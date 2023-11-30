السُحار السيليسيّ هو تندب دائم للرئتين ينجُم عن استنشاق غبار السيليكا (المرو) .
يُعاني الأشخاص من صعوبة في التنفُّس في أثناء ممارسة النشاطات وتتفاقم أحياناً إلى ضيق في التنفس في وقت الراحة.
يُعاني بعض الأشخاص أيضًا من سُعال منتج أو غير منتج للبلغمَ.
يعتمد وضع التشخيص على تصوير الصدر بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية (CT) وتاريخ التعرض للسيليكا.
قد يُعطي الأطباءُ أدوية للمساعدة على التنفس.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن أمراض الرئة البيئية والمهنية).
يمكن للسحار السيليسي أن يكون حادًا أو مزمنًا.قد يحدُث السُحار السيليسيّ الحاد من بعد التعرض الشديد على مدى أسابيع قليلة أو سنوات.يُعدُّ لسُحار السيليسيّ المزمن الشكل الأكثر شُيُوعًا وهو يحدث بشكلٍ عام فقط من بعد التعرُّض على مدى عقود من الزمن.
أسباب السُحار السيليسي
تُعد السيليكا واحدًا من المعادن الأكثر وفرة في القشرة الأرضية والتي تنتشر على نطاق واسع في الطبيعة.ينجم السُحار السيليسي عن استنشاق جزيئات صغيرة من السيليكا البلورية (الكوارتز عادةً).تنطوي شريحة العمال الأكثر عرضة للخطر على الذين يقومون بنقل أو تفجير الصخور والرمل (عمال المناجم، وعمال المقالع، والحجَّارُون، وعمال البناء) أو الذين يستخدمون الصخور التي تحتوي على السيليكا أو المواد الكاشطة الرملية (عمال التنظيف بالرمل؛ صناع الزجاج؛ عمال سباكة المعادن، عمال صناعة الأحجار الكريمة وعمال السيراميك؛ الخزافون).جرى مؤخرًا الكشف عن فاشيات لحالات شديدة من السُّحار السيليسي عند العاملين في صناعة الحصى المُهندسة.
تشتمل العوامل التي تؤثِّر في حدوث وشدة السُحار السيليسي على
مدة وشدة التعرض
السمات الشكلية والسطحية لجزيئات السيليكا
تكون السيليكا عديمة الشكل أو غير المتبلورة (amorphous)، مثل الزجاج أو التربة الدياتومية، ذات بنية غير بلورية ولا تسبب السحار السيليسي.
وعند استنشاقه، يدخل غباره إلى الرئتين وتقوم الخلايا الكانِسَة مثل البلاعم ببلعه (انظُر لمحة عامَّة عن الجهاز المناعي).تُؤدِّي إنزيمات تُفرزها الخلايا الكانسة إلى تندُّب في نسيج الرئة وتشكل عقيدات فيها.في حالات التعرض المنخفض الكثافة أو على المدى القصير، تبقى هذه العقيدات منفصلة ولا تؤثر سلبًا في وظائف الرئة.ومع التعرض الأكثر كثافةٍ أو المستمر لفترةٍ أطول، تتحد هذه العقيدات وتُسبِّبُ التليُّف المُتَرَقِّي وخلل وظيفة الرئة، أو تُشكِّلُ كتلًا كبيرة في بعض الأحيان (تُسمَّى التليّف الكتلي المترقّي).
أعراض السُحار السيليسي
يمكن للسحار السيليسي أن يكون حادًا أو مزمنًا.يكون السحار السيلسي المزمن أكثر شُيُوعًا.
يعاني مرضى السحار السيليسي الحاد من ضيق في التنفس، ونَقص في الوَزن، وتعب يتفاقم بسرعة.يكون الفشل التنفسي شائًعا.
غالبًا ما لا يُسبب السُحار السيليسيّ أعراضاً لسنواتٍ، ولكنه قد يتفاقم إلى مرض أشد خطورة.يعاني العديد من مرضى السُحار السيليسيّ المزمن من صعوبة في التنفس والسعال مع مرور الوقت.يمكن أن يؤدي الضرَر في الرئة إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدَّم ويمكن أيضًا أن يُسبب إجهاداً للجانب الأيمن من القلب،ويُمكن أن يُؤدِّي هذا الإجهاد إلى نوع من فشل القلب يسمى القلب الرئوي، وهو اضطراب يُمكن أن يكون قاتلاً.
المُضَاعَفات
يواجه المصابون بالسحار السيليسي خطر الإصابة باضطرابات أخرى:
السل
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
سرطان الرئة
أمراض الروماتيزم الجهازية (المناعة الذاتية).
