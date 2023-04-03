التهابُ الملتحمة العدوائيّ هو التهاب في الملتحمة ينجم عن فيروس أو بكتيريا عادةً.

يُمكن أن تُصيب البكتيريا والفيروسات العين بالعدوى.

يُعدُّ الاحمرارُ والدُّماع أو خروج مفرزات (نجيج) من الأعراض الشائعة، ويُعاني بعض الأشخاص من حساسية للضوء.

تساعد النظافةُ الجيدة على منع انتشار العدوى إلى العين الأخرى أو إلى عين شخصٍ آخر.

ويجري إعطاء قطرات العين التي تحتوي على مُضادّ حيويّ لعلاج التهاب الملتحمة البكتيري عادةً.

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الملتحمة والصُّلبة).

قد تُؤدِّي مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة إلى العدوى في الملتحمة (الغشاء الذي يُبطِّنُ الجفن، ويُغطِّي بياض العين).وتكون الكائنات الحية الأكثر شُيُوعًا فيروسيَّةً، خُصُوصًا تلك التي تنتمي إلى مجموعة تُعرَف باسم الفيروسات الغدَّانية adenoviruses؛بينما تكون حالات العدوى البكتيرية أقل شُيوعًا.تُعدُّ حالات التهاب الملتحمة الفيروسية والبكتيرية معًا مُعدِية جدًا، حيث من السهل أن تنتقل من من شخصٍ إلى آخر، أو من عين الشخص المصابة إلى العين السليمة.

كما تُؤدِّي بعضُ الفيروسات التي تُسبِّبُ أعراضًا تشمل كافة أنحاء الجسم إلى احمرار وتهيُّج العين.تنطوي مثلُ هذه العدوى الفيروسية على الحصبة والنكاف والحصبة الألمانيَّة وجدري الماء والعدوى بفيروس زيكا Zika وبعض الفيروسات التي تُسبِّبُ أعراض الزكام وأعراضًا تُشبه الأنفلونزا.يمكن لفيروس سارس-كوف2 أن يسبب التهاب الملتحمة.

تكون حالات العدوى الفطرية نادرةً، وهي تحدُث بشكلٍ رئيسيّ عند الأشخاص الذين يستخدمون قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ لفترةٍ زمنيةٍ طويلة، أو لديهم إصابات في العين تنطوي على مادَّة عضوية مثل النباتات أو الأتربة.

نظرة داخل العين

يُعدُّ المواليدُ الجدد أكثرعرضةً لعدوى العين التي تُسبِّبها المُتدثِّرة التراخوميَّة أو النيسيريَّة السيلانيَّة، والتي تنتقل إليهم من الكائنات الحية في قناة الولادة عند الأم (التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة) .

التهاب الملتحمة الاشتِماليّ هو شكل خاص، ينجُم عن سلالات مُعيَّنة لبكتيريا المُتدثرة التراخوميَّة.ينتقل التهاب الملتحمة الاشتِمالي عادةً عن طريق مُلامسة مُفرَزات المناطق الجنسية عند شخصٍ يُعاني من عدوى المتدثرة التناسلية.الحثَر أو التراخُوما هو نوع آخر من التهاب الملتحمة ينجُم عن المُتدثِّرة التراخوميَّة، وهُو لا ينجُم عن العدوى بالمتدثِّرَة التناسلية.

التهابُ الملتحمة النَّاجم عن المُكوّرات البنيَّة هو التهاب في المُلتحمة ينجُم عن النيسيريَّة السيلانيَّة (السيلان)، وهو عدوى تنتقل عن طريق الجنس وقد تنتقل أيضًا إلى العين عند مُلامسة مُفرَزات المناطق الجنسية عند شخصٍ يُعاني من عدوى السيلان التناسلية.

