لمحة عامّة عن الصُّدَاع

معظم الأشخاص لا يحتاجون إلى اختبارات؛ولكن إذا اشتبه الأطباءُ باضطرابٍ خطير، تُجرى تلك الاختبارات.بالنسبة لبعض الاضطرابات المشتبه فيها، تُجرى الاختبارات في أقرب وقتٍ ممكن،وفي حالات أخرى، يمكن إجراءُ الاختبارات في غضون يوم أو أكثر.

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) و/أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (وهو ما يوفر صورًا تفصيلية للأوعية الدموية)،وفي حال كان التصوير بالرنين المغناطيسي غير متاح أو مضاد استطباب، فيمكن إجراء التصوير المقطعي المحوسب (CT) في أقرب وقت ممكن إذا كان لدى الأشخاص

صداع رعدي thunderclap headache

تغيّرات في مستويات الوعي، مثل النعاس أو التَّخليط الذهنِي

حمّى وتيبّس في الرقبة يجعل خفض الذقن إلى الصدر مؤلمًا وأحيانًا مستحيلًا

تورّم في العصب البصري (وذمة حُلَيمِيَّة)، يُكشَف بفحص العين باستخدام المنظار العيني

أَعرَاض تشير إلى استجابة جسدية خطيرة للعدوى (الإنتان sepsis)، مثل نوع معين من الطفح الجلدي أو الصدمة

أَعرَاض تشير إلى اضطراب دمَاغي، مثل التغيّرات في الإحساس أو الرؤية (بما في ذلك الرؤية المزدوجة) أو الضعف المفاجئ أو فقدان التناسُق أو الاختِلاجَات أو صعوبة التحدُث أو فهم الكلام

إصابة في الرأس تسبّب الصُّدَاع وفقدان الوعي

إذا كان الأشخاص يُعانون من الصداع الرعدي، فيُجرى تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (أو التصوير المقطعي المحوسب) على الفور.

يُجرى التصويرُ بالرنين المغناطيسي خلال يوم أو ما يُقارب اليوم إذا كان الأشخاص يُعانونَ من حالات مثل:

السرطان

ضعف جِهَاز المَناعَة (بسبب اضطراب ما مثل الإيدز أو أحد الأدوية)

يُجرى التصويرُ بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب (في حال كان التصوير بالرنين المغناطيسي غير متوفر أو كان مضاد استطباب) في غضون أيام قليلة إذا كان الأشخاص يُعانونَ من مظاهر معينة أخرى مثل:

الصُّدَاع الذي يبدأ بعد عمر 50 عامًا

الرؤية المزدوجة

صداع جديد يتفاقم عندما يستيقظ الشخص في الصباح أو يوقظه من النوم

زيادة في تكرار أو مدَّة أو شدّة الصُّدَاع المزمن

يُجرى البزل النخاعي أو القطني عادةً إذا:

يقوم الأطباءُ عادة بالتصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي قبل إجراء البزل النخاعي إذا اعتقدوا أن الضغط داخل الجمجمة قد يكون مرتفعًا، بسبب كتلة (مثل الورم أو الخراج أو الورم الدموي) على سبيل المثال.يمكن أن يكون البزلُ النخاعي خطيرًا إذا كان الضغط داخل الجمجمة مرتفعًا.عندَ سحب السَّائِل الشوكي بوجود زيادة في الضغط داخل الجمجمة، قد تنجرّ أجزاء من الدماغ إلى الأسفل فجأةً؛وإذا جَرَى الضغط على هذه الأجزاء من خلال الفتحات الصغيرة في النسج التي تفصل الدماغ إلى أحياز، فإن ذلك يؤدي إلى اضطراب يهدّد الحياة يُسمَّى انفتاق الدماغ .

تُجرى اختبارات أخرى في غضون ساعات أو أيام، وذلك استنادًا إلى نتائج الفحص والأَسبَاب المُشتبه فيها.