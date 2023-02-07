الخرفُ الوعائي vascular dementia هُوَ ضعف في الوظيفة الذهنية ينجم عن تخريب في نسيج الدِّمَاغ بسبب ضعف أو انقطاع التروية الدموية؛وعادةً ما يكون السبب هو السكتات، سواء عدد قليل من السكتات الكبيرة أم الكثير من السكتات الصغيرة.
يمكن أن ينجم الخرف عن اضطرابات تسبب الضرر للأوعية الدموية المتّجهة للدماغ، أي السكتات عادةً؛
وقد تحدث الأَعرَاض في خطواتٍ وليس تدريجيًا.
غالبًا ما يكون الخرف عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أو أعراض السكتة هُوَ الخرف الوعائي؛
وقد يساعد التخلص من عوامل خطر السكتة على تأخير المزيدِ من الضرر أو الوقاية منه.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الهذيان والخرف والخرف).
الخرف الوعائي هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا للخرفِ عند كبار السن.
الخَرف هو تدهور بطيء وتدريجي في الوظائف الذهنية بما في ذلك الذاكرة والتفكير والحكم والقدرة على التعلم؛وهُو يختلِفُ عن الهذيان الذي يتَّسِمُ بعدم القدرة على الانتباه والتَوَهان وعدم القدرة على التفكير بوضوح وبتقلباتٍ في مستوى اليقظة.
يؤثر الخرف في الذاكرة بشكلٍ رئيسيّ، بينما يؤثر الهذيان في الانتباه بشكلٍ رئيسي،
ويبدأ الخرف تدريجيًا وليس له نقطة بداية محددة عادةً،بينما يبدأ الهذيان فجأة وغالبًا ما تكون له نقطة بداية محددة.
أنواع الخرف الوعائي
هُناك أربعة أنواع رئيسية من حالات الخرف الوعائي:
الاعتلال الإدراكي الوعائي الإقفاري تحت القشري والخرف: ينجم الخرف عن تضرُّر الأنسجة في منطقة الدماغ تحت القشرة (السطح الخارجي المُلفَّف للمخ، وهو الجزء الأكبر من الدماغ).عادةً ما يكون ذلك على علاقة بالأوعية الدموية
الخرف مُتَعَدِّدُ الاحتِشاءات: ينجُم الخرف عن العديد من السكتات وعادةً ما ينطوي على أوعية دموية ذات حجم متوسط.
الخرف التالي للسكتة الدماغية: يبدأ التدهور المعرفي بعد السكتة الدماغية مباشرةً أو في غضون 6 أشهر من حدوثها.
الخرف المُختلط: يحدث الخرف الوعائي مع حالة خرف أخرى، غالبًا ما تكون داء ألزهايمر أو الخرف المصحوب بأجسام ليوي.
هناك عدة أنواع فرعية للاعتلال الإدراكي الوعائي الإقفاري تحت القشري والخرف:
الاحتشاء الجوبيّ المتعدد: تحدُث انسِدادات في العديد من الأوعية الدموية الصغيرة المتموضعة عميقًا في الدماغ.
خرف بنزفانغر Binswanger: تحدث انسدادات متعددة في الأوعية الدموية الصغيرة في المادة البيضاء، التي تتوضَّع في المناطق الأعمق من أنسجة الدماغ.بشكل نمطي، يحدث خرف بنزفانغر عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وغير مضبوط بشكلٍ جيد واضطراب يُؤثِّرُ في أوعية الدم في كافة أنحاء الجسم.
تكون الأَسبَاب الأخرى للخرف الوعائي أقل شيوعًا.وتشتمل على
الخرف الاستراتيجي أحادي الاحتشاء: يحدث تخريب في منطقة واحدة من نسيج الدِّمَاغ في منطقة حيوية.
الاعتلال الوعائي النشواني الدماغي: يسبب هذا النوع تراجعًا بطيئًا في الوظيفة الذهنية ونوبات من صعوبة الرؤية والتحدث، والضعف والاخدرار على أحد جانبي الجسم.قد يحدث نزف في الدماغفي حال حدوثها، فقد تظهر الأعراض بشكل مفاجئ.ينجم الاعتلال الوعائي النشواني الدماغي عن تراكم بيتا أميلويد (بروتين غير طبيعي) في الأوعية الدموية في الدماغ. يكون لدى معظم المصابين بداء ألزهايمر اعتلال وعائي نشواني دماغي، ولكنه يحدث أيضًا في أدمغة العديد من كبار السن الأصحاء.
