لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي

يمكن لاضطرابات الحبل الشوكي أن تُسبب مشاكل شديدة دائمة، مثل الشلل أو ضعف السيطرة على المثانة والأمعاء (سلس البول وسلس البراز).وفي بعض الأحيان، يمكن تجنب هذه المشاكل أو التقليل منها إلى الحد الأدنى إذا جرى تقييم الحالة ومعالجتها بسرعة.
تتضمن أسباب اضطرابات الحبل الشوكي كُلاً من الإصابات، والعدوى، وانقطاع التروية الدَّموية، والضغط من قبل عظم مكسور أو ورم.
عادة ما تكون العضلات ضعيفة أو مشلولة، والإحساس غير طبيعي أو مفقود، والسيطرة على وظيفتي المثانة والأمعاء قد تكون صعبةً.
يستند الأطباء في التَّشخيص على أَعرَاض الحالة ونتائج الفَحص السَّريري واختبارات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي.
تجري معالجة الحالة المسببة لاضطراب الحبل الشوكي إن أمكن.
في كثير من الأحيان، قد يكون من الضروري علاج المريض فيزيائيًا لاستعادة أكبر قدر ممكن من الوظائف المفقودة.
تشريح الحبل الشوكي
الحبل الشوكي هو المسار الرئيسي للاتصال بين الدماغ وبقية أنحاء الجسم.يبدو الحبل الشوكي كبُنية طويلة، وسميكة، وهشة، تمتد نحو الأسفل انطلاقًا من قاعدة الدماغ.يكون الحبل الشوكي محميًا بعظام العمود الفقري (الفقرات).تنفصل الفقرات عن بعضها بواسطة الأقراص المَفصِلية.
ينقسم العمود الفقري إلى أربعة أقسام، ويشار إلى كل قسم بحرف لاتيني:
العنقي (C): الرقبة
الصدري (T): الصدر
القطني (L): أسفل الظهر
العجزي (S): الحوض والعصعص
يحتوي كل قسم من أقسام العمود الفقري على فقرات يَجرِي ترقيمها بدءًا من الأعلى.وتستخدم هذه التسميات (المكونة من أحرف وأرقام) للإشارة إلى المواقع (المستويات) في الحبل الشوكي.يمكن للأطباء في بعض الأحيان تحديد مكان تضرُّر الحبل الشوكي - المستوى - استنادًا إلى الأعراض التي يعاني منها الشخص.فعلى سبيل المثال، إذا أصيبت الساقان والجذع واليدان بالشَّلل، ولكنَّ كان باستطاعة الشخص تحريك كتفيه ومرفقيه بشكلٍ طبيعي، فإنَّ الضرر يكون في الجزء الحوضي من الحبلَ الشوكي بين المستويات 7 و 8 (C7 إلى C8).
أين يتعرض الحبل الشوكي إلى الضررَ؟
يوجد على طول الحبل الشوكي 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية تبرز من بين مسافات بين الفقرات.يمتد كل عصب شوكي من فقرة محددة في الحبل الشوكي باتجاه منطقة معينة من الجسم.وبناء على هذه الحقيقة، فقد جَرَى تقسيم سطح الجلد إلى مناطق تسمى القطاعات الجلدية.والقطاع الجلدي هو منطقة الجلد التي تأتي جميع أعصابها الحسية من جذر عصب شوكي واحد.يمكن لفقدان الإحساس في قطاع جلدي معينة أن يُساعد الأطباء على تحديد مكان ضَرَر الحبل الشوكي.
القطاعات الجلدية
ينقسم سطح الجلد إلى مناطق محددة، يُسمى كل منها بالقطاع الجلدي.والقطاع الجلدي هو منطقة الجلد التي تأتي جميع أعصابها الحسية من جذر عصب شوكي واحد.تحمل الأعصاب الحسية معلومات عن أشياء مثل اللمس، والألم، ودرجة الحرارة، والاهتزاز من الجلد إلى الحبل الشوكي.
تتميز جذور العمود الفقري بأنها زوجية، يُعصب كل فرع أحد جانبي الجسم.هناك 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية:
إن كل جذر من هذه الجذور العصبية يكون مسؤولاً عن قطاع جلدي محدد.
تُنقَل المعلومات الحِسيَّة من قَطَّاعٍ جِلدِيٍّ مُحدَّدٍ بالألياف العصبية الحسية إلى جذر العصب الشوكي لفقرة معينة؛فمثلًا، تُنقَل المعلوماتُ الحِسيَّة من قطاع من الجلد على طول الجزء الخلفي من الفخذ، بواسطة الألياف العصبية الحسية، إلى جذر العصب الفِقرَي العَجُزِي الثاني (S2).
