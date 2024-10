الخرفُ الوعائي

حالات الخرف الوعائي الوراثية: تؤثر هذه الاضطرابات الأوعية في الدموية الصغيرة.وهي تنجم عن طفرات في جينات معيَّنة.هناك نوعان شائعان نسبيًا هما الاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي السائد المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدماغ (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy - CADASIL) والاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي المُتنحي المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدِّماغ Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy - CARASIL).