حالات الخرف الوعائي الوراثية: تؤثر هذه الاضطرابات الأوعية في الدموية الصغيرة.وهي تنجم عن طفرات في جينات معيَّنة.هناك نوعان شائعان نسبيًا هما الاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي السائد المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدماغ (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy - CADASIL) والاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي المُتنحي المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدِّماغ Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy - CARASIL).
أسباب الخرف الوعائي
قد تؤدي سلسلة من السكتات إلى الإصابة بالخرف الوعائي؛وهذه السكتات أكثر شُيُوعًا بين الرجال وتبدأ بعد عمر 70 عامًا تقريبًا.
تنطوي عواملُ خطر الخرف الوعائي على الآتي:
الرجفان الأذيني atrial fibrillation، وهو نوع من اضطرابات نظم القلب
وجود مستويات عالية من الدهون (الشحوم)، بما في ذلك الكولستيرول
التدخين (حاليًا أو في الماضي)
التعرض إلى السكتة في السابق
يُؤدِّي ارتفاع ضغط الدم والسكّري وتصلب الشرايين إلى ضررٍ في الأوعية الدموية في الدماغ،ويزيدُ الرجفان الأذيني من خطر السكتات بسبب الجلطات الدموية من القلب.كما تزيد الاضطرابات التي تسبب فرط التخثُّر من خطر السكتات أيضًا.على العكس من الأنواع الأخرى للخرف، يمكن في بعض الأحيان الوقاية من الخرف الوعائي عن طريق تصحيح عوامل خطر السكتة أو التخلص منها.
السُّدادات الدموية وجلطات الدَّم: أسبَاب سكتة نقص التروية
يُمكن أن تحدُث السكتة الإقفارية عندما يُصبِحُ شريانٍ ينقلُ الدَّم إلى الدِّماغ مسدودًا؛وقد تُسَدُّ الشرايين عن طريق الترسُّباتٍ الدُهنية (العصائد atheromas أو اللويحات plaques) بسبب التصلُّب العصيديّ atherosclerosis.تُعدُّ الشرايين في العُنق، خُصُوصًا الشريانين السباتيين الغائرين، موضعًا شائعًا للعصائد،
كما قد تنسدُ الشرايين بسبب جلطة دمويَّة (خثرة thrombus) أيضًَا؛قد تتشكَّل الخثرات الدَّموية على عصيدةٍ في شريانٍ.كما قد تتشكَّل جلطات الدَّم في القلب عند الأشخاص الذين يُعانون من اضطرابٍ في القلب.وقد ينفصِلُ جزء من الجلطة، وينتقل عبر مجرى الدَّم (يُصبِحُ صمَّة embolus)،وقد يؤدي بعد ذلك إلى انسدادِ شريان يُزوِّد الدِّماغ بالدَّم، مثل أحد الشرايين الدِّماغيَّة.
يمكن أن تُخرِّب السكتات نسيجَ الدماغ عن طريق انسداد التروية الدموية إلى أجزاء من الدماغ؛ويُستخدَم مُصطلح الاحتشاء للإشارة إلى منطقة في نسيج الدماغ تعرضت إلى التخريب.
قد ينجُم الخرف عن عددٍ قليل من السكتات الكبيرة أو بشكلٍ أكثر شيوعًا عن الكثير من السكتات الصغيرة؛وبعض هذه السكتات تبدو بسيطة أو حتى لا يُمكن ملاحظتها،ولكن، قد يستمر الأشخاص في التعرض إلى سكتات صغيرة، وبعد تخريب ما يكفي من نسيج الدِّماغ، يمكن أن يحدُث الخرف؛ولذلك، قد يحدُث الخرف الوعائي قبل أن تُسبب السكتاتُ أعراضًا شديدة أخرى أو حتى أيَّة أعراض ملحوظة أحيانًا.
أعراض الخرف الوعائي
على العكس من الأنواع الأخرى من الخرف (والتي تميلُ إلى التفاقُم بشكلٍ مستمر)، قد يتفاقم الخرف الوعائي على خطوات؛وقد تتفاقم الأعراض فجأة، ثم تصل إلى الذروة أو تقل إلى حدٍ ما،ثم تتفاقم بعد أشهرٍ أو سنواتٍ لاحقة عندما تحدث سكتة أخرى.يتفاقم الخرفُ الذي ينجم عن العديد من السكتات الصغيرة بشكلٍ تدريجي عادةً أكثر من الخرف الذي ينجم عن عدد قليل من السكتات الكبيرة؛وقد تكون السكتات الصغيرة مُخاتلةً إلى درجة أن الخرف قد يبدو يحدث بشكلٍ تدريجي ومستمر بدلاً من حدوثه في خطوات.