يمتلك كل عصب شوكي جذران عصبيان (جذر حركي وجذر حسي).والاستثناء الوحيد هو العصب الشوكي الأول، الذي لا يمتلك جذرًا حسيًا.
الجذر الحركي: يحتوي الجذر في الجهة الأمامية (الحركي أو الأمامي) على الألياف العصبية التي تحمل الإشارات من الحبل الشوكي للعضلات لكي تحفز حركتها (تقلصها).
الجذر الحسي: يحتوي الجذر في الجهة الخلفية (الجذر الحسي أو الخلفي) على الألياف العصبية التي تحمل المعلومات الحسية حول اللمس، والوضعية، والألم، ودرجة الحرارة من الجسم إلى الحبل الشوكي.
هل تعلم...
ينتهي الحبل الشوكي في أسفل الظهر (بحدود الفقرة القطنية الأولى أو الثانية L1 أو L2)، ولكن تستمر جذور العصب الشوكي السفلي، وتشكل حزمة تشبه ذيل الفرس، وتُسمى كذلك.
يتميز الحبل الشوكي بكونه منظمًا للغاية.يتكون مركز الحبل من مادة رمادية على شكل فراشة.يُطلق على "أجنحتها" اسم القرون.
تحتوي الأمامية (القرون الأمامية أو الحركية) على خلايا عصبية تنقل الإشارات من الدماغ أو الحبل الشوكي عبر الجذر الحركي إلى العضلات
يحتوي القرنان الخلفيان (أو الحسيان) على خلايا عصبية تتلقى الإشارات العصبية الخاصة بالألم، ودرجة الحرارة، وغيرها من المعلومات الحسية عبر الجذر الحسي من الخلايا العصبية خارج الحبل الشوكي.
يتكون الجزء الخارجي من الحبل الشوكي من المادة البيضاء التي تحتوي على مسالك الألياف العصبية (التي تسمى المسارات أو الأعمدة).يحمل كل مسار نوعًا مُحددًا من الإشارات العصبية إما المتجهة إلى الدماغ (المسارات الصاعدة) أو الصادرة عن الدماغ (المسارات النازلة).
من وإلى الحبل الشوكي صعودًا أو هبوطًا
تحمل الأعصاب الشوكية الإشارات العصبية من وإلى الحبل الشوكي من خلال جذرين عصبيين اثنين:
يوجد في وسط الحبل الشوكي منطقة على شكل فراشة من المادة الرمادية تساعد على إيصال النبضات من وإلى الأعصاب الشوكية.تسمى "الأجنحة" بالقرون.
تنتقل الإشارات العصبية صعودًا (إلى الدماغ) أو هبوطًا (من الدماغ) ضمن الحبل الشوكي عبر مسالك متميزة (مسارات).يحمل كل مسار نوعًا مختلفًا من الإشارة العصبية، إما المتجهة إلى الدماغ أو الصادرة عنه.ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة:
أسباب اضطرابات الحبل الشوكي
قد تنشأ اضطرابات الحبل الشوكي خارج الحبل، بشكل أقل شيوعًا، داخل الحبل.
خارج الحبل الشوكي
تشمل هذه الاضطرابات
قد يتعرض الحبل الشوكي للانضغاط عن طريق العظام (والذي قد ينجم عن داء الفقار الرقبية، أو التضيق الشوكي، أو الإصابة بكسر)، أو تجمع الدَّم (ورم دموي)، أو الإصابة بورم، أو تشكل جيب قيحي (خراج)، أو تمزق أو انفتاق القرص.
داخل الحبل الشوكي
وتشمل هذه الاضطرابات تشكل التجاويف الممتلئة بالسوائل (المصفار)، وانقطاع التروية الدموية، والالتهابات (كما يحدث في التهاب النخاع المستعرض الحاد)، والأورام، والخراجات، والنزف، وعوز الفيتامين B12 أو عوز النحاس، والعدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV)، وكوفيد-19، والتصلُّب المتعدِّد وداء الزهري.
كما يمكن للمعالجة الشعاعية أن تُلحق الضرر بالحبل الشوكي أيضًا.
أعراض اضطرابات الحبل الشوكي
غالباً ما يُسبب الضرر الواقع على الحبل الشوكي أنماطًا نوعيةً من الأَعرَاض بحسب مكان حدوث الضرر، وذلك نتيجة الطريقة التي يعمل الحبل الشوكي بموجبها.من الممكن حدوث الأعراض التالية بأنماط مختلفة:
فقدان الإحساس (مثل فقدان القدرة على الشعور باللمسات الخفيفة، أو الألم، أو درجة الحرارة، أو الاهتزازات)
فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول)
فقدان السيطرة على الأمعاء (سلس البراز)
قلة التعرق
الشلل
يمكن للأطباء غالبًا تحديد الجزء المصاب من الحبل الشوكي (مثل الجزء الأمامي، الخلفي، الجانبي ، المركزي، أو كامل الحبل) عن طريق تحديد الوظيفة المفقودة.من خلال تحديد الموقع المحدد للأعراض (على سبيل المثال ، أي العضلات مشلولة وأي أجزاء من الجسم تفتقر إلى الإحساس) ، يمكن للأطباء تحديد مكان تلف الحبل الشوكي (أي المستوى المحدد في الحبل الشوكي).
