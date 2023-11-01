يُجرَى تصويرُ الصدر بالأشعة السينية بشكل روتيني من الخلف إلى الأمام؛كما تؤخذ صورةٌ من الجانب عادةً.في بعض الأحيان، ينبغي أخذ صورة الصدر بالأشعة السينية مع وضع الشخص في وضعية مختلفة كي يتمكن الأطباء من رؤية منطقة معينة من الرئتين أو بسبب عدم إمكانية وضع المريض في الوضعية المعتادة.

تظهر صورُ الصدر بالأشعة السينية حوافق القلب والأوعية الدموية الرئيسية جيدًا، ويمكن أن تكشفَ عادة عن اضطرابٍ خطير في الرئتين أو الحيِّز الجنبي أو جدار الصدر، بما في ذلك الأضلاع؛فعلى سَبيل المثال، يمكن أن تُظهر صورُ الصدر بالأشعة السينية معظم الالتهابات الرئوية، أو أورام الرئة، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو الانكماش الرئوي (الانخماص)، أو الهواء في الحيز الجنبي (استرواح الصدر) أو السوائل في الحيز الجنبي (الانصباب الجنبي) (الحيز الجنبي هو المسافة بين طبقات غشاء الجنب الذي يغطي الرئة والجدار الداخلي للصدر).

وعلى الرغم من أنَّ تصويرَ الصدر بالأشعة السينية نادرًا ما يوفّر المعلومات الكافية لتحديد السبب الدقيق للمشكلة، إلا أنَّه يساعد الطبيبَ على تحديد الاختبارات الأخرى اللازمة لوضع التشخيص.