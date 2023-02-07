الخرفُ المصحوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون

الخرف المصحُوب بأجسام ليوي هو ضعف مستفحل في الوظيفة الذهنية يتَّسِمُ بظهور أجسام ليوي في الخلايا العصبية.خرف داء باركنسون هو ضعف في الوظيفة الذهنية يتَّسِمُ بظهور أجسام ليوي عند أشخاص داء باركنسون.

يتقلَّب المصابين بالخرف المصحوب بأجسام ليوي بين اليقظة والنعاس، وقد يُعانونَ من الهلاوس وصعوبة في الرسم وصعوبة في الحركة تشبه ما يُسببها داء باركنسون.

يحدُث خرف داء باركنسون بعد حَوالى 10 إلى 15 عامًا من بعد الأعراض الأخرى لداء باركنسون عادةً.

يستند التَّشخيص إلى الأَعرَاض،

وتُستَخدَمُ استراتيجيات لإطالة الأداء قدر الإمكان، وقد تكُون الأدوية المستخدمة لعلاج داء الزهايمر مفيدةً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الهذيان والخرف والخرف).

يُعدُّ الخرف المصحوب بأجسام ليوي النوع الثالث الأكثر شُيوعًا للخرف؛ويحدث الخرف المصحوب بأجسام ليوي عند من هُم في عمرٍ أكبر من 60 عامًا عادةً.

يُصابُ نحو 40% من أشخاص داء باركنسون بخرف داء باركنسون.ويحدُث الخرف عادةً بعد عمر 70 عامًا وبعد ما يتراوح بين 10 إلى 15 عامًا تقريبًا من تشخيص داء باركنسون.

الخرف هو تدهور بطيء وتدريجي في الوظائف الذهنية بما في ذلك الذاكرة والتفكير والحكم والقدرة على التعلم؛

وهُوَ يختلف عن الهذيان الذي يتَّسِمُ بعدم القدرة على الانتباه والتَوَهان وعدم القدرة على التفكير بوضوح والتقلبات في مستوى اليقظة.

يؤثر الخرف في الذاكرة بشكلٍ رئيسيّ، بينما يؤثر الهذيان في الانتباه بشكلٍ رئيسي؛

ويبدأ الخرف تدريجيًا وليس له نقطة بداية محددة عادةً،بينما يبدأ الهذيان فجأة، وغالبًا ما تكون له نقطة بداية محددة.

التغيّرات في الدماغ بالنسبة إلى الخرف المصحوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون، تتشكل رواسب كروية الشكل وغير طبيعية من أحد البروتينات (تُسمّى أجسام ليوي) في الخلايا العصبية،وتؤدي أجسام ليوي إلى موت هذه الخلايا. بالنسبة إلى الخرف المصحُوب بأجسام ليوي، تتشكل أجسام ليوي في جميع أنحاء الطبقة الخارجية من الدماغ (المادَّةُ السِّنجابِيَّة أو القشرة المخية)؛وتُمارس القشرة المخيَّة وهي أكبر أجزاء الدّماغ دورًا رئيسيًا في التفكير والإدراك واستخدام اللغة وفهمها. بالنسبة إلى خرف داء باركنسون، تميل أجسام ليوي إلى أن تتشكل في جزء من الدماغ يسمى المادة السوداء substantia nigra، وهو الجزء الذي يتأثَّر في داء باركنسون.وتتوضّع المادة السوداء عميقاً في جذع الدماغ، وهي تساعد على جعل الحركات انسيابية.يربط جذعُ الدِّماغ بالدِّمَاغَ عن طريق الحبل الشوكي. قَد يكُون الخرف المصحُوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون شكلين مُختلفين لاضطرابٍ واحدٍ،وفي هذا الاضطراب، يتغير شكل السينوكلين synuclein (وهو بروتين في الدماغ يساعد الخلايا العصبية على التواصل) (أي يتطوَّى بشكلٍ سيِّئ)، ويتراكم ببطء في الدماغ غالبًا، ولكن في السبيل الهضمي والقلب أيضًا؛وتسمى هذه الترسُّبات غير الطبيعية للسينوكلين أجسام ليوي.يُحرِّض السينوكلين الذي تطوَّى بشكلٍ سيِّئ في أجسام ليوي المزيد من سوء تطوي السينوكلين، مما يؤدي إلى تشكُّل المزيد من أجسام ليوي،ويُؤدِّي تراكم أجسام ليوي إلى ضررٍ في الدماغ.تسمى البروتينات التي تطوَّت بشكلٍ سيِّئ والتي تُسبب ضرراً في الدماغ بهذه الطريقة البريونات prions،وتُسبب البريونات اضطرابات أخرى في الدِّماغ مثل داء كروتزفيلد جاكوب. كما تحدث أجسام ليوي أيضًا عند بعض أشخاص داء ألزهايمر على الرغم من أن الحَبائِك العَصَبِيَّة اللُيَيفِيَّة واللويحات العصبية تبدو المصدر الرئيسي للضرر.تظهر الحَبائِكُ العَصَبِيَّةٌ اللُيَيفِيَّة واللويحات العصبية، وهي نموذجية في داء ألزهايمر، عند المصابين بالخرف المصحُوب بأجسام ليوي أحيانًا.هناك الكثير من أوجه التشابه بين الخرف المصحُوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون وداء ألزهايمر، ويحتاج توضيح العلاقة بين هذه الاضطرابات إلى المزيد من الأبحاث.

