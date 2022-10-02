قد ينجم التهاب الحجاج عن اضطرابات التهابية جهازية (على مستوى الجسم).قد يؤثر الالتهاب أحيانًا في الحجاج فقط.يمكن للالتهاب أن ينجم عن عدوى أو اضطراب غير عدوائي.يُسمَّى التهاب الحجاج الناجم عن العدوى التي تصيب الجفن والجلد والأنسجة المحيطة بالجزء الأمامي من العين بالتهاب النسيج الخلوي قبل الحاجزي.يُسمى الالتهاب الذي يُصيب الأنسجة داخل الحجاج وحول العين وخلفها التهاب النسيج الخلوي الحجاجي.هُناك أسباب عديدة لالتهاب الحجاج غير العدوائي.السبب الأكثر شُيُوعًا لالتهاب الحجاج غير العدوائي هو الداء الدرقي العيني (المعروف أيضًا باسم الاعتلال العيني بحسب غريفز).

نذكر من الاضطرابات الالتهابية الجهازية التي تؤثِّر في العين/الحجاج كلاً من الورام الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية (المعروف سابقا باسم الورام الحبيبي بحسب فيجنر Wegener granulomatosis)، والذي يحدث فيه التهاب معمم للأوعية الدموية.وهناك نوع آخر من الالتهاب يسمى الالتهاب الحجاجي المرتبط بالغلوبولين المناعي IgG4 (انظر أيضًا الاضطراب المرتبط بالغلوبولين المناعي IgG4). يمكن للالتهاب الحجاجي المرتبط بالغلوبولين المناعي IgG4 أن يُؤثِّر في نفس البُنى التي يؤثر فيها داء الورام الحُبيبي مع التهاب الأوعية، ولكن أعراضه تكون أقل عادةً.

أما الاضطرابات الالتهابية التي تؤثر في العين فقط فنذكر منها التهاب الصلبة، حيث تصبح الطبقة البيضاء التي تغلف العين (الصلبة sclera) ملتهبة.سوف نأتي على ذكر اضطرابات الجفن الالتهابية في مكان آخر.يُطلق على الالتهابات التي تؤثِّر بعض أو جميع أجزاء الحجاج اسم الورم الحجاجي الكاذب inflammatory orbital pseudotumor (لأنه ليس ورمًا حقيقيًا أو سرطانًا) أو اسم الالتهاب المداري غير النوعي.يُطلق على الالتهابات التي تؤثِّر في الغُدَّة الدمعية، التي تتوضع في الحافة العلوية الخارجية من الحجاج (انظر الشكل من أين تأتي الدموع)، اسم التهاب الغُدَّة الدمعية.ويُسمى الالتهاب الذي يُؤثِّر في إحدى العضلات التي تحرك العين اسم التهاب العضل myositis.