قد تُؤدِّي حالات العدوى الشديدة إلى تندُّب الملتحِمة، وتُسبِّبُ شذوذات في طبقة الدَّمع.وفي بعض الأحيان، تنتقل العدوى الشديدة في الملتحمة إلى القرنيَّة (الطبقة الرائقة أمام القزحية والحدقة).

يُسمَّى التهاب الملتحمة الناجم عن استجابة تحسسية وليس عن فيروس أو بكتيريا، (التهاب الملتحمة التحسُّسي).

أعراض التهابُ الملتحمة العدوائيّ عندَ الإصابة بالعدوى، تُصبِح المُلتحمة قرنفليَّةً بسبب توسُّع الأوعية الدَّموية، وتظهر مفرزات في العين.تُؤدِّي المفرزات إلى التصاق الجفنين عند الشخص وإغلاق العين غالبًا، خُصُوصًا بعدَ ليلة كاملة.كما قد تُؤدِّي هذه المفرزاتُ إلى تغيُّم الرؤية.ولكن، تتحسَّن الرؤية عندما تخرُج هذه المفرزات عن طريقِ الرمش بالعينين.إذا كانت القرنية مُصابة بالعدوى، تتغيُّم الرؤية أيضًا، ولكنها لا تتحسَّن عند الرمش بالعينينِ.يشعر المريضُ أحيَانًا بتهيُّج العين، وقد يُسبِّبُ الضوء المبهر الانزعاج له.وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًا، تُؤدِّي العدوى الشديدة التي سببت تندُّب الملتحمة إلى صعوبة في الرؤية على المدى الطويل. يختلِفُ التهاب الملتحمة الفيروسيّ عن التهاب الملتحمة البكتيريّ وفقًا للطرائق التالية: تميل مُفرزاتُ العين إلى أن تكون مائيةً في التهاب الملتحمة الفيروسيّ، وأكثر ثخانةً وبلونٍ أبيض أو أخضر أو أصفَر في التهاب الملتحمة البكتيريّ.

تزيد العدوى في السبيل التنفُّسي العلوي من احتمال أن يكون السبب فيروسيًا.

قد تتورَّم عُقدة لمفيَّة أمام الأذن، وتُصبِح مؤلمة في التهاب الملتحمة الفيروسي، ولكن لا يحدُث هذا في التهاب الملتحمة البكتيريّ عادةً. ومع ذلك، ينبغي التنويه إلى أنَّ هذه العوامل لا تُساعد دائمًا على التفريق بين التهاب الملتحمة الفيروسيّ والتهاب الملتحمة البكتيريّ. التهاب الملتحمة العدوائي (فيروسي) الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY بالنسبة إلى المصابين بالتهاب الملتحمة الاشتِماليّ أو المصابين بالتهاب الملتحمة النَّاجم عن السيلان، تظهر لديهم أعراض عدوى تناسلية غالبُا، مثل المفرزات من القضيب أو المهبل والحرقة في أثناء التبوُّل. التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة الصورة Reprinted with permission of the American Academy of Ophthalmology, Eye Trauma and Emergencies: A Slide-Script Program, 1985. يُؤدِّي التهابُ الملتحمة عند حديثي الولادة إلى التهاب الجفن ومفرزات قيحِية.

تشخيص التهابُ الملتحمة العدوائيّ تقييم الطبيب للأعراض ومظهر العين

استنبات المفرزات (زرع) أحيَانًا عادةً ما يشخص الأطباء التهاب الملتحمة العدوائيّ عن طريق أعراضه ومظهره.حيث يقومون عادةً بفحص العين بالمصباح الشقّي slit lamp (أداة تُمكِّنُ الطبيب من فحص العين تحت تكبير عال).قد يجري إرسال عيِّنات للمفرزات من العين المصابة إلى المختبر للتعرُّف إلى الكائن الحيّ المُعدي عن طريق الاستنبات.ولكن يُرسل الأطباء عادةً العينات إلى المختبر في حالات مُعيَّنة فقط: عندما تكون الأَعرَاض شديدةً أو متكررةً