الأعراض الخرف المصحُوب بأجسام ليوي تشبه أعراضُ الخرف المصحُوب بأجسام ليوي أعراض داء ألزهايمر إلى حدٍ كبير،وهي تنطوي على ضعف الذاكرة والتَوَهان والمشاكل في التذكر والتفكير والفهم والتواصل وضبط السلوك؛ولكن، يمكن تمييز الخرف المصحُوب بأجسام ليوي من خلال الأمور التالية: في المراحل المبكرة، تتقلب الوظيفة الذهنية وبشكلٍ كبيرٍ غالبًا، وذلك خلال فترةٍ تتراوح بين أيام إلى أسابيع، ولكن يمكن أن تتراوح بين لحظةٍ وأخرى أحيانًا.قد يكون الأشخاص في أحد الأيام يقظينَ وقادرين على الانتباه ويتحدُثون بشكلٍ مترابط، وفي اليوم التالي قد يبدو عليهم النعاس وقلة الانتباه وبالكاد يتحدثون؛وقد يُحدقونَ في الفراغ لفتراتٍ طويلةٍ.

في البداية، قد يكون الانتباه واليقظة ضعيفين أكثر من الذاكرة، بما في ذلك الذاكرة المتعلقة بالأحداث الأخيرة؛وفي المراحل المُبكِّرة لهذا النوع من الخرف، قد يكون ضعف الانتباه هُو السبب الأكثر لحدوث مشاكل الذاكرة، وذلك بالمقارنة مع المشاكل الفعلية في التذكُّر.تميل مشاكل الذاكرة الأكثر وضوحًا إلى الحدوث في وقت لاحق مع استفحال الخرف.

يُعاني المرضى من صعوبة في التخطيط وحل المشاكل والتعامل مع المهمات المعقدة (مثل التعامل مع حسابٍ مصرفيّ) وإتخاذ الحكم الجيد (يُسمَّى الوظيفة التنفيذية)

قد يحدث ضعف شديد جدًّا في القدرة على النسخ والرسم بالمقارنة مع وظائف الدماغ الأخرى.

