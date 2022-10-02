يمكن لبعض أو جميع البنى التشريحية داخل الحجاج أن تصبح ملتهبة بسبب اضطراب التهابي على مستوى الجسم بكامله أو بسبب اضطراب التهابي يؤثر في الحجاج فقط.
(انظر أيضًا مدخل إلى اضطرابات الحجاج).
يمكن أن يُصاب الناس من جميع الأعمار.قد يكون الالتهاب قصير الأمد، أو طويل الأمد، وقد يكون ناجمًا عن عدوى أو ليس ناجمًا عنها، وقد تتكرر الإصابة به.
أسباب الالتهاب الحجاجي
قد ينجم التهاب الحجاج عن اضطرابات التهابية جهازية (على مستوى الجسم).قد يؤثر الالتهاب أحيانًا في الحجاج فقط.يمكن للالتهاب أن ينجم عن عدوى أو اضطراب غير عدوائي.يُسمَّى التهاب الحجاج الناجم عن العدوى التي تصيب الجفن والجلد والأنسجة المحيطة بالجزء الأمامي من العين بالتهاب النسيج الخلوي قبل الحاجزي.يُسمى الالتهاب الذي يُصيب الأنسجة داخل الحجاج وحول العين وخلفها التهاب النسيج الخلوي الحجاجي.هُناك أسباب عديدة لالتهاب الحجاج غير العدوائي.السبب الأكثر شُيُوعًا لالتهاب الحجاج غير العدوائي هو الداء الدرقي العيني (المعروف أيضًا باسم الاعتلال العيني بحسب غريفز).
نذكر من الاضطرابات الالتهابية الجهازية التي تؤثِّر في العين/الحجاج كلاً من الورام الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية (المعروف سابقا باسم الورام الحبيبي بحسب فيجنر Wegener granulomatosis)، والذي يحدث فيه التهاب معمم للأوعية الدموية.وهناك نوع آخر من الالتهاب يسمى الالتهاب الحجاجي المرتبط بالغلوبولين المناعي IgG4 (انظر أيضًا الاضطراب المرتبط بالغلوبولين المناعي IgG4). يمكن للالتهاب الحجاجي المرتبط بالغلوبولين المناعي IgG4 أن يُؤثِّر في نفس البُنى التي يؤثر فيها داء الورام الحُبيبي مع التهاب الأوعية، ولكن أعراضه تكون أقل عادةً.
أما الاضطرابات الالتهابية التي تؤثر في العين فقط فنذكر منها التهاب الصلبة، حيث تصبح الطبقة البيضاء التي تغلف العين (الصلبة sclera) ملتهبة.سوف نأتي على ذكر اضطرابات الجفن الالتهابية في مكان آخر.يُطلق على الالتهابات التي تؤثِّر بعض أو جميع أجزاء الحجاج اسم الورم الحجاجي الكاذب inflammatory orbital pseudotumor (لأنه ليس ورمًا حقيقيًا أو سرطانًا) أو اسم الالتهاب المداري غير النوعي.يُطلق على الالتهابات التي تؤثِّر في الغُدَّة الدمعية، التي تتوضع في الحافة العلوية الخارجية من الحجاج (انظر الشكل من أين تأتي الدموع)، اسم التهاب الغُدَّة الدمعية.ويُسمى الالتهاب الذي يُؤثِّر في إحدى العضلات التي تحرك العين اسم التهاب العضل myositis.
أعراض الالتهاب الحجاجي
تتباين الأَعرَاض بحسب البنية التشريحية المصابة بالالتهاب.بشكل عام، تبدأ الأَعرَاض بشكل مفاجئ في غضون بضعة أيام.عادةً ما يحدث ألم واحمرار في مقلة العين أو الجفن.يمكن للألم أن يكون شديدًا ومعيقًا للمريض في بعض الأحيان.ومن الممكن أن يشكو المريض أيضًا من تبارز غير طبيعي في العينين (جحوظ)، ورؤية مزدوجة، وفقدان الرؤية.من ناحية أخرى، عادةً ما تكون الأَعرَاض المرتبطة بالالتهاب الحجاجي المرتبط بالغلوبولين المناعي IgG4 محدودة.نادرًا ما يكون هناك أي انزعاج، وإنما من الشائع حدوث جحوظ وتورم في الجفن.تعتمد الأعراض الأخرى على الاضطراب الذي يسبب التهاب الحجاج.
تشخيص الالتهاب الحجاجي
التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي
خزعة
اختبارات أخرى لتحديد السبب
التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي.قد يعمد الطبيب إلى إجراء اختبارات دموية وأخذ عَيِّنَة من المنطقة الملتهبة لفحصها تحت المجهر (خزعة) وتحديد سبب العدوى.
علاج الالتهاب الحجاجي
أدوية لعلاج الالتهاب (ستيرويدات قشرية)
المُعالجة الشعاعيَّة أو الدوائية لتعديل الاستجابة المناعية وعلاج السبب المستبطن
تُعالج العديد من الاضطرابات التي تسبب التهابًا في الحجاج باستخدام الستيرويدات القشرية، والتي تُعطى عن طريق الفم.ويمكن إعطاء الستيروئيدات القشرية عن طريق الوريد إذا كان الالتهاب شديدًا.كما يمكن أحيانًا اللجوء إلى المُعالجَة الشعاعيَّة أو الأدوية التي تعدل الاستجابة المناعية للجسم.عادةً ما يستجيب الغلوبولين المناعي IgG4 للستيرويدات القشرية، أو أدوية أخرى إذا لزم الأمر، لتعديل الاستجابة المناعية للجسم (على سبيل المثال، ريتوكسيماب).
في بعض الأحيان تكون الجراحة ضرورية للمساعدة في تعافي الداء الدرقي العيني أو منع تقدمه.