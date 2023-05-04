التِهاب القصبات الحادّ

عادةً ما تبدأ العدوى المسببة لالتهاب القصبات الحاد بأعراض الزكام الشائع: مثل سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والإرهاق.بالإضافة إلى ذلك، تكون الحمى، والآلام العضلية، والأعراض المَعديّة المعوية، وفقدان حاسة الشم والتذوق أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بكوفيد-19.

يبدأ السعال بعد عدة أيام (عادةً ما يكون جافًا في البداية).قد يسعل الأشخاص كميات صغيرة من المخاط الرقيق والأبيض.غالبًا ما يتغيَّر لون هذا المخاط من الأبيض إلى الأخضر أو الأصفر ويصبح أكثر ثخانة.لا يشير التغير اللوني إلى إلى عدوى بكتيرية.بل يعني فقط أنَّ الخلايا التي تترافق مع الالتِهاب انتقلت إلى مجرى الهواء وأعطت لونًا للبلغَم.

لا يُعاني الأشخاص عادةً من حمى أو قشعريرة ما لم ينجم التهاب القصبات عن عدوى أكثر خطورة مثل الأنفلونزا، أو حدوث حالة التهاب رئوي.

هل تعلم...

ونظرًا إلى أنَّ التهاب القصبات يمكن أن يُؤدِّي إلى تضيُّق المسالك الهوائيَّة بشكلٍ مؤقَّت، فقد يُصاب الأشخاص بالأزيز التنفسي و/أو ضيق في التنفُّس، على غرار ما يحدث في نوبة الربو.

لا يُسبب التهاب القصبات الحاد مضاعفات خطيرة بحدِّ ذاته.ولكن، قد يستمر السعال لفترةً تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع أو حتى لفترة أطول من ذلك.يمكن لبعض حالات العدوى التي تُسبب التهاب القصبات الأنفلونزا أن تؤدي إلى عدوى في النسيج الرئوي (الالتهاب الرئوي)، وعادةً ما يحدث ذلك فقط عند الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في الدفاعات المناعية.