تكُون الأعراض الذُهانية، مثل الهلاوس والتوهمات والزَّوَر، أكثر شيوعًا في الخرف المصحوب بأجسام ليوي، وتميلُ الهلاوس إلى الحدوث مبكرًا. بالنسبة إلى الخرف المصحوب بأجسام ليوي، تكون الهلاوس بصريةً عادةً، وهي معقدة وتفصيلية غالبًا؛وقد تنطوي على حيوانات أو أشخاص يُمكن تمييزهم؛وغالباً ما تنطوي على شيءٍ من التهديد،وتحدث توهمات معقدَّة وغريبة عند أكثر من نصف المصابين بالخرف المصحُوب بأجسام ليوي.بدلاً من تخفيف هذه الأعراض، تُؤدِّي الأدوية المضادة للذهان إلى تفاقُمها غالبًا بالإضافة إلى الأعراض الأخرى، أو يكون لها تأثيرات جانبية أخرى شديدة تُشكل تهديدًا للحياة أحيانًا مثل المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان. مثلما هي الحال بالنسبة إلى المصابين بداء باركنسون، يُعاني المصابين بالخرف المصحوب بأجسام ليوي من تيبُّس العضلات ويتحركون ببطءٍ وتلكُّؤ ويجرجرون خطاهم عند الشمي وينحنون؛ويكون فقدان التوازن سهلاً، ممَّا يجعل السقوط أكثر ميلاً للحدوث؛كما يحدث الرعاش أيضًا، ولكن في وقتٍ لاحقٍ عادةً، ويسبب مشاكل أقل مما يفعلهُ في داء باركنسون.تبدأ المشاكل في التفكير والعضلات والحركة خلال عام واحدٍ بين كل واحدةٍ منها عادةً، وتكون مشاكل النوم شائعةً.يكون لدى العديد من المصابين بالخرف المصحُوب بأجسام ليوي اضطراب سلوك نوم حركات العين السريعة (نوم الرِّيم REM)،حيث يقوم المرضى الذين لديهم هذا الاضطراب بتجسيد أحلامهم، وأحيَانًا يُسببون إصابة لشريك السرير. قد يحدث خلل في وظائف الجهاز العصبي المُستقلّ autonomic nervous system، مما يحول دُون أن يقوم الجسم بتنظيم الوظائف الداخلية، مثل ضغط الدَّم ودرجة حرارة الجسم.ونتيجة لذلك، قد يحدث إغماء عند الأشخاص أو يتعرقون بشكلٍ كبيرٍ أو بشكلٍ قليلٍ جدًّا، أو يحدث لهم تجفاف في الفم أو يعانون من مشاكل في التبوُّل أو إمساك. وبعد ظهور الأَعرَاض، يعيشُ الأشخاص لفترةٍ تتراوح بين 6 إلى 12 عامًا عادةً. خرفُ داء باركنسون بالنسبة إلى خرف داء باركنسون (وعلى العكس من الخرف المصحوب بأجسام ليوي)، تبدأ الوظيفة الذهنية بالتراجع عادةً خلال 10 إلى 15 عامًا تقريباً من بعد حدوث مشاكل في العضلات والحركة؛ وكما هيَ الحال بالنسبة إلى الأنواعِ الأخرى من الخرف، يمكن أن يتأثر العديد من الوظائف الذهنية؛حيثُ تضعُف الذاكرة، ويواجه الأشخاص صعوبةً في الانتباه ومُعالجة المعلومات،ويُصبحُ التفكير أبطأ.تحدُث مشاكل في التخطيط والقيام بالمهمات المعقدة في وقتٍ مبكر، وتكُون أكثر شيوعًا ممَّا يحدُث في داء الزهايمر، وتكون الهلاوس والتوهُّمات أقل شُيُوعًا أو أقل شدّة بالمقارنة مع الخرف المصحوب بأجسام ليوي. بالنسبة إلى خرف داء باركنسون، تكون مشاكل التوازن والمشي والسقوط أكثر شُيُوعًا، كما تتفاقم مشاكل العضلات (مثل التيبُّس والحركات البطيئة) بشكل أسرع من داء باركنسون من دون الخرف.

التشخيص تقييم الطبيب

التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي ينبغي على الأطباء تحديد ما إذا كان الشخصُ يُعاني من الخرف؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الخرف هو من النوع المصحُوب بأجسام ليوي أو خرف داء باركنسون. تشخيصُ الخرف يستند تشخيص الخرف إلى الآتي: الأَعرَاض التي يَجرِي التعرف إليها من خلال طرح الأسئلة على الشخص وأفراد الأسرة أو مُقدمي الرعاية الآخرين

