًا ما يزداد مع حركة العين.
غالبًا ما يستعيد المريض الرؤية في غضون شهرين أو ثلاثة بحسب سبب الحالة، ولكن ليس من الضروري أن يستعيدها بشكل كامل.قد يعاني بعض الأشخاص من نوبات متكررة لالتهاب العصب البصري.
تشخيص التهاب العصب البصري
تقييم الطبيب
التصوير بالرنين المغناطيسي عادةً
يتضمن التَّشخيص فحص ردود الفعل للحدقة، ومراقبة الجزء الخلفي من العين باستخدام الضوء والعدسات المكبرة (التنظير العيني).قد تبدو مقدمة العصب البصري في الجزء الخلفي من العين متورمًة (القرص البصري).عادةً ما يكشف اختبار الحقل البصري عن فقدان جزء من الحقل البصري.
قد يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ دليلاً على التصلُّب المتعدِّد؛ أو الداء المرتبط بالجسم المضاد للبروتين السكري الدبقيّ قليل التغصن المياليني (MOGAD)، وهو مرض عصبي متوسّط بالجهاز المناعي، حيث يُصاب العصب البصري بالالتهاب؛ أو التهاب النخاع والعصب البصري (NMO)، وهو مرض مناعي نادر يلحق الضرر بالحبل الشوكي والعصب البصري.عادةً ما يُظهر تصوير الدماغ والحجاجين بالرنين المغناطيسي شذوذًا في العصب البصري.قد يُجرى تصوير الحبل الشوكي عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض عصبية.
علاج التهاب العصب البصري
الستيرويدات القشرية في بعض الأحيان
في بعض الحالات، تُعطى الستيرويدات القشرية عن طريق الوريد لعلاج التهاب العصب البصري.وبعد بضعة أيام، قد تُعطى الستيرويدات القشرية عن طريق الفم.يُمكن لهذه الأدوية أن تسرّع عملية التعافي.إذا كان فقدان الرؤية شديدًا ولم يبدأ بالشفاء بعد تناول الستيرويدات القشرية، فقد يُستخدم تبادل البلازما في بعض الأحيان.إذا كان التهاب العصب البصري مرتبطًا بالتصلُّب المتعدِّد، أو التهاب النخاع والعصب البصري (NMO)، أو الداء المترافق بالجسم المضاد البروتين السكري الدبقيّ قليل التغصن المياليني (MOGAD)، أو العدوى، فينبغي أيضًا علاج المرض الأساسي.
قد تساعد العدسات المكبرة، والطابعات ذات الحجم الكبير، والساعات المتحدثة (الأجهزة المساعدة لضعف البصر) الأشخاص الذين يعانون من فقدان الرؤية.