قد تتعطل الوظائف التي يسيطر عليها جزء الحبل الشوكي تحت المنطقة المتضررة بشكل جزئي أو كلي.لا تتأثر الوظائف التي يسيطر عليها جزء الحبل الشوكي فوق المنطقة المتضررة.
وفي حال حدوث الضعف أو الشلل بشكل مفاجئ، تضعف العضلات (ترتخي) وتفقد توترها.بعد أن ترتخي العضلات، تحدث زيادة في التوتر العضلي على مدى أيام إلى أسابيع، وتميل العضلات للتقلص بشكل لا إرادي (تُسمّى تشنجات، أو فرط توتر تشنجي spasticity).
عندما تؤدي اضطرابات (مثل داء الفقار الرقبية والشلل السفلي التشنجي الوراثي) إلى إلحاق الضرر ببطء بالحبل الشوكي، فقد تُسبب الشلل المترافق مع زيادة التوتر العضلي والتشنجات العضلية (شلل تشنجي).
يمكن للتشنجات أن تحدث بسبب عدم قدرة إشارات مفردة من الدماغ على المرور من خلال المنطقة المصابة للمساعدة في التحكم ببعض المنعكسات.ونتيجة لذلك، تصبح التشنجات أكثر وضوحًا على مدى أيام أو أسابيع.وبعد ذلك، قد تُصاب العضلات التي يسيطر عليها المنعكس بشدّ، وتصبح قاسية، وتتقلص بشكل لا يمكن السيطرة عليه من وقت لآخر.
تشخيص اضطرابات الحبل الشوكي
الفحص السريري
التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب
في كثير من الأحيان، يمكن للأطباء التعرف على اضطرابات الحبل الشوكي بناءً على النمط المميز من الأَعرَاض.يلجأ الأطباء دائمًا إلى إجراء الفَحص السَّريري، الذي يساعد على الوصول إلى التَّشخيص الصحيح، ومعرفة ما إذا كان الحبل الشوكي متضررًا، ويساعد الأطباء على تحديد مكان الضرر.كما يُجرى اختبار تصوير للتأكد من التَّشخيص وتحديد السبب.
يُعد التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) الاختبار الأكثر دقة لتشخيص اضطرابات الحبل الشوكي.يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الحبل الشوكي، بالإضافة إلى أية شذوذات في الأنسجة الرخوة المحيطة بالحبل (مثل الخراجات، أو الأورام الدموية، والأورام، والأقراص الممزقة) أو ضمن العظام (مثل الأورام والكسور وداء الفقار الرقبية).
إذا لم يكن التصوير بالرنين المغناطيسي متاحًا ، تصوير النخاع myelography مع التصوير المقطعي المحوسب (CT).بالنسبة لتصوير النخاع المقطعي المحوسب، يُجرى التصوير المقطعي المحوسب بعد حقن مادَّة ظليلة (يُمكن رؤيتها في صورة الأشعَّة) في الحيِّز المحيط بالحبل الشوكي.
وقد يُجرى تصوير بالأشعَّة السِّينية للتحقق من وجود مشاكل في العمود الفقري، مثل الكسور أو الأورام، ولكن يوفر التصوير المقطعي المحوسب معلومات أكثر عن العظام ويكون مفضلًا بشكل عام.
هل تعلم...
علاج اضطرابات الحبل الشوكي
معالجة السبب عندما يكون ذلك ممكنًا
الوقاية من المُضَاعَفات
العلاج الفيزيائي والمهني
إذا ظهرت أعراض ضعف الحبل الشوكي (مثل الشلل أو فقدان الإحساس) بشكل مفاجئ، فيجب على الأشخاص الذهاب فورًا إلى قسم الطوارئ.يمكن أن يساعد ذلك أحيانًا على وقاية الحبل الشوكي من الضرر الدائم أو الشلل.يُعالج السبب أو يُصحح في حال كان ذلك ممكنًاولكن، غالبًا ما يكون العلاج مستحيلًا أو غير ناجح.
يحتاج المرضى المشلولون أو طريحو الفراش بسبب اضطراب في الحبل الشوكي إلى رعاية تمريضية تخصصية لمنع حدوث المُضَاعَفات، التي تشمل ما يلي:
قرحات الضغط: تقوم الممرضة بفحص جلد الشخص يوميًا، والحفاظ على جفافه ونظافته، وتقليب الشخص بشكل متكرر.عند الضرورة، يُستخدم سرير خاص ذو سطح يقلل الضغط ويوفر الدعم.ويمكن تعديل السرير بيحث ينقل الضغط على الجسم من الأمام إلى الخلف ومن جانب إلى آخر.تتضمن الأسطح طبقات هواء، ورغوة، وهلام، وماء للمراتب.تعمل أنواع أخرى من الأسطح على الكهرباء.على سبيل المثال، تُنقّل بعضها الضغط الداعم من منطقة في جسم الشخص إلى منطقة أخرى.يتضمن بعضها جيوبًا هوائية يجري نفخها وتفريغها بالتناوب بواسطة مضخة.
المشاكل البولية: إذا كان الشخص عاجزًا عن الحركة ولا يمكنه استخدام المرحاض، فقد يتطلب الأمر تركيب قَثطَرة بولية.وللمساعدة في الحدّ من خطر عدوى المسالك البولية، تقوم الممرضة باستخدام أدوات معقمة عند إدخال القَثطَرة وتطبيق مراهم أو محاليل مُضادَّة للبكتريا يوميًا.
الالتهاب الرئوي: قد تقوم الممرضة أو المعالج الفيزيائي بتدريب الشخص على تمارين التنفُّس العميق، وذلك بهدف الحدّ من خطر الالتهاب الرئوي.كما قد تعمد الممرضة أو المعالج إلى جعل الشخص مستلقيًا بوضعية مائلة للمساعدة في التخلص من المُفرَزات التي تتراكم في الرئتين (تصريف بالوضعية postural drainage)، أو شفط المُفرَزات خارجًا.
جلطات الدم: يمكن وصف الأدوية المُضادَّة للتخثر، مثل الهيبارين أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، عن طريق الحقن.إذا كان الشخص غير قادر على أخذ مضادَّات التخثُّر (بسبب اضطراب نزفي أو قرحة معدة على سبيل المثال)، فيمكن استخدام مرشح، ويُسمى أحيانًا مظلة، حيث يَجرِي إدخاله في الوريد الأجوف السفلي (الوريد الكبير الذي يحمل الدَّم من البطن إلى القلب).يقوم المرشح بحجز الجلطات الدموية التي هاجرت من أوردة الساق ويمنعها من الوصول إلى القلب.
يمكن لفقدان عدد كبير من وظائف الجسم أن يُلحق ضررًا بالغًا بالمريض، ويُسبب له الاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس.يمكن للاستشارة الاختصاصية أن تكون ذات فائدة كبيرة للمريض.كما إن تعلم ما الذي حدث بالضبط، وما هو المتوقع في المستقبل القريب والبعيد يساعد الأشخاص على تقبل فقدان وظائف الجسم والاستعداد لإعادة التأهيل.
إعادة التأهيل
تساعد إعادة التأهيل الأشخاص على استعادة أكبر قدر ممكن من وظائف الجسم المتضررة.يتكون فريق الرعاية الطبية الأمثل من ممرضات، ومعالج فيزيائي، ومعالج مهني، واختصاصي رعاية اجتماعية، وخبير تغذية، وطبيب نفسي، ومستشار، وفي بعض الأحيان طبيب متخصص في إعادة التأهيل (طبيب فيزيائي)، فضلًا عن الشخص وأفراد عائلته.يمكن للممرضة أن ترشد الشخص إلى الطرق الأمثل للتعامل مع اضطراب وظائف الأمعاء والمثانة، مثل كيفية إدخال القَثطَرة البولية، أو كيفية استخدام المُليّنات، أو كيفية تحفيز حركة الأمعاء باستخدام إصبع.
يتضمن العلاج البدني ممارسة تمارين تقوية العضلات وتمارين التمطيط.كما قد يتعلم المرضى كيفية استخدام الأجهزة المساعدة، مثل أقواس دعم الساقين braces، والكرسي المساعد على المشي، أو الكرسي المتحرك، وكيفية التعامل مع التشنجات العضلية.
يُساعد العلاج المهني الأشخاص على استعادة قدرتهم على القيام بمهامهم اليومية وتحسين البراعة والتنسيق الحركي.كما يتعلم المرضى تقنيات خاصة للتعويض عن وظائف الجسم المفقودة.يساعد المعالجون أو المستشارون بعض الأشخاص على إجراء تعديلات على أنماط حياتهم بحيث تُمكنهم من العودة إلى العمل وممارسة الهوايات والأنشطة المختلفة.كما يُدرّب المرضى على طرق للتعامل مع خَلَل الوظيفَة الجنسيَّة.يحتفظ الكثير من الأشخاص بقدرتهم على ممارسة الجنس، رغم أن الإحساس بالمتعة غالبًا ما يكون مفقودًا.
يُعد الدعم العاطفي من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين أمرًا ضروريًا.