نتائج الفَحص السَّريري

نتائج اختبار الحالة الذهنية

نتائج الفحوصات الإضافية، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يساعد اختبار الحالة الذهنية والذي يتكون من أسئلة ومهمات بسيطةٍ الأطباءَ على تحديد ما إذا كان الأشخاص يعانونَ من الخرف؛ قد يكون من الضروري أحيانًا إجراء الاختبارات العصبية النفسية، والتي تكون أكثر تفصيلًا.ويُغطي هذا الاختبار جميع المناطق الرئيسية للوظيفة الذهنية، بما في ذلك المزاج، ويستغرق من ساعة إلى ثلاث ساعات عادةً؛يُساعد هذا الاختبار الأطباءَ على التفريق بين ضعف الذاكرة المرتبط بالتقدّم بالعمر والضعف الخفيف في الإدراك والاكتئاب. تُساعد المعلوماتُ من المصادر المذكورة آنفًا الأطباءَ على استبعاد الهذيان كسبب للأعراض عادةً (انظر جدول مقارنة الهذيان والخرف).والقيام بذلك أمرٌ ضروري لأن الهذيان وعلى العكس من الخرف، يمكن الشفاء منه غالبًا إذا جرت معالجته فوراً. من المهم جدًّا تفريق الهذيان عن الخرف المصحوب بأجسام ليوي، وذلك لأنَّ الوظيفة الذهنية في هذين الاضطرابين معاً تتقلَّب أيضًا. تشخيصُ الخرف المصحُوب بأجسام ليوي وخَرف داء باركنسون يضعُ الأطباءُ تشخيص الخرف المصحُوب بأجسام ليوي استنادًا إلى أعراضه المميزة؛ويكون هذا النوع من الخرف محتَملاً إذا تقلَّبت الوظيفة الذهنية عند الأشخاص الذين لديهم هلاوس بصرية وأعراض عضلية وحركية تُشبه الأعراض التي تنجُم عن داء باركنسون. قَد يستخدِمُ الأطباء التصوير المقطعي المُحوسَب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى للخرف؛ قد تساعدُ فُحوصات تصويريَّة أخرى الأطباءَ على تشخيص الخرف المصحُوب بأجسام ليوي.وهي تنطوي على: التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) والتصوير المقطعيّ بالإصدار الأحادي الفوتون (SPECT).تستخدِمُ هذه الفحوصات مادَّة تحتوي على قائفة tracer مُشعَّة، وعندما تُحقَن في وريدٍ، تتجمَّع في عُضو محدَّد.تُبيِّنُ كاميرة تعمل بأشعة غاما ومتصلة بحاسُوب النشاطَ الإشعاعي، وينتج الحاسُوب صورة للعضو الذي يجري تفحصه. ولكن، حتَّى من بعد هذا الفحص، يمكن أن يكون التفريق بين الخرف المصحوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون صعبًا، وذلك لأن الأعراض متشابهة: بشكلٍ عام، يكون الخرف المصحوب بأجسام ليوي أكثر ميلاً إذا حدثت مشاكل الحركة والعضلات في نفس الوقت، أو بعد فترةٍ قصيرةٍ من بدء التراجع في الوظيفة الذهنية.

يكون خرف داء باركنسون أكثر ميلاً إذا حدث تراجع في الوظيفة الذهنية بعد سنواتٍ من حدوث مشاكل العضلات والحركة عند أشخاص داء باركنسون، وإذا كانت أعراض العضلات والحركة أكثر شدَّةً من ضعف الوظيفة الذهنية. ولكن، يُمكن تأكيد تشخيص الخرف بشكلٍ قاطعٍ فقط عندما تجري إزالة عَيِّنَة من نسيج الدِّمَاغ وتفحصها تحت المجهر؛ويُستخدَم هذا الإجراء بعد الوفاة في أثناء تشريح الجثة.

