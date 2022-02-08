اضطرابات التنسيق

رنح فريدريخ Friedreich ataxia هُوَ اضطراب وراثيّ،ويكُون جين رنح فريدريخ مُتنحِّيًَا recessive،وبالتالي، حتى يحدُث هذا الاضطراب، ينبغي أن يَرثَ الشخص نسختين من هذا الجين الشاذ، واحد من الأب وآخر من الأم.

رنح فريدريخ مُتفاقِم،ويصبح المشي غير مستقر بين عُمر 5 و15 عاماً،ثم تصبح حركات الذراع غير منسقة، ويصبح الكلام متلعثماً ويصعب فهمه.

يولد العديد من مرضى هذا الاضطراب من الأطفال ولديهم حنف القدم أو انحناء العمود الفقري (الجنف scoliosis)، أو كليهما.

لا يستطيع مرضى رنح فريدريخ الإحساس بالذبذبات، ولا يستطيعون الإحساس بموضع الذراعين والساقين (يفقدون الاحساس بموضعهما)، وتختفي المنعكسات لديهم.قد تتدهور الوظيفة الذهنية،ويكون الرُعاش بسيطاً، إن وُجِدَ.

غالبًا ما تحدُث مشاكل القلب وتتفاقم تدريجيًا.

في أواخر العقد الثاني من العمر، قد يحتاج أشخاص رنح فريدريخ إلى استخدام الكرسي بعجلات،وتحدث الوفاة التي تنجم غالبًا عن اضطراب في نظم القلب أو فشل القلب، في منتصف العمر عادةً.