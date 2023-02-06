لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي

الحبل الشوكي هو المسار الرئيسي للاتصال بين الدماغ وبقية أنحاء الجسم.يبدو الحبل الشوكي كبُنية طويلة، وسميكة، وهشة، تمتد نحو الأسفل انطلاقًا من قاعدة الدماغ.يكون الحبل الشوكي محميًا بعظام العمود الفقري (الفقرات).تنفصل الفقرات عن بعضها بواسطة الأقراص المَفصِلية.

ينقسم العمود الفقري إلى أربعة أقسام، ويشار إلى كل قسم بحرف لاتيني:

العنقي (C): الرقبة

الصدري (T): الصدر

القطني (L): أسفل الظهر

العجزي (S): الحوض والعصعص

يحتوي كل قسم من أقسام العمود الفقري على فقرات يَجرِي ترقيمها بدءًا من الأعلى.وتستخدم هذه التسميات (المكونة من أحرف وأرقام) للإشارة إلى المواقع (المستويات) في الحبل الشوكي.يمكن للأطباء في بعض الأحيان تحديد مكان تضرُّر الحبل الشوكي - المستوى - استنادًا إلى الأعراض التي يعاني منها الشخص.فعلى سبيل المثال، إذا أصيبت الساقان والجذع واليدان بالشَّلل، ولكنَّ كان باستطاعة الشخص تحريك كتفيه ومرفقيه بشكلٍ طبيعي، فإنَّ الضرر يكون في الجزء الحوضي من الحبلَ الشوكي بين المستويات 7 و 8 (C7 إلى C8).

أين يتعرض الحبل الشوكي إلى الضررَ؟

يوجد على طول الحبل الشوكي 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية تبرز من بين مسافات بين الفقرات.يمتد كل عصب شوكي من فقرة محددة في الحبل الشوكي باتجاه منطقة معينة من الجسم.وبناء على هذه الحقيقة، فقد جَرَى تقسيم سطح الجلد إلى مناطق تسمى القطاعات الجلدية.والقطاع الجلدي هو منطقة الجلد التي تأتي جميع أعصابها الحسية من جذر عصب شوكي واحد.يمكن لفقدان الإحساس في قطاع جلدي معينة أن يُساعد الأطباء على تحديد مكان ضَرَر الحبل الشوكي.

القطاعات الجلدية

يمتلك كل عصب شوكي جذران عصبيان (جذر حركي وجذر حسي).والاستثناء الوحيد هو العصب الشوكي الأول، الذي لا يمتلك جذرًا حسيًا.

الجذر الحركي: يحتوي الجذر في الجهة الأمامية (الحركي أو الأمامي) على الألياف العصبية التي تحمل الإشارات من الحبل الشوكي للعضلات لكي تحفز حركتها (تقلصها).

الجذر الحسي: يحتوي الجذر في الجهة الخلفية (الجذر الحسي أو الخلفي) على الألياف العصبية التي تحمل المعلومات الحسية حول اللمس، والوضعية، والألم، ودرجة الحرارة من الجسم إلى الحبل الشوكي.

هل تعلم...

ينتهي الحبل الشوكي في أسفل الظهر (بحدود الفقرة القطنية الأولى أو الثانية L1 أو L2)، ولكن تستمر جذور العصب الشوكي السفلي، وتشكل حزمة تشبه ذيل الفرس، وتُسمى كذلك.

يتميز الحبل الشوكي بكونه منظمًا للغاية.يتكون مركز الحبل من مادة رمادية على شكل فراشة.يُطلق على "أجنحتها" اسم القرون.

تحتوي الأمامية (القرون الأمامية أو الحركية) على خلايا عصبية تنقل الإشارات من الدماغ أو الحبل الشوكي عبر الجذر الحركي إلى العضلات

يحتوي القرنان الخلفيان (أو الحسيان) على خلايا عصبية تتلقى الإشارات العصبية الخاصة بالألم، ودرجة الحرارة، وغيرها من المعلومات الحسية عبر الجذر الحسي من الخلايا العصبية خارج الحبل الشوكي.

يتكون الجزء الخارجي من الحبل الشوكي من المادة البيضاء التي تحتوي على مسالك الألياف العصبية (التي تسمى المسارات أو الأعمدة).يحمل كل مسار نوعًا مُحددًا من الإشارات العصبية إما المتجهة إلى الدماغ (المسارات الصاعدة) أو الصادرة عن الدماغ (المسارات النازلة).

من وإلى الحبل الشوكي صعودًا أو هبوطًا