تكون أعراضُ الخرف الوعائي (فقدان الذاكرة وصعوبة التخطيط والبدء الأعمال أو المهمات والتفكير البطيء والميل إلى التجول من دون وجهة) مشابهةً لأعراض الأنواع الأخرى من الخرف؛ولكن، بالمقارنةً مع داء ألزهايمر، يميل الخرف الوعائي إلى التسبب في ضعف الذاكرة في وقتٍ لاحق وإلى تأثير في الشخصية بشكلٍ أقل.يميل الخرف الوعائي إلى التسبب بصعوبة في النشاطات الآتية وبشكلٍ مُبكِّر أكثر من داء ألزهايمر:
التخطيط وحل المشاكل والتعامل مع المهمات المعقدة وإتخاذ الحكم الجيد (تُسمى الوظيفة التنفيذية)
البَدء بالأفعال
قد يكون التفكيرُ بطيئًا بشكل ملحوظ.
يمكن أن تختلف الأعراض استنادًا إلى أي جزء من الدماغ تعرض إلى التخريب؛وعادةً لا يحدث ضعف في بعض جوانب الوظيفة الذهنية لأن السكتات تُخرِّب النسيج فقط في جزء من الدماغ؛ولذلك، قد يكون الأشخاص أكثر إدراكاً لما أصابهم وأكثر عرضة للاكتئاب بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من أنواع أخرى من الخرف.
ومع حدوث المزيد من السكتات واستفحال الخرف، قد تظهر لدى الأشخاص أعراض أخرى بسبب السكتات؛فقد يحدث ضعفٌ أو شلل في ذراع أو ساق؛وقد يواجه المرضى صعوبة في الكلام؛فعلى سبيل المثال، قد يتلعثمون عند التحدث؛وقد تصبح الرؤية متغيّمةً أو يحدث ضعف جزئيّ أو كامل فيها.قد يضعف التناسق، مما يجعل المشي غير مستقر؛وقد يضحك المرضى أو يبكون بشكلٍ غير لائق.قد يواجه المرضى صعوبةً في ضبط عملية التبوُّل، مما يؤدي إلى سلس البول.
كما تُسبب حالات الخرف الوعائي الوراثي اعتلال الوظيفة الذهنية أيضًا.يمكن للاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي السائد المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدماغ CADASIL أن يتسبب في حدوث صداع الشقيقة و/أو سكتات دماغيَّة.يمكن أن يتسبَّب الاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي المُتنحي المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدِّماغ CARASIL في حدوث تساقط الشعر وتنكُّس العظام في العمود الفقري (الفقرات) والأقراص بينها (داء الفقار).
يموت نَحو 6 من كل 10 أشخاص في غضون 5 سنوات بعد بدء الأَعرَاض،وغالبًا ما يكون ذلك بسبب سكتة أو نوبة قلبية.
تشخيصُ الخرف الوعائي
تَقيِيم الطَّبيب للخرف
التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي
يُشبه تشخيص الخرف الوعائي تشخيص أنواع الخرف الأخرى؛
وينبغي على الأطباء تحديد ما إذا كان الشخصُ يعاني من الخرف؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان هو الخرف الوعائيّ.
تشخيصُ الخرف
يستند تشخيص الخرف إلى الآتي:
الأَعرَاض التي يَجرِي التعرف إليها من خلال طرح أسئلة على الشخص وأفراد الأسرة أو غيرهم من مقدمي الرعاية
نتائج الفَحص السَّريري
نتائج اختبار الحالة الذهنية
نتائج الفحوصات التصويرية الإضافية، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
يساعد اختبار الحالة الذهنية والذي يتكون من أسئلة ومهمات بسيطةٍ الأطباءَ على تحديد ما إذا كان الأشخاص يعانونَ من الخرف؛
قد يكون من الضروري أحيانًا إجراء الاختبارات العصبية النفسية، التي تكون أكثر تفصيلًا.ويُغطي هذا الاختبار جميع المناطق الرئيسية للوظيفة الذهنية، بما في ذلك المزاج، ويستغرق من ساعة إلى ثلاث ساعات عادةً؛ويُساعد هذا الاختبار الأطباء على تفريق الخرف عن الحالات الأخرى التي يُمكن أن تُسببَ أعراضاً مشابهة، مثل ضعف الذاكرة المرتبط بالعمر، والضعف الخفيف في الإدراك والاكتئاب.