يواجه المصابون بالسحار السيليسي زيادة في خطر العدوى بالمتفطرات، مثل السل.
يترافق التعرض للسيليكا مع زيادة خطر الداء الرئوي الانسدادي المزمن (مثل النُفاخ الرئوي أو التهاب القصبات المزمن).
يواجه المصابون بالسحار السيليسي زيادة في خطر سرطان الرئة.جرى تحديد السيليكا البلورية من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) على أنَّها مادة مسرطنة بشرية رئوية من المجموعة الأولى.
كما يرتبط التعرض إلى السيليكا المتبلورة مع زيادة خطر العديد من الأمراض الروماتيزمية الجهازية، بما في ذلك التهاب المَفاصِل الروماتويدي والتصلب المجموعي.
تشخيصُ السُحار السيليسي
تاريخ التعرض للسيليكا
تصوير الصدر (بالأشعة المقطعية [CT] أو الأشعة السينية)
يتعرف الأطباء إلى السحار السيليسي عادة استنادًا إلى ما يرونه في تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التعرض إلى السيليكا.يكون تصوير الصدر بالأشعة المقطعية أكثر دقة في الكشف عن السحار السيليسي ومراقبة تفاقم المرض بالمقارنة مع تصوير الصدر بالأشعَّة السينية.
عند تصوير الصدر، يمكن لعددٍ من الاضطرابات أن تبدو مشابهة للسُحار السيليسي المزمن.وهي تنطوي على الساركويد، وداء البِرِيليُوم المزمن، والالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس، وسحار عمال الفحم، والسل الدخني، والأمراض الرئوية الفطرية، والسرطان المنتشر إلى الرئتين.يُجري الأطباء اختبارات إضافية للتفريق بين السحار السيليسي وهذه الاضطرابات الأخرى.
علاج السُحار السيليسي
تجنب المزيد من التعرض.
تدبير الأعراض (مثل استعمال الموسعات القصبية والستيرويدات القشرية التي تؤخذ عن طريق الاستنشاق).
تدبير المُضَاعَفات
يُعد تجنب المزيد من التعرض أمرًا مهمًا.
لا تتوفر معالجات نوعية ومبرهن عليها للسحار السيليسي الحاد أو المزمن.تكون المُعالجة داعمة بشكل رئيسي.
وقَد يستفيدُ المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنفُّس من الموسعات القصبية، وهي أدوية تعمل على فتح المسالك الهوائية وتنظفها من المُخاط.يراقب الأطباء مرضى السُحار السيليسي عن كثب للتحرِّي عن انخفاض مستويات الأكسجين في الدَّم ومعالجتها إذا لزم الأمر.قد يُساعد إعادة التأهيل الرئوي الأشخاص على القيام بنشاطاتِ الحياة اليوميَّة.يُوصى بزرع الرئة للأشخاص الذين تأثروا بشدة.
يجري تدبير المضاعفات بحسب الضرورة.على سبيل المثال، تُعالج حالات العدوى بشكل فوري، بما فيها السل.
الوقاية من السُحار السيليسي
تبدأ التدابير الوقائية الأوَّلية بإيقاف التعرض أو الحد منه.النوع الأكثر فعالية من الوقاية الأولية هو تطبيق الضوابط الهندسية (السيطرة على الوسط المحيط) للحد من التعرض للسيليكا.تؤمن أقنعة التنفس الواقية (respirators) المنطبقة على نحو صحيح وقاية إضافية.
تتضمن تدابير الوقاية من المضاعفات كلًا من الإقلاع عن التدخين والتطعيم ضد المكورات الرئوية وكوفيد والأنفلونزا.بما أن الأشخاص الذين تعرضوا إلى السيليكا يواجهون خطر السل وحالات العدوى الفطرية المماثلة، فينبغي أن يخضعوا لتحريات دورية للسل.
بسبب استمرار داء السحار السيليسي، أصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية بالولايات المتحدة (OSHA) في العام 2016 معيارًا محدثًا للسيليكا القابلة للاستنشاق.يساعد هذا المعيار على خفض حد التعرض المسموح به (PEL)، ويتطلب تقصي ما قبل التوظيف والتقصي الطبي الدوري للعمال المعرضين للسليكا.تشتمل التقصيات الطبية على الاستبيانات، واختبارات وظائف الرئة، والتصوير الشعاعي للصدر بالأشعة السينية.
للمزيد من المعلومات
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إدارة السلامة والصحة المهنية [OSHA].السيليكا البلورية القابلة للاستنشاق.2016.اللوائح (المعايير 29 CFR 1926.1153).