عندما يكون الأطباء غير متأكدين من وجود عدوى بكتيرية

عندما يشتبهون في أن تكونَ المُتدثِّرة التراخوميَّة أو النيسرية السيلانية هي السبب

عندما يكون لدى الشخص عيب في الجهاز المناعي (مثل فيروس العَوَز المَناعي البَشَري [HIV]/الإيدز)

عندما يكون الشخصُ قد أُصِيب بمشكلةٍ في العين سابقًا، مثل زراعة القرنية أو بروز العينين بسبب داء غريفز ما هو التِهابُ المُلتحِمة (العين القرنفلية)؟

علاج التهابُ الملتحمة العدوائيّ بالنسبة إلى نجيج التهاب الملتحمة البكتيري، ينبغي غسل الجفن وتطبيق كمادة دافئة ورطبة لإزالة المفرزات التي تكون قاسية وجافة عادةً

بالنسبة إلى التهاب الملتحمة البكتيريّ، قطرات العين أو المراهم التي تحتوي على مُضادّ حيويّ

بالنسبة إلى التهاب الملتحمة الفيروسي الشديد، حيث يُؤثِّرُ تغيُّم الرؤية والحساسية للضوء في النشاطات اليومية المهمة، يمكن أن تكون قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ مفيدةً

للتقليل من أعراض (تورُّم وانزعاج) التهاب الملتحمة الفيروسي، تُستَعمل الكمادات الباردة