يمكن أن تُساعد المعلومات من المصادر المذكورة آنفًا الأطباءَ على استبعاد الهذيان كسبب للأعراض عادةً (انظر جدول مقارنة الهذيان والخرف).والقيام بذلك أمرٌ ضروري، لأن الهذيان وعلى العكس من الخرف، يمكن الشفاء منه غالبًا إذا جرت معالجته فورًا.
تشخيصُ الخرف الوعائي
حالما يضع الأطباءُ التشخيص، يشتبهون في الخرف الوعائيّ عند من لديهم عوامل خطر السكتة أو أعراضها؛ثم يقومون بتقييم شامل للتحري عنالسكتة،
كما يستخدمون التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا للتحري عن دليل على السكتة الدماغية.
تُجرى فحوصات مخبرية للتحرِّي عن داء السُّكَّري وارتفاع مستويات الشحوم والاضطرابات الأخرى التي تزيد من خطر السكتة، والاضطرابات التي تؤثِّر في الأوعية الدموية وتدفق الدَّم (الاضطرابات الوعائيَّة).ويمكن أن تدعم نتائج هذه الفُحوصات تشخيص الخرف الوعائيّ ولكنها ليست نهائية.
يمكن إجراء الاختبارات الجينية باستخدام عينة من الدم للتحري عن حالات الخرف الوعائي الوراثي.ولكن، يمكن في بعض الأحيان أخذ خزعة من الجلد بدلاً من ذلك لتأكيد تشخيص بعض حالات الخرف تلك (مثل CADASIL).
علاج الخرف الوعائي
تدابير السلامة والدعم
تدبير الحالات التي تزيد من الخطر
تنطوي مُعالجة الخرف الوعائي على تدابير عامة لتوفير السلامة والدعم نظرًا إلى تراجع الوظيفة الذهنية، وذلك كما هي الحال بالنسبة إلى جميع أنواع الخرف.
تدابيرُ السلامة والدعم
يمكن أن يكون إنشاء بيئة آمنة وداعمة مفيدًا جدًا.
وبشكلٍ عام، ينبغي أن تكون البيئة مُضاءةً وتبعث على البهجة وآمنةً ومستقرةً ومُصممة بحيث تُساعد المرضى على الاهتداء،ويكون بعض التحفيز مفيدًا، مثل وجود مذياع أو جهاز تلفاز، ولكن ينبغي تجنُّب التحفيز المفرط.
يُساعد وضع بنى في المكان وإنشاء روتين الأشخاص على البقاء في حالة اهتداء، ويمنحهم إحساسًا بالأمان والاستقرار.وينبغي شرح أي تغيير في البيئة المحيطة أو في الروتين أو في مقدمي الرعاية للأشخاص بوضوح وبساطة.
يُساعِدُ اتباع روتين يومي لمهمَّات مثل الاستحمام والأكل والنوم المصابين بالخرف الوعائيّ على التذكر؛وقد يُساعدهم اتباع روتين منتظم لموعد النوم على النومِ بشكلٍ أفضل.
يمكن أن تُساعد النشاطات المجدولة على أساسٍ منتظم الأشخاص على الشعور بالاستقلالية، وأن هناك حاجة إليهم من خلال تركيز انتباههم على مهمَّات ممتعة أو مفيدة؛وينبغي أن تنطوي هذه النشاطات على النشاط البدني والذهنيّ،وينبغي تقسيم النشاطات إلى أجزاء صغيرة أو تبسيطها مع تفاقم الخرف.
تدبيرُ الحالات التي تزيد من الخطر
يمكن أن تُساعد مُعالجة الاضطرابات التي تزيد من خطر الخرف الوعائي، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكولستيرول، على الوقاية من تفاقم الخرف الوعائيّ وإبطاء أو إيقاف تفاقمه،
للمُساعدة على الوقاية من السكتة في المستقبل، يوصي الأطباء بإجراءاتٍ لتدبير عوامل خطر السكتة (مثل الضبط الجيِّد لارتفاع ضغط الدم والسكّري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم)، والتوقف عن التدخين وإنقاص الوزن في حال كانت هناك زيادة في الوزن، ولزيادة النشاط البدني.
قد يصف الأطباء دواءً يقلل من احتمال تشكل الجلطات، مثل الأسبرين.إذا كان الأشخاص يُعانون من الرجفان الأذيني أو اضطراب يسبب فرط التخثر، فقد يصف الأطباء الوارفارين (أحد مضادات التخثر) أو مضاد آخر للتخثُّر.ويُساعد هذان الدواءان على التقليلِ من خطر سكتة أخرى.
الأدوية
لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة للخرف الوعائي؛وفي بعض الأحيان تُعطى مثبطات الكولين إستيراز (مثل ريفاستيغمين) وميمانتين، وهي الأدوية المستخدمة في مُعالجة داء ألزهايمر، وذلك لأن بعض المصابين بالخرف الوعائي يُعانون من داء ألزهايمر أيضًا.
إذا كان الأشخاص يُعانون من اضطرابات تزيد من خطر السكتة واضطرابات وعائيَّة (مثل داء السكَّري وارتفاع مستويات الشحوم)، يجري إعطاء الأدوية لعلاج هذه الحالات حسب الحاجة.
ويعالج الاكتئاب، إن وجد، عن طريق مُضادَّات الاكتئاب.
الرعايَة المُوجَّهة لمُقدِّمي الرعاية
تُعدُّ رِعاية المصابين بالخرَف من الأمور المتطلِّبة والمرهقة، والتي تُسبب الشدَّة، وقد يُصبِح مُقدِّمو الرعاية مكتئبين ومُرهَقين، وغالبًا ما يُهملون صحتهم الذهنية والبدنية،ويمكن أن تساعد التدابير التالية مقدمي الرعاية (انظر جدول رعاية مقدمي الرعاية):
تعلُّم كيفية تلبية احتياجات المصابين بالخرَف بشكلٍ فعال، وما الذي يمكن توقعه منهم: يمكن أن يحصل مقدِّمُو الرعاية على هذه المعلومات من الممرضات والعاملين الاجتماعيين والمُنظمَات والمواد المنشورة والمُتوفرة على شبكة الإنترنت.
طلب المساعدة عند الحاجة: یستطيع مقدِّمُو الرعایة التحدث إلی العاملين الاجتماعیین (بما في ذلك العاملون في المستشفيات المحلية) حول مصادر المساعدة المناسبة، مثل برامج الرعایة النهارية والزيارات من قبل الممرضات اللواتي يقدمن الرعاية في المنازل والمساعدة على التدبير المنزلي بدوامٍ جزئيّ أو كامل والمُساعدة على رعاية المسنين على مدار الساعة.كما يمكن أن تكون مجموعات الاستشارة والدعم مفيدةً أيضًا.
رعاية الذات: يحتاجُ مقدمو الرِّعَاية إلى تذكر الاعتناء بأنفسهم؛ولا ينبغي أن يتخلَّوا عن أصدقائهم وهواياتهم ونشاطاتهم.
مسائل نهاية الحياة
قبلَ أن يصبح المصابين بالخرف الوعائيّ عاجزين بشكلٍ كبيرٍ، ينبغي اتخاذ القرارات حول الرعاية الطبية، وينبغي إجراء ترتيبات مالية وقانونية،وتُسمى هذه الترتيبات التوجيهات المُسبَقة.ينبغي على المرضى تعيين شخص مخوّل قانونيًا لاتخاذ قرارات المُعالجة نيابةً عنهم (وكيل الرعاية الصحية)،وينبغي عليهم مناقشة رغبات الرعاية الصحية مع هذا الشخص والطبيب،ومن الأفضل مُناقشة هذه المسائل مع جميع المعنيين بالأمر وقبل فترة من أن تصبح القرارات ضروريةً.
مع تفاقم الخرف الوعائيّ، تميلُ المُعالَجةُ إلى أن تكون موجهةً نحو الحفاظ على راحة الشخص بدلًا من محاولة إطالة حياته.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Dementia.org: معلومات حول أسباب، وأعراض، ومعالجات الخرف الوعائي.
Health Direct: سلسلة فيديوهات تثقيفية عن الخرف: معلومات عامة عن الخرف، وتوصيات حول العلامات التحذيرية للخرف، والعلاج،والأبحاث، ورعاية الشخص المصاب بالخرف.كما توفر روابط لمقالات حول مواضيع مماثلة.
صفحة معلومات المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والخرف الناجم عن السكتة الدماغية: معلومات حول المعالجات، والمآل للأشخاص المصابين بالخرف وروابط لتجارب سريرية.