أمراض زوال المَيالين الأوَّليَّة الأخرى

تسمى الاضطرابات التي تُسبِّبُ زوال الميالين ومن دون سبب معروف اضطراباتِ زوال الميالين الأوَّليَّة primary demyelinating disorders.زوال الميالين هو تخرُّب النسج المُغلِّفة للأعصاب، والتي تُسمَّى غمد الميالين.

عزلُ الليف العصبي

تحدث اضطرابات زوال الميالين الأولية بعد الإصابة بعدوى فيروسيَّة أو أخذ لقاح ضد عدوى فيروسيَّة في بعض الأحيان.ينطوي تفسيرٌ محتملٌ على أنَّ الفيروس أو مادة أخرى تُحرِّضُ الجهاز المناعي بطريقة ما لمهاجمة النسج السليمة في الجسم (تفاعل مناعي ذاتي).ويُسبب التَفاعُلٌ المَناعِيٌّ الذاتِيّ التهابًا يُلحق الضَّرر بغمد الميالين والألياف العصبية تحته.

يُعدُّ التصلُّب المتعدِّد من اضطرابات زوال الميالين الأولية الأكثر شيوعًا.

حَثَلُ الكُظر وبَيضَاءِ الدِّمَاغ واعتلال الكظر والنخاع والأعصاب (حَثَلُ الكُظر وبَيضَاءِ الدِّمَاغ [adrenoleukodystrophyٍ]) و اعتلال الكظر والنخاع والأعصاب [adrenomyeloneuropathy]) هُمَا من الاضطرابات الاستقلابية الوراثية النادرة.وفي هذين الاضطرابين، لا تتفكَّك الدهون كما يحدث الأمر بشكل طبيعي.تتراكم هذه الدهون بشكل رئيسي في الدماغ والحبل الشوكي والغدد الكظرية،وفي الدماغ ، تُسبب زوال الميالين من الأعصاب. يُصيبُ حَثَلُ الكُظر وبَيضَاءِ الدِّمَاغ الأولاد الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 أعوام عادةً.ويمكن أن يبدأ شكل أخف وأبطأ من هذا الاضطراب في أثناء مرحلة المراهقة أو بداية مرحلة البلوغ. يُعدُّ اعتلال الكظر والنخاع والأعصاب شكلًا أخفّ،وهو يبدأ عندما يكون الرجال في العقد الثاني أو الثالث من العُمر. في هذين الاضطرابين، يترافق زوال الميالين واسع الانتشار مع خلل في وظيفة الغُدَّة الكظرية.ويُعاني الأولاد من مشاكل سلوكيَّة ومشاكل في السَّمع والرؤية.وفي نهاية المطاف، يحدث تدهورٌ ذهنيّ وتقلصاتٌ عضليَّة غير إراديَّة وغير مُتناسقة (الشُّناج)، وعمى.يصبح بعض الأولاد المصابين بحَثَل الكُظر وبَيضَاءِ الدِّمَاغ عاجزين بشكلٍ كاملٍ، أو يُتوفَّونَ بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من التشخيص.غالبًا ما يُلاحظ البالغون المصابون باعتلال الكظر والنخاع والأعصاب مشكلةً في البداية عندما تصبح أرجلهم ضعيفة ومُتيبِّسة، أو يفقدون القدرة على ضبط عملية التبول أو التبرز (السلس)، أو خلل في وظيفة الانتصاب. يجري تأكيد تشخيص حَثَل الكُظر وبَيضَاءِ الدِّمَاغ أو اعتلال الكظر والنخاع والأعصاب عن طريق الاختبارات الجينية. لا يُعرف أي شفاء من هذين الاضطرابين معًا.قد يُفيد استعمال المكملات الغذائية المحتوية مع ثلاثي الغليسيرُول glycerol trioleate وثلاثي روكات الغليسيرول trierucate (المعروفة باسم زيت لورينزو Lorenzo’s oil)، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسة. وعندما تتأثَّر الغُدَّة الكظرية (ولكن ليس الدماغ)، فإن المعالجة بالهرمونات الكظرية قد تكون مُنقذة للحياة.يوصي الكثير من الخبراء حاليًا بزراعة الخلايا الجذعية في مرحلةٍ مبكرة من المرض قبل ظهور أعراض خطيرة. عند إصابة الدماغ.