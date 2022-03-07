اعتِلالُ بَيضاءِ الدِّماغِ العَديدُ البُؤرِ المُتَرَقِّي

يبدو أنَّ فيروس جي سي JC لا يسبب أيَّة أعراض حتى يَجرِي إعادة تنشيطه.

قد تبدأ أعراض اعتِلال بَيضاءِ الدِّماغِ العَديد البَؤَرِ المُتَرَقِّي تدريجيًا، وتتفاقم بشكلٍ تدريجيٍّ عادةً.تختلف الأعراض استنادًا إلى الجزء المُصاب من الدماغ،

وقد تكون الأَعرَاض الأولى هي الخَرق، أو الضعف، أو صعوبة الكلام أو التفكير.ومع استفحال الاضطراب، يُصاب العديد من الأشخاص بالخرف ويصبحون غير قادرين على الكلام،وقد تتأثر الرؤية.يُصبِحُ مرضى اعتِلال بَيضاء الدِّماغ العَديد البَؤَر المُتَرَقِّي طريحي الفراش في نِهاية المطاف.وفي حالاتٍ نادرة، يحدث صدَاعٌ واختِلاجَاتٌ، وبشكل رئيسيّ عند أشخاص متلازمة العَوَز المَناعِي المُكتَسَب.

من الشَّائع حدوثُ الوفاة خلال فترةٍ تتراوح بين 1 إلى 9 أشهر بدءًا من ظهور الأَعرَاض، ولكن يعيش عدد قليل من الأشخاص لفترة أطول (حوالى سنتين).

قد يتعافى المرضى الذين يُصابون باعتِلال بَيضاء الدِّماغ العَديد البَؤَر المُتَرَقِّي أثناء أخذهم دواء يثبط الجهاز المناعي (مثل ناتاليزوماب)، حالما يجري إيقاف الدواء.ومع ذلك، يستمر العديد منهم في مواجهة مشاكل مرتبطة بالعَدوى.