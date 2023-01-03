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HealthDay
الحياة الصحية

تأثيراتُ الشيخوخة في الجهازِ التنفُّسي

حسبRebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1444

    تكون تأثيراتُ الشيخوخة في الجهاز التنفُّسي مماثلةً لتلك التي تحدث في الأعضاء الأخرى: حيث تنخفض الوظيفة القصوى تدريجيًّا.وتشتمل التغيُّراتُ المرتبطة بالعمر في الرئتين على:

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز التنفُّسي).

    ونادرًا ما تؤدِّي هذه التغيُّراتُ المرتبطة بالعمر إلى أعراض في الأشخاص الأصحَّاء.ولكن، تساهم هذه التغيُّرات إلى حدٍّ ما في نقص قدرة الأشخاص المسنِّين على ممارسة التمارين الشديدة، خُصوصاً التمارين المكثَّفة، كالركض وركوب الدراجات وتسلُّق الجبال.ومع ذلك، فإنَّ الانخفاضَ المرتبط بالعمر في وظيفة القلب قد يكون سببًا أكثر أهمية لهذه القيود.

    ويتعرَّض كبار السن لخطرٍ أكبر من حيث الإصابة بالالتهاب الرئوي بعدَ حالات العدوى البكتيرية أو الفيروسية.وهكذا، فإن لقاحات حالات عدوى الجهاز التنفُّسي، مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي بالمكوَّرات الرئوية، هي ذات أهمية خاصَّة بالنسبة لكبار السن.

    والأهمّ من ذلك، فإنَّ التغيُّرات المرتبطة بالعمر في الرئتين تجمع بين تأثيرات أمراض القلب والرئة، وخاصَّة تلك الناجمة عن التأثيرات المخرِّبة للتدخين.

    هل تعلم؟

    • في الأشخاص الأصحَّاء، نادرًا ما يؤدي النقص المرتبط بالعمر في وظائف الرئة إلى أعراض، ولكن يمكن أن يسهم ذلك في تقليل قدرة الشخص المسنّ على ممارسة التمارين الرياضية الشديدة.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.