الاستخدام المتكرِّر لمطهرات اليد وتدابير وقائية أخرى لتجنُّب انتشار العدوى إذا تراكمَ النَّجيجُ على الجفن، خُصوصًا بالنسبة إلى التهاب الملتحمة البكتيري، ينبغي على الأشخاص غسل الجفن بلُطف (مع إبقاء العين مُغلقةً) بماء الصنبور الدافئ ومنشفة نظيفة.تُساعد الكمادات الباردة أحيانًا على التخفيف من الشعور بالتهيُّج، خُصوصًا في حالات التهاب الملتحمة الفيروسي. إذا كان التهاب الملتحمة الفيروسي الشديد يُسبب أعراضًا مثل تغيُّم الرؤية والحساسية للضوء وبحيث تُؤثِّرُ في النشاطات اليومية المهمة، يمكن أن تكون قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ مفيدةًيُمكن أن تُساعد قطرات العين أو المراهم التي تحتوي على مُضادّ حيوي على مُعالَجة التهاب الملتحمة البكتيري. نظرًا إلى أنَّ التهاب الملتحمة العدوائيّ (سواء أكان بكتيريًا أم فيروسيَّا) مُعدٍ جدًا، ينبغي على الأشخاص استخدام مطهِّرات اليد قبل وبعد تنظيف العين أو تطبيق الأدوية عليها.كما ينبغي على الشخص أن يحرص على عدم ملامسة العين المُصابة ومن ثم ملامسة العين الأخرى أيضًا.ينبغي فصلُ المناشف المستخدمة في تنظيف العين عن المناشف الأخرى. وبشكلٍ عام، يبقى المصابين بالتهاب الملتحمة العدوائيّ في المنزل ولا يذهبون إلى العمل أو المدرسة لبضعة أيام، أي مثلما يفعلونه عند الإصابة بالزكام،ولكن، بالنسبة إلى الحالات الأكثر شدَّة لالتهاب الملتحمة الفيروسيّ، يبقى الأشخاص في المنزل لأسابيع أحيانًا.ينبغي على المصاب بالتهاب الملتحمة تجنب السباحة في حوض السباحة. التهابُ الملتحمة الناجم عن البكتيريا تكون المضادَّات الحيوية مفيدةً فقط مع حالات التهاب الملتحمة البكتيريّ،ولكن، لأنه من الصعب أحيانًا التمييز بين حالات العَدوَى البكتيريَّة والفيروسية، يصف بعض الأطباء المضادَّات الحيوية لجميع مرضى التهاب الملتحِمة.بالنسبة إلى قطرات العين أو المراهِم التي تحتوي على مُضادّ حيويّ، مثل موكسيفلوكساسين moxifloxacin أو سيبروفلوكساسين ciprofloxacin، أو تريميثوبريم trimethoprim/ بوليميكسين polymyxin، والتي هي فعَّالة ضد أنواع عديدة من البكتيريا، يجري استخدامها لفترةٍ تتراوَح بين 7 إلى 10 أيَّام.تكون قطرات العين فعَّالةً عادةً، ولكن يجري استخدام المراهم أحيانًا لأنَّها تستمر لفترةٍ أطول إذا كانت العين تدمع بشكلٍ كبيرٍ.قد لا يرغب بعض الأشخاص في استخدام المراهم، لأنها يمكن أن تُؤدِّي إلى تغيُّم الرؤية لمدة تصل إلى 20 دقيقة بعد أن يَجرِي تطبيقها. يحتاج التهاب الملتحمة الاشتمالي عند البالغين إلى المضادَّات الحيوية، مثل أزيثروميسين، أو دوكسيسيكلين، أو إريثروميسين، ويجري أخذها عن طريق الفم. قد تجري مُعالَجَة التهاب الملتحمة النَّاجم عن المكورات البنية بحقنةٍ واحدةٍ تحتوي على سيفترياكسون ceftriaxone وجرعة واحدة من أزيثروميسين azithromycin (أو دوكسيسيكلين لمدة أسبوع) عن طريق الفم. تجري الوقاية من التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة عن طريق إعطاء قطرات العين التي تحتوي على نترات الفضة بشكلٍ روتينيٍّ (لا تتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية)، أو مرهم إريثروميسين لجميع الرضَّع عند الولادة.إذا حدثت عدوى على الرغم من هذه المُعالجات، يَجرِي إعطاء الأطفال حديثي الولادة أدويةً استنادًا إلى نوع البكتيريا التي تُسبِّبُ العدوى.تجري مُعالجة حالات العدوى الناجمة عن النيسيرية السيلانية بدواء سيفترياكسون عن طريق الوريد أو بالحقن في العضل.تجري مُعالجة حالات العدوى الناجمة عن المُتدثِّرة التراخومية بدواء إريثروميسين.كما ينبغي مُعالجة الوالدين أيضًا. التهابُ الملتحمة الناجم عن فيروسات تتحسَّن حالاتُ معظم المصابين بالتهاب الملتحمة الفيروسي في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولا تحتاج إلى مُعالجة نوعيَّة.ولكن، قد تكون هناك حاجة إلى قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ بالنسبة إلى بعض المصابين بالتهاب الملتحمة الشديد بالفيروسة الغدانية (التهاب الملتحمة والقرنية الوبائي) (انظر ما هو التهاب الملتحمة أو العين القرنفلية؟)، خُصُوصًا الذين يُعيقهم تغيُّم الرؤية والوهج (رؤية هالات أو سطوع حول مصادر الإنارة) ممارسةَ النشاطات اليومية المهمَّة.تكونالقطرات العينية المحتوية على السيكلوسبورين أقل فعالية، وتُوصف بشكلٍ غير منتظم، عادةً عندما تسبب قطرات الستيرويدات القشرية تأثيرات جانبية غير مقبولة. لا تُعدُّ قطراتُ العين التي تحتوي على مضادات للفيروسات مفيدةً مع التهاب الملتحمة الناجم عن فيروسات (يجري استخدَام قطرات العين التي تحتوي على مُضاد للفيروسات مع بعض حالات عدوى القرنية الناجمة عن فيروسات - انظر التهاب القرنية بالهربس البسيط). في الحالات الشديدة، قد يقوم الطبيب بإزالة الغشاء الملتهب الذي يبطن الجفن الداخلي للتقليل من احتمالات تندب الملتحمة.