غالبًا ما تنجم اضطرابات التنسيق عن خلل وظيفي في المخيخ، وهو جزء من الدماغ ينسق الحركات الإرادية ويضبط التوازن.
حيث يؤدي الخلل الوظيفي في المخيخ إلى ضعف التنسيق.
لا يستطيع الأشخاص غالبًا ضبط الذراعين والساقين، مما يجعلهم خطواتهم واسعة وغير ثابتة عند المشي.
يضع الأطباءُ التشخيص استنادًا إلى الأعراض والتاريخ العائلي وتصوير الدِّماغ بالرنين المغناطيسي والاختبار الجيني غالباً.
يجري تصحيح السبب إن أمكن، وإذا لم يكن هذا ممكناً، تُركز المُعالجة على تخفيف الأعراض.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحركة).
المخيخ هو جزء من الدماغ يُمارس دورًا كبيراً في تنسيق سلسلة من الحركات،كما يضبط التوازن والوضعية أيضًا.يمكن أن يؤدي أي شي يضر بالمخيخ إلى ضعف التنسيق (الرَّنح).ولكن، هناك العديد من الاضطرابات الأخرى التي قد تسبب فقدان التناسق.
أسباب اضطرابات التنسيق
السبب الرئيسي لاضطرابات التنسيق هو:
الاستخدام المفرط للكحول ولفتراتٍ طويلة، حيث يُسبب ضرراً دائمًا في المخيخ،
تُعد السكتة الدماغية والتصلب المتعدد من الأَسبَاب الشائعة أيضًا لاضطرابات التنسيق.
وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، تُؤدِّي اضطرابات أخرى، مثل قصور الدرقية hypothyroidism ونقص فيتامين E وأورام الدماغ، إلى اضطرابات التنسيق.تُسبب بعض الاضطرابات الوراثيَّة، مثل رنح فريدريخ، ضعفًا في التنسيق.
في حالاتٍ نادرة، يحدث خلل وظيفي في الجهاز المناعي عند المصابين بالسرطان (خصوصاً سرطان الرئة)، ويُهاجم هذا الجهازُ المخيخَ، وهذا الفعل هُوَ استجابة مناعيَّة.يُؤدِّي هذا الاضطراب الذي يُسمَّى التنكُّس المخيخي تحت الحاد subacute cerebellar degeneration، إلى ضعف التنسيق.
يمكن أن تُسبب اضطرابات مُعيَّنة (مثل مُضادَّات الاختلاج)، خُصوصًا عندما تُعطى بجرعاتٍ عالية، اضطرابات التنسيق،وفي مثل هذه الحالات، قد يختفي الاضطراب عندما يجري إيقاف الدواء.
هل تعلم...
أعراض اضطرابات التنسيق
يحول ضعف التنسيق دُون أن يتمكَّن الأشخاص من ضبط موضع الذراعين والساقين أو الوضعة،ولذلك، عندما يمشون، تكُون خطواتهم واسعة ويترنحون ويقومون بحركاتٍ متعرجة وواسعة بالذراعين عندما يصلون إلى جسم ما.
يمكن أن تسبب اضطرابات التنسيق مشاكل أخرى، مثل التالي:
الرَّنح: يحدث ضعف في التنسيق.قد يشعر المرضى بعدم الثبات عند المشي، وتكون خطاهم واسعةً.كما قد يحتاجون إلى التمسك بالأثاث والجدران عند التجول في المكان،
خلل القياس: حيث لا يستطيع المرضى ضبط مجال حركات الجسم،فعلى سبيل المثال، عند محاولة الوصول إلى جسم ما، قد يتجاوز أشخاص خَلَل القِياس هذا الجسم.
عسر التلفظ: يُصبح الكلام متعلثماً ولا يمكن ضبط التقلبات في حجم الصوت بسبب عدم التنسيق في العضلات التي تمارس دورًا في الكلام.قد تكون هناك مبالغة في حركة العضلات حول الفم.
الكَلاَم التَفَرُّسِيّ: يتحدث المرضى برتابة مع ميلٍ إلى التردد في بداية كلمة أو مقطع لفظي.
الرَّأرَأَة: عند النظر إلى شيء ما، قد تتجاوز العين هدفها، و/أو قد تحدث الرأرأة.بالنسبة إلى الرأرأة، تتحرك العينان بشكلٍ متكررٍ وبسرعة في اتجاهٍ واحد، ثم تعودان قليلًا وببطء إلى وضعهما الأصلي.
الرُعاش: يمكن أن يُسبب الضرر في المخيخ الرعاش أيضًا عندما يحاول الأشخاص القيام بحركة هادفة، مثل الوصول إلى جسم ما (الرُعاش القَصدِيّ intention tremor)، أو عندما يحاولون إبقاء طرف ممدوداً في موضع واحد (رُعاشُ الوِضعَة postural tremor).
وقد يضعف توتُّر العضلات.
رنح فريدريخ
رنح فريدريخ Friedreich ataxia هُوَ اضطراب وراثيّ،ويكُون جين رنح فريدريخ مُتنحِّيًَا recessive،وبالتالي، حتى يحدُث هذا الاضطراب، ينبغي أن يَرثَ الشخص نسختين من هذا الجين الشاذ، واحد من الأب وآخر من الأم.
رنح فريدريخ مُتفاقِم،ويصبح المشي غير مستقر بين عُمر 5 و15 عاماً،ثم تصبح حركات الذراع غير منسقة، ويصبح الكلام متلعثماً ويصعب فهمه.
يولد العديد من مرضى هذا الاضطراب من الأطفال ولديهم حنف القدم أو انحناء العمود الفقري (الجنف scoliosis)، أو كليهما.