العلاج تدابير السلامة والدعم

الأدوية المستخدمة لعلاج داء ألزهايمر تنطوي مُعالجة الخرف المصحُوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون على تدابير عامَّة لتوفير السلامة والدعم، وذلك مثلما هي الحال مع جميع أنواع الخرف. يمكن استخدام الأدوية لتحسين الوظيفة الذهنية والحد من الأعراض.إذا أصبح السُّلُوك تخريبيًا ولم يتمَّ ضبطه من خلال تدابير داعمة، فتُستخدم الأدوية أحيانًا. تدابيرُ السلامة والدعم يمكن أن يكون إنشاء بيئة آمنة وداعمة مفيدًا جدًا. وبشكلٍ عام، ينبغي أن تكون البيئة مُضاءةً وتبعث على البهجة وآمنةً ومستقرةً ومُصممة بحيث تُساعد المرضى على الاهتداء،ويكون بعض التحفيز مفيدًا، مثل وجود مذياع أو جهاز تلفاز، ولكن ينبغي تجنُّب التحفيز المفرط. يُساعد وضع بنى في المكان وإنشاء روتين الأشخاص على البقاء في حالة اهتداء، ويمنحهم إحساسًا بالأمان والاستقرار؛وينبغي شرح أي تغيير في البيئة المحيطة أو في الروتين أو في مقدمي الرعاية للأشخاص بوضوح وبساطة. يُساعِدُ اتباع روتين يومي لمهمَّات مثل الاستحمام والأكل والنوم المصابين بألزهايمر على التذكر.وقد يُساعدهم اتباع روتين منتظم لموعد النوم على النوم بشكلٍ أفضل. يمكن أن تُساعد النشاطات المجدولة على أساسٍ منتظم الأشخاص على الشعور بالاستقلالية، وأن هناك حاجة إليهم من خلال تركيز انتباههم على مهمَّات ممتعة أو مفيدة؛وينبغي أن تنطوي هذه النشاطات على النشاط البدني والذهنيّ،وينبغي تقسيم النشاطات إلى أجزاء صغيرة أو تبسيطها مع تفاقم الخرف. الأدوية قد تُستخدم نفس الأدوية المستخدمة لعلاج داء ألزهايمر، خُصوصًا ريفاستيغمين، لعلاج الخرف المصحوب بأجسام ليوي وخرف داء باركنسون.وقد تُحسن هذه الأدوية من الوظيفة الذهنية. قد تُساعد الأدوية المستخدمة لعلاج داء باركنسون على تخفيف أعراض داء باركنسون (مثل تيبس العضلات والرعاش) في كلا نوعي الخرف.ولكن، بالنسبة إلى الخرف المصحوب بأجسام ليوي، قد تُؤدي هذه الأدوية إلى تفاقم التَّخليط الذهنِي والهلاوس والتوهُّمات. يُمكن استخدام دواء بيمافانسيرين، وهو مُضادّ للذهان، لمُعالجة الهلاوس والتوهمات عند أشخاص داء باركنسُون. بالنسبة إلى الخَرف المصحوب بأجسام ليوي، تميلُ الأدوية المضادة للذهان الأقدَم إلى أن تفاقم أعراض العضلات والحركة، ومن الأفضل تجنب استخدامها.ويُفضَّل استخدَام الأدوية المُضادَّة للذهان الأحدث التي تُعطَى بجرعاتٍ منخفضةٍ.إلَّا أنَّ استعمال الأدوية الجديدة المُضادَّة للذهان لفترةٍ طويلةٍ قد يُسبِّبُ زيادةً في الوزن ومستويات غير طبيعية من الدُّهون فرط شحوم الدم)، وزيادة خطر السكري من النوع الثاني. الرعاية المُوجَّهة لمُقدِّمي الرعاية تُعدُّ رِعاية المصابين بالخرَف من الأمور المتطلِّبة والمرهقة، والتي تُسبب الشدَّة، وقد يُصبِح مُقدِّمو الرعاية مكتئبين ومُرهَقين، وغالبًا ما يُهملون صحتهم الذهنية والبدنية،ويمكن أن تساعد التدابير التالية مقدمي الرعاية (انظر جدول رعاية مقدمي الرعاية): تعلم كيفية تلبية احتياجات المصابين بالخرَف بشكلٍ فعال، وما الذي يمكن توقعه منهم : يمكن أن يحصل مقدِّمُو الرعاية على هذه المعلومات من الممرضات والعاملين الاجتماعيين والمُنظمَات والمواد المنشورة والمُتوفرة على شبكة الإنترنت.

طلب المساعدة عند الحاجة : یستطيع مقدِّمُو الرعایة التحدث إلی العاملين الاجتماعیین (بما في ذلك العاملون في المستشفيات المحلية) حول مصادر المساعدة المناسبة، مثل برامج الرعایة النهارية والزيارات من قبل الممرضات اللواتي يقدمن الرعاية في المنازل والمساعدة على التدبير المنزلي بدوامٍ جزئيّ أو كامل والمُساعدة على رعاية المسنين على مدار الساعة.كما يمكن أن تكون مجموعات الاستشارة والدعم مفيدةً أيضًا.

رعاية الذات: يحتاجُ مقدمو الرعاية إلى تذكر الاعتناء بأنفسهم؛ولا ينبغي أن يتخلَّوا عن أصدقائهم وهواياتهم ونشاطاتهم. مسائل نهاية الحياة قبل أن يصبح المصابين بالخرف المصحُوب بأجسام ليوي أو خرف داء باركنسون عاجزين بشكلٍ كبيرٍ، ينبغي اتخاذ القرارات حول الرعاية الطبية، وينبغي إجراء ترتيبات مالية وقانونية.وتسمّى هذه الترتيبات التوجيهات المُسبَقة.ينبغي على المرضى تعيين شخص مخول قانونيًا لاتخاذ قرارات المُعالجة نيابةً عنهم (وكيل الرعاية الصحية)؛وينبغي عليهم مناقشة رغبات الرعاية الصحية مع هذا الشخص والطبيب؛ومن الأفضل مناقشة هذه المسائل مع جميع المعنيين بالأمر وقبل فترة من أن تصبح القرارات ضروريةً. مع تفاقم الخرف، تميلُ المُعالَجة إلى أن تكون موجهةً نحو الحفاظ على راحة الشخص بدلًا من محاولة إطالة حياته.