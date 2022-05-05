الأرق والنعاس المفرط في أثناء النهار

لا حاجة لإجراء الاختبارات في حال وجود سبب واضح مثل عادات النوم السيئة، أو الشدة النفسية، أو تبديل أوقات ساعات العمل، أو متلازمة تململ الساقين (رغبة لا تقاوم بتحريك الساقين أو الذراعين قبيل النوم أو في أثنائه).

قد يقوم الطبيب بإحالة الشخص أحيانًا إلى اختصاصي اضطرابات النوم لتقييم الحالة في مختبر النوم.يمكن أن يلجأ الطبيب إلى ذلك في حال:

عدم التأكد من تشخيص الحالة

الاشتباه في اضطرابات محددة (مثل انقطاع التنفُّس في أثناء النوم، أو اضطراب نوبي، أو الخدار النومي (التغفيق)، أو اضطراب حركة الأطراف الدورية)

في حال استمرار الأرق أو فرط النعاس في أثناء النهار على الرغم من اتخاذ التدابير الأساسية لتصحيح ذلك (تغيير السُّلُوك لتحسين النوم وتناول الأدوية المساعدة على النوم لفترة قصيرة)

وجود علامات تحذيرية أو أعراض أخرى، مثل الكوابيس وتقلص الساقين أو الذراعين في أثناء النوم

الاعتماد على الأدوية المساعدة على النوم

يتكون التقييم من اختبار دراسة النوم polysomnography ومراقبة أي تحركات غير مَألوفَة في أثناء النوم لليلة كاملة (وفي بعض الأحيان تسجيل فيديو للمريض في أثناء نومه).كما يمكن إجراء بعض الاختبارات الأخرى أيضًا.

يُجرى اختبار دراسة النوم polysomnography على مدى ليلة كاملة في مختبر النوم، والذي قد يكون موجودًا في المستشفى، أو عيادة الطبيب، أو غرفة فندق، أو أي مكان مجهز بسرير، وحمام، وأجهزة المراقبة.يجري وضع أقطاب على فروة الرأس ووجه المريض لتسجيل النشاط الكهربائي في الدماغ (تخطيط كهربية الدماغECG) وكذلك حركات العين.يكون تطبيق هذه الأقطاب غير مؤلم.وتساعد التسجيلات على تزويد الأطباء بمعلومات عن مراحل النوم.كما يجري توصيل أقطاب أخرى إلى مناطق أخرى من الجسم لتسجيل معدل ضربات القلب (تخطيط كَهربيَّة القلب)، والنشاط العضلي (تخطيط العضلات الكهربائي)، ومعدل التنفُّس.يجري توصيل ملقط غير مؤلم إلى إصبع المريض أو أذنه لتحري مستويات الأكسجين في الدم.تساعد دراسة النوم على الكشف عن اضطرابات التنفُّس (مثل انقطاع التنفُّس الانسدادي أو المركزي في أثناء النوم)، والاضطرابات النوبية، والخدار النومي، واضطراب حركة الأطراف الدورية، والحركات والسلوكيات غير الاعتيادية في أثناء النوم (الخطل النومي).تُجرى دراسة النوم polysomnography حاليًا في المنزل لتشخيص انقطاع التنفُّس الانسدادي في أثناء النوم، ولكن ليس أي اضطرابات نوم أخرى.

يُجرى اختبار كمون النوم المتعدد multiple sleep latency test والتمييز بين الارهاق البدني وفرط النعاس في أثناء النهار، وتحري الخدار النومي narcolepsy.يُمضي الأشخاص يومًا كاملًا في مختبر النوم.يُمنحون الفرصة لأخذ خمس قيلولات بفاصل ساعتين بين الواحدة والأخرى.يستلقون في غرفة مظلمة ويُطلب منهم أخذ قيلولة.يستخدم اختبار النوم كجزء من هذا الاختبار لتقييم سرعة دخول الأشخاص في النوم.يساعد هذا الاختبار على تحديد الوقت الذي يحتاجه الأشخاص للدخول في النوم، ويُستخدم لمراقبة المراحل المختلفة للنوم في أثناء الغفوات.

يُستخدم اختبار القدرة على البقاء مستيقظًالتحديد مدى قدرة الشخص على البقاء مستيقظًا في أثناء الجلوس في غرفة هادئة.يساعد هذا الاختبار على تحديد مدى شدة النعاس في أثناء النهار، وما إذا كان بوسع الشخص القيام بالأنشطة اليومية المعتادة بأمان (مثل قيادة السيارة).

وقد تُجرى اختبارات لتقييم القلب والرئتين والكبدعند الأشخاص الذين يعانون من فرط النعاس في أثناء النهار إذا كانت الأَعرَاض أو نتائج الفَحص السَّريري تشير إلى أن اضطرابًا آخر هو السبب.