لا يستطيع مرضى رنح فريدريخ الإحساس بالذبذبات، ولا يستطيعون الإحساس بموضع الذراعين والساقين (يفقدون الاحساس بموضعهما)، وتختفي المنعكسات لديهم.قد تتدهور الوظيفة الذهنية،ويكون الرُعاش بسيطاً، إن وُجِدَ.
غالبًا ما تحدُث مشاكل القلب وتتفاقم تدريجيًا.
في أواخر العقد الثاني من العمر، قد يحتاج أشخاص رنح فريدريخ إلى استخدام الكرسي بعجلات،وتحدث الوفاة التي تنجم غالبًا عن اضطراب في نظم القلب أو فشل القلب، في منتصف العمر عادةً.
الرنح النخاعي المخيخي المنشأ
يكُون الجين لاضطرابات الرنح النخاعي المخيخيّ المنشأ مُسيطرًا،ولذلك، يكون وجود نسخة واحدة فقط من الجين الشاذ الموروث من أحد الوالدين، كافياً للتسبُّب في هذا الاضطراب.هناك أنواع عديدة ومُختلفة لهذا الرَّنح،وفي جميع أنحاء العالم، قد يكون الرنح النخاعي المخيخي المنشأ من النوع الثالث (الذي كان يُسمى في السابق داء ماكادو-جوزيف Machado-Joseph)، هو الأكثر شيوعًا.هذه الاضطرابات متفاقمة وتنكسية، وغالبًا ما تكون قاتلة في نهاية المطاف،ولا توجد مُعالَجَة فعالة معروفة.
تختلفُ أعراض الرنح النخاعي المخيخي المنشأ من حيث النوع، ولكن يُسبب معظمها مشاكل في الإحساس (على سبيل المثال، يشعرُ الأشخاص بالألم واللمس والاهتزاز بشكلٍ أقل أو لا يشعرون بذلك على الإطلاق)، وضعفاً في العضلات ومُتلازمة تململ الساقين restless legs syndrome، بالإضافة إلى ضعف التنسيق.يُعاني المرضى من مشاكل في التوازن والكلام وحركات العين.تُسبب بعض الأنواع ضعفًا في التنسيق فقط.
يُعدُّ الرنح النخاعي المخيخي المنشأ سببًا شائعًا للرعاش القصدي (الذي تُحرِّضه حركة هادفة)،وقد يكون لدى المرضى أعراض تُشبه أعراض داء باركنسُون (الباركنسونيَّة)، مثل الرُعاش وتيبُّس العضلات.
تظهر عند بعض المصابين بالرنح النخاعي المخيخي المنشأ من النوع الثالث SCA type 3 أعراض أُخرى بالإضافة إلى ضعف التنسيق والرُعاش.فقد تضعف حركة العين لديهم، وقد يحدث نفضان في عضلات الوجه واللسان بطريقة لا يمكن ضبطها، وقد يحدث بروز في العينين.يعاني بعض الأشخاص من تقلصات عضلية لا إرادية مُؤلمة تستمر لفترة طويلة (خلل التوتر).
تشخيص اضطرابات التنسيق
تقييم الطبيب
التصوير بالرنين المغناطيسي عادةً
الاختبارات الجينية
يستندُ تشخيص اضطرابات التنسيق إلى الأَعرَاض،كما يسأل الأطباءُ أيضًا عن الأقارب الذين كانت لديهم أعراض مماثلة أو عن الحالات التي يمكن أن تُسبب الأَعرَاض.(التاريخ العائلي).كما يقوم الأطباءُ بإجراء الفَحص السَّريري، بما في ذلك الفحص العصبي، للتَّحرِّي عن الحالات التي يمكن أن تسبِّب الأَعرَاضَ عند الشخص المصاب.
يستخدم الأطباءُ التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ عادةً.
تُستخدمُ الاختبارات الجينية على نحو متزايد مع الأشخاص الذين قد يكون لديهم تاريخ عائلي لاضطرابات التنسيق.
علاج اضطرابات التنسيق
مُعالَجة السبب إن أمكن،
والعلاج الطبيعي والمهنيّ
وعند الإمكان، يجري التخلص من السبب أو مُعالجته؛فعلى سبيل المثال، إذا كان اضطراب التنسيق ناجمًا عن استخدام الكحول، يُوقف استخدام الكحول،وإذا كان سبب الاضطراب جرعة عالية من دواء (مثل الفينيتوين phenytoin)، يَجرِي تقليل الجرعة.يمكن مُعالَجَة بعض الاضطرابات الكامنة، مثل قصور الدرقية ونقص فيتامين E.قد تكون الجراحة مفيدةً لبعض الأشخاص الذين لديهم أورام في الدماغ.
لا يُوجَد شفاء من اضطرابات التنسيق الوراثيَّة،وفي مثل هذه الحالات، تُركز المعالجة على التخفيف من الأَعرَاض.قد يساعد ريلوزول على تحسين التنسيق على المدى القصير.
يستطيع اختصاصيو العلاج الطبيعي تعليم الأشخاص تمارين خاصة قد تساعد على تحسين التوازن والوضعية والتنسيق،ويمكن أن تُساعد هذه التمارين الأشخاص على المشي بشكلٍ طبيعي أكثر وعلى الأداء بشكل مستقل أكثر.كما قد يوصي اختصاصيُّو العلاج المهني باستخدام أجهزةٍ يمكن أن تساعد على المشي والأكل والنشاطات اليومية الأخرى أيضًا،كما قد يكون العلاج بالكلام مفيداً أيضًا.