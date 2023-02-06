التهاب النخاع المستعرض الحاد هو حالة التهابية تؤثِّر في الحبل الشوكي عبر كامل عرضه، مما يمنع انتقال الإشارات العصبية نحو أعلى أو لأسفل الحبل الشوكي.

قد يتطور التهاب النخاع المستعرض الحاد عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معينة، مثل التصلُّب المتعدِّد، والتهاب العصب البصري، وداء لايم، والذئبة، أو كوفيد-19، أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة.

قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب النخاع المستعرض الحاد من نوبة ألم ظهري مفاجئة، ويشعر بشريط من الضيق حول المنطقة المصابة، وقد يلي ذلك أعراض حادة، مثل الشلل.

قد يُساعد التصوير بالرنين المغناطيسي الأطباء على وَضع التَّشخيص، كما قد تستدعي الحالة إجراء بزل شوكي spinal tap.

يتعافى حَوالى ثلث الأشخاص بشكل جيد، في حين أن ثلثهم الآخر يستمر في الشكوى من بعض المشاكل، أما الثلث الأخير فلا يتعافى إلا بشكل محدود جدًا.

تجري معالجة السبب إذا كان ذلك ممكنًا، أو إذا لم يكن ممكنًا، قد ينطوي العلاج على وصف الستيرويدات القشرية أو في بعض الأحيان تبديل البلازما.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي).

تشير الإحصائيات إلى أن التهاب النخاع المستعرض الحاد يُصيب حَوالى 1400 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام.ويُعتقد أن نَحو 33 ألف شخص يعانون من نوع من الإعاقة بسبب الاضطراب.

في التهاب النخاع المستعرض الحاد، تُصاب إحدى أجزاء الحبل الشوكي (في المنقطة الصدرية غالبًا) على كامل عرضها بالالتهاب.

أسباب التهاب النخاع المستعرض الحاد لا تزال أسباب التهاب النخاع المستعرض الحاد غير معروفة، ولكنه قد ينجم عن رد فعل مناعي ذاتي - ويحدث ذلك عندما يتعامل الجهاز المناعي مع أنسجة الجسم على أنها أجسام غريبة، ويقوم بإنتاج الأجسام المُضادَّة التي تهاجم الأنسجة وتُلحق الضرر بها.وفي حالة التهاب النخاع المستعرض الحاد، فإن الأنسجة المتضررة تقع في الحبل الشوكي. قد تتطور الإصابة بالتهاب النخاع المستعرض الحاد أيضًا عند المصابين بالأمراض التالية: التصلُّب المتعدِّد (بشكل أكثر شيوعًا)

التهاب النخاع والعصب البصري، وهو اضطراب يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل بصرية وقد يأتي ويذهب

بعض حالات العَدوَى الجُرثومِيَّة (مثل داء لايم، أو الزهري، أو كوفيد-19، أو السل)

التهاب الأوعية الدموية vasculitis، بما في ذلك الذئبة lupus (الذئبة الحمامية الجهازية)

التهاب السحايا والدماغ الفيروسي viral meningoencephalitis (عدوى في الدماغ والأنسجة المحيطة بها)

حقن الهيروين في الوريد أو تحت الجلد أو استعمال الأمفيتامينات بعد العدوى الفيروسية الخفيفة أو التطعيم أحيانًا.

أعراض التهاب النخاع المستعرض الحاد تبدأ أَعرَاض التهاب النخاع المستعرض الحاد بشكل مفاجئ بألم ظهري وضيق بشكل شريط حول المنطقة المصابة من الجسم (مثل الصدر أو البطن).قد يعاني المصابون بهذا الاضطراب أيضًا من ألم في الرأس أو الرقبة. في غضون بضعة أيام يحدث تنميل، وخدر، وضعف عضلي في القدم، ثم يتجه نحو الأعلى.قد يُصبح التبوُّل صعبًا، على الرغم من أن بعض الأشخاص يشعرون بالحاجة الملحة للتبول.قد تتفاقم الأَعرَاض خلال عدة أيام أخرى وتشتد أكثر، ممَّا قد يؤدِّي إلى الشلل، وفقدان الإحساس، واحتباس البول، وفقدان السيطرة على المثانة والأمعاء. تعتمد درجة الإعاقة على موقع (مستوى) الالتهاب في الحبل الشوكي وشدة الالتهاب.

تشخيص التهاب النخاع المستعرض الحاد التصوير بالرنين المغناطيسي

البَزل القَطنِي أو النخاعي

اختبارات أخرى للبحث عن الأَسبَاب تشير الأَعرَاض إلى تشخيص التهاب النخاع المستعرض الحاد.ولكن ينبغي على الأطباء التمييز بين التهاب النخاع المستعرض الحاد عن الاضطرابات الأخرى التي تسبب أعراضًا مشابهة، مثل مُتلازمة غيلان-باريه Guillain-Barré syndrome، أو انضغاط الحبل الشوكي، أو انقطاع التروية الدموية عن الحبل الشوكي. يُجرى أولًا تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي (MRI).يساعد التصوير بالرنين المغناطيسي على نفي الأَسبَاب المحتملة الأخرى للأعراض والقابلة للعلاج، مثل انضغاط الحبل الشوكي.إذا كان التهاب النخاع شديدًا، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي سوف يُظهر تورمًا في الحبل الشوكي بسبب الالتهاب. يُجرى البَزل النخاعي (البزل القطني) بهدف الحصول على عَيِّنَة من السَّائِل النخاعي (السائل الدماغي النخاعي).في حال وجود إصابة بالتهاب النخاع المستعرض الحاد، فإن الفحوص سوف تظهر زيادة أعداد نوع محدد من الكريَّات البيض، وارتفاع مستوى البروتين في السَّائِل النخاعي. كما تُجرى اختبارات، مثل فحص الصدر بالأشعَّة السِّينية واختبارات الدم، لتحري الأَسبَاب.كما إن الطبيب سوف يسأل الشخص عن استعماله للأدوية والعقاقير الترويحية التي قد تُسبب التهاب النخاع المستعرض الحاد.

علاج التهاب النخاع المستعرض الحاد علاج السبب، إذا تمكن الأطباء من تحديده

الستيرويدات القشرية أحيانًا

تبادل البلازما في بعض الأحيان إذا كان التهاب النخاع المستعرض ناجمًا عن اضطراب آخر، فيَجرِي التعامل مع هذا الاضطراب. إذا لم يتمكن الأطباء من تحديد السبب، فغالبًا ما تُوصف جرعات عالية من الستيروئيدات القشرية مثل بريدنيزون لتَثبيط الجهاز المناعي، والتي قد تساهم في حدوث التهاب النخاع المستعرض حاد. تبديل البلازما يمكن أيضًا إزالة كمية كبيرة من البلازما (الجزء السائل من الدم) بالإضافة إلى عمليات نقل البلازما.والهدف من هذا الإجراء هو تخليص الدَّم من أية أجسام مُضادَّة تهاجم الحبل الشوكي وتُلحق الضرر به. ولكن، من غير الواضح ما إذا كان استخدام الستيرويدات القشرية وتبديل البلازما علاجان مفيدان أم لا. تعالج الأعراض بحسب كل منها.