تُعد السيليكا واحدًا من المعادن الأكثر وفرة في القشرة الأرضية والتي تنتشر على نطاق واسع في الطبيعة.ينجم السُحار السيليسي عن استنشاق جزيئات صغيرة من السيليكا البلورية (الكوارتز عادةً).تنطوي شريحة العمال الأكثر عرضة للخطر على الذين يقومون بنقل أو تفجير الصخور والرمل (عمال المناجم، وعمال المقالع، والحجَّارُون، وعمال البناء) أو الذين يستخدمون الصخور التي تحتوي على السيليكا أو المواد الكاشطة الرملية (عمال التنظيف بالرمل؛ صناع الزجاج؛ عمال سباكة المعادن، عمال صناعة الأحجار الكريمة وعمال السيراميك؛ الخزافون).جرى مؤخرًا الكشف عن فاشيات لحالات شديدة من السُّحار السيليسي عند العاملين في صناعة الحصى المُهندسة.

تشتمل العوامل التي تؤثِّر في حدوث وشدة السُحار السيليسي على

مدة وشدة التعرض

السمات الشكلية والسطحية لجزيئات السيليكا

تكون السيليكا عديمة الشكل أو غير المتبلورة (amorphous)، مثل الزجاج أو التربة الدياتومية، ذات بنية غير بلورية ولا تسبب السحار السيليسي.

وعند استنشاقه، يدخل غباره إلى الرئتين وتقوم الخلايا الكانِسَة مثل البلاعم ببلعه (انظُر لمحة عامَّة عن الجهاز المناعي).تُؤدِّي إنزيمات تُفرزها الخلايا الكانسة إلى تندُّب في نسيج الرئة وتشكل عقيدات فيها.في حالات التعرض المنخفض الكثافة أو على المدى القصير، تبقى هذه العقيدات منفصلة ولا تؤثر سلبًا في وظائف الرئة.ومع التعرض الأكثر كثافةٍ أو المستمر لفترةٍ أطول، تتحد هذه العقيدات وتُسبِّبُ التليُّف المُتَرَقِّي وخلل وظيفة الرئة، أو تُشكِّلُ كتلًا كبيرة في بعض الأحيان (تُسمَّى التليّف الكتلي المترقّي).