الخرفُ الوعائي

على العكس من الأنواع الأخرى من الخرف (والتي تميلُ إلى التفاقُم بشكلٍ مستمر)، قد يتفاقم الخرف الوعائي على خطوات؛وقد تتفاقم الأعراض فجأة، ثم تصل إلى الذروة أو تقل إلى حدٍ ما،ثم تتفاقم بعد أشهرٍ أو سنواتٍ لاحقة عندما تحدث سكتة أخرى.يتفاقم الخرفُ الذي ينجم عن العديد من السكتات الصغيرة بشكلٍ تدريجي عادةً أكثر من الخرف الذي ينجم عن عدد قليل من السكتات الكبيرة؛وقد تكون السكتات الصغيرة مُخاتلةً إلى درجة أن الخرف قد يبدو يحدث بشكلٍ تدريجي ومستمر بدلاً من حدوثه في خطوات.

تكون أعراضُ الخرف الوعائي (فقدان الذاكرة وصعوبة التخطيط والبدء الأعمال أو المهمات والتفكير البطيء والميل إلى التجول من دون وجهة) مشابهةً لأعراض الأنواع الأخرى من الخرف؛ولكن، بالمقارنةً مع داء ألزهايمر، يميل الخرف الوعائي إلى التسبب في ضعف الذاكرة في وقتٍ لاحق وإلى تأثير في الشخصية بشكلٍ أقل.يميل الخرف الوعائي إلى التسبب بصعوبة في النشاطات الآتية وبشكلٍ مُبكِّر أكثر من داء ألزهايمر:

التخطيط وحل المشاكل والتعامل مع المهمات المعقدة وإتخاذ الحكم الجيد (تُسمى الوظيفة التنفيذية)

البَدء بالأفعال

قد يكون التفكيرُ بطيئًا بشكل ملحوظ.

يمكن أن تختلف الأعراض استنادًا إلى أي جزء من الدماغ تعرض إلى التخريب؛وعادةً لا يحدث ضعف في بعض جوانب الوظيفة الذهنية لأن السكتات تُخرِّب النسيج فقط في جزء من الدماغ؛ولذلك، قد يكون الأشخاص أكثر إدراكاً لما أصابهم وأكثر عرضة للاكتئاب بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من أنواع أخرى من الخرف.

ومع حدوث المزيد من السكتات واستفحال الخرف، قد تظهر لدى الأشخاص أعراض أخرى بسبب السكتات؛فقد يحدث ضعفٌ أو شلل في ذراع أو ساق؛وقد يواجه المرضى صعوبة في الكلام؛فعلى سبيل المثال، قد يتلعثمون عند التحدث؛وقد تصبح الرؤية متغيّمةً أو يحدث ضعف جزئيّ أو كامل فيها.قد يضعف التناسق، مما يجعل المشي غير مستقر؛وقد يضحك المرضى أو يبكون بشكلٍ غير لائق.قد يواجه المرضى صعوبةً في ضبط عملية التبوُّل، مما يؤدي إلى سلس البول.

كما تُسبب حالات الخرف الوعائي الوراثي اعتلال الوظيفة الذهنية أيضًا.يمكن للاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي السائد المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدماغ CADASIL أن يتسبب في حدوث صداع الشقيقة و/أو سكتات دماغيَّة.يمكن أن يتسبَّب الاعتلال الشرياني الدماغي الصبغي الجسدي المُتنحي المصحوب باحتشاءات تحت القشرة واعتلال بيضاء الدِّماغ CARASIL في حدوث تساقط الشعر وتنكُّس العظام في العمود الفقري (الفقرات) والأقراص بينها (داء الفقار).

يموت نَحو 6 من كل 10 أشخاص في غضون 5 سنوات بعد بدء الأَعرَاض،وغالبًا ما يكون ذلك بسبب سكتة أو